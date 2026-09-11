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Владо Карамазов представя първата си фотокнига днес в Двореца (СНИМКИ)

Владо Карамазов представя първата си фотокнига днес в Двореца (СНИМКИ)

11 Септември, 2026 13:31 379 1

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  • фотография

Актьорът подчертава, че това е най-голямото му фотографско постижение

Владо Карамазов представя първата си фотокнига днес в Двореца (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Владимир Карамазов ще представи своята дебютна фотокнига For the Grace of God на две събития, съобщават от екипа на артиста.

Премиерата в София ще бъде днес, 11 септември, в Националната галерия – „Двореца" от 18:00 часа, и в Орешак - на 13 септември в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата.

Проектът е реализиран в продължение на година зад стените на затвора „Белене“ и е публикуван от британското независимо издателство GOST Books, известно с работата си с едни от водещите имена в съвременната фотография.

На двете представяния ще присъстват издателят на GOST Books Стюарт Смит и графичният дизайнер на книгата Ана Роча, които заедно с Карамазов ще разкажат за създаването на творбата – от първоначалната идея до публикуването му.

Събитията ще се провеждат с превод от английски език, а на място ще може да се закупи книгата.

Владо Карамазов е познат на публиката с над 25-годишна актьорска кариера в театъра, киното и телевизията. През 2019 г. се насочва професионално към фотографията. Между октомври 2023 г. и ноември 2024 г. той получава достъп до един от най-строго охраняваните затвори в България. Карамазов посещава „Белене“ многократно, като постепенно изгражда отношения с лишените от свобода, със служителите и с работещите там хора.

Фотографиите документират архитектурата и ежедневието в затвора, но фокусът на книгата остава върху хората, добавя още екипът му. Сред тях са осъдени на доживотен затвор за убийство, крадци, извършители на домашно насилие, комарджии и други лишени от свобода.


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  • 1 Валентин ангелов

    1 0 Отговор
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    14:33 11.09.2026