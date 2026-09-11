Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята идеята за раздаване на по 5000 долара на всеки пълнолетен американец - при условие че републиканците спечелят междинните избори през ноември - за отлична финансова инжекция. Той заяви това в интервю пред CBS News, предава News.bg.
Тръмп заяви, че според него не е задължително Конгресът да одобрява тези плащания, които определи като „прекрасна финансова инжекция“ - средства, които според него трябва да бъдат похарчени в рамките на САЩ, а не в други страни.
„Е, не мислим така. Мисля, че биха го направили, ако имахме нужда. Но не смятаме, че е необходимо“, заяви той в отговор на въпрос за нуждата от одобрение от страна на Конгреса.
„Страната преживява икономически подем; събрахме трилиони долари от мита и други източници. В момента над 20 трилиона долара се инвестират в производствени предприятия и други проекти в САЩ - много повече, отколкото когато и да било преди. И смятаме, че това би било полезно. Имаме само едно условие: парите трябва да бъдат похарчени... хората трябва да харчат парите си в САЩ. Не искаме тези пари да се харчат в други страни. Смятаме, че това е наистина добра и популярна идея, както и прекрасна финансова инжекция“, обясни американският държавен глава.
В сряда Доналд Тръмп обяви, че ще изплати „дивидент на Тръмп“ в размер на 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако републиканците запазят контрола си върху Конгреса на междинните избори през ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
11:42 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пешо
11:43 11.09.2026
4 сащисан кравар
Ще ги напечата предполагаме, но това пък автоматично генерира огромна инфлация, долари без никаква покритие, хартийки?
ПсихоПупулизъм му се вика на това!
Коментиран от #12
11:49 11.09.2026
5 Демокраси бате,
Коментиран от #7
11:50 11.09.2026
6 Пенсионер 69 годишен
11:51 11.09.2026
7 Пенсионер 69 годишен
До коментар #5 от "Демокраси бате,":Друга е идеята. Ако демократите имат мнозинство в конгреса, могат да блокират финансовата помощ за населението. Не става въпрос за купуване на гласове.
11:53 11.09.2026
8 Икономист
Кой разбрал разбрал...долара отива в кен..фа
Коментиран от #9
11:54 11.09.2026
9 Абсолютно вярно!
До коментар #8 от "Икономист":В Германия преди ВСВ инфлацията е била толкова голяма, че хората са си карали парите с колички. Войната заличава дълговете.
11:57 11.09.2026
10 Моето мнение
12:03 11.09.2026
11 Kaлпазанин
12:12 11.09.2026
12 койдазнай
До коментар #4 от "сащисан кравар":Приходите на правителството на САЩ за година са 4.8 трлн долара. А и не е никакъв проблем да се напишат в ексела още някакви произволни цифри, включително 1,5 трлн. Жан Виденов, по съвет на икономически гуру гечев също ги правиха тия игирчки. Тогава съм имал най-много пари въобще. Получавах по милион на месец! Сега само мога да мечтая за такви числа.
12:30 11.09.2026
13 Херодот
Коментиран от #15
12:33 11.09.2026
14 ХА! ХА!!!
12:41 11.09.2026
15 Рублевка
До коментар #13 от "Херодот":Абсолютно вярно! Последният влак от СССР за Берлин с пшеница и нефт минава границата два часа преди Германия да нападне СССР. Когато двете страни работят в тандем, икономиката им е в подем. Но неграмотният ефрейтор с мустачките не осъзнава тая проста истина. И днешните не я осъзнават. Пуста човешка завист!
12:42 11.09.2026
16 име
12:45 11.09.2026
17 Българин
Кога ще ни стигнат американците?!?
12:47 11.09.2026
18 Фют
Вече се чувствам много повече американка отколкото българка.
Винаги е добре, когато има кой да ме оцени.
12:49 11.09.2026