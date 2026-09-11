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Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“

Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“

11 Септември, 2026 11:41, обновена 11 Септември, 2026 11:41 596 18

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • конгрес

Американският президент заяви, че плащанията може да бъдат направени, ако републиканците запазят контрола си върху Конгреса на междинните избори

Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята идеята за раздаване на по 5000 долара на всеки пълнолетен американец - при условие че републиканците спечелят междинните избори през ноември - за отлична финансова инжекция. Той заяви това в интервю пред CBS News, предава News.bg.

Тръмп заяви, че според него не е задължително Конгресът да одобрява тези плащания, които определи като „прекрасна финансова инжекция“ - средства, които според него трябва да бъдат похарчени в рамките на САЩ, а не в други страни.

„Е, не мислим така. Мисля, че биха го направили, ако имахме нужда. Но не смятаме, че е необходимо“, заяви той в отговор на въпрос за нуждата от одобрение от страна на Конгреса.

„Страната преживява икономически подем; събрахме трилиони долари от мита и други източници. В момента над 20 трилиона долара се инвестират в производствени предприятия и други проекти в САЩ - много повече, отколкото когато и да било преди. И смятаме, че това би било полезно. Имаме само едно условие: парите трябва да бъдат похарчени... хората трябва да харчат парите си в САЩ. Не искаме тези пари да се харчат в други страни. Смятаме, че това е наистина добра и популярна идея, както и прекрасна финансова инжекция“, обясни американският държавен глава.

В сряда Доналд Тръмп обяви, че ще изплати „дивидент на Тръмп“ в размер на 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако републиканците запазят контрола си върху Конгреса на междинните избори през ноември.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    8 0 Отговор
    Единствения изход за този тумор е САМОУБИЙСТВОТО..!

    11:42 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пешо

    8 0 Отговор
    Такъв лъжец не съм вярвал, че може да съществува!

    11:43 11.09.2026

  • 4 сащисан кравар

    8 0 Отговор
    Бай Дончо лъжеца, вече ментри на едро😂 И откъде, ще вземе около 1,3 триолиона долара за да си купи изборите, като дори предвидените приходи за 10 години напред не са толкова!?!? Да не говорим за избушената му държава с над 40 трилиона дълг?
    Ще ги напечата предполагаме, но това пък автоматично генерира огромна инфлация, долари без никаква покритие, хартийки?
    ПсихоПупулизъм му се вика на това!

    Коментиран от #12

    11:49 11.09.2026

  • 5 Демокраси бате,

    10 0 Отговор
    Купуването на гласове е престъпление? Май само у нас....

    Коментиран от #7

    11:50 11.09.2026

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    0 3 Отговор
    И в ЕС раздават пари на калпак във време на някаква криза, за да подпомогнат населението и да раздвижат икономиката. Просто мащабите и възможностите се отличават. Имат пари САЩ, ще раздават.

    11:51 11.09.2026

  • 7 Пенсионер 69 годишен

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Демокраси бате,":

    Друга е идеята. Ако демократите имат мнозинство в конгреса, могат да блокират финансовата помощ за населението. Не става въпрос за купуване на гласове.

    11:53 11.09.2026

  • 8 Икономист

    5 0 Отговор
    Където са 40, там са и 50 трилиона $ държавен дълг....и без това САЩ нямат намерение да плащат главниците

    Кой разбрал разбрал...долара отива в кен..фа

    Коментиран от #9

    11:54 11.09.2026

  • 9 Абсолютно вярно!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Икономист":

    В Германия преди ВСВ инфлацията е била толкова голяма, че хората са си карали парите с колички. Войната заличава дълговете.

    11:57 11.09.2026

  • 10 Моето мнение

    3 1 Отговор
    Натрупан е колосален дълг в световен мащаб. Главницата не може да бъде върната без война и отписване на дълга. Урсула спомена за конфискация на влоговете на населението. Да ни пази Бог!

    12:03 11.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Как беше ,продаването и купуването на гласове в обора не е престъпление ,всяко говедо взело тези .пари става съучастник на безмилостно избити ,иракчани ,сирийци либийци палестинци укрими поробени венецуелци

    12:12 11.09.2026

  • 12 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "сащисан кравар":

    Приходите на правителството на САЩ за година са 4.8 трлн долара. А и не е никакъв проблем да се напишат в ексела още някакви произволни цифри, включително 1,5 трлн. Жан Виденов, по съвет на икономически гуру гечев също ги правиха тия игирчки. Тогава съм имал най-много пари въобще. Получавах по милион на месец! Сега само мога да мечтая за такви числа.

    12:30 11.09.2026

  • 13 Херодот

    0 0 Отговор
    Инфлацията е била голяма във Ваймарската република. След това идва Хитлер и икономиката се оправя. Благодарение на суровините от СССР, които Хитлер получава на ниски цени, в следствия на съюза на СССР и Германия.

    Коментиран от #15

    12:33 11.09.2026

  • 14 ХА! ХА!!!

    0 0 Отговор
    И как ще установиш къде ги е изхарчил бе гусин трумп???

    12:41 11.09.2026

  • 15 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Херодот":

    Абсолютно вярно! Последният влак от СССР за Берлин с пшеница и нефт минава границата два часа преди Германия да нападне СССР. Когато двете страни работят в тандем, икономиката им е в подем. Но неграмотният ефрейтор с мустачките не осъзнава тая проста истина. И днешните не я осъзнават. Пуста човешка завист!

    12:42 11.09.2026

  • 16 име

    0 0 Отговор
    Дори по 5 долара няма да видят. Само лъже оранжевия перчем.

    12:45 11.09.2026

  • 17 Българин

    0 0 Отговор
    А на нас Сийка Георгиева ни обещаваше по 64000 долара през 1992-ра.
    Кога ще ни стигнат американците?!?

    12:47 11.09.2026

  • 18 Фют

    0 0 Отговор
    Пак мои решения, но в Америка?
    Вече се чувствам много повече американка отколкото българка.
    Винаги е добре, когато има кой да ме оцени.

    12:49 11.09.2026