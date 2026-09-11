Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята идеята за раздаване на по 5000 долара на всеки пълнолетен американец - при условие че републиканците спечелят междинните избори през ноември - за отлична финансова инжекция. Той заяви това в интервю пред CBS News, предава News.bg.

Тръмп заяви, че според него не е задължително Конгресът да одобрява тези плащания, които определи като „прекрасна финансова инжекция“ - средства, които според него трябва да бъдат похарчени в рамките на САЩ, а не в други страни.

„Е, не мислим така. Мисля, че биха го направили, ако имахме нужда. Но не смятаме, че е необходимо“, заяви той в отговор на въпрос за нуждата от одобрение от страна на Конгреса.

„Страната преживява икономически подем; събрахме трилиони долари от мита и други източници. В момента над 20 трилиона долара се инвестират в производствени предприятия и други проекти в САЩ - много повече, отколкото когато и да било преди. И смятаме, че това би било полезно. Имаме само едно условие: парите трябва да бъдат похарчени... хората трябва да харчат парите си в САЩ. Не искаме тези пари да се харчат в други страни. Смятаме, че това е наистина добра и популярна идея, както и прекрасна финансова инжекция“, обясни американският държавен глава.

В сряда Доналд Тръмп обяви, че ще изплати „дивидент на Тръмп“ в размер на 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако републиканците запазят контрола си върху Конгреса на междинните избори през ноември.