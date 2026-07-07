Кирило Буданов: Има ли шанс за мир? Войната може да приключи още тази година

Ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов счита, че има шансове войната да приключи до края на 2026 г. Според Буданов през пролетта мирните преговори с Русия са напредвали с добър темп, но към днешна дата ситуацията е ескалирала. Как да се спре ескалацията, какви промени на фронта са необходими на Украйна и възможни ли са отстъпки? Този въпрос поставят от РБК-Украйна на бившия ръкуводител на ГРУ Кирили Буданов.
Украйна няма да се съгласи на териториални отстъпки и вече не става въпрос за "избори“ и референдум, който би трябвало да утвърди отстъпките, изисквани от Кремъл, заявява Буданов.
В същото време и Русия няма да се задоволи със "защитата на руския език“: ситуацията във войната е стигнала твърде далеч. Към днешна дата основната задача на Украйна е да спре отстъплението на фронта и да премине към мирни преговори при свои условия. Според Буданов няма значение каква ще бъде формата на тези преговори и дали в тях ще участват пратеници на американския президент Доналд Тръмп. По думите му, най-важното в този случай е резултатът, тоест приключването на войната.
По време на интервюто водещият задава на Буданов пряк въпрос дали има шанс войната да приключи през тази година. Ръководителят на Администрацията на президента заявява, че това е възможно, но не при условията на ескалация, каквато продължава в момента. Според него първо трябва да се стигне до деескалация, а след това — до продължаване на разговорите и диалога. А условието за излизане от такава ситуация е максималното засилване на ескалацията, посочва той.
"Има шансове, а през пролетта преговорите вървяха с много добър темп. Сега всички стигнахме до ескалация, всички го разбират. За да се излезе от ескалацията, обикновено е необходимо тя да достигне максималния си връх“, посочва той.
Буданов също така отбелязва, че преговорите ще започнат, ако "страните проявят интерес“. След това уточнява, че руският президент Владимир Путин, според него, в даден момент все пак ще прояви "интерес“. При това Украйна разполага с "прозорец от възможности“, свързан с ноемврийските избори в САЩ и с двете години, през които Тръмп ще бъде на власт. Буданов обобщи, че това също е "един от значимите фактори, но, повярвайте ми, това не е най-важното“.
"Не усещам, не виждам натиск върху нас“, уверява той в отговор на въпрос за евентуален натиск от страна на партньорите върху Украйна с цел постигане на мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #38
21:50 07.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
Коментиран от #18, #58
21:51 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пълни глупости
Честно казано, през оная работа ми е за Украйна, лошото е, че България отива към държавен фалит.
През 2027г може да се спрат пенсии и бюджетни заплати.
Журналистите на такива поръчкови сайтове трябва да се съдят.
Коментиран от #12, #19
21:51 07.07.2026
6 Али
Коментиран от #32
21:51 07.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
Коментиран от #21
21:51 07.07.2026
9 Бомбят Путин...
21:53 07.07.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15
21:53 07.07.2026
11 987
21:53 07.07.2026
12 Българин
До коментар #5 от "Пълни глупости":А на нас българите ни е не през онази работа за русия и за теб.
21:53 07.07.2026
13 Кирчо
21:53 07.07.2026
14 Точка
21:53 07.07.2026
15 Реджеп
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И Родопите като начало.
21:54 07.07.2026
16 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Народите си живеят живота
Путинистите гинат в окопите.
21:54 07.07.2026
17 До Днепър
Коментиран от #23
21:54 07.07.2026
18 Това кога ще стане?
До коментар #3 от "Сатана Z":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш!
21:54 07.07.2026
19 Соломон
До коментар #5 от "Пълни глупости":Искаш ли да се обзаложим кой ще колабира пръв.При това не става въпрос да чакаме дори до зимата.Когато зимата насъпи Русия ще разбере какво цунами я е връхлетяло
21:54 07.07.2026
20 Бомбят Русия на поразия
21:56 07.07.2026
21 Аха и след това
До коментар #8 от "Българин":кой ли ще е президент?
Навалная ли:) Или Кара Мурза?
Моли се по-добре Путин да е жив и здрав.
21:56 07.07.2026
22 В Констатиновка жив рашист не остана
Светът отдавна е свикнал с глупостите, които бълва Кремъл, но последната акция на руското Министерство на отбраната е връх на цинизма и информационното инженерство.
На пръв поглед всичко звучи благородно и хуманитарно: Русия предлага локално прекратяване на огъня във фронтовия град Константиновка, за да се улесни прехвърлянето на телата на загиналите и ранените войници. Срок за отговор от Киев – 11:00 ч. на 5 юли.
Къде обаче е уловката?
Веднага след това съобщение, руските пропагандни медии избързаха и триумфално обявиха: „Константиновка е под пълен руски контрол!“
Идеята на „хуманитарното предложение“ всъщност е била проста: да се създаде илюзията пред руското общество, че градът вече е превзет и Москва милостиво диктува условията. Само че реалността ги удари с все сила.
Каква е истината?
Украинският 19-и армейски корпус реагира светкавично и публикува видеозаписи от различни квартали на Константиновка, демонстрирайки, че градът остава твърдо под украински контрол. Военните определиха руските твърдения като „информационно менте“, чиято единствена цел е да скрие тежките загуби на личен състав и тактическите провали на окупаторите. Руски напредък няма – има само камара трупове и отчаяни опити за замазване на очите.
Ехото в България: Родните „копи-пейст“ ретранслатори
Най-комичното (и тъжно) в цялата ситуация е как това кремълско менте веднага отеква у
Коментиран от #26, #39
21:56 07.07.2026
23 Соломон
До коментар #17 от "До Днепър":Докато не го научите тоя език ще е тъка
21:57 07.07.2026
24 Буданов е наивник
А искате ли да се обзаложим че напълно възможно и да ме изтрият защото казвам истината и след това тя да бъде потулена от пропагандата на Брюксел.
Коментиран от #27
21:57 07.07.2026
25 В Констатиновка жив рашист не остана
Нашите местни тролове и полезни идиоти веднага започнаха да триумфират из мрежата, без дори да си направят труда да изчакат 15 минути за проверка или да погледнат реалните видео факти. Това показва колко брутално е пробита медийната ни среда – родни платформи и профили работят като директни, безплатни високоговорители на руското Министерство на отбраната.
Защо Шойгу и компания толкова бързат да лъжат?
Защото според последните проучвания, близо 81% от руските граждани вече искат тази безумна война да приключи. Тъй като руското Министерство на отбраната не може да им даде реални победи, се опитва да им ги фабрикува в медиите, манипулирайки общественото мнение.
Разбира се, Киев няма да отговори на този евтин блъф. Константиновка стои. Пропагандата на Кремъл за пореден път се сблъска с челен видео факт, а родните им пригласачи отново се изложиха.
Гответе се за "100- тния ден", деня в който ще пометем комунизма, тоя път завинаги.
Когато фактите говорят, и най-гласовитите тролове трябва да мълчат. Но те пак ще изпълзят в коментарите.
Коментиран от #31, #37
21:58 07.07.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #22 от "В Констатиновка жив рашист не остана":В КОНСТАНТИНОВКА УКРИТЕ ХВЪРЛЯТ ОТ ИЗТРЕБИТЕЛИ МИГ-29 9-ТОННИ АВИОБОМБИ:(((
...
ВЪРХУ СГРАДИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА ЗОНА КЪДЕТО СЕ БЯХА ДИСЛОЦИРАЛИ РУСКИ ОПЕРАТОРИ НА ДРОНОВЕ И БРАТЯ РУСИ:(((
...
ВЗРИВИХА ГИ И НЯМА ОЦЕЛЕЛИ :(((
........
48 ХИЛЯДИ БРАТСКИ РУСКИ ВОЙНИЦИ СЕ ПРОСТИХА С ЖИВОТИТЕ СИ В БИТКАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:(((
21:59 07.07.2026
27 Извинявайте
До коментар #24 от "Буданов е наивник":Не е Варна а Анкара. Изкуственият интелект греши
21:59 07.07.2026
28 Съдията
21:59 07.07.2026
29 Асен Василев довърши копейките
Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.
Коментиран от #33
21:59 07.07.2026
30 263
Коментиран от #45
22:01 07.07.2026
31 Големи глупости си написало
До коментар #25 от "В Констатиновка жив рашист не остана":Пере те съчмата много лошо.
22:02 07.07.2026
32 САРМАТ
До коментар #6 от "Али":ДЖ ЕСКАЛАЦИЯТА Я ИМАТЕ,ОСТАВА МНОГО ЯКО ДА СТИСКАТЕ БУЗКИТЕ!
22:03 07.07.2026
33 Факти, защо не триете oлигoфpените
До коментар #29 от "Асен Василев довърши копейките":Приятна вечер!
22:04 07.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Сатана Z
"Русия няма да напада Украйна"...
"Русия започна "специална военна операция"…
"Русия ще превземе Киев за три дни"...
"Зеленски избяга от Украйна и записва тези видеа от Брюксел, а не то Киев"...
"украинците посрещат руснаците със съзли от радост в очите"...
"руската армия не напада цивилно население"...
"Русия се защитава"...
"НАТО са виновни, защото ограждат Русия"...
Няма смисъл да изборявам всички глупости, с които руската пропаганда промива мозъците на хората, може просто да отворите профилите на зикидис, карбовски, дачков, александър симов и т.н. знайни и незнайни, пазители на руский мир.
п.п. как започна, как е в момента "самая непобедимая"
22:05 07.07.2026
36 Без име
22:05 07.07.2026
37 САРМАТ
До коментар #25 от "В Констатиновка жив рашист не остана":ДЖ РУСНАЦИТЕ ОТМИНАХА КОНСТАНТИНОВКА,ТАМ ОСТАНАА НЕЖИВИТЕ УКРИ,НЕ СИ ГИ ИСКА ФЮРИ ЗЕЛЕ!
22:10 07.07.2026
38 Европеец
До коментар #1 от "Без име":Прав си, Но затова е необходимо либералния Путин да се вземе в ръце и както на 15 юни, на втори и четвърти юли атакува Киев да започне да нанася подобни удари в цялата Украйна.... Това е условието за капитулация на Украйна..... Съгласен съм само с едно с Буданов , нещата стигнаха твърде далеч и е трудно да се договорят с Русия, затова войната според мен ще спре когато има ясно изразен победител и победен....
22:13 07.07.2026
39 гробар
До коментар #22 от "В Констатиновка жив рашист не остана":Удри Володимир! Удри Зеленски! Раша да гори всекидневно и да се пукат черните и гладни души копейски в изпражненията си и в несрета!
22:14 07.07.2026
40 гост
В РУСИЯ НЯМА КРИЗА.....В ЧУКОТКА
Са нема къ, тре се пише само истината...
Към днешна дата в цялата огромна, необятна Руска федерация – същата онази, която щеше да спира нафтата и газа на Европа – е останал само ЕДИН регион без ограничения за горивата: Чукотка! 😂🤦♂️
Да, правилно чухте. На петролната суперсила им остана само Чукотка, където основното превозно средство са кучешките впрягове и шейните с елени. 🤷♂️
В останалата част от страната рафинериите пушат благодарение на украинските дронове, а по бензиностанциите се редят на опашки с купони, точно като по времето на любимия им СССР.
Историята има страхотно чувство за хумор. Тръгнаха да превземат Киев за три дни, а накрая се свиха до мащабите на Чукотка. Напред към светлото минало, другари! 🤷♂️😁
22:15 07.07.2026
41 Мишел
Тръмп похвали Зеленски, Лукашенко отказа да нападне Украйна, а Крим остана без гориво, ток и вода. Камбаната бие не само в прослава на Украйна, но и за края на Русия
22:16 07.07.2026
42 Раша - колапс ,шок и глад
Само преди 15 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта за да "насочи оръжията към Кремъл".
Русия днес не е пълноценна държава
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение.
Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбен
22:18 07.07.2026
43 Раша - колапс ,шок и глад
22:20 07.07.2026
44 Kaпеи мирррноо нова прекрасна новина
Приятели, Черно море окончателно се превърна в гробище за прехваления руски военноморски флот!
Авторитетното издание Kyiv Post току-що гръмна с новината за поредния грандиозен триумф на украинските сили – руски снабдителен кораб е пратен на дъното край стратегическата Тендранска коса в Херсонска област!
С това черната статистика за Кремъл набъбва до чудовищните 33 потопени кораба и 2 подводници! И това е постигнато от държава, която почти няма традиционни бойни кораби!😁
Кампанията „Среден удар“: Руските окупатори остават без хляб и куршуми!
След като украинците разрушиха ключовите мостове за снабдяване в Южна Украйна, Путин беше принуден да разчита на морска логистика. Но Силите за безпилотни системи (USF), под командването на легендарния Робърт Бровди, задействаха брутална тактика. Руският логистичен кораб беше прихванат и взривен, а украинското знаме отново се вее над Тендранската коса след паническо руско отстъпление! 😁😁
Следващата цел е Донбас! Украйна систематично реже артериите на руската армия. Окупаторите на фронта са обречени на пълен логистичен глад – без гориво, без амуниции и без подкрепления. Русия продължава да прави „по-малко с повече“, докато суверенна Украйна печели битката за Черно море с умна, модерна и безпилотна технология!
А у нас: ДС генералите на Радев, от миналия век, още бленуват за съветските железа! 😂😂🤷♂️ Идио
Коментиран от #47, #48
22:22 07.07.2026
45 САРМАТ
До коментар #30 от "263":ПРИЯТЕЛЮ,В УКРАЙНА РУСИЯ НЯМА НУЖДА ОТ АТОМ!НО МОЖЕ ДА БЪДЕ УПОТРЕБЕНО ПРИ НАМЕСА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ!
22:22 07.07.2026
46 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
22:35 07.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #44 от "Kaпеи мирррноо нова прекрасна новина":Намерих те.
Даже те знам кой си. От платената "Приятели на Украйна и украинския народ в България"
Това вече сте го пускали във Фейсбук преди две седмици, изтрито заради хванати лъжи, а сега го пускаш тук за да си заработиш още.
22:43 07.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 КРАЯ НА ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
22:45 07.07.2026
51 Когато отпаднат от. употреба
Също така войната може да свърши когато свършат украинците на фронта , или поне когато им дойде акълът на простите националисти с мераци да убиват руснаци.
22:45 07.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ОТ ОКРАИНА
22:48 07.07.2026
54 БЪЛГАРИН
Иде гибел
ще търсиш мир
но не ще намериш.....
Цената е разпад на Расия и света ще бъде спасен от терористи.
22:49 07.07.2026
55 Омръзнахте на всички
22:50 07.07.2026
56 А МОЧАТА?
22:52 07.07.2026
57 Дръм, дрън
22:53 07.07.2026
58 Ти кога
До коментар #3 от "Сатана Z":Ще започнеш да изпълняваш поръчки на Педофил Владимирович?
22:55 07.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 БЪЛГАРИН
че дронове с изкуствен интелект ще доведат Русия до колапс и загуба на СВО
Цитат от Рамаяна:
Иде гибел
ще търсиш мир
но не ще намериш.....
Цената е разпад на Расия и света ще бъде спасен от терористи.
23:07 07.07.2026