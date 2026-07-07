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Кирило Буданов: Има ли шанс за мир? Войната може да приключи още тази година
  Тема: Украйна

Кирило Буданов: Има ли шанс за мир? Войната може да приключи още тази година

7 Юли, 2026 21:45 1 423 60

  • украйна-
  • русия-
  • кирило буданов-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Украйна няма да се съгласи на териториални отстъпки и вече не става въпрос за избори и референдум, който би трябвало да утвърди отстъпките, изисквани от Кремъл, заявява още Буданов

Кирило Буданов: Има ли шанс за мир? Войната може да приключи още тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов счита, че има шансове войната да приключи до края на 2026 г. Според Буданов през пролетта мирните преговори с Русия са напредвали с добър темп, но към днешна дата ситуацията е ескалирала. Как да се спре ескалацията, какви промени на фронта са необходими на Украйна и възможни ли са отстъпки? Този въпрос поставят от РБК-Украйна на бившия ръкуводител на ГРУ Кирили Буданов.

Украйна няма да се съгласи на териториални отстъпки и вече не става въпрос за "избори“ и референдум, който би трябвало да утвърди отстъпките, изисквани от Кремъл, заявява Буданов.

В същото време и Русия няма да се задоволи със "защитата на руския език“: ситуацията във войната е стигнала твърде далеч. Към днешна дата основната задача на Украйна е да спре отстъплението на фронта и да премине към мирни преговори при свои условия. Според Буданов няма значение каква ще бъде формата на тези преговори и дали в тях ще участват пратеници на американския президент Доналд Тръмп. По думите му, най-важното в този случай е резултатът, тоест приключването на войната.

По време на интервюто водещият задава на Буданов пряк въпрос дали има шанс войната да приключи през тази година. Ръководителят на Администрацията на президента заявява, че това е възможно, но не при условията на ескалация, каквато продължава в момента. Според него първо трябва да се стигне до деескалация, а след това — до продължаване на разговорите и диалога. А условието за излизане от такава ситуация е максималното засилване на ескалацията, посочва той.

"Има шансове, а през пролетта преговорите вървяха с много добър темп. Сега всички стигнахме до ескалация, всички го разбират. За да се излезе от ескалацията, обикновено е необходимо тя да достигне максималния си връх“, посочва той.

Буданов също така отбелязва, че преговорите ще започнат, ако "страните проявят интерес“. След това уточнява, че руският президент Владимир Путин, според него, в даден момент все пак ще прояви "интерес“. При това Украйна разполага с "прозорец от възможности“, свързан с ноемврийските избори в САЩ и с двете години, през които Тръмп ще бъде на власт. Буданов обобщи, че това също е "един от значимите фактори, но, повярвайте ми, това не е най-важното“.

"Не усещам, не виждам натиск върху нас“, уверява той в отговор на въпрос за евентуален натиск от страна на партньорите върху Украйна с цел постигане на мир.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    33 16 Отговор
    Мир ще има след безусловната капитулация на онази измислена държава и заличаването й от картата на света.

    Коментиран от #38

    21:50 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    28 12 Отговор
    Кирчо Буданов изпълнява поръчки на Лондон и дебне Зеления наркоман 24/7 да не обърка работата и подпише капитулацията на 404

    Коментиран от #18, #58

    21:51 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пълни глупости

    32 15 Отговор
    Украйна ще колабира тази зима.
    Честно казано, през оная работа ми е за Украйна, лошото е, че България отива към държавен фалит.
    През 2027г може да се спрат пенсии и бюджетни заплати.
    Журналистите на такива поръчкови сайтове трябва да се съдят.

    Коментиран от #12, #19

    21:51 07.07.2026

  • 6 Али

    16 22 Отговор
    Привет вам путяги! Нещо нищо не казвате.

    Коментиран от #32

    21:51 07.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    14 15 Отговор
    Гръмнете бункерният.

    Коментиран от #21

    21:51 07.07.2026

  • 9 Бомбят Путин...

    11 16 Отговор
    Само мира ша го отърве от резила

    21:53 07.07.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 23 Отговор
    краставата мечка няма да миряса , докато Турция не си върне Крим

    Коментиран от #15

    21:53 07.07.2026

  • 11 987

    13 6 Отговор
    Най-кошмарният вариант на приключване на войната в Украйна за ЕС и САЩ е с мир със сдобряване на воюващите. Не е немислимо и има подходящи условия, като например стотиците милиарди заеми няма да бъдат върнати. За довод на невръщането може да се ползва трилионите (почти 200 трл, инфлационно оценено от западни икономисти) сметнати в евро заграбени при колониализма и робството. Предполага се, че и Полша може да се включи също като не колониална страна. И въобще като идея, да се създаде съюз на не колониални страни и да принудят да се върне всичко откраднато на Африка, Азия и Латинска Америка. Да, голям кошмар за 200 годишното крадене и планини от скелети!

    21:53 07.07.2026

  • 12 Българин

    12 13 Отговор

    До коментар #5 от "Пълни глупости":

    А на нас българите ни е не през онази работа за русия и за теб.

    21:53 07.07.2026

  • 13 Кирчо

    12 7 Отговор
    Около украинският анклав Баба Алино копаят окопи и поставят мини

    21:53 07.07.2026

  • 14 Точка

    22 9 Отговор
    Мит ще има когато Русия си изпълни целите. Колкото и да виете това е положението. Измислените ви успехи за пред телевизора.

    21:53 07.07.2026

  • 15 Реджеп

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И Родопите като начало.

    21:54 07.07.2026

  • 16 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    10 20 Отговор
    Гледате ли СВЕТОВНОТО
    Народите си живеят живота
    Путинистите гинат в окопите.

    21:54 07.07.2026

  • 17 До Днепър

    19 8 Отговор
    + Одеса са руски.

    Коментиран от #23

    21:54 07.07.2026

  • 18 Това кога ще стане?

    10 16 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш!

    21:54 07.07.2026

  • 19 Соломон

    12 21 Отговор

    До коментар #5 от "Пълни глупости":

    Искаш ли да се обзаложим кой ще колабира пръв.При това не става въпрос да чакаме дори до зимата.Когато зимата насъпи Русия ще разбере какво цунами я е връхлетяло

    21:54 07.07.2026

  • 20 Бомбят Русия на поразия

    12 14 Отговор
    До това доведе СВОто на Путин.

    21:56 07.07.2026

  • 21 Аха и след това

    12 9 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    кой ли ще е президент?
    Навалная ли:) Или Кара Мурза?
    Моли се по-добре Путин да е жив и здрав.

    21:56 07.07.2026

  • 22 В Констатиновка жив рашист не остана

    10 21 Отговор
    ХУМАНИТАРЕН ЖЕСТ ИЛИ ЕВТИН КАПАН? АНАТОМИЯ НА ЕДНА РУСКА ЛЪЖА ЗА КОНСТАНТИНОВКА
    Светът отдавна е свикнал с глупостите, които бълва Кремъл, но последната акция на руското Министерство на отбраната е връх на цинизма и информационното инженерство.

    На пръв поглед всичко звучи благородно и хуманитарно: Русия предлага локално прекратяване на огъня във фронтовия град Константиновка, за да се улесни прехвърлянето на телата на загиналите и ранените войници. Срок за отговор от Киев – 11:00 ч. на 5 юли.

    Къде обаче е уловката?

    Веднага след това съобщение, руските пропагандни медии избързаха и триумфално обявиха: „Константиновка е под пълен руски контрол!“

    Идеята на „хуманитарното предложение“ всъщност е била проста: да се създаде илюзията пред руското общество, че градът вече е превзет и Москва милостиво диктува условията. Само че реалността ги удари с все сила.

    Каква е истината?

    Украинският 19-и армейски корпус реагира светкавично и публикува видеозаписи от различни квартали на Константиновка, демонстрирайки, че градът остава твърдо под украински контрол. Военните определиха руските твърдения като „информационно менте“, чиято единствена цел е да скрие тежките загуби на личен състав и тактическите провали на окупаторите. Руски напредък няма – има само камара трупове и отчаяни опити за замазване на очите.

    Ехото в България: Родните „копи-пейст“ ретранслатори

    Най-комичното (и тъжно) в цялата ситуация е как това кремълско менте веднага отеква у

    Коментиран от #26, #39

    21:56 07.07.2026

  • 23 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #17 от "До Днепър":

    Докато не го научите тоя език ще е тъка

    21:57 07.07.2026

  • 24 Буданов е наивник

    11 7 Отговор
    Въобразява си че в навечерието на срещата на НАТО във Варна ще има някакво положително развитие за самия лиянс, за европейския съюз воден от розовите понита и последствия за Украйна. Готов съм да се обзаложа че в следващите два дни ще бъде попарен от топла пикня пусната директно от президента Тръмп върху тях. Искате ли да се обзаложим.
    А искате ли да се обзаложим че напълно възможно и да ме изтрият защото казвам истината и след това тя да бъде потулена от пропагандата на Брюксел.

    Коментиран от #27

    21:57 07.07.2026

  • 25 В Констатиновка жив рашист не остана

    11 16 Отговор
    Най-комичното (и тъжно) в цялата ситуация е как това кремълско менте веднага отеква у нас. Още преди да е изтекъл ултиматумът на Москва, десетки български „независими“ сайтове и фейсбук анализатори вече бяха преписали лъжата със заглавия: „Константиновка падна!“.

    Нашите местни тролове и полезни идиоти веднага започнаха да триумфират из мрежата, без дори да си направят труда да изчакат 15 минути за проверка или да погледнат реалните видео факти. Това показва колко брутално е пробита медийната ни среда – родни платформи и профили работят като директни, безплатни високоговорители на руското Министерство на отбраната.

    Защо Шойгу и компания толкова бързат да лъжат?

    Защото според последните проучвания, близо 81% от руските граждани вече искат тази безумна война да приключи. Тъй като руското Министерство на отбраната не може да им даде реални победи, се опитва да им ги фабрикува в медиите, манипулирайки общественото мнение.

    Разбира се, Киев няма да отговори на този евтин блъф. Константиновка стои. Пропагандата на Кремъл за пореден път се сблъска с челен видео факт, а родните им пригласачи отново се изложиха.

    Гответе се за "100- тния ден", деня в който ще пометем комунизма, тоя път завинаги.

    Когато фактите говорят, и най-гласовитите тролове трябва да мълчат. Но те пак ще изпълзят в коментарите.

    Коментиран от #31, #37

    21:58 07.07.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 16 Отговор

    До коментар #22 от "В Констатиновка жив рашист не остана":

    В КОНСТАНТИНОВКА УКРИТЕ ХВЪРЛЯТ ОТ ИЗТРЕБИТЕЛИ МИГ-29 9-ТОННИ АВИОБОМБИ:(((
    ...
    ВЪРХУ СГРАДИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА ЗОНА КЪДЕТО СЕ БЯХА ДИСЛОЦИРАЛИ РУСКИ ОПЕРАТОРИ НА ДРОНОВЕ И БРАТЯ РУСИ:(((
    ...
    ВЗРИВИХА ГИ И НЯМА ОЦЕЛЕЛИ :(((
    ........
    48 ХИЛЯДИ БРАТСКИ РУСКИ ВОЙНИЦИ СЕ ПРОСТИХА С ЖИВОТИТЕ СИ В БИТКАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:(((

    21:59 07.07.2026

  • 27 Извинявайте

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Буданов е наивник":

    Не е Варна а Анкара. Изкуственият интелект греши

    21:59 07.07.2026

  • 28 Съдията

    15 8 Отговор
    Има само един шанс, Зеленски да вдигне бялото знаме. Всичко друго е ала-бала за западна(лото) народонаселение. Че ако вземе да сметне колко техни данъци са се изпарили в Украйна, жив запад(наш) политик няма да остане.😂

    21:59 07.07.2026

  • 29 Асен Василев довърши копейките

    9 15 Отговор
    Българите искат европейски стандарт на живот – заплати, пенсии, коли. А не руски. Руският стандарт е много по нисък от сегашния у нас.

    Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.

    Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.

    Коментиран от #33

    21:59 07.07.2026

  • 30 263

    15 6 Отговор
    Упорито се върви към ситуацията да се използва тактическо ядрено оръжие в два малки града, поне така военната история даде пример как се прави, с тази разлика, че ще се даде време да се евакуира населението. Ядрена държава няма как да бъде победена от неядрена.

    Коментиран от #45

    22:01 07.07.2026

  • 31 Големи глупости си написало

    14 7 Отговор

    До коментар #25 от "В Констатиновка жив рашист не остана":

    Пере те съчмата много лошо.

    22:02 07.07.2026

  • 32 САРМАТ

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Али":

    ДЖ ЕСКАЛАЦИЯТА Я ИМАТЕ,ОСТАВА МНОГО ЯКО ДА СТИСКАТЕ БУЗКИТЕ!

    22:03 07.07.2026

  • 33 Факти, защо не триете oлигoфpените

    10 7 Отговор

    До коментар #29 от "Асен Василев довърши копейките":

    Приятна вечер!

    22:04 07.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сатана Z

    8 7 Отговор
    След 4 години и половина по-късно, откакто:
    "Русия няма да напада Украйна"...
    "Русия започна "специална военна операция"…
    "Русия ще превземе Киев за три дни"...
    "Зеленски избяга от Украйна и записва тези видеа от Брюксел, а не то Киев"...
    "украинците посрещат руснаците със съзли от радост в очите"...
    "руската армия не напада цивилно население"...
    "Русия се защитава"...
    "НАТО са виновни, защото ограждат Русия"...

    Няма смисъл да изборявам всички глупости, с които руската пропаганда промива мозъците на хората, може просто да отворите профилите на зикидис, карбовски, дачков, александър симов и т.н. знайни и незнайни, пазители на руский мир.
    п.п. как започна, как е в момента "самая непобедимая"

    22:05 07.07.2026

  • 36 Без име

    7 6 Отговор
    Факти, имате само един дежурен, едва смогва. Срамота!

    22:05 07.07.2026

  • 37 САРМАТ

    15 6 Отговор

    До коментар #25 от "В Констатиновка жив рашист не остана":

    ДЖ РУСНАЦИТЕ ОТМИНАХА КОНСТАНТИНОВКА,ТАМ ОСТАНАА НЕЖИВИТЕ УКРИ,НЕ СИ ГИ ИСКА ФЮРИ ЗЕЛЕ!

    22:10 07.07.2026

  • 38 Европеец

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Прав си, Но затова е необходимо либералния Путин да се вземе в ръце и както на 15 юни, на втори и четвърти юли атакува Киев да започне да нанася подобни удари в цялата Украйна.... Това е условието за капитулация на Украйна..... Съгласен съм само с едно с Буданов , нещата стигнаха твърде далеч и е трудно да се договорят с Русия, затова войната според мен ще спре когато има ясно изразен победител и победен....

    22:13 07.07.2026

  • 39 гробар

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "В Констатиновка жив рашист не остана":

    Удри Володимир! Удри Зеленски! Раша да гори всекидневно и да се пукат черните и гладни души копейски в изпражненията си и в несрета!

    22:14 07.07.2026

  • 40 гост

    7 6 Отговор
    Като ви е скъпо отивайте в раша -

    В РУСИЯ НЯМА КРИЗА.....В ЧУКОТКА
    Са нема къ, тре се пише само истината...

    Към днешна дата в цялата огромна, необятна Руска федерация – същата онази, която щеше да спира нафтата и газа на Европа – е останал само ЕДИН регион без ограничения за горивата: Чукотка! 😂🤦‍♂️

    Да, правилно чухте. На петролната суперсила им остана само Чукотка, където основното превозно средство са кучешките впрягове и шейните с елени. 🤷‍♂️

    В останалата част от страната рафинериите пушат благодарение на украинските дронове, а по бензиностанциите се редят на опашки с купони, точно като по времето на любимия им СССР.

    Историята има страхотно чувство за хумор. Тръгнаха да превземат Киев за три дни, а накрая се свиха до мащабите на Чукотка. Напред към светлото минало, другари! 🤷‍♂️😁

    22:15 07.07.2026

  • 41 Мишел

    7 10 Отговор
    Вече е ясно: войната приключва, а Украйна печели
    Тръмп похвали Зеленски, Лукашенко отказа да нападне Украйна, а Крим остана без гориво, ток и вода. Камбаната бие не само в прослава на Украйна, но и за края на Русия

    22:16 07.07.2026

  • 42 Раша - колапс ,шок и глад

    7 9 Отговор
    Войната навлиза в своята крайна фаза. Краят ще е за Русия. Това винаги е било ясно, освен за онези, които не си правеха труда да четат с разбиране.

    Само преди 15 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта за да "насочи оръжията към Кремъл".
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи.
    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение.
    Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбен

    22:18 07.07.2026

  • 43 Раша - колапс ,шок и глад

    6 8 Отговор
    Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    22:20 07.07.2026

  • 44 Kaпеи мирррноо нова прекрасна новина

    8 9 Отговор
    ПОТОПЕН №33! Украйна потопи поредния руски кораб в Черно море и обяви логистичен глад за Путин!

    Приятели, Черно море окончателно се превърна в гробище за прехваления руски военноморски флот!

    Авторитетното издание Kyiv Post току-що гръмна с новината за поредния грандиозен триумф на украинските сили – руски снабдителен кораб е пратен на дъното край стратегическата Тендранска коса в Херсонска област!

    С това черната статистика за Кремъл набъбва до чудовищните 33 потопени кораба и 2 подводници! И това е постигнато от държава, която почти няма традиционни бойни кораби!😁

    Кампанията „Среден удар“: Руските окупатори остават без хляб и куршуми!

    След като украинците разрушиха ключовите мостове за снабдяване в Южна Украйна, Путин беше принуден да разчита на морска логистика. Но Силите за безпилотни системи (USF), под командването на легендарния Робърт Бровди, задействаха брутална тактика. Руският логистичен кораб беше прихванат и взривен, а украинското знаме отново се вее над Тендранската коса след паническо руско отстъпление! 😁😁

    Следващата цел е Донбас! Украйна систематично реже артериите на руската армия. Окупаторите на фронта са обречени на пълен логистичен глад – без гориво, без амуниции и без подкрепления. Русия продължава да прави „по-малко с повече“, докато суверенна Украйна печели битката за Черно море с умна, модерна и безпилотна технология!

    А у нас: ДС генералите на Радев, от миналия век, още бленуват за съветските железа! 😂😂🤷‍♂️ Идио

    Коментиран от #47, #48

    22:22 07.07.2026

  • 45 САРМАТ

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "263":

    ПРИЯТЕЛЮ,В УКРАЙНА РУСИЯ НЯМА НУЖДА ОТ АТОМ!НО МОЖЕ ДА БЪДЕ УПОТРЕБЕНО ПРИ НАМЕСА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ!

    22:22 07.07.2026

  • 46 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 1 Отговор
    Е тотален крах.

    22:35 07.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Kaпеи мирррноо нова прекрасна новина":

    Намерих те.
    Даже те знам кой си. От платената "Приятели на Украйна и украинския народ в България"
    Това вече сте го пускали във Фейсбук преди две седмици, изтрито заради хванати лъжи, а сега го пускаш тук за да си заработиш още.

    22:43 07.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 КРАЯ НА ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    7 2 Отговор
    Е все по близо. Руската армия напредва с високи темпове по целия фронт.

    22:45 07.07.2026

  • 51 Когато отпаднат от. употреба

    6 1 Отговор
    Войната ще приключи , когато западният свят прецени , че сте ненужно ПРОКСИ и спре да ви предоставя оръжие и подкрепа , дотогава ви плащат за да воювате.
    Също така войната може да свърши когато свършат украинците на фронта , или поне когато им дойде акълът на простите националисти с мераци да убиват руснаци.

    22:45 07.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ОТ ОКРАИНА

    3 2 Отговор
    Британците и евреите ще вземат само НА ГЕВРЕКА ДУПКАТА.

    22:48 07.07.2026

  • 54 БЪЛГАРИН

    3 3 Отговор
    Цитат от Рамаяна:
    Иде гибел
    ще търсиш мир
    но не ще намериш.....
    Цената е разпад на Расия и света ще бъде спасен от терористи.

    22:49 07.07.2026

  • 55 Омръзнахте на всички

    3 3 Отговор
    Първо в Русия маслото беше свършило. После яйцата. Сега само за бензин говорите. А войната си върви. Колкото спряхте Русия с липсата на яйца, толкова и сега ще я спрете. Тука пожар, там пожар, а Украйна стана картофена нива. Зомби на системи което съществува само с усилията на НАТО. Така ще спрете Русия на 32ри.

    22:50 07.07.2026

  • 56 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    22:52 07.07.2026

  • 57 Дръм, дрън

    1 0 Отговор
    дрън - само празни приказки и нищо съществено.

    22:53 07.07.2026

  • 58 Ти кога

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Ще започнеш да изпълняваш поръчки на Педофил Владимирович?

    22:55 07.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    Унищожени са 50 процента от рафинерите на Русия.През 2022г Путин не е допускал
    че дронове с изкуствен интелект ще доведат Русия до колапс и загуба на СВО
    Цитат от Рамаяна:
    Иде гибел
    ще търсиш мир
    но не ще намериш.....
    Цената е разпад на Расия и света ще бъде спасен от терористи.

    23:07 07.07.2026

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