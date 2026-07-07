Кирило Буданов: Има ли шанс за мир? Войната може да приключи още тази година

Ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов счита, че има шансове войната да приключи до края на 2026 г. Според Буданов през пролетта мирните преговори с Русия са напредвали с добър темп, но към днешна дата ситуацията е ескалирала. Как да се спре ескалацията, какви промени на фронта са необходими на Украйна и възможни ли са отстъпки? Този въпрос поставят от РБК-Украйна на бившия ръкуводител на ГРУ Кирили Буданов.

Украйна няма да се съгласи на териториални отстъпки и вече не става въпрос за "избори“ и референдум, който би трябвало да утвърди отстъпките, изисквани от Кремъл, заявява Буданов.

В същото време и Русия няма да се задоволи със "защитата на руския език“: ситуацията във войната е стигнала твърде далеч. Към днешна дата основната задача на Украйна е да спре отстъплението на фронта и да премине към мирни преговори при свои условия. Според Буданов няма значение каква ще бъде формата на тези преговори и дали в тях ще участват пратеници на американския президент Доналд Тръмп. По думите му, най-важното в този случай е резултатът, тоест приключването на войната.

По време на интервюто водещият задава на Буданов пряк въпрос дали има шанс войната да приключи през тази година. Ръководителят на Администрацията на президента заявява, че това е възможно, но не при условията на ескалация, каквато продължава в момента. Според него първо трябва да се стигне до деескалация, а след това — до продължаване на разговорите и диалога. А условието за излизане от такава ситуация е максималното засилване на ескалацията, посочва той.

"Има шансове, а през пролетта преговорите вървяха с много добър темп. Сега всички стигнахме до ескалация, всички го разбират. За да се излезе от ескалацията, обикновено е необходимо тя да достигне максималния си връх“, посочва той.

Буданов също така отбелязва, че преговорите ще започнат, ако "страните проявят интерес“. След това уточнява, че руският президент Владимир Путин, според него, в даден момент все пак ще прояви "интерес“. При това Украйна разполага с "прозорец от възможности“, свързан с ноемврийските избори в САЩ и с двете години, през които Тръмп ще бъде на власт. Буданов обобщи, че това също е "един от значимите фактори, но, повярвайте ми, това не е най-важното“.

"Не усещам, не виждам натиск върху нас“, уверява той в отговор на въпрос за евентуален натиск от страна на партньорите върху Украйна с цел постигане на мир.