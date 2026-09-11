Новини
Любопитно »
Грешката след пране, която може да навреди на пералнята

Грешката след пране, която може да навреди на пералнята

11 Септември, 2026 13:44 1 320 10

  • пералня-
  • проветряване-
  • влага-
  • мухъл-
  • грешка

Правилното проветряване ограничава влагата, неприятните миризми и появата на мухъл

Грешката след пране, която може да навреди на пералнята - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След приключване на прането много хора оставят вратичката на пералнята широко отворена с часове, а понякога и постоянно, с идеята барабанът да изсъхне напълно, пише Unian.net. Специалисти обаче препоръчват уредът да се проветрява разумно, без вратата да остава ненужно дълго отворена.

Според съвети, цитирани от Unian.net, след края на програмата е достатъчно люкът да остане открехнат за около 1–2 часа, за да може остатъчната влага да се изпари.

Грешката след пране, която може да навреди на пералнята
Снимкa: Shutterstock

Особено внимание трябва да се обърне на гуменото уплътнение около отвора. В гънките му често се задържат вода, власинки и остатъци от препарати, които създават благоприятна среда за неприятни миризми и плесен. След пране е добре маншетът да бъде забърсан със суха кърпа.

Препоръчително е да се остави леко отворено и чекмеджето за перилен препарат, тъй като в него също може да се натрупва влага.

Постоянното държане на вратичката широко отворена не е непременно необходимо. При някои модели продължителното натоварване върху пантите може с времето да допринесе за разместване или увисване на люка. Най-сигурният подход е да се следват и конкретните инструкции на производителя на пералнята.

Редовното подсушаване и проветряване на влажните части помага да се ограничи образуването на мухъл, натрупването на бактерии и появата на неприятна миризма в пералнята.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джурнал

    3 0 Отговор
    Венелино, виждала ли си пералня. Всеки е прочел упътването и там пише какво се прави

    Коментиран от #4

    13:50 11.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 3 Отговор
    мько мисирска
    ся се сетихте

    чекмеджето не само се отваря, ами се вади и отлива водата у него и се оставя да изсъхне за цяла нощ заедно с отворения люк

    Коментиран от #5

    13:53 11.09.2026

  • 3 46263426342

    3 0 Отговор
    тез мисирки - само варени с кисело зеле стават за нещо , ей ....

    13:56 11.09.2026

  • 4 един любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джурнал":

    Пантата на вратичката е широка 8 сантиметра. Оста е 10 милиметра. Дали тази висяща вратичка, дето няма и кило, ще повреди пантата? Честно казано вкъщи не се сещам за друга толкова голяма панта. Дори на колата и на гаражната врата са по-малки.

    13:57 11.09.2026

  • 5 Хитрец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Направо изнеси пералната на балкона да се проветри.

    Коментиран от #8

    14:09 11.09.2026

  • 6 Обаче

    2 0 Отговор
    Люка не увисва и на най-евтиния модел автоматични перални, понеже е с панти пресметнати да издържат на натоварването при вибрациите на центрофугата при 1000 оборота за минута.

    14:10 11.09.2026

  • 7 1234

    0 0 Отговор
    Най-добре на ръка. Простотия след простотия

    14:22 11.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хитрец":

    направо тебе ша изнеса зимата за пастърма

    14:23 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Васил

    0 0 Отговор
    Каквото и да правите скапе ли се семеринга или лагера на барабана пералнята отива на боклука защото повечето барабани са отлети като едно цяло демек да не се ремонтира колко удобно са го направили производителите.

    14:32 11.09.2026