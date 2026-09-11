Грешката след пране, която може да навреди на пералнята

След приключване на прането много хора оставят вратичката на пералнята широко отворена с часове, а понякога и постоянно, с идеята барабанът да изсъхне напълно, пише Unian.net. Специалисти обаче препоръчват уредът да се проветрява разумно, без вратата да остава ненужно дълго отворена.
Според съвети, цитирани от Unian.net, след края на програмата е достатъчно люкът да остане открехнат за около 1–2 часа, за да може остатъчната влага да се изпари.
Особено внимание трябва да се обърне на гуменото уплътнение около отвора. В гънките му често се задържат вода, власинки и остатъци от препарати, които създават благоприятна среда за неприятни миризми и плесен. След пране е добре маншетът да бъде забърсан със суха кърпа.
Препоръчително е да се остави леко отворено и чекмеджето за перилен препарат, тъй като в него също може да се натрупва влага.
Постоянното държане на вратичката широко отворена не е непременно необходимо. При някои модели продължителното натоварване върху пантите може с времето да допринесе за разместване или увисване на люка. Най-сигурният подход е да се следват и конкретните инструкции на производителя на пералнята.
Редовното подсушаване и проветряване на влажните части помага да се ограничи образуването на мухъл, натрупването на бактерии и появата на неприятна миризма в пералнята.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джурнал
Коментиран от #4
13:50 11.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
ся се сетихте
чекмеджето не само се отваря, ами се вади и отлива водата у него и се оставя да изсъхне за цяла нощ заедно с отворения люк
Коментиран от #5
13:53 11.09.2026
3 46263426342
13:56 11.09.2026
4 един любопитен
До коментар #1 от "Джурнал":Пантата на вратичката е широка 8 сантиметра. Оста е 10 милиметра. Дали тази висяща вратичка, дето няма и кило, ще повреди пантата? Честно казано вкъщи не се сещам за друга толкова голяма панта. Дори на колата и на гаражната врата са по-малки.
13:57 11.09.2026
5 Хитрец
До коментар #2 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Направо изнеси пералната на балкона да се проветри.
Коментиран от #8
14:09 11.09.2026
6 Обаче
14:10 11.09.2026
7 1234
14:22 11.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
До коментар #5 от "Хитрец":направо тебе ша изнеса зимата за пастърма
14:23 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Васил
14:32 11.09.2026