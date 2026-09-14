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Хутите укрепват позиции около Баб ел-Мандеб и продължават ударите по Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Хутите укрепват позиции около Баб ел-Мандеб и продължават ударите по Саудитска Арабия

14 Септември, 2026 16:35 1 085 9

  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • хути-
  • баб ел мандеб

Хутите заявиха, че възнамеряват да гарантират безопасността на корабоплаването в района, като същевременно обявиха саудитските плавателни съдове за обект на "блокада"

Хутите укрепват позиции около Баб ел-Мандеб и продължават ударите по Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за подновените атаки срещу съседна Саудитска Арабия, на фона на засилващите се боеве по крайбрежието на Йемен на Червено море, съобщава ДПА.

Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че милицията е атакувала авиобазата "Хамис Мушайт" в южната част на Саудитска Арабия с десетки ракети и дронове, като е поразила складове за оръжие, писти, хангари и други съоръжения.

Той изтъкна, че атаката е причинила "значителни загуби", но не даде повече подробности.

Сари посочи, че нападението е било извършено в отговор на над 300 саудитски въздушни удара срещу Йемен през последните няколко дни.

Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен в продължаващия вече десетилетие конфликт с хутите, не коментира веднага твърдението на милицията.

Хутите превзеха Сана и големи части от Северен Йемен през 2014 г. и все още контролират значителни територии в страната. При неотдавнашна офанзива те настъпиха на юг по крайбрежието на Червено море към стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Според представители на хутите и източници от йеменското правителство милицията е превзела и стратегически разположените острови Майюн — известен още като Перим — и Ханиш.

Последните събития идват след превземането от бунтовниците на пристанищния град Моха на Червено море. Все още не е ясно дали и за колко време хутите ще успеят да задържат превзетите територии.

Говорителят на подкрепяните от правителството бригади "Джайънтс" Асил ал-Сакалади заяви, че оттогава районите са били подложени на интензивен обстрел. Той определи офанзивата на хутите като "катастрофа" за милицията и заяви, че тя може да постави началото на поражението ѝ в Йемен.

"Сега има възможност да ги изтощим", изтъкна ал-Сакалади.

Подновената офанзива рязко ескалира гражданската война в Йемен и доближи хутите до протока Баб ел-Мандеб — един от най-важните морски маршрути в света. Настъплението им към островите Ханиш и Майюн засили позициите им около протока.

Развитието на ситуацията може да увеличи заплахата за търговското корабоплаване в Червено море. В миналото хутите са атакували плавателни съдове в региона, а последните им териториални завоевания породиха опасения относно способността им да оказват още по-силен натиск върху корабите, преминаващи през Баб ел-Мандеб.

Хутите заявиха, че възнамеряват да гарантират безопасността на корабоплаването в района, като същевременно обявиха саудитските плавателни съдове за обект на "блокада".


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Саудитците ще разберат

    15 0 Отговор
    Какво е да ти гърмят рафинериите и нефтопроводите на свой гръб, понеже украинците са им приятели. Примерът е заразен и може би в Америка ще започне да се случва същото.

    16:41 14.09.2026

  • 2 Сатана Z

    0 10 Отговор
    По всичко изглежда,че зад Хусите изглежда стои Израелска държава,защото те обслужват нейни интереси в плана на ушатия Биби за велик Израел

    Коментиран от #9

    16:41 14.09.2026

  • 3 ШЕФА

    16 0 Отговор
    Благодарение на нашите съюзници Тръмп ,Фон, Пфайзер и Мерц скоро ще сипваме дизел на 5 лева !!! Ние сме НАТО,ние сме в клуба на богатите,това са думи на престъпника българоубиец Б.Б. известен като Тулупа !

    16:59 14.09.2026

  • 4 военен неможач

    4 0 Отговор
    Military Watch Magazine подчертава, че са били използвани около 30 ракети-прехващачи, за да прехванат атаката. Въпреки това изглежда, че ударът е пробил защитните съоръжения около военновъздушната база, според информация, цитирана от Reuters. Повредени са осем американски изтребителя F-15E и поне един щурмов самолет A-10. Ударите са използвали големи запаси от по-стари ракети, като например Shahab 3, закупени през 90-те години на миналия век, които могат да бъдат използвани за бързо изчерпване на запасите от противовъздушна отбрана на САЩ.

    Щетите са особено значителни поради важността на F-15E Strike Eagle, който е най-дългобойният тип изтребител в американската служба, на който се разчита до голяма степен поради значителния си полезен товар от оръжия и водещите мисии въздух-въздух и въздух-земя. Фактът, че приблизително осем F-15 са претърпели щети, показва, че ракетите не е задължително да постигат директни попадения върху отделни самолети, за да нарушат операциите. Бойните глави на балистичните ракети, детониращи близо до паркирани самолети, зони за поддръжка или други уязвими части на летище, могат да причинят фрагментация и щети от взрив в относително широка зона. Полезността на F-15 в последните военни усилия е в рязък контраст с тази на по-сложния изтребител F-22 от пето поколение, разработен да го замени, който е играл незначителна роля и страда от широк спектър от ограничения в производителността.

    17:10 14.09.2026

  • 5 ......-

    3 0 Отговор
    ЕвроСтадото да се запасява с брашно и свещи.

    Може и с ЙОД !

    Коментиран от #8

    17:31 14.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КОЙ КАТО ХУТИТЕ
    .....
    СДОБИХА СЕ СЪС СТОТИЦИ ЧИСТАК НОВИ БТР -И .. И СУПЕР РАДАРИ ОТ ИЗРАЕЛ, ФРАНЦИЯ И САЩ :))
    ....
    А ДЖЕПАНЕТО Е 20-30 СКЛАДА:)

    17:37 14.09.2026

  • 7 Браво на тези смели и

    2 0 Отговор
    самоотвержени мъже,които не се прекланят пред такива недодържави като краварника и 4иfуtarника и ги пердашат с ракети без да им мигне окото. През Баб ел Мандебския пролив ще се минава само ако ти разрешат хусите и ако си им приятел, другите, ще се мотаете през океаните и моретата по половин година минимум, като товарите ще се на десеторни цени.

    17:47 14.09.2026

  • 8 Копейките са безродницу

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "......-":

    Ти от Москва ли дращиш, или си постигнал стандарта на руски крепостник и ти е все тая вече?

    17:51 14.09.2026

  • 9 Не си у час и се

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    изказваш силно не подготвен. Когато 4иfutiте ударят в ивицата Газа,хусите дънят по 4иф у ти те.

    17:54 14.09.2026