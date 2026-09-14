Хутите укрепват позиции около Баб ел-Мандеб и продължават ударите по Саудитска Арабия

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за подновените атаки срещу съседна Саудитска Арабия, на фона на засилващите се боеве по крайбрежието на Йемен на Червено море, съобщава ДПА.

Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че милицията е атакувала авиобазата "Хамис Мушайт" в южната част на Саудитска Арабия с десетки ракети и дронове, като е поразила складове за оръжие, писти, хангари и други съоръжения.

Той изтъкна, че атаката е причинила "значителни загуби", но не даде повече подробности.

Сари посочи, че нападението е било извършено в отговор на над 300 саудитски въздушни удара срещу Йемен през последните няколко дни.

Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен в продължаващия вече десетилетие конфликт с хутите, не коментира веднага твърдението на милицията.

Хутите превзеха Сана и големи части от Северен Йемен през 2014 г. и все още контролират значителни територии в страната. При неотдавнашна офанзива те настъпиха на юг по крайбрежието на Червено море към стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Според представители на хутите и източници от йеменското правителство милицията е превзела и стратегически разположените острови Майюн — известен още като Перим — и Ханиш.

Последните събития идват след превземането от бунтовниците на пристанищния град Моха на Червено море. Все още не е ясно дали и за колко време хутите ще успеят да задържат превзетите територии.

Говорителят на подкрепяните от правителството бригади "Джайънтс" Асил ал-Сакалади заяви, че оттогава районите са били подложени на интензивен обстрел. Той определи офанзивата на хутите като "катастрофа" за милицията и заяви, че тя може да постави началото на поражението ѝ в Йемен.

"Сега има възможност да ги изтощим", изтъкна ал-Сакалади.

Подновената офанзива рязко ескалира гражданската война в Йемен и доближи хутите до протока Баб ел-Мандеб — един от най-важните морски маршрути в света. Настъплението им към островите Ханиш и Майюн засили позициите им около протока.

Развитието на ситуацията може да увеличи заплахата за търговското корабоплаване в Червено море. В миналото хутите са атакували плавателни съдове в региона, а последните им териториални завоевания породиха опасения относно способността им да оказват още по-силен натиск върху корабите, преминаващи през Баб ел-Мандеб.

Хутите заявиха, че възнамеряват да гарантират безопасността на корабоплаването в района, като същевременно обявиха саудитските плавателни съдове за обект на "блокада".