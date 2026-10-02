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Заводите на "Райнметал" може и да са в Бургас

Заводите на "Райнметал" може и да са в Бургас

2 Октомври, 2026 12:22 488 17

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  • заводи-
  • оръжие-
  • българия

Александър Пулев: Настояваме за технологичен трансфер и висококачествени работни места във ВМЗ

Заводите на "Райнметал" може и да са в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството ще настоява за пълен технологичен трансфер и разкриване на висококачествени работни места във ВМЗ при предстоящата инвестиция на германския отбранителен концерн „Райнметал“, съобщават от БГНЕС.

Преговорите бяха обсъдени по време на днешния парламентарен контрол, където фокусът падна върху защитата на националния интерес и преодоляването на първоначалните дефицити в разговорите.

Нова локация край морето

Държавата обмисля предоставянето на алтернативна локация за мащабния проект. Обсъжда се терен в близост до Бургас, който в момента е собственост на Министерството на отбраната. Мястото вече разполага с необходимата прилежаща инфраструктура. За да се ускори процесът, правителството планира да осигури пълна административна подкрепа и да обяви обекта за такъв с национално значение, което ще позволи реализацията му по облекчен ред.

„Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България, на територията на ВМЗ“, подчерта вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в отговор на въпрос от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Разширяване на инвестицията

Освен първоначално планираното производство на барут, българската страна и германският концерн проучват още три допълнителни направления за съвместна дейност. Сред тях са развитието на сателитни технологии, производството на дронове и системи за борба с тях, както и създаването на логистични и транспортни средства.

„Говорим за три основни, алтернативни и допълнителни инвестиции, като ще изберем една от тях вече в консултация с „Райнметал“ в рамките на настоящия месец“, посочи Пулев.

Той добави, че българската делегация вече е провела ключови разговори с ръководството на концерна.

„Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение. Имах честта да посрещна цялата делегация от „Райнметал“ и там обсъдихме актуални въпроси, свързани със структурирането на процеса и на проекта“, заяви вицепремиерът от парламентарната трибуна.

Очаква се преговорите да продължат по време на предстоящата визита на Александър Пулев в Германия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 8 Отговор
    Няма такива з@ гбеняци като кремълските милиционерини копейките им

    12:23 02.10.2026

  • 2 Путин кл уна

    3 6 Отговор
    Сорос ми зсповяда са съм см шник.

    12:24 02.10.2026

  • 3 Любен Гоцев

    4 3 Отговор
    България е на Ротшилд, а не на Путлер.

    12:25 02.10.2026

  • 4 Европеец

    7 0 Отговор
    Е ново 20, КРАЙ Бургас....

    12:25 02.10.2026

  • 5 Чума

    7 1 Отговор
    Отлично! По близо до обсега на иранската ракетка! При тоя тренд на горивата, Русия е голяма будала, че още не я спряла Нефтохима! След като едни сериозен % от горивото за фашистка украйна се подготвя там.

    12:25 02.10.2026

  • 6 Софиянец

    6 1 Отговор
    Радвам се че тези потенциални цели няма да са в столицата. Да му мислят гларусите на морето.
    Споко Бургас .... Това е шега

    12:25 02.10.2026

  • 7 Епщайн

    3 0 Отговор
    България е с дявола и с детеизнасилвачите бебеядци.

    12:26 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор
    Те ще са едни от първите цели на войната.

    12:28 02.10.2026

  • 10 Сталин

    7 1 Отговор
    Значи ВМЗ произвежда снаряди за укрите за 100$,а нашите приятели и партньори от запада продават същите снаряди на зеления наркоман за 1000$

    Коментиран от #15

    12:29 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Овчар

    3 0 Отговор
    Този плужек дърпа правителството надолу..!

    12:31 02.10.2026

  • 13 РВСН

    2 0 Отговор
    По-добре по-близо

    12:34 02.10.2026

  • 14 Тодор

    2 0 Отговор
    Този на снимката може и да е мъж.

    12:36 02.10.2026

  • 15 УМНОЖИ ТВОЙТЕ ЧИСЛА ПО 8

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    И ША БЪДАТ ВЕРНИ.......

    12:44 02.10.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ако на правителството му бяха важни работните места за населението, щеше да ги осигури в мирни икономически сектори. Искат да ни намесят във войната.

    12:53 02.10.2026

  • 17 Ха, така…

    0 0 Отговор
    Ще съборят Слънчев бряг, за да си вдигнат заводите!

    12:56 02.10.2026

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