Заводите на "Райнметал" може и да са в Бургас

Правителството ще настоява за пълен технологичен трансфер и разкриване на висококачествени работни места във ВМЗ при предстоящата инвестиция на германския отбранителен концерн „Райнметал“, съобщават от БГНЕС.

Преговорите бяха обсъдени по време на днешния парламентарен контрол, където фокусът падна върху защитата на националния интерес и преодоляването на първоначалните дефицити в разговорите.

Нова локация край морето

Държавата обмисля предоставянето на алтернативна локация за мащабния проект. Обсъжда се терен в близост до Бургас, който в момента е собственост на Министерството на отбраната. Мястото вече разполага с необходимата прилежаща инфраструктура. За да се ускори процесът, правителството планира да осигури пълна административна подкрепа и да обяви обекта за такъв с национално значение, което ще позволи реализацията му по облекчен ред.

„Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България, на територията на ВМЗ“, подчерта вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в отговор на въпрос от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Разширяване на инвестицията

Освен първоначално планираното производство на барут, българската страна и германският концерн проучват още три допълнителни направления за съвместна дейност. Сред тях са развитието на сателитни технологии, производството на дронове и системи за борба с тях, както и създаването на логистични и транспортни средства.

„Говорим за три основни, алтернативни и допълнителни инвестиции, като ще изберем една от тях вече в консултация с „Райнметал“ в рамките на настоящия месец“, посочи Пулев.

Той добави, че българската делегация вече е провела ключови разговори с ръководството на концерна.

„Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение. Имах честта да посрещна цялата делегация от „Райнметал“ и там обсъдихме актуални въпроси, свързани със структурирането на процеса и на проекта“, заяви вицепремиерът от парламентарната трибуна.

Очаква се преговорите да продължат по време на предстоящата визита на Александър Пулев в Германия.