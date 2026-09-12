Дронове подпалиха заводи в Русия, ракети удариха Одеса

В нощта срещу 12 септември конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нови масирани взаимни въздушни удари. Украински дронове нанесоха успешни удари по стратегически промишлени и военни обекти в руските градове Толиати и Таганрог. От своя страна руската армия извърши опустошителен ракетен удар по пристанищния град Одеса, превръщайки нощта в поредното бойно поле за цивилните.
Пожари в руски заводи и летища след атака с дронове
Според източници на „Украинска правда“, в град Таганрог (Ростовска област) са отекнали серия от експлозии, последвани от големи пожари. OSINT анализатори докладват, че един от гъстите стълбове дим се издига от района на военното летище „Таганрог-Централен“, където е базиран руският 708-и военно-транспортен авиационен полк и 325-ият авиационен ремонтен завод. Сателитната система на НАСА за проследяване на пожари (FIRMS) потвърждава и сериозни пламъци на територията на Таганрогския автомобилен завод (ТагАЗ), чиито халета се използват за военни нужди и сглобяване на бойни безпилотни апарати.
Едновременно с това, в град Толиати (Самарска област) също бе регистриран успешен удар. Както предава „Информатор“, основна цел е било мащабното химическо предприятие „КуйбишевАзот“, където е възникнал голям пожар. Вследствие на масираната атака руските власти временно спряха работата на международното летище „Курумоч“ в Самара, съобщава „Kyiv Independent“.
Ракетен удар по Одеса: Поразена е жилищна сграда
Паралелно с атаките в Русия, руските сили нанесоха тежък ракетен удар по град Одеса. Ракетата е ударила директно многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата.
Към 7:45 часа сутринта българско време се съобщава за шестима ранени граждани. На мястото на инцидента продължават да работят аварийни екипи и лекари, които разчистват отломките и оказват първа помощ на пострадалите.
OSINT: Поразен е флагманът на Каспийската флотилия
В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна вероятно са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #2, #3, #4, #7, #8, #10, #12
07:03 12.09.2026
2 Слава
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.
Коментиран от #17
07:04 12.09.2026
3 Слава
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.
Коментиран от #15
07:05 12.09.2026
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":МАЙНАТАТАТИИИИ
07:13 12.09.2026
5 Каспийска флотилия ама
07:31 12.09.2026
6 Коста
07:38 12.09.2026
7 🇺🇦🚾🇺🇦🚾
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":🇺🇦🚾🇺🇦🚾🇺🇦🚾🖕🖕🖕
07:40 12.09.2026
8 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":И пак ще спаси света от фашизма
07:41 12.09.2026
9 За кой път вече унищожават
07:42 12.09.2026
10 Слава украина
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Занули ес и нато
Коментиран от #13
07:42 12.09.2026
11 Мишел
07:43 12.09.2026
12 Мухахаха
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Заминавай си
07:44 12.09.2026
13 Слава
До коментар #10 от "Слава украина":Йоската Кобзон.
07:44 12.09.2026
14 Гиди украйнски малки зверчета ...ауу...
07:44 12.09.2026
15 Факт
До коментар #3 от "Слава":Пропускаш в цитата си много важната думичка,,вероятно са поразили".Вероятно си милионер ама реално си работник нощна смяна във фабриката на Мирчев.
07:45 12.09.2026
16 А Мала Токмачка?
Коментиран от #18
07:46 12.09.2026
17 Възраждане
До коментар #2 от "Слава":С тия стават...57 монголски корабли фира и 2 подводници!!
У ДРИ ИИ
07:51 12.09.2026
18 Ае Сега
До коментар #16 от "А Мала Токмачка?":Още нема 3... ПЕТИЛЕТКИ!
07:53 12.09.2026
19 У ДРИ БАЦЕЕ
Всички монголья ше сдоХНАТ у Донбас
Коментиран от #28
07:55 12.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соломон
Коментиран от #26
07:56 12.09.2026
22 Мадяр беше нощна смяна
У ДРИ ИИ
07:56 12.09.2026
23 Лео
Коментиран от #29
07:56 12.09.2026
24 Азот
07:57 12.09.2026
25 Очото
07:58 12.09.2026
26 Сулейманчо
До коментар #21 от "Соломон":Ако РУСИЯ реши европа много бързо ще изчезне
Коментиран от #30
07:59 12.09.2026
27 В периода 10-11 септември
07:59 12.09.2026
28 Чезни ве
До коментар #19 от "У ДРИ БАЦЕЕ":Пръдльо
08:00 12.09.2026
29 Хахахаха
До коментар #23 от "Лео":Че тоа пе ДАЛ избега по прашки от лошия готвач на шма ТАРОК
Ха-ха-ха
08:00 12.09.2026
30 Соломон
До коментар #26 от "Сулейманчо":Не се и съмнявам че ако Русия реши Европа ще изчезне.Само да попитам преди да я унищожат ще приберат ли децата си от Европа или ще я унищожат заедно с тях
08:03 12.09.2026