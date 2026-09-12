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Дронове подпалиха заводи в Русия, ракети удариха Одеса
  Тема: Украйна

Дронове подпалиха заводи в Русия, ракети удариха Одеса

12 Септември, 2026 06:49, обновена 12 Септември, 2026 07:53 1 699 30

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Украински безпилотни апарати атакуваха Толяти и Таганрог, докато руски удар рани шестима цивилни в Украйна

Дронове подпалиха заводи в Русия, ракети удариха Одеса - 1
Снимка: ОВА Одеса
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 12 септември конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нови масирани взаимни въздушни удари. Украински дронове нанесоха успешни удари по стратегически промишлени и военни обекти в руските градове Толиати и Таганрог. От своя страна руската армия извърши опустошителен ракетен удар по пристанищния град Одеса, превръщайки нощта в поредното бойно поле за цивилните.

Пожари в руски заводи и летища след атака с дронове

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Според източници на „Украинска правда“, в град Таганрог (Ростовска област) са отекнали серия от експлозии, последвани от големи пожари. OSINT анализатори докладват, че един от гъстите стълбове дим се издига от района на военното летище „Таганрог-Централен“, където е базиран руският 708-и военно-транспортен авиационен полк и 325-ият авиационен ремонтен завод. Сателитната система на НАСА за проследяване на пожари (FIRMS) потвърждава и сериозни пламъци на територията на Таганрогския автомобилен завод (ТагАЗ), чиито халета се използват за военни нужди и сглобяване на бойни безпилотни апарати.

Едновременно с това, в град Толиати (Самарска област) също бе регистриран успешен удар. Както предава „Информатор“, основна цел е било мащабното химическо предприятие „КуйбишевАзот“, където е възникнал голям пожар. Вследствие на масираната атака руските власти временно спряха работата на международното летище „Курумоч“ в Самара, съобщава „Kyiv Independent“.

Ракетен удар по Одеса: Поразена е жилищна сграда

Паралелно с атаките в Русия, руските сили нанесоха тежък ракетен удар по град Одеса. Ракетата е ударила директно многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата.

Към 7:45 часа сутринта българско време се съобщава за шестима ранени граждани. На мястото на инцидента продължават да работят аварийни екипи и лекари, които разчистват отломките и оказват първа помощ на пострадалите.

OSINT: Поразен е флагманът на Каспийската флотилия

В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна вероятно са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    12 40 Отговор
    САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
    БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #2, #3, #4, #7, #8, #10, #12

    07:03 12.09.2026

  • 2 Слава

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.

    Коментиран от #17

    07:04 12.09.2026

  • 3 Слава

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.

    Коментиран от #15

    07:05 12.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    МАЙНАТАТАТИИИИ

    07:13 12.09.2026

  • 5 Каспийска флотилия ама

    7 3 Отговор
    от гранични ракетни катерчета

    07:31 12.09.2026

  • 6 Коста

    9 4 Отговор
    В същото време роснацийте бавно но сигюрно настъпват към Кииф.

    07:38 12.09.2026

  • 7 🇺🇦🚾🇺🇦🚾

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    🇺🇦🚾🇺🇦🚾🇺🇦🚾🖕🖕🖕

    07:40 12.09.2026

  • 8 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    И пак ще спаси света от фашизма

    07:41 12.09.2026

  • 9 За кой път вече унищожават

    11 4 Отговор
    руския флот?

    07:42 12.09.2026

  • 10 Слава украина

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Занули ес и нато

    Коментиран от #13

    07:42 12.09.2026

  • 11 Мишел

    5 6 Отговор
    Най-трудна е петата година от тридневната аперация.

    07:43 12.09.2026

  • 12 Мухахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Заминавай си

    07:44 12.09.2026

  • 13 Слава

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Слава украина":

    Йоската Кобзон.

    07:44 12.09.2026

  • 14 Гиди украйнски малки зверчета ...ауу...

    3 1 Отговор
    Снощи Ростовска област отново беше атакувана от вражески дронове. Силите на противовъздушната отбрана унищожиха над 70 безпилотни летателни апарата в Таганрог, както и в 11 района на областта: Милеровски, Морозовски, Советски, Каменски, Тарасовски, Чертковски, Азовски, Неклиновски, Шолоховски, Мясниковски и Родионово-Несветайски, както и в Таганрогския залив. Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в оперативен доклад.

    07:44 12.09.2026

  • 15 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Слава":

    Пропускаш в цитата си много важната думичка,,вероятно са поразили".Вероятно си милионер ама реално си работник нощна смяна във фабриката на Мирчев.

    07:45 12.09.2026

  • 16 А Мала Токмачка?

    3 2 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #18

    07:46 12.09.2026

  • 17 Възраждане

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Слава":

    С тия стават...57 монголски корабли фира и 2 подводници!!
    У ДРИ ИИ

    07:51 12.09.2026

  • 18 Ае Сега

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "А Мала Токмачка?":

    Още нема 3... ПЕТИЛЕТКИ!

    07:53 12.09.2026

  • 19 У ДРИ БАЦЕЕ

    2 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС!
    Всички монголья ше сдоХНАТ у Донбас

    Коментиран от #28

    07:55 12.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соломон

    1 1 Отговор
    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #26

    07:56 12.09.2026

  • 22 Мадяр беше нощна смяна

    2 1 Отговор
    Еееееееехехе
    У ДРИ ИИ

    07:56 12.09.2026

  • 23 Лео

    0 3 Отговор
    Зеленски прекалява. Господин Путин да пусне една атомна бомба над Киев и да се приключва.

    Коментиран от #29

    07:56 12.09.2026

  • 24 Азот

    3 0 Отговор
    В Толиати е завалял дъжд от сярна киселина, ама била полезна за крепостните

    07:57 12.09.2026

  • 25 Очото

    3 0 Отговор
    Що монголите удрят по жилищните сгради а ЗСУ долбят НПЗ та, летища, заводи, корабли и те така?!?

    07:58 12.09.2026

  • 26 Сулейманчо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Ако РУСИЯ реши европа много бързо ще изчезне

    Коментиран от #30

    07:59 12.09.2026

  • 27 В периода 10-11 септември

    0 0 Отговор
    Украинската хунта е изстреляла 777 дрона по руска територия. На 98,7 % по цивилни обекти, жилищни сгради и гражданска инфраструктура

    07:59 12.09.2026

  • 28 Чезни ве

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "У ДРИ БАЦЕЕ":

    Пръдльо

    08:00 12.09.2026

  • 29 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лео":

    Че тоа пе ДАЛ избега по прашки от лошия готвач на шма ТАРОК
    Ха-ха-ха

    08:00 12.09.2026

  • 30 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сулейманчо":

    Не се и съмнявам че ако Русия реши Европа ще изчезне.Само да попитам преди да я унищожат ще приберат ли децата си от Европа или ще я унищожат заедно с тях

    08:03 12.09.2026

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