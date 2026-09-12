Новини
Свят »
Индия »
Путин: Европейски войски в Украйна означават война ОБОБЩЕНИЕ

Путин: Европейски войски в Украйна означават война ОБОБЩЕНИЕ

12 Септември, 2026 06:28, обновена 12 Септември, 2026 06:42 1 739 35

  • индия-
  • путин-
  • брикс-
  • изявления-
  • политика

Руският президент обвини от Индия западните глобалисти в системни грешки, прогнозира цени на газа в Европа до $1500, коментира изборите в Германия и обвини Запада в ескалация на конфликта чрез Украйна

Путин: Европейски войски в Украйна означават война ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изпращането на европейски военни контингенти на територията на Украйна ще означава директна война с Русия. Това предупреждение отправи руският президент Владимир Путин пред журналисти в рамките на срещата на върха на БРИКС в Индия.

Държавният глава направи мащабен коментар относно геополитическата ситуация, в който разкритикува действията на западните елити, припомни опитите за разпадането на Русия чрез сепаратизма в Северен Кавказ и обясни растящото напрежение в Европа с поредица от системни пропуски на Вашингтон и Брюксел.

Европа тласка народите си към реален конфликт

Според Владимир Путин населението на европейските страни отлично осъзнава, че настоящите му лидери го подтикват към пряк сблъсък с Руската федерация. Президентът подчерта, че Москва няма никакви основания за конфликт с държавите от Европа, тъй като всички исторически и териториални въпроси са окончателно решени след края на Втората световна война.

В тази връзка той припомни своите разговори с покойния германски канцлер, като сподели какво му е казвал Хелмут Кол за важността на приятелството между Европа и Русия с оглед на общата сигурност.

Въпреки липсата на обективни причини за сблъсък обаче, руският лидер отправи остри критики към настоящото европейско ръководство. По думите му Европа подтиква своите страни към война с Русия, плашейки населението си с „мнима руска заплаха“ и обмисляйки изпращането на военни контингенти.

По отношение на геополитическата криза Путин повтори тезата си, че Западът е искал да „вкара“ Украйна в НАТО веднага след държавния преврат през 2014 година. Според него именно този преврат от 2014 г. стана първопричина за сегашните трагични събития в Украйна.

Въпреки това, европейските елити умишлено плашат своите граждани с „мнима опасност“ от страна на Русия, за да оправдаят милитаристичния си курс. Той допълни, че именно тези опасения на обикновените европейци обясняват последните изборни успехи на алтернативни политически сили, но изрично отказа да даде конкретна оценка за вота в Берлин, заявявайки: „Няма да коментирам вътрешнополитически събития и победата на „Алтернатива за Германия“.

Грешките на Запада: От Северен Кавказ до Украйна

Руският лидер направи ретроспекция на отношенията със Запада след разпадането на СССР. По думите му тогавашните западни глобалисти са се почувствали „на върха на планината Олимп“ и са решили, че всичко им е позволено и никога не грешат.

„Техните грешки започнаха да се трупат и да нарастват като снежна топка“, заяви Путин.

Президентът припомни, че в сферата на сигурността първоначално е имало опити Русия да бъде „доразвалена“ отвътре чрез подкрепа за сепаратизма и тероризма в Северен Кавказ. След като този план се провалил, Западът е преминал към други инструменти, като крайната цел е била привличането на Украйна в НАТО, което по думите му е същинската първопричина за днешните трагични събития.

Митовете за равнопоставеност и икономически последици

В изявлението си Путин се върна и към периода, в който Русия бе част от „Голямата осмица“ (G8). Той призна, че руското участие в този формат никога не е било пълноценно членство, а по-скоро параван, зад който западните държави са прокарвали своите глобалистки интереси. Сегашното състояние на Европа и настъпващата икономическа и енергийна криза са пряк резултат от действията на същите тези глобалисти. Като пример той посочи изпразването на газовите хранилища и изкуственото покачване на цените на синьото гориво на Стария континент.

Цените на газа в Европа може да достигнат 1500 долара

Руският президент не изключи възможността цените на природния газ в Европа да достигнат 1500 долара за хиляда кубически метра. Според него системните грешки на Европа в енергетиката и преминаването към борсово ценообразуване неизбежно ще доведат до още по-сериозен ръст в котировките на синьото гориво. Путин изрично подчерта, че по дългосрочните си договори Москва продава своите ресурси спрямо стойността на петрола и по цени, образувани по пазарен път.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    21 3 Отговор
    Такива луди няма дето да ходят да мрат като всички преди тях.

    06:44 12.09.2026

  • 2 Соломон

    19 44 Отговор
    А руските войски в Украйна какво е.

    Коментиран от #6, #10, #12, #25, #28

    06:45 12.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    46 19 Отговор
    Да му имам аз търпението на Путин ,наркозависими идиоти идиоти не разбират от дума ,а само по трудния начин ако оФцете не се събудим и не измете тази ционистка пасмина

    06:48 12.09.2026

  • 4 Страхлив

    9 26 Отговор
    Страхлив б....к

    06:48 12.09.2026

  • 5 ПУТИНЕ ПУТИНЕ

    19 37 Отговор
    Нали все повтаряте че
    Воювате С НАТО.

    Сега изведнъж :

    Това означава Война .

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Кремълските Крастави САБАКИ
    Постоянно са в някаква Шизофрения.

    Коментиран от #14

    06:51 12.09.2026

  • 6 Как

    19 13 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    какво ? Украина е Русия.

    06:59 12.09.2026

  • 7 Мижи а те лажем

    12 14 Отговор
    Абе ква война бе, тоа дрътия пен ДЕЛАРИН нъл Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
    Така.. геройски,...като деревянска Шлю ХА Избега... Педрилата
    АааааааХахахаха

    07:03 12.09.2026

  • 8 Маринов

    25 9 Отговор
    Браво на Милен! Инфо без пропаганда. И то от първа ръка. Трасира се настоящето и се вижда становището на Русия по украинския конфликт. В сравнение със статиите от вчера, където Калас иска свиване на сроковете за подготовка за война с Русия и на военния й колега на сбора за увеличаване на броя на дронове и ракети, произвеждани съвместно с Украина. Наистина единственото спасение за избягване на войната между Европа и Русия са европейските избори, където населението си казва думата. Много трудно в големите и стари европейски държави може да се правят изборни манипулации като е Румъния и Молдова. Дано мирът победи. Защото алтернативата е ядрена кстастрофа.

    Коментиран от #15, #18

    07:04 12.09.2026

  • 9 Ше играе атома

    16 10 Отговор
    Натам отива

    Коментиран от #13

    07:07 12.09.2026

  • 10 Смисълът е друг

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Човекът казва, че войната още не е започнала.

    07:11 12.09.2026

  • 11 Истината е

    12 11 Отговор
    Че... ху йло Педофило е сертифициран лъжец,НИЩО жество и пе ДЕРУГА! ФАКТ!
    Украйна подаде молба за членство в НАТО едва през 20 19 г. ( Впрочем, у йло пен ДЕЛА, ..подава 2 ПЪТИ МОЛБА за членство на Монголо- Ислямската П ЕДЕРАЦИЯ в НАТО!!)
    Хихихихихи
    Именно пе Деразинот у йло доде на власт СЛЕД ПУЧА (Преврат) в Моксель , назначен от един АЛКАШ ( Ел цин) ...БЕЗ ИЗБОРИ!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #22

    07:11 12.09.2026

  • 12 Салмонела

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Специална операция и учения в реални условия.

    Коментиран от #19, #21

    07:16 12.09.2026

  • 13 да бе

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ше играе атома":

    Завий се през глава и си трепери, р0бе.

    07:16 12.09.2026

  • 14 просто ти е беден речника

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПУТИНЕ ПУТИНЕ":

    сражават се, протовостоят, бият се, привеждат специална операция,
    умиротворяват.. и т.н..,
    а тук, война... съесем друго е..

    07:17 12.09.2026

  • 15 Дзак

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    ДАНС търпи хлопащата дъска от факти.бг само, защото е Провокатор

    07:17 12.09.2026

  • 16 Владо

    4 3 Отговор
    Спаружен сбърканяк.

    07:18 12.09.2026

  • 17 Сутрешна визитация

    9 0 Отговор
    От коментарите си личи, че здравните реформи трябва да започнат с въвеждане на спешна психиатрична помощ.

    07:19 12.09.2026

  • 18 Ол1 гофрен,

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    Искаш ли мир готви се за война.Не може само ватенките да се въоръжават.Няма такъв вариант.

    07:20 12.09.2026

  • 19 Ха-ха-ха

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Салмонела":

    С 2 милиона и половина монголья фира и Ху Йло педофила от готвачо избега?!?
    Хахаха

    07:21 12.09.2026

  • 20 До соломончо

    11 6 Отговор
    Гледай как посрещнаха Путин на форума БРИКС в Индия . А защо са руснаците в о крайна ами да си вземат всичко руско . А дано си вземат Мариинския дворец в Киев , който е построен за руската империатрица Мария Романова , че да няма къде , наркоманчето да си посреща гостите . То голям срам да посрещаш гости в чужда къща и да се фукаш .

    07:22 12.09.2026

  • 21 Това го разбрахме

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Салмонела":

    Иначе питай Йосиф Кобзон .

    07:22 12.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Старшина Боташ

    3 5 Отговор
    И ти изрод
    .смърт на русия

    07:25 12.09.2026

  • 24 Мишел

    7 5 Отговор
    За трети път, след Наполеон и Хитлер, западноевропейските държави се готвят за война на изток. Ако НатО нападне Русия, войната ще е ядрена. НатО има над четирикратно преимущество в жива сила, Русия има пълно количествено и качествено превъзходство в съвременните оръжия. Това предопределя изхода на тази война.

    Коментиран от #27, #29, #31

    07:27 12.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    5 4 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #30

    07:28 12.09.2026

  • 27 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Ако НАТО нападне от Русия няма да остане нищо.

    07:29 12.09.2026

  • 28 !!!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Ердоган прави СВО в чужда държпва Сирия срещу кюрди необеспокояван.
    Влиза с танкове и самолети.
    И кой му каза нещо?
    Да не говориме за Израел.

    07:31 12.09.2026

  • 29 Да не си тролей?

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    От бавните?

    07:34 12.09.2026

  • 30 Боа

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    А руснаци не са дженджъри,-затова са щастливи миллиарди!

    07:34 12.09.2026

  • 31 Без казармен пе ДИК,да? ))

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Нали Една Украйна Сама Ши ба монгольята на 23 ядрени републики, веке 13 г у Донбас!
    Коментирай ФАКТИТЕ а не ни занимавай със своите хомо фантазии и копнежи..
    Аре лопай КУ ранагата... сбърканяк
    Ааааахахаха

    07:36 12.09.2026

  • 32 Монтгомъри

    2 1 Отговор
    Украйна през 2017година сменя конституция заради членство в НАТО.
    Като през 1981 издава Декларация,преди Будапещкий меморандум,че няма да членува в нито един военные съюз срещу Русия и запазва неутралитет.

    Коментиран от #33

    07:40 12.09.2026

  • 33 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Монтгомъри":

    У Йло педофила ,..2 ПЪТИ подава молба за членство в НАТО, но му отказаха защото Монголския концлагер не отговаря на критериите!
    Ха-ха-ха

    07:45 12.09.2026

  • 34 232232323

    2 0 Отговор
    Путин явно живее в някакъв измислен свят!?! Или е психично болен или от страх да не му се случи нещо изобщо не е излизал по улиците, за да види реалния свят а някакви хора около него му разказват някакви измишльотини?! Европейски войски в Украйна?!? Сериозно? Дори да беше вярно то в Руската армия е бъкано с Севернокорейски войниици, Кубински, от Африка и Индия.... Да Европа помага с оръжия, но същото правят и Иран,Китай и Северна Корея за Русия! Демек за Русия може, за Украйна не! Логика?

    07:49 12.09.2026

  • 35 Жужака им

    0 0 Отговор
    Жужака им ги е слаб и всичко живо вече го страхува да не бъде обесен на Красния площад. Заради милионите невинни жертви на сметката на жужака диктатор. Руский изроден народе????

    08:00 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания