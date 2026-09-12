Изпращането на европейски военни контингенти на територията на Украйна ще означава директна война с Русия. Това предупреждение отправи руският президент Владимир Путин пред журналисти в рамките на срещата на върха на БРИКС в Индия.
Държавният глава направи мащабен коментар относно геополитическата ситуация, в който разкритикува действията на западните елити, припомни опитите за разпадането на Русия чрез сепаратизма в Северен Кавказ и обясни растящото напрежение в Европа с поредица от системни пропуски на Вашингтон и Брюксел.
Европа тласка народите си към реален конфликт
Според Владимир Путин населението на европейските страни отлично осъзнава, че настоящите му лидери го подтикват към пряк сблъсък с Руската федерация. Президентът подчерта, че Москва няма никакви основания за конфликт с държавите от Европа, тъй като всички исторически и териториални въпроси са окончателно решени след края на Втората световна война.
В тази връзка той припомни своите разговори с покойния германски канцлер, като сподели какво му е казвал Хелмут Кол за важността на приятелството между Европа и Русия с оглед на общата сигурност.
Въпреки липсата на обективни причини за сблъсък обаче, руският лидер отправи остри критики към настоящото европейско ръководство. По думите му Европа подтиква своите страни към война с Русия, плашейки населението си с „мнима руска заплаха“ и обмисляйки изпращането на военни контингенти.
По отношение на геополитическата криза Путин повтори тезата си, че Западът е искал да „вкара“ Украйна в НАТО веднага след държавния преврат през 2014 година. Според него именно този преврат от 2014 г. стана първопричина за сегашните трагични събития в Украйна.
Въпреки това, европейските елити умишлено плашат своите граждани с „мнима опасност“ от страна на Русия, за да оправдаят милитаристичния си курс. Той допълни, че именно тези опасения на обикновените европейци обясняват последните изборни успехи на алтернативни политически сили, но изрично отказа да даде конкретна оценка за вота в Берлин, заявявайки: „Няма да коментирам вътрешнополитически събития и победата на „Алтернатива за Германия“.
Грешките на Запада: От Северен Кавказ до Украйна
Руският лидер направи ретроспекция на отношенията със Запада след разпадането на СССР. По думите му тогавашните западни глобалисти са се почувствали „на върха на планината Олимп“ и са решили, че всичко им е позволено и никога не грешат.
„Техните грешки започнаха да се трупат и да нарастват като снежна топка“, заяви Путин.
Президентът припомни, че в сферата на сигурността първоначално е имало опити Русия да бъде „доразвалена“ отвътре чрез подкрепа за сепаратизма и тероризма в Северен Кавказ. След като този план се провалил, Западът е преминал към други инструменти, като крайната цел е била привличането на Украйна в НАТО, което по думите му е същинската първопричина за днешните трагични събития.
Митовете за равнопоставеност и икономически последици
В изявлението си Путин се върна и към периода, в който Русия бе част от „Голямата осмица“ (G8). Той призна, че руското участие в този формат никога не е било пълноценно членство, а по-скоро параван, зад който западните държави са прокарвали своите глобалистки интереси. Сегашното състояние на Европа и настъпващата икономическа и енергийна криза са пряк резултат от действията на същите тези глобалисти. Като пример той посочи изпразването на газовите хранилища и изкуственото покачване на цените на синьото гориво на Стария континент.
Цените на газа в Европа може да достигнат 1500 долара
Руският президент не изключи възможността цените на природния газ в Европа да достигнат 1500 долара за хиляда кубически метра. Според него системните грешки на Европа в енергетиката и преминаването към борсово ценообразуване неизбежно ще доведат до още по-сериозен ръст в котировките на синьото гориво. Путин изрично подчерта, че по дългосрочните си договори Москва продава своите ресурси спрямо стойността на петрола и по цени, образувани по пазарен път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фют
06:44 12.09.2026
2 Соломон
Коментиран от #6, #10, #12, #25, #28
06:45 12.09.2026
3 Kaлпазанин
06:48 12.09.2026
4 Страхлив
06:48 12.09.2026
5 ПУТИНЕ ПУТИНЕ
Воювате С НАТО.
Сега изведнъж :
Това означава Война .
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Кремълските Крастави САБАКИ
Постоянно са в някаква Шизофрения.
Коментиран от #14
06:51 12.09.2026
6 Как
До коментар #2 от "Соломон":какво ? Украина е Русия.
06:59 12.09.2026
7 Мижи а те лажем
Така.. геройски,...като деревянска Шлю ХА Избега... Педрилата
АааааааХахахаха
07:03 12.09.2026
8 Маринов
Коментиран от #15, #18
07:04 12.09.2026
9 Ше играе атома
Коментиран от #13
07:07 12.09.2026
10 Смисълът е друг
До коментар #2 от "Соломон":Човекът казва, че войната още не е започнала.
07:11 12.09.2026
11 Истината е
Украйна подаде молба за членство в НАТО едва през 20 19 г. ( Впрочем, у йло пен ДЕЛА, ..подава 2 ПЪТИ МОЛБА за членство на Монголо- Ислямската П ЕДЕРАЦИЯ в НАТО!!)
Хихихихихи
Именно пе Деразинот у йло доде на власт СЛЕД ПУЧА (Преврат) в Моксель , назначен от един АЛКАШ ( Ел цин) ...БЕЗ ИЗБОРИ!!
АааааааХахахаха
Коментиран от #22
07:11 12.09.2026
12 Салмонела
До коментар #2 от "Соломон":Специална операция и учения в реални условия.
Коментиран от #19, #21
07:16 12.09.2026
13 да бе
До коментар #9 от "Ше играе атома":Завий се през глава и си трепери, р0бе.
07:16 12.09.2026
14 просто ти е беден речника
До коментар #5 от "ПУТИНЕ ПУТИНЕ":сражават се, протовостоят, бият се, привеждат специална операция,
умиротворяват.. и т.н..,
а тук, война... съесем друго е..
07:17 12.09.2026
15 Дзак
До коментар #8 от "Маринов":ДАНС търпи хлопащата дъска от факти.бг само, защото е Провокатор
07:17 12.09.2026
16 Владо
07:18 12.09.2026
17 Сутрешна визитация
07:19 12.09.2026
18 Ол1 гофрен,
До коментар #8 от "Маринов":Искаш ли мир готви се за война.Не може само ватенките да се въоръжават.Няма такъв вариант.
07:20 12.09.2026
19 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Салмонела":С 2 милиона и половина монголья фира и Ху Йло педофила от готвачо избега?!?
Хахаха
07:21 12.09.2026
20 До соломончо
07:22 12.09.2026
21 Това го разбрахме
До коментар #12 от "Салмонела":Иначе питай Йосиф Кобзон .
07:22 12.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Старшина Боташ
.смърт на русия
07:25 12.09.2026
24 Мишел
Коментиран от #27, #29, #31
07:27 12.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
Коментиран от #30
07:28 12.09.2026
27 Българин
До коментар #24 от "Мишел":Ако НАТО нападне от Русия няма да остане нищо.
07:29 12.09.2026
28 !!!
До коментар #2 от "Соломон":Ердоган прави СВО в чужда държпва Сирия срещу кюрди необеспокояван.
Влиза с танкове и самолети.
И кой му каза нещо?
Да не говориме за Израел.
07:31 12.09.2026
29 Да не си тролей?
До коментар #24 от "Мишел":От бавните?
07:34 12.09.2026
30 Боа
До коментар #26 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":А руснаци не са дженджъри,-затова са щастливи миллиарди!
07:34 12.09.2026
31 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #24 от "Мишел":Нали Една Украйна Сама Ши ба монгольята на 23 ядрени републики, веке 13 г у Донбас!
Коментирай ФАКТИТЕ а не ни занимавай със своите хомо фантазии и копнежи..
Аре лопай КУ ранагата... сбърканяк
Ааааахахаха
07:36 12.09.2026
32 Монтгомъри
Като през 1981 издава Декларация,преди Будапещкий меморандум,че няма да членува в нито един военные съюз срещу Русия и запазва неутралитет.
Коментиран от #33
07:40 12.09.2026
33 Ха-ха-ха
До коментар #32 от "Монтгомъри":У Йло педофила ,..2 ПЪТИ подава молба за членство в НАТО, но му отказаха защото Монголския концлагер не отговаря на критериите!
Ха-ха-ха
07:45 12.09.2026
34 232232323
07:49 12.09.2026
35 Жужака им
08:00 12.09.2026