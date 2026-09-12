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Тръмп отново видя Канада като щат на САЩ, анонсира срещи с евролидери в Ирландия

Тръмп отново видя Канада като щат на САЩ, анонсира срещи с евролидери в Ирландия

12 Септември, 2026 06:12, обновена 12 Септември, 2026 06:21 431 3

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  • изказвания

Американският президент направи серия от изявления, включващи още Китай, Иран, Тъкър Карлсън и покойния активист Чарли Кърк

Тръмп отново видя Канада като щат на САЩ, анонсира срещи с евролидери в Ирландия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за предаването „The Ingraham Angle“ по Fox News, излъчено в навечерието на важната му визита в Европа, американският президент Доналд Тръмп направи поредица от геополитически изявления, които разтърсиха международната общност.

Канада да стане щат на САЩ?

На заден план на острата търговска война между Вашингтон и Отава, Тръмп излезе с радикално предложение. Според него, за да спаси закъсалата си автомобилна индустрия, Канада трябва да обмисли възможността да стане американски щат. Изказването му идва след като наложените от САЩ 50-процентови мита сериозно застрашиха сектора в провинция Онтарио.

Зелена светлина за китайски заводи в САЩ

В същото време президентът изненада критиците си, като обяви, че няма нищо против Китай да строи автомобилни заводи на американска територия, стига компаниите да наемат местни работници. „Япония го прави и те наемат наши хора. Важното нещо е да наемат наши хора“, заяви той пред Fox News, като категорично изключи възможността за производство в Мексико и внос през границата, предаде Ройтерс.

Убитият активист Чарли Кърк и разривът с Такър Карлсън

Тръмп се върна и към вътрешнополитическите теми на провеждащия се конгрес на Републиканската партия в Далас. Той почете паметта на консервативния активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк, който беше убит точно преди една година в Юта. Президентът заяви, че Кърк е имал потенциала един ден да стане президент на САЩ.

Държавният глава обаче не спести критики към доскорошния си медиен съюзник Такър Карлсън. Отношенията им охладняха рязко заради несъгласието на Карлсън с военните действия на САЩ в Иран. Тръмп сподели виждането си, че всъщност никога не е харесвал истински Такър Карлсън, наричайки критиките му неоснователни.

Войната в Иран и междинните избори

По отношение на продължаващия вече седем месеца военен конфликт в Близкия изток, Тръмп обвърза края му с предстоящите през ноември избори за Конгрес. Той допусна, че ако републиканците загубят мнозинството си, подходът към Иран може да бъде допълнително ожесточен, тъй като Техеран в момента отчаяно се опитва да повлияе на американския вот.

Срещи с европейски лидери в Ирландия

Междувременно Тръмп обяви, че ще използва почивните си дни по време на голф турнира „Irish Open“ в своя курорт Дунбег, Ирландия, за неофициални срещи с европейски лидери. Програмата на визитата му, потвърдена от ирландското правителство, включва разговори в Дъблин и среща с премиера Михол Мартин, където ще бъдат обсъдени търговските спорове и трансатлантическата сигурност.


САЩ
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  • 1 Хаха

    3 0 Отговор
    Тоя е по-зле и от Мунчо Радев!

    06:35 12.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Та чия беше цената на истерията ,руска ли!!!!???това веч не е и клоуниада ,а параноя ,,имаше едно време филм на Чарли чаплин ,дето иронизираше Хитлер и там идваше със глобуса в ръцете си ,време е за такъв и за жълтия клоун

    06:43 12.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.