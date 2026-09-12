Замериха с чесън Бардела, рекордно дарение за Reform UK

Динамични обрати и сериозно напрежение белязаха европейската политическа сцена в ранните часове на днешния ден. По време на традиционния панаир „Бокроасан“ (Beaucroissant) в Югоизточна Франция, лидерът на партията „Национален сбор“ Жордан Бардела беше замерян с лук и чесън от недоволни граждани сред тълпата. Инцидентът бързо набра популярност в международния новинарски обмен, но въпреки провокацията, младият десен политик продължи своите планирани срещи и разговори с присъстващите на събитието граждани.

Ground News и TF1 отбелязаха засилващата се поляризация в страната преди следващите големи избори.

Историческо финансово дарение за британската десница

Почти едновременно с това, от другата страна на Ламанша, британската популистка партия Reform UK си осигури безпрецедентно дарение в размер на 36 милиона паунда. Колосалната сума е предоставена напълно официално от известния криптомилиардер и съосновател на платформата BitMEX – Бен Дело. Това финансиране се превръща в най-голямото индивидуално дарение в политическата история на Обединеното кралство, надминавайки всички досегашни рекорди на традиционните Лейбъристка и Консервативна партии.

Според Sky News, дарението е структурирано така, че да осигурява по 1 милион лири на месец до следващите парламентарни избори в страната, планирани най-късно за 2029 година. Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж изрази своята дълбока благодарност и заяви, че тези средства ще позволят на партията да изгради мащабна структура и реално да се подготви за управлението на страната.

BBC допълва, че новината идва в ключов момент, тъй като опозиционните партии в Лондон в същия момент настояваха за налагане на строги тавани върху сумите, които частни лица могат да даряват за политически каузи на Острова.