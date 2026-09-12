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Мерц отказва да подаде оставка след историческия срив на ХДС

Мерц отказва да подаде оставка след историческия срив на ХДС

12 Септември, 2026 07:26, обновена 12 Септември, 2026 07:30 668 15

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Германският канцлер остава на власт въпреки провала на изборите в Саксония-Анхалт и рекордно ниското одобрение

Мерц отказва да подаде оставка след историческия срив на ХДС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц категорично отказа да се оттегли от поста си, въпреки безпрецедентния изборен крах на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Саксония-Анхалт и рекордно ниския рейтинг на обществено доверие. Ситуацията в Берлин остава силно напрегната, като страната е изправена пред сериозна политическа нестабилност.

Историческо дъно за ХДС и натиск от коалицията

Резултатите от местния вот нанесоха тежък удар върху авторитета на канцлера. Общественото одобрение за неговото управление е спаднало до критични нива, което провокира вълна от недоволство както вътре в ХДС, така и сред коалиционните партньори в правителството. Лидери от управляващата коалиция открито призовават за радикални промени и персонална отговорност, определяйки вота като ясен червен картон за настоящия политически курс.

Въпреки огромния натиск и признанията за тежкото поражение, Мерц демонстрира непоколебимост. В официално изявление правителственият ръководител подчерта, че страната няма време за политически вакуум и преговори за нови коалиции в момент, когато се нуждае от стабилно лидерство.

Реформите продължават въпреки съпротивата

Основният аргумент на Фридрих Мерц за оставането му на власт е спешната нужда от завършване на стартиралите икономически реформи. Канцлерът обяви, че неговият приоритет остава стабилизирането на германската икономика, фискалната дисциплина и модернизацията на индустриалния сектор – мерки, които според него ще дадат дългосрочен резултат, въпреки текущата им непопулярност сред избирателите.

Анализатори обаче предупреждават, че коалицията му виси на косъм, а вътрешнопартийната опозиция в ХДС вече обсъжда варианти за неговата принудителна замяна, ако икономическите показатели не се подобрят в спешен порядък.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацистите трудно подобно нещо правят

    17 1 Отговор
    Естествено че Мерц ще отказва да подаде оставка

    07:33 12.09.2026

  • 2 Жоро

    23 1 Отговор
    АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ РАЗГРОМИ ФРИДРИХ МЕРЦ

    07:33 12.09.2026

  • 3 НА такава

    18 1 Отговор
    СЛАБА РАКИЯ И ВИКАМЕ П А Р Ц У Ц А . Нека остане за да предизвика още по голяма загуба в цяла Германия , която тея я докараха до това незавидно дередже.

    07:35 12.09.2026

  • 4 Бай шмерц

    12 1 Отговор
    Очаквай въстание никой не иска фашисти

    07:36 12.09.2026

  • 5 НЕ Резултатите от местния вот

    15 1 Отговор
    са нанесли тежкият удар върху авторитета на канцлера ! "Авторитет" от години този индивид няма реално в Германия. Както е и цялата ЕК впрочем и особенно при шефчитата на НАТО

    07:36 12.09.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    9 2 Отговор
    поредната нас ра на урсулка ша си оди

    Коментиран от #10

    07:39 12.09.2026

  • 7 Сега него да го мобилизират

    9 2 Отговор
    и да го пратят като редник на задължителна военна служба .. Да разбере барем кво точно е предлагал. Цялата му фамилия под строй в запас

    07:39 12.09.2026

  • 8 Дзак

    3 2 Отговор
    Икономиката си беше стабилна и модернизирана!

    07:40 12.09.2026

  • 9 Историята

    11 2 Отговор
    е циклична. Шолц също отказваше в началото, но малко по късно му я подадоха. Оставката на Мерц е разписана, просто се чака удобния момент. А той е близо...

    07:41 12.09.2026

  • 10 Име

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ний ша Ва упрайм":

    Абе вий се оправяйте между вас!

    07:41 12.09.2026

  • 11 Атина Паднала

    8 1 Отговор
    И наркозеленси и наркомерз са другарчетата на макарон от влака на наркоманите и отказват да подават оставка също като незаменимата стрефка костадинова и кошлука.

    07:41 12.09.2026

  • 12 Сигурно е много умен,

    5 1 Отговор
    виж каква голяма глава има.😃

    07:44 12.09.2026

  • 13 Изчезвай

    7 1 Отговор
    Фашистки боклук

    07:48 12.09.2026

  • 14 Евдно към едно

    5 1 Отговор
    Тоя е като Боко-н.а.с.р.а.н, но засмян! А-и по-добър от него няма!

    07:49 12.09.2026

  • 15 Да не се забравя!

    1 8 Отговор
    Фризрих Мерц е новият Рейгън и той е човекът, който ще помете крепостните мужици!

    07:50 12.09.2026

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