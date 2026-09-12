Мерц отказва да подаде оставка след историческия срив на ХДС

Германският канцлер Фридрих Мерц категорично отказа да се оттегли от поста си, въпреки безпрецедентния изборен крах на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Саксония-Анхалт и рекордно ниския рейтинг на обществено доверие. Ситуацията в Берлин остава силно напрегната, като страната е изправена пред сериозна политическа нестабилност.

Историческо дъно за ХДС и натиск от коалицията

Резултатите от местния вот нанесоха тежък удар върху авторитета на канцлера. Общественото одобрение за неговото управление е спаднало до критични нива, което провокира вълна от недоволство както вътре в ХДС, така и сред коалиционните партньори в правителството. Лидери от управляващата коалиция открито призовават за радикални промени и персонална отговорност, определяйки вота като ясен червен картон за настоящия политически курс.

Въпреки огромния натиск и признанията за тежкото поражение, Мерц демонстрира непоколебимост. В официално изявление правителственият ръководител подчерта, че страната няма време за политически вакуум и преговори за нови коалиции в момент, когато се нуждае от стабилно лидерство.

Реформите продължават въпреки съпротивата

Основният аргумент на Фридрих Мерц за оставането му на власт е спешната нужда от завършване на стартиралите икономически реформи. Канцлерът обяви, че неговият приоритет остава стабилизирането на германската икономика, фискалната дисциплина и модернизацията на индустриалния сектор – мерки, които според него ще дадат дългосрочен резултат, въпреки текущата им непопулярност сред избирателите.

Анализатори обаче предупреждават, че коалицията му виси на косъм, а вътрешнопартийната опозиция в ХДС вече обсъжда варианти за неговата принудителна замяна, ако икономическите показатели не се подобрят в спешен порядък.