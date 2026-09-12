Над 8000 работници от Киргизстан и др. помагат в кадровата криза по морето

Над 8000 сезонни работници от трети страни са наети в Бургаска област само за една година. Те са част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието.

През 2025 година у нас са регистрирани над 18 600 разрешения за сезонна заетост на работници от трети страни. Повече от 8000, или над 43%, са в Бургаска област.

Младо семейство от Киргизстан изминава хиляди километри, за да работи заедно в Слънчев бряг. Той е готвач, тя – сервитьорка.

Работният им ден започва на различни места. Даняз влиза в кухнята, а съпругата му Монара – в ресторанта. Двамата вече втори сезон работят заедно в Слънчев бряг.

„В моята родина също не е лошо, но тук е по-добре. За мен това беше ново откритие и страната ви ми харесва много. И тук реших да открия нови неща, нова кухня, нова култура, нов свят“, казва Даняз Абужилиз, работник от Киргизстан.

Най-важното за Даняз е, че двамата с Монара не са разделени.

„Тук е по-лесно отколкото в Киргизстан. Тук е друга култура. И хората се отнасят добре! Всеки ден се запознаваме с десетки туристи. Всички се усмихват, така е по-леко!“, казва Монара, работник от Киргизстан.

За Юлия от Узбекистан България е възможност да започне отначало. В родината си работи в банка, но съпругът ѝ не ѝ позволява да продължи. Тя заминава, а децата ѝ остават при нейната майка.

„Имам деца, но те живеят при майка ми. Ние всеки ден говорим и те казват: „Ако ти си добре, всичко тогава е добре.“, казва Юлия Обузинская, работник от Узбекистан.

Историята на Юлия и на младото семейство от Киргизстан е част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието.

В този хотел работят 40 души от държави извън Европейския съюз, предимно от Киргизстан и Узбекистан.

„Ние отваряме в края на април месец и сезонът ни продължава до средата на октомври. Тоест не можем да се възползваме от ученици и студенти от България. И поради тази причина взимаме служители от трети страни. Доволен съм от тях, много са съвестни“, казва Александър Александров, хотелиер.

Най-голямата трудност за хотелиерите остава бавното издаване на визи.

„Миналата година имах около 12 души, на които им изтече разрешителното за работа, но не получиха визи“, казва Александър Александров.

За хотелиерите те са решение на кадровия проблем. За Даняз и Монара България е общо приключение. За Юлия е нов живот, но далеч от децата ѝ.