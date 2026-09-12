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Над 8000 работници от Киргизстан и др. помагат в кадровата криза по морето

Над 8000 работници от Киргизстан и др. помагат в кадровата криза по морето

12 Септември, 2026 08:40 1 171 77

  • киргизстан-
  • работници-
  • слънчев бряг

През 2025 година у нас са регистрирани над 18 600 разрешения за сезонна заетост на работници от трети страни

Над 8000 работници от Киргизстан и др. помагат в кадровата криза по морето - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 8000 сезонни работници от трети страни са наети в Бургаска област само за една година. Те са част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието.

През 2025 година у нас са регистрирани над 18 600 разрешения за сезонна заетост на работници от трети страни. Повече от 8000, или над 43%, са в Бургаска област.

Младо семейство от Киргизстан изминава хиляди километри, за да работи заедно в Слънчев бряг. Той е готвач, тя – сервитьорка.

Работният им ден започва на различни места. Даняз влиза в кухнята, а съпругата му Монара – в ресторанта. Двамата вече втори сезон работят заедно в Слънчев бряг.

„В моята родина също не е лошо, но тук е по-добре. За мен това беше ново откритие и страната ви ми харесва много. И тук реших да открия нови неща, нова кухня, нова култура, нов свят“, казва Даняз Абужилиз, работник от Киргизстан.

Най-важното за Даняз е, че двамата с Монара не са разделени.

„Тук е по-лесно отколкото в Киргизстан. Тук е друга култура. И хората се отнасят добре! Всеки ден се запознаваме с десетки туристи. Всички се усмихват, така е по-леко!“, казва Монара, работник от Киргизстан.

За Юлия от Узбекистан България е възможност да започне отначало. В родината си работи в банка, но съпругът ѝ не ѝ позволява да продължи. Тя заминава, а децата ѝ остават при нейната майка.

„Имам деца, но те живеят при майка ми. Ние всеки ден говорим и те казват: „Ако ти си добре, всичко тогава е добре.“, казва Юлия Обузинская, работник от Узбекистан.

Историята на Юлия и на младото семейство от Киргизстан е част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието.

В този хотел работят 40 души от държави извън Европейския съюз, предимно от Киргизстан и Узбекистан.

„Ние отваряме в края на април месец и сезонът ни продължава до средата на октомври. Тоест не можем да се възползваме от ученици и студенти от България. И поради тази причина взимаме служители от трети страни. Доволен съм от тях, много са съвестни“, казва Александър Александров, хотелиер.

Най-голямата трудност за хотелиерите остава бавното издаване на визи.

„Миналата година имах около 12 души, на които им изтече разрешителното за работа, но не получиха визи“, казва Александър Александров.

За хотелиерите те са решение на кадровия проблем. За Даняз и Монара България е общо приключение. За Юлия е нов живот, но далеч от децата ѝ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    12 0 Отговор
    доброволци

    Коментиран от #19

    08:46 12.09.2026

  • 2 Трябва поне още

    21 2 Отговор
    Шест милиона Филипини. Та да разцъфти България... както борел казваше.

    08:47 12.09.2026

  • 3 Минават

    14 0 Отговор
    обучение край Габрово!

    08:48 12.09.2026

  • 4 бою циганина

    18 1 Отговор
    искам да внеса от моите братя от индия и пакистан

    08:50 12.09.2026

  • 5 Ол инклузив с менте алкохол

    24 0 Отговор
    Кризата в туризма не е "кадрова", екзистенциална. И бангаранга не може да помогне на туризма в бг.

    08:50 12.09.2026

  • 6 На Конвейра !

    9 2 Отговор
    Не Отивам !

    Това е За !

    Казахите !

    08:51 12.09.2026

  • 7 14/88

    15 0 Отговор
    дайте им стара планина първа степен задето се жертват за спасяването на бг туризъм, без да искат нищо в замяна

    08:57 12.09.2026

  • 8 тези

    22 2 Отговор
    Тези които ви настройват срещу мигрантите ги внасят. Тези които говорят за културна подмяна я осъществяват. Събуди се народе. Взеха хляба от устата ви . Скоро ще вземат домовете ви, земята ви, а вас ще изпратят да се биете срещу украинците.

    Коментиран от #11, #15

    08:57 12.09.2026

  • 9 Оставят по-добро впечатление

    13 3 Отговор
    от черноморските българи, то не е и никак трудно това, само дето не разбират български.

    08:58 12.09.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Нека помагат!Ние българите ни сме родени да работим,родени сме за нещо по-възвишено!
    🌈🌈🌈🦍🦍🦍🛴🛴🛴🥳🤣👍

    08:58 12.09.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "тези":

    Ти па къде видя народ,че да го събудиш?🦧🤣🦧

    09:00 12.09.2026

  • 12 Георги

    12 0 Отговор
    жалко, че тошко не влезе в парламента, щеше да внася медицински специалисти за без пари. Нямам нищо против вносните работници, а дъмпинга, който правят в заплащането. Цените двойни, те внасят работници за да им е още по-голяма печалбата.

    09:05 12.09.2026

  • 13 Без име

    16 1 Отговор
    А построиха ли вече джамиите ?Защото на ново място , преди още да има къде да живеят , строят това .Без значение в коя държава са.

    09:05 12.09.2026

  • 14 От Бюрото по труда умишлено

    17 1 Отговор
    крият големия брой желаещи българи да работят по българските курорти, също не се викат умишлено на интервю за работа, не ги търсят, не се подава информация към тях, това е с цел да се угоди тайно на големите предприемачи, хотелиери, ресторанти ориентирате в бранша, а именно да се внася работна ръка от Индия, Филипините, бивши руски републики за много по-малко месечно възнаграждение. Ама така ще е до като си траем българите

    Коментиран от #65

    09:06 12.09.2026

  • 15 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "тези":

    срещу украинците? не е ли срещу иранците?

    09:07 12.09.2026

  • 16 Пич

    18 0 Отговор
    Морските кретени са много устойчиви кретени!!! Те са неизменните виновници за съсипията на прекрасното ни (без тях, кретените), море!!! Кой, да Е.М.му, иска да бъде обслужван от неговорещ киргизстанец, в кръчма с отвратителна храна, малки порции, и цени като в Монте Карло...?!
    За пример - бях на скъп остров, и като оставим настрана няколкото претенциозни кръчми със звезди и уникални ястия и питиета, които са много скъпи за посещение, нормалните, имам предвид хубави кръчми и барове, а не капанчета - никой не успя да ме изгърби като в Созопол!!! Може би не ви се вярва, но това е положението!!!

    Коментиран от #20, #43

    09:07 12.09.2026

  • 17 Факт

    15 1 Отговор
    Кадровата ни криза е следствие от работодателски пинтилък.
    Фирмаджийте не искат българите да получават достойно възнаграждение за труда си, и ще напълнят България с азиатски лилави гастарбайтери. А властимащите ще им уредят пътеката за това кощунство.

    09:09 12.09.2026

  • 18 Не са 8000

    6 6 Отговор
    неофициално са над 20 000 чужденци, не бих ги нарекъл работници, повечето нямат абсолютно никакъв опит, взимат ги, заради ниско заплащане и проруски цели на българското правителство, а именно да бъде смачкан и сгънат още повече българския работник

    09:10 12.09.2026

  • 19 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Хем хотелиерите реват, че няма хората по морето, хем наемат 8000 работника... за да подбият цените на българите... нещо не разбирам.

    Коментиран от #23

    09:11 12.09.2026

  • 20 Факт

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Затова е и масираният отлив на туристи от черноморието ни.
    За сравнение: в Сочи, който също е на Черно море, туризмът процъфтява за поредна година.
    А тук тече миганизация.

    Коментиран от #77

    09:11 12.09.2026

  • 21 Само бойкот

    13 1 Отговор
    За да имат Българите работа. Бойкот на ресторанти и хотели ди дупка

    Коментиран от #26

    09:12 12.09.2026

  • 22 Защо в магазините по морето

    7 1 Отговор
    Никъде не може да си купиш бира която да не е от хладилника а да е на стелажи които не са хладилници. Е не не може. На морето не може. Както и не може да вземат българи на работа.

    09:12 12.09.2026

  • 23 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Кое не разбираш?
    Подписали сме Дъблинското споразумение. Задължени сме да приемаме емигранти, върнати от ЕС.
    На всеки отказан да приемем сме длъжни да му наброим по 22 000 € на ръка.
    Пишем ги работници или германски туристи и прибираме пари от ЕС. Е, прибират някои хора, не всички.

    09:14 12.09.2026

  • 24 глоги

    3 1 Отговор
    Юлия Обузинская- работниЧКА от Узбекистан.

    09:15 12.09.2026

  • 25 Тези глупости ги разправяйте на други

    6 1 Отговор
    Разбира се че има българи но тях не ги вземат на работа не е само на морете и в провинцията е така. Българите не са на работа в България са чужденци !!!

    09:15 12.09.2026

  • 26 Русенец

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Само бойкот":

    Вече спирам да купувам продукция от фирми, даващи работа на азиатски работници в България.
    Заляха града с емигранти от Индия и Непал.

    09:16 12.09.2026

  • 27 няма кадрова криза

    8 2 Отговор
    Има криза в заплащането.
    НСИ обявява средни зпалати по 1500 евро и повече нето. Но обявите на чорбаджиите са плътно под 900 евро средно.
    Та и затова се мъкнат разни работници от чужбина - защото им плащат малко.
    Калкулират им половината доход и като наем-храна. Което ще рече , че ги набутват в нежелани дупки като сардини.
    Така че дори им плащат още по-малко.
    Цените ни вече са достатъчно високи, та хора от държави с много по-ниски цени да дойдат тук да помизерстват да спестят и да се върбат да си ги харчат в техните държави.
    За установяване у нас не могат да спастят и след 200 години бачкане.

    Коментиран от #39

    09:17 12.09.2026

  • 28 Троян

    4 1 Отговор
    Абсолютно съм подготвен съм за курорт. Пържолите са мариновани салатата ще я реже и приготвя жената. Дървени въглища има на сянка под дърветата до язовира. Таковайте си таковата мутри превзели черноморието.

    09:17 12.09.2026

  • 29 газов инжекцион

    4 0 Отговор
    Двеста-триста хиляди рускини няма ли да ни изпратят тука?Да се наслаждаваме на руса красота!

    Коментиран от #33

    09:17 12.09.2026

  • 30 Те работниците от бившия СССР

    6 1 Отговор
    По рано идваха като туристи в лошия комунизъм да ге а сега са завоеватели нали е демокрация една добричка .....

    09:19 12.09.2026

  • 31 Интересно

    9 0 Отговор
    Германия мина по този път и рева горчиво.
    Няма ли да се поучим от тяхната грешка?
    Май някой ще захлеби от скокът ни в същият трап.

    09:19 12.09.2026

  • 32 Такива работодатели са антибългари

    8 0 Отговор
    А 18хил българи са безработни. Да им вземат двойни осигуровки на такива работодатели. Който раздава тези разрешителни е за кариерата до края на живота си.

    Коментиран от #38, #40, #46

    09:20 12.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    5 0 Отговор
    Не, не! Сега сме в клубът на богатите. Няма вече рускини. Само киргизстански мигани и тайландски трансполови за българите.

    09:22 12.09.2026

  • 35 Хмм

    5 0 Отговор
    така е в началото, съвестни, после ще дойдат децата им, ще образуват общност и тарторите им ще им намерят по-хубави места, навремето турците вкарвали черкези от Русия, сега узбеки, киргизи, таджики, пакистанци, все мюсюлмани, в Русия ги гонят, защото вече има атентати, ние ги приемаме, каква е тази сезонна заетост за една година, 18 хилядисамо за една година, йотова ще им даде гражданство и ще гласуват за ДПС, за малкото останали българи няма да има място в страната, преди да си заминат борисов и пеевски решиха съвсем да обезбългарят страната

    09:23 12.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 коко

    7 0 Отговор
    Който "бизнесмен" не може да плаща на българи да затваря.

    09:23 12.09.2026

  • 38 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Такива работодатели са антибългари":

    Ще подменят цялото българско население. Важното е Алибегов да плаща по-малко и да трупа печалби.

    09:24 12.09.2026

  • 39 Вземат ги за бройка им трябват хора

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "няма кадрова криза":

    Като имаш хора на бройка и имаш субсидия. Покрай т.нар. работници кой знае още колко хайлази са влезли. Това не е чист бизнес. В ЕС няма чисти бизнеси. Няма и криви краставици. Има едни грамадански за таратора. ...

    09:24 12.09.2026

  • 40 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Такива работодатели са антибългари":

    вечеима посреднически фирми които само с това се занимават, няма да спрат, това им е печалбата, ще стават все повече и повече, ще прикриват престъпленията им

    Коментиран от #42

    09:25 12.09.2026

  • 41 Оги

    3 0 Отговор
    Така е, друга култура е тук, не сме задръстени мюсляри като при тях.

    09:26 12.09.2026

  • 42 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Вече не се чудя защо е имало народен съд.

    Коментиран от #49

    09:27 12.09.2026

  • 43 Робинзон

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    На кой "скъп остров" бяхте с Петкан, че не личи от снимките?

    Коментиран от #50

    09:27 12.09.2026

  • 44 В нашия малък но туристически градец

    3 0 Отговор
    Е пълно с хора от Азия но повечето не са от бившия СССР а от далечна Азия. Индуси пакистанци афганистанци . Вчера им беше националния празник.

    09:27 12.09.2026

  • 45 Тъй ли

    2 0 Отговор
    А аз се чудих, защо в Приморско вече е трудно да срещнеш бял сервитьор или готвач?

    09:29 12.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Чума

    5 0 Отговор
    Стигнахте до тук, да идват хората от друг континент да работат на циганите! Циганите завзеха всичко, българи почти няма и колкото има те са пенсионери, за да има кого да оберат в Крушевец, когато му дадат пенсията от пощата! По селата работят няколко изпаднали българи пред пенсия, вечните селски несретници, по прогама метат пред кметството и градинките, хвърлят 1 кофа вода на обществената тоалетна за 115 евро на месец! А циганите са личен асистент на хора, нямащи нужда, делят парите, уреден елекорат, ходят да родяват в Германия и там се регистрират като безработни! Пият кафета и гледат как няколко загубени българи събират баклуците, които младежите оставят след нощен купон, а през деня спят до след обяд!

    09:31 12.09.2026

  • 48 Русенец

    3 0 Отговор
    В общежитията за студенти на Русенски университет са настанени 240 азиатски работници, в услуга на бизнеса. Много от тях работят в т.нар. европейски инвеститори. Същите тези инвеститори отвориха фирмите си тук под претекст, че ще осигурят работни места за българите.

    Коментиран от #55

    09:32 12.09.2026

  • 49 Ей на за това защото са антибългари

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Българските чорбаджии вземат хора от Далечна Азия само и само да не вземат българи. Тези 40 кила хора каква работодособност имат. Никаква. Просто подменят население без да им пука. Или ние или те. И сега е така.

    Коментиран от #53

    09:32 12.09.2026

  • 50 Там

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Робинзон":

    Където ми изпратиха вашите клипове, на който гълтате наред!

    09:34 12.09.2026

  • 51 Чума

    4 1 Отговор
    Защо негодувате!? Нали за това свалихме тоталитарния режим! Да няма граници, да има бизнес, банани и да не работим, както хората в Европа! Мигрантите ще работят! Няма вече телени мрежи и ТКЗС да копаете като афроамерианци в планацията на Чичо Томовата колиба и плантатора Рандолф от Майн Рид!

    09:36 12.09.2026

  • 52 всъщност

    5 0 Отговор
    кадрова криза няма и не е имало. Нежеланието да работиш по 12 часа къртовски труд като готвач, кухненски работник, сервитьор, барман, камериер или общ работник, беше протест на българите срещу смешните заплати, ужасяващите условия на труд, унизителното отношение на работодателите и измамите им, свързани с действително положените часове труд и заплащането. Затова стиснатите работодатели, без да мислят за дългосрочните последици, внесоха на килограм работна ръка за по 500 евро месечно от държави, в които това са много пари. Така се случи във Великобритания преди 30-40 години и доведе до ислямизирането на острова, повишаване на престъпността, намаляване на коренното население и сериозни проблеми в осигурителната система. Вижте Великобритания днес и мислете за България след само някакви си 20 години. И всичко това от алчност и егоизъм.

    09:36 12.09.2026

  • 53 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ей на за това защото са антибългари":

    И какво излиза? Че заради алчността на шепа бизнесмени, българите трябва да си ходим, а България да я оставим курбан на азиатските арбайтери, така ли?

    09:36 12.09.2026

  • 54 Такива работодатели са антибългари

    6 0 Отговор
    Ядат прехраната на 18хил безработни българи. Да им вземат двойни осигуровки и данъци. Който раздава тези разрешителни да троши камъни в кариера до края на живота си.

    Коментиран от #56

    09:38 12.09.2026

  • 55 Много от азиатците не са на работа тук

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Русенец":

    Те са на обиколка по моловете има и много които се дрогират мога да кача снимки но пак ще ме изкарат виновен. В дългосрочен план това са завоеватели. Управниците са по островите както казваше Киро. Той защо не се кандидатира за Президент? С Лена вицепрезидент. Еее пропуснаха .

    09:38 12.09.2026

  • 56 Благословията

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Такива работодатели са антибългари":

    Трябва да е по яка и по кратка.

    09:40 12.09.2026

  • 57 безпартиен

    1 0 Отговор
    А нашите местните ц..г@ни вече са около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ! Всички са на "социал",данък сгради не плащат,осигуровки също! Няма ли някой политик който да предложи ограмотяване, професионална квалификация и включване в пазара на труда доколкото има такъв?Поне да работят за тези "социални" както в Унгария по 21 дни месечно за почистване озеленяване облагородяване на населените места!?От цялата "демокрация" до сега, резултатът е, че този етнос окончателно спря да работи за държавата!Кой има полза?Ще се разбере след време.

    Коментиран от #61, #66, #71

    09:41 12.09.2026

  • 58 Работодател

    0 1 Отговор
    Наемам азиатци, защото им плащам малки заплати.
    Трябва да плащам малки заплати, за да ми е евтина продукцията.
    Трябва да ми е евтина продукцията, за да е конкурентна на външните пазари.
    Трябват ми външни пазари, защото нямам вътрешни.
    Нямам вътрешни пазари, защото те са за китайският внос на нечий депутатски син.

    09:42 12.09.2026

  • 59 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Чудя се аз от къде това хубаво обслужване , от къде тези ниски цени. А то каква била работата. До година ги сложете и по плажовете , защото последните заблудени туристи от това лято няма да ги има

    Коментиран от #64

    09:42 12.09.2026

  • 60 Може да има работници от Азия но

    2 0 Отговор
    Повечето не са работници завоевате ли са. Покрай работещите кой знае още колко са влезнали. Гледам едни булки азиатки забулени. Какво работят с тия фереджета бе. Нищо. На кого ги разправят журналята тия притчи.

    09:43 12.09.2026

  • 61 Евродепутат

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "безпартиен":

    О, не! Изключено е!
    Електоратът е свещен и не може да го карате да работи и да плаща данъци. Абсурд!

    09:44 12.09.2026

  • 62 Чума

    3 1 Отговор
    Не знам защо негодувате!? Приемете го като реалност! Не искате децата ви да работят, хвалите се, че са добре на Запад, ако са тук - държавни служители, не щете да раждате, сетне защо други се настанили!? Пради вакуум и ,,цивилизационн избор"! Като искате, отворете заведение, наемете само българи и им двайте по 100 000 евро на меец! Диктисали сте се пред монитора и патриотарствате! Едно време баба ми като и хартисат 2 лева, ходеше пеша в съседното село пеш да ги внася в ДСК! Това няма да се върне!

    09:45 12.09.2026

  • 63 Българите все чорбаджии ве

    3 0 Отговор
    Не им се работи вече са чорбаджии. За това и не се купува таратора щото не е чорба. За чорбаджиите трябва чорба. ...

    09:46 12.09.2026

  • 64 Тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "САНДОКАН":

    Тази година плажовете ни бяха осеяни с орки от махалите, но с немски паспорти в джобовете.

    09:48 12.09.2026

  • 65 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "От Бюрото по труда умишлено":

    Невероятна конспирация срещу мързеливия Ганьо

    09:48 12.09.2026

  • 66 Те получават за пет деца пет бона

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "безпартиен":

    Социалното министерство ги обгрижва . Циганите не работят. Афганистанците и индиянците също не работят. Просто подменят населението. Ще ставаме индуски щат. Почти сме станали. Да ви питам ще гласувате ли провинцията те софиянци гласуват те имат два щаба !!!

    09:52 12.09.2026

  • 67 Всичко е ОК в България ве

    1 0 Отговор
    Да не забравите да гласувате на 25.10.

    09:53 12.09.2026

  • 68 български бизнесмент

    1 1 Отговор
    да крада-крада пари е моето хоби туй е защото всички са ми роби!

    Коментиран от #69, #76

    09:54 12.09.2026

  • 69 българска турбоджукеса

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "български бизнесмент":

    браво скъпи шама водиш на добаи!

    09:56 12.09.2026

  • 70 Анонимен

    0 1 Отговор
    Ганьо е специалист-икономист и философ.Иска заплатите да са високи,но цените на продукта да са ниски.Е няма как да стане.

    09:57 12.09.2026

  • 71 Чума

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "безпартиен":

    Чувате ли се!? Вече няма толкова заблуден политик! С обещания за работа можеше да привлечеш избирател преди 30 години! Откак Герб се появи, научи народа на социални, ТЕЛК, програма за айляци, субсидии, личен асистент! Преди около 10 години при Орешарски ще е било, на събрание преди избори АБВ уж образовани, бивши началници на пътно, енеро, мвр, а обещават работа! Гояма грешка - гледам лицата на публиката - уплашени - тези пък ще ни карат да работим...!!! Идва събранието на Герб - госпожата депутат и пак кандидат удря точно на място - ,,Не виждате ли, че когато Герб не е на власт, няма програми за ,,заетост"...!?!

    09:57 12.09.2026

  • 72 Гостът

    1 0 Отговор
    Нито Той е готвач,нито ТЯ е сервитьорка. Сернитьор на шведска маса е чистач в униформа на сернитьор, а "готвача "е общак в кухнята. Но 4 месеца ще спят на хотел,ще се хранят безплатно и ще отнесат мизерните 4000 евро общо за сезона у дома. Това е истината.

    09:57 12.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хмм

    3 0 Отговор
    преди в сезона работеха пенсионери, студенти и ученици, но сега с десетките хиляди украинци, които целогодишно са на курорт, някой трябва да ги обслужва, тъжно е да гледаш как млади хора са обслужвани от 60-70 годишни жени

    09:57 12.09.2026

  • 75 Ако почне гражданска война

    1 0 Отговор
    Ще трябва да бягаме на фронта в украйна . Такава кървава драма ще настане тука че фронта ще е за предпочитане.

    09:59 12.09.2026

  • 76 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "български бизнесмент":

    Що не станеш бизнесмен и да ни покажеш как се прави?

    10:01 12.09.2026

  • 77 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Само дето в Сочи на плажа освен хавлия носиш каска и бронежилетка

    10:01 12.09.2026

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