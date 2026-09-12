Над 8000 работници от Киргизстан и др. помагат в кадровата криза по морето

Над 8000 сезонни работници от трети страни са наети в Бургаска област само за една година. Те са част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието.
През 2025 година у нас са регистрирани над 18 600 разрешения за сезонна заетост на работници от трети страни. Повече от 8000, или над 43%, са в Бургаска област.
Младо семейство от Киргизстан изминава хиляди километри, за да работи заедно в Слънчев бряг. Той е готвач, тя – сервитьорка.
Работният им ден започва на различни места. Даняз влиза в кухнята, а съпругата му Монара – в ресторанта. Двамата вече втори сезон работят заедно в Слънчев бряг.
„В моята родина също не е лошо, но тук е по-добре. За мен това беше ново откритие и страната ви ми харесва много. И тук реших да открия нови неща, нова кухня, нова култура, нов свят“, казва Даняз Абужилиз, работник от Киргизстан.
Най-важното за Даняз е, че двамата с Монара не са разделени.
„Тук е по-лесно отколкото в Киргизстан. Тук е друга култура. И хората се отнасят добре! Всеки ден се запознаваме с десетки туристи. Всички се усмихват, така е по-леко!“, казва Монара, работник от Киргизстан.
За Юлия от Узбекистан България е възможност да започне отначало. В родината си работи в банка, но съпругът ѝ не ѝ позволява да продължи. Тя заминава, а децата ѝ остават при нейната майка.
„Имам деца, но те живеят при майка ми. Ние всеки ден говорим и те казват: „Ако ти си добре, всичко тогава е добре.“, казва Юлия Обузинская, работник от Узбекистан.
Историята на Юлия и на младото семейство от Киргизстан е част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието.
В този хотел работят 40 души от държави извън Европейския съюз, предимно от Киргизстан и Узбекистан.
„Ние отваряме в края на април месец и сезонът ни продължава до средата на октомври. Тоест не можем да се възползваме от ученици и студенти от България. И поради тази причина взимаме служители от трети страни. Доволен съм от тях, много са съвестни“, казва Александър Александров, хотелиер.
Най-голямата трудност за хотелиерите остава бавното издаване на визи.
„Миналата година имах около 12 души, на които им изтече разрешителното за работа, но не получиха визи“, казва Александър Александров.
За хотелиерите те са решение на кадровия проблем. За Даняз и Монара България е общо приключение. За Юлия е нов живот, но далеч от децата ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
Коментиран от #19
08:46 12.09.2026
2 Трябва поне още
08:47 12.09.2026
3 Минават
08:48 12.09.2026
4 бою циганина
08:50 12.09.2026
5 Ол инклузив с менте алкохол
08:50 12.09.2026
6 На Конвейра !
Това е За !
Казахите !
08:51 12.09.2026
7 14/88
08:57 12.09.2026
8 тези
Коментиран от #11, #15
08:57 12.09.2026
9 Оставят по-добро впечатление
08:58 12.09.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🦍🦍🦍🛴🛴🛴🥳🤣👍
08:58 12.09.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "тези":Ти па къде видя народ,че да го събудиш?🦧🤣🦧
09:00 12.09.2026
12 Георги
09:05 12.09.2026
13 Без име
09:05 12.09.2026
14 От Бюрото по труда умишлено
Коментиран от #65
09:06 12.09.2026
15 Георги
До коментар #8 от "тези":срещу украинците? не е ли срещу иранците?
09:07 12.09.2026
16 Пич
За пример - бях на скъп остров, и като оставим настрана няколкото претенциозни кръчми със звезди и уникални ястия и питиета, които са много скъпи за посещение, нормалните, имам предвид хубави кръчми и барове, а не капанчета - никой не успя да ме изгърби като в Созопол!!! Може би не ви се вярва, но това е положението!!!
Коментиран от #20, #43
09:07 12.09.2026
17 Факт
Фирмаджийте не искат българите да получават достойно възнаграждение за труда си, и ще напълнят България с азиатски лилави гастарбайтери. А властимащите ще им уредят пътеката за това кощунство.
09:09 12.09.2026
18 Не са 8000
09:10 12.09.2026
19 Гост
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Хем хотелиерите реват, че няма хората по морето, хем наемат 8000 работника... за да подбият цените на българите... нещо не разбирам.
Коментиран от #23
09:11 12.09.2026
20 Факт
До коментар #16 от "Пич":Затова е и масираният отлив на туристи от черноморието ни.
За сравнение: в Сочи, който също е на Черно море, туризмът процъфтява за поредна година.
А тук тече миганизация.
Коментиран от #77
09:11 12.09.2026
21 Само бойкот
Коментиран от #26
09:12 12.09.2026
22 Защо в магазините по морето
09:12 12.09.2026
23 Факт
До коментар #19 от "Гост":Кое не разбираш?
Подписали сме Дъблинското споразумение. Задължени сме да приемаме емигранти, върнати от ЕС.
На всеки отказан да приемем сме длъжни да му наброим по 22 000 € на ръка.
Пишем ги работници или германски туристи и прибираме пари от ЕС. Е, прибират някои хора, не всички.
09:14 12.09.2026
24 глоги
09:15 12.09.2026
25 Тези глупости ги разправяйте на други
09:15 12.09.2026
26 Русенец
До коментар #21 от "Само бойкот":Вече спирам да купувам продукция от фирми, даващи работа на азиатски работници в България.
Заляха града с емигранти от Индия и Непал.
09:16 12.09.2026
27 няма кадрова криза
НСИ обявява средни зпалати по 1500 евро и повече нето. Но обявите на чорбаджиите са плътно под 900 евро средно.
Та и затова се мъкнат разни работници от чужбина - защото им плащат малко.
Калкулират им половината доход и като наем-храна. Което ще рече , че ги набутват в нежелани дупки като сардини.
Така че дори им плащат още по-малко.
Цените ни вече са достатъчно високи, та хора от държави с много по-ниски цени да дойдат тук да помизерстват да спестят и да се върбат да си ги харчат в техните държави.
За установяване у нас не могат да спастят и след 200 години бачкане.
Коментиран от #39
09:17 12.09.2026
28 Троян
09:17 12.09.2026
29 газов инжекцион
Коментиран от #33
09:17 12.09.2026
30 Те работниците от бившия СССР
09:19 12.09.2026
31 Интересно
Няма ли да се поучим от тяхната грешка?
Май някой ще захлеби от скокът ни в същият трап.
09:19 12.09.2026
32 Такива работодатели са антибългари
Коментиран от #38, #40, #46
09:20 12.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Факт
09:22 12.09.2026
35 Хмм
09:23 12.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 коко
09:23 12.09.2026
38 Гост
До коментар #32 от "Такива работодатели са антибългари":Ще подменят цялото българско население. Важното е Алибегов да плаща по-малко и да трупа печалби.
09:24 12.09.2026
39 Вземат ги за бройка им трябват хора
До коментар #27 от "няма кадрова криза":Като имаш хора на бройка и имаш субсидия. Покрай т.нар. работници кой знае още колко хайлази са влезли. Това не е чист бизнес. В ЕС няма чисти бизнеси. Няма и криви краставици. Има едни грамадански за таратора. ...
09:24 12.09.2026
40 Ами
До коментар #32 от "Такива работодатели са антибългари":вечеима посреднически фирми които само с това се занимават, няма да спрат, това им е печалбата, ще стават все повече и повече, ще прикриват престъпленията им
Коментиран от #42
09:25 12.09.2026
41 Оги
09:26 12.09.2026
42 Гост
До коментар #40 от "Ами":Вече не се чудя защо е имало народен съд.
Коментиран от #49
09:27 12.09.2026
43 Робинзон
До коментар #16 от "Пич":На кой "скъп остров" бяхте с Петкан, че не личи от снимките?
Коментиран от #50
09:27 12.09.2026
44 В нашия малък но туристически градец
09:27 12.09.2026
45 Тъй ли
09:29 12.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Чума
09:31 12.09.2026
48 Русенец
Коментиран от #55
09:32 12.09.2026
49 Ей на за това защото са антибългари
До коментар #42 от "Гост":Българските чорбаджии вземат хора от Далечна Азия само и само да не вземат българи. Тези 40 кила хора каква работодособност имат. Никаква. Просто подменят население без да им пука. Или ние или те. И сега е така.
Коментиран от #53
09:32 12.09.2026
50 Там
До коментар #43 от "Робинзон":Където ми изпратиха вашите клипове, на който гълтате наред!
09:34 12.09.2026
51 Чума
09:36 12.09.2026
52 всъщност
09:36 12.09.2026
53 Гост
До коментар #49 от "Ей на за това защото са антибългари":И какво излиза? Че заради алчността на шепа бизнесмени, българите трябва да си ходим, а България да я оставим курбан на азиатските арбайтери, така ли?
09:36 12.09.2026
54 Такива работодатели са антибългари
Коментиран от #56
09:38 12.09.2026
55 Много от азиатците не са на работа тук
До коментар #48 от "Русенец":Те са на обиколка по моловете има и много които се дрогират мога да кача снимки но пак ще ме изкарат виновен. В дългосрочен план това са завоеватели. Управниците са по островите както казваше Киро. Той защо не се кандидатира за Президент? С Лена вицепрезидент. Еее пропуснаха .
09:38 12.09.2026
56 Благословията
До коментар #54 от "Такива работодатели са антибългари":Трябва да е по яка и по кратка.
09:40 12.09.2026
57 безпартиен
Коментиран от #61, #66, #71
09:41 12.09.2026
58 Работодател
Трябва да плащам малки заплати, за да ми е евтина продукцията.
Трябва да ми е евтина продукцията, за да е конкурентна на външните пазари.
Трябват ми външни пазари, защото нямам вътрешни.
Нямам вътрешни пазари, защото те са за китайският внос на нечий депутатски син.
09:42 12.09.2026
59 САНДОКАН
Коментиран от #64
09:42 12.09.2026
60 Може да има работници от Азия но
09:43 12.09.2026
61 Евродепутат
До коментар #57 от "безпартиен":О, не! Изключено е!
Електоратът е свещен и не може да го карате да работи и да плаща данъци. Абсурд!
09:44 12.09.2026
62 Чума
09:45 12.09.2026
63 Българите все чорбаджии ве
09:46 12.09.2026
64 Тъй ли
До коментар #59 от "САНДОКАН":Тази година плажовете ни бяха осеяни с орки от махалите, но с немски паспорти в джобовете.
09:48 12.09.2026
65 Анонимен
До коментар #14 от "От Бюрото по труда умишлено":Невероятна конспирация срещу мързеливия Ганьо
09:48 12.09.2026
66 Те получават за пет деца пет бона
До коментар #57 от "безпартиен":Социалното министерство ги обгрижва . Циганите не работят. Афганистанците и индиянците също не работят. Просто подменят населението. Ще ставаме индуски щат. Почти сме станали. Да ви питам ще гласувате ли провинцията те софиянци гласуват те имат два щаба !!!
09:52 12.09.2026
67 Всичко е ОК в България ве
09:53 12.09.2026
68 български бизнесмент
Коментиран от #69, #76
09:54 12.09.2026
69 българска турбоджукеса
До коментар #68 от "български бизнесмент":браво скъпи шама водиш на добаи!
09:56 12.09.2026
70 Анонимен
09:57 12.09.2026
71 Чума
До коментар #57 от "безпартиен":Чувате ли се!? Вече няма толкова заблуден политик! С обещания за работа можеше да привлечеш избирател преди 30 години! Откак Герб се появи, научи народа на социални, ТЕЛК, програма за айляци, субсидии, личен асистент! Преди около 10 години при Орешарски ще е било, на събрание преди избори АБВ уж образовани, бивши началници на пътно, енеро, мвр, а обещават работа! Гояма грешка - гледам лицата на публиката - уплашени - тези пък ще ни карат да работим...!!! Идва събранието на Герб - госпожата депутат и пак кандидат удря точно на място - ,,Не виждате ли, че когато Герб не е на власт, няма програми за ,,заетост"...!?!
09:57 12.09.2026
72 Гостът
09:57 12.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хмм
09:57 12.09.2026
75 Ако почне гражданска война
09:59 12.09.2026
76 Анонимен
До коментар #68 от "български бизнесмент":Що не станеш бизнесмен и да ни покажеш как се прави?
10:01 12.09.2026
77 Ха ха
До коментар #20 от "Факт":Само дето в Сочи на плажа освен хавлия носиш каска и бронежилетка
10:01 12.09.2026