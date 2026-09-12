Украински атаки с пострадали срещу Самара, Ростов и Белгород

Масира срещу индустриални и граждански обекти в руската Самарска област. Нападението е извършено от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По официална информация на местните власти, в резултат на ударите има хоспитализиран човек, а няколко жилищни сгради са сериозно повредени.

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Подробности за атаката и пострадалите

Режимът на „безпилотна опасност“ в региона е обявен около 03:10 часа местно време. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев потвърди в своя официален канал, че сутринта противникът е направил опит за удар по местни промишлени предприятия. По данни на чуждестранни информационни агенции и местни източници, сред потенциалните цели е бил големият химически завод "КуйбишевАзот" в град Толиати.

„По оперативни данни няма загинали. Един жител е хоспитализиран вследствие на атаката срещу предприятието“, заяви Федорищев, цитиран от руската информационна агенция Интерфакс.

Освен индустриалната зона, отломки и преки попадения са нанесли щети на няколко многофамилни жилищни сгради. За засегнатите граждани спешно е разкрит пункт за временно настаняване. На място работи оперативен щаб за ликвидиране на последствията.

Ограничения във въздушното пространство

Поради мащаба на въздушната заплаха, Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи временни ограничения на летище „Курумоч“ в Самара. Небето над региона бе затворено за часове, което доведе до закъснения и отмяна на редица международни и вътрешни полети, съобщиха регионални медии като СитиТрафик. Ограниченията бяха отменени малко след 08:00 часа сутринта.

По данни на украински медии, паралелно с атаката в Самарска област, взривове и пожари в промишлени обекти са регистрирани и в град Таганрог, Ростовска област. Това е поредният етап от засилващите се удари с дронове по руска инфраструктура през последните дни.

В Ростовска област дежурните сили на ПВО са успели да неутрализират повече от 90 БПЛА и ракети. Информацията бе потвърдена официално от губернатора на региона Юрий Слюсар в неговия личен канал, цитиран от руската медия Комерсант. Въздушните цели са били свалени над градовете Таганрог и Новошахтинск, както и над още 10 района на областта, включително Каменски, Тарасовски и Миллеровски. При падането на обломки в Миллеровски район са нанесени щети по десет частни къщи и стопански постройки, но няма пострадали граждани. В Тарасовски район паднали осколки са предизвикали пожар в суха трева, който бързо е бил ликвидиран от пожарните служби, съобщават от Ведомости.

Ситуацията в Белгородска област остава значително по-тежка по отношение на цивилните жертви. При целенасочени удари от FPV дронове срещу цивилни автомобили са пострадали трима души, предава информационната агенция Интерфакс. Атаката е станала в селището Октябрски, където дрон е ударил движеща се лека кола. В резултат на експлозията една жена е починала на място от получените рани, а други трима души, сред които и деветгодишно дете в тежко състояние, са хоспитализирани в местна болница с тежки осколочни наранявания. Допълнителни удари по автомобили и паркинги са регистрирани и в град Шебекино, информират от Фонтанка.

Местните аварийни и спасителни служби продължават работа на местата на инцидентите. В голяма част от засегнатите райони е обявена постоянна опасност от нови атаки с безпилотни апарати, а гражданите са призовани да останат в закрити помещения.