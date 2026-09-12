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Украински атаки с пострадали срещу Самара, Ростов и Белгород
  Тема: Украйна

Украински атаки с пострадали срещу Самара, Ростов и Белгород

12 Септември, 2026 07:16, обновена 12 Септември, 2026 08:48 1 181 18

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Десетки безпилотни апарати връхлетяха и Ростовска област

Украински атаки с пострадали срещу Самара, Ростов и Белгород - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масира срещу индустриални и граждански обекти в руската Самарска област. Нападението е извършено от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По официална информация на местните власти, в резултат на ударите има хоспитализиран човек, а няколко жилищни сгради са сериозно повредени.

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Подробности за атаката и пострадалите

Режимът на „безпилотна опасност“ в региона е обявен около 03:10 часа местно време. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев потвърди в своя официален канал, че сутринта противникът е направил опит за удар по местни промишлени предприятия. По данни на чуждестранни информационни агенции и местни източници, сред потенциалните цели е бил големият химически завод "КуйбишевАзот" в град Толиати.

„По оперативни данни няма загинали. Един жител е хоспитализиран вследствие на атаката срещу предприятието“, заяви Федорищев, цитиран от руската информационна агенция Интерфакс.

Освен индустриалната зона, отломки и преки попадения са нанесли щети на няколко многофамилни жилищни сгради. За засегнатите граждани спешно е разкрит пункт за временно настаняване. На място работи оперативен щаб за ликвидиране на последствията.

Ограничения във въздушното пространство

Поради мащаба на въздушната заплаха, Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи временни ограничения на летище „Курумоч“ в Самара. Небето над региона бе затворено за часове, което доведе до закъснения и отмяна на редица международни и вътрешни полети, съобщиха регионални медии като СитиТрафик. Ограниченията бяха отменени малко след 08:00 часа сутринта.

По данни на украински медии, паралелно с атаката в Самарска област, взривове и пожари в промишлени обекти са регистрирани и в град Таганрог, Ростовска област. Това е поредният етап от засилващите се удари с дронове по руска инфраструктура през последните дни.

В Ростовска област дежурните сили на ПВО са успели да неутрализират повече от 90 БПЛА и ракети. Информацията бе потвърдена официално от губернатора на региона Юрий Слюсар в неговия личен канал, цитиран от руската медия Комерсант. Въздушните цели са били свалени над градовете Таганрог и Новошахтинск, както и над още 10 района на областта, включително Каменски, Тарасовски и Миллеровски. При падането на обломки в Миллеровски район са нанесени щети по десет частни къщи и стопански постройки, но няма пострадали граждани. В Тарасовски район паднали осколки са предизвикали пожар в суха трева, който бързо е бил ликвидиран от пожарните служби, съобщават от Ведомости.

Ситуацията в Белгородска област остава значително по-тежка по отношение на цивилните жертви. При целенасочени удари от FPV дронове срещу цивилни автомобили са пострадали трима души, предава информационната агенция Интерфакс. Атаката е станала в селището Октябрски, където дрон е ударил движеща се лека кола. В резултат на експлозията една жена е починала на място от получените рани, а други трима души, сред които и деветгодишно дете в тежко състояние, са хоспитализирани в местна болница с тежки осколочни наранявания. Допълнителни удари по автомобили и паркинги са регистрирани и в град Шебекино, информират от Фонтанка.

Местните аварийни и спасителни служби продължават работа на местата на инцидентите. В голяма част от засегнатите райони е обявена постоянна опасност от нови атаки с безпилотни апарати, а гражданите са призовани да останат в закрити помещения.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    19 10 Отговор
    Украта е тумора на Европа,вижте само колко беди и мизерия ни докараха в България от началото на войната

    Коментиран от #14

    07:35 12.09.2026

  • 2 жалки укронацисти

    18 8 Отговор
    Хвърлят бомби по мирното население. Фашисти в действие.

    07:42 12.09.2026

  • 3 Ето ви истината

    16 6 Отговор
    затерористите укри,които унищожавали руски военни обекти"вероятно"! 98% от дроновете им убиват цивилни,и удрят по жилищни сгради!

    08:30 12.09.2026

  • 4 Пич

    9 7 Отговор
    Много маловажно като новина!!!
    С дронове война не се печели, важното е, чия пехота настъпва!!!

    08:51 12.09.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 6 Отговор
    Дано скоро хиляди българи да отидат да се бият за Окраина, за да победим Русия!🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #9

    09:02 12.09.2026

  • 6 Самара

    9 7 Отговор
    В Самара вали полезен дъжд от азотна киселина. Крепостните са доволни.
    Ходят в дъжда за здраве.

    09:03 12.09.2026

  • 7 Интересно

    6 4 Отговор
    Милен-помпата напомни и тази статия на първият ред. Рефреш само за укроновини.

    09:03 12.09.2026

  • 8 Оня

    7 5 Отговор
    98 процента от дроновете са прихванати,толкоз за " великите урки" запалили една ливада и гръмнали една движеща се кола! Великииии....... смешници! За кииф Одеса,Николаев,Кривой рог,Суми,Славянск и Краматорск всичко е ок!

    Коментиран от #12, #16

    09:04 12.09.2026

  • 9 Интересно

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ти първа да си на линия, да им подгряваш "цевите", да мятат по-надалеч.

    Коментиран от #11

    09:04 12.09.2026

  • 10 Дедо

    5 4 Отговор
    За да ескалират войната , настроят руското население и оправдаят използването на ядрено оръжие, най вероятно престъпникът Путин и компания ще инсценират голям атентат с много жертви ,за който ще обвинят Украйна. Вече са го правили когато руските служби взривиха блокове в Русия и обявиха че е дело на чеченците , като това им послужи да смажат Чечня.

    09:12 12.09.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Тека е,скоро отивам заедно с Тодар Тагарев!
    🌈💋🦍🥳🤣👍

    09:12 12.09.2026

  • 12 Тервел

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Като са смешници защо вече 4 година Русия буксува на едно място хахаха

    09:13 12.09.2026

  • 13 ТУРБО ПУТРИОТ

    5 0 Отговор
    Ние да си седим в Европа

    А Крепостните да умират за Кефа на Путин.

    Коментиран от #17

    09:14 12.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Патриот с анцунг

    6 1 Отговор
    Никога повече мръсен руски ботуш няма да стъпи на свещената българска земя.

    09:16 12.09.2026

  • 16 Я сие би май ка та

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Боклук с буклук.

    09:18 12.09.2026

  • 17 Цеко

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТУРБО ПУТРИОТ":

    Много руска смрадт измре.

    09:19 12.09.2026

  • 18 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    5 0 Отговор
    Харесва ми,когато копейките ронят сълзи и пишат стари лозунги.....!

    09:24 12.09.2026

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