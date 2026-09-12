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Моди и Путин договориха по-близки връзки между Индия и Русия

Моди и Путин договориха по-близки връзки между Индия и Русия

12 Септември, 2026 05:27, обновена 12 Септември, 2026 05:30 337 1

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Лидерите се срещнаха в Делхи преди срещата на върха на БРИКС, за да обсъдят мащабно икономическо и военно сътрудничество

Моди и Путин договориха по-близки връзки между Индия и Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди проведоха ключови двустранни разговори, насочени към укрепване на стратегическите, енергийните и търговските връзки между двете нации. Официалната среща се състоя в конгресния център „Бхарат Мандапам“ в индийската столица, непосредствено преди началото на 18-ата среща на върха на БРИКС.

Основен акцент в преговорите бе амбициозната цел за увеличаване на двустранния стокообмен до 100 милиарда долара до 2030 година. В своите изявления лидерите подчертаха, че сътрудничеството в сектори като гражданската ядрена енергетика, доставките на суров петрол, отбраната и производството на торове остава приоритет. По време на събитието премиерът Моди поднесе символичен подарък на руския държавен глава – превод на руски език на класическото тамилско произведение „Тируккурал“

Владимир Путин заяви пред бизнес лидери във форума на БРИКС, че организацията не е насочена срещу никого, а защитава собствените си интереси, като активно формира „контурите на нов, справедлив и демократичен световен ред“. От своя страна, Индия продължава своя дипломатически баланс, като се стреми да поддържа силни партньорства едновременно с Русия, САЩ и страните от Глобалния юг. Настоящото посещение е първото лично участие на Путин на форум на БРИКС извън пределите на Русия от началото на конфликта в Украйна.


Индия
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