Моди и Путин договориха по-близки връзки между Индия и Русия

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди проведоха ключови двустранни разговори, насочени към укрепване на стратегическите, енергийните и търговските връзки между двете нации. Официалната среща се състоя в конгресния център „Бхарат Мандапам“ в индийската столица, непосредствено преди началото на 18-ата среща на върха на БРИКС.

Основен акцент в преговорите бе амбициозната цел за увеличаване на двустранния стокообмен до 100 милиарда долара до 2030 година. В своите изявления лидерите подчертаха, че сътрудничеството в сектори като гражданската ядрена енергетика, доставките на суров петрол, отбраната и производството на торове остава приоритет. По време на събитието премиерът Моди поднесе символичен подарък на руския държавен глава – превод на руски език на класическото тамилско произведение „Тируккурал“

Владимир Путин заяви пред бизнес лидери във форума на БРИКС, че организацията не е насочена срещу никого, а защитава собствените си интереси, като активно формира „контурите на нов, справедлив и демократичен световен ред“. От своя страна, Индия продължава своя дипломатически баланс, като се стреми да поддържа силни партньорства едновременно с Русия, САЩ и страните от Глобалния юг. Настоящото посещение е първото лично участие на Путин на форум на БРИКС извън пределите на Русия от началото на конфликта в Украйна.