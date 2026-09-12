САЩ: Северна Корея изстреля нови ракети

В ранните часове на съботния ден Северна Корея извърши поредна провокация, като изстреля серия от балистични ракети към морето край източното си крайбрежие. Информацията беше официално потвърдена както от Индо-Тихоокеанското командване на САЩ (USPACOM), така и от военното разузнаване на Южна Корея.

Според данни на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от световните информационни агенции като Reuters и Al Jazeera, ракетите са изстреляни около 5:20 часа сутринта местно време от района на източния крайбрежен град Вонсан. Снарядите са прелетели разстояние от около 250 километра, преди да паднат във водите на Японско море.

Реакцията на Вашингтон и съюзниците

Индо-Тихоокеанското командване на САЩ веднага публикува официална позиция в социалната мрежа X, отразена от турската държавна агенция Anadolu Agency. От американска страна уверяват, че събитието е под постоянен мониторинг и се провеждат интензивни консултации с Токио и Сеул.

„Въз основа на настоящите оценки, това събитие не представлява непосредствена заплаха за американския военен персонал, територията на САЩ или нашите съюзници“, се посочва в изявлението на Пентагона, цитирано и от The Hill. Вашингтон подчерта, че ангажиментът на САЩ към отбраната на Южна Корея и Япония остава железен.

Предистория на конфликта и ученията „Freedom Edge“

Ракетните тестове идват само ден след като САЩ, Южна Корея и Япония приключиха мащабни петдневни съвместни военноморски учения, известни като „Freedom Edge“. Пхенян традиционно разглежда тези маневри като репетиция за инвазия. Часове преди изстрелванията, севернокорейският министър на отбраната Ким Сон Ги предупреди, че страната му е готова да предприеме „силни и съкрушителни контрамерки от позицията на силата“, предаде ABC News.

Ситуацията се усложнява и от политическия контекст във Вашингтон, където президентът Доналд Тръмп наскоро нареди съкращаване на мащаба на други редовни учения ("Ulchi Freedom Shield") с цел подновяване на дипломацията с Ким Чен-ун. Въпреки това влиятелната сестра на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, отхвърли този ход, заявявайки, че промяната на мащаба не променя „агресивния характер“ на американската политика.

Експертите по сигурността, цитирани от The Japan Times, отбелязват, че Ким Чен-ун се чувства все по-уверен в исканията си за отстъпки от САЩ, особено на фона на засиленото технологично и военно сътрудничество на Северна Корея с Русия и Китай.