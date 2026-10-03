Обвиниха заподозрян за убийство в план за атака срещу Фараж

28-годишният Джошуа Кери е обвинен в подготовка на терористични актове, включително срещу лидера на британската партия Reform UK Найджъл Фараж. Новото обвинение му е повдигнато на 2 октомври и се отнася до предполагаема дейност между май 2024 г. и юли 2026 г., съобщи Би Би Си.

Кери вече е обвиняем и по дело за убийството на 78-годишната Ан Уидикомб, бивша министърка от Консервативната партия и говорителка на Reform UK. Обвинението за убийството е повдигнато през юли. В съответствие с презумпцията за невиновност вината му по двете обвинения не е установена от съда.

Разследването е обхванало няколко направления

Заместник-помощник комисарят по борбата с тероризма Вики Евънс заяви, че новото обвинение е резултат от „изключително интензивно и сложно разследване“. По думите ѝ в работата са участвали специален екип от детективи, анализатори и съдебни експерти.

„Това разследване беше проведено от специален екип, който работеше по няколко направления и това доведе до повдигането на това много сериозно обвинение“, каза Вики Евънс.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че разбира „изключителното безпокойство“, което предизвиква новото обвинение, и изрази „дълбоко съчувствие“ към Фараж и семейството му.

Разследване и около финансирането на Reform UK

„Нека никой не се заблуждава: нападение срещу когото и да е от политиците е нападение срещу всички нас“, заяви Махмуд.

Reform UK е обект и на проверка от парламентарни органи заради недекларирано дарение от 5 милиона британски лири, свързано с криптомилиардера Кристофър Харборн. В рамките на разследването на предполагаема тайна операция за разкриване на незаконни дарения двама сътрудници на Фараж са подали оставки временно. Сред тях са Дан Джукс и ръководителят на политическия отдел Джеймс Ор.

Междувременно партията е получила рекордно финансиране от 72 милиона британски лири от двама инвеститори. Данните за това са част от контекста около политическата дейност на Reform UK, но не са свързани като обвинение с делото срещу Кери.

Източници: Би Би Си