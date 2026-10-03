Обвиниха заподозрян за убийство в план за атака срещу Фараж

28-годишният Джошуа Кери е обвинен в подготовка на терористични актове, включително срещу лидера на британската партия Reform UK Найджъл Фараж. Новото обвинение му е повдигнато на 2 октомври и се отнася до предполагаема дейност между май 2024 г. и юли 2026 г., съобщи Би Би Си.
Кери вече е обвиняем и по дело за убийството на 78-годишната Ан Уидикомб, бивша министърка от Консервативната партия и говорителка на Reform UK. Обвинението за убийството е повдигнато през юли. В съответствие с презумпцията за невиновност вината му по двете обвинения не е установена от съда.
Разследването е обхванало няколко направления
Заместник-помощник комисарят по борбата с тероризма Вики Евънс заяви, че новото обвинение е резултат от „изключително интензивно и сложно разследване“. По думите ѝ в работата са участвали специален екип от детективи, анализатори и съдебни експерти.
Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че разбира „изключителното безпокойство“, което предизвиква новото обвинение, и изрази „дълбоко съчувствие“ към Фараж и семейството му.„Нека никой не се заблуждава: нападение срещу когото и да е от политиците е нападение срещу всички нас“, заяви Махмуд.
Разследване и около финансирането на Reform UK
Reform UK е обект и на проверка от парламентарни органи заради недекларирано дарение от 5 милиона британски лири, свързано с криптомилиардера Кристофър Харборн. В рамките на разследването на предполагаема тайна операция за разкриване на незаконни дарения двама сътрудници на Фараж са подали оставки временно. Сред тях са Дан Джукс и ръководителят на политическия отдел Джеймс Ор.
Междувременно партията е получила рекордно финансиране от 72 милиона британски лири от двама инвеститори. Данните за това са част от контекста около политическата дейност на Reform UK, но не са свързани като обвинение с делото срещу Кери.
Източници: Би Би Си
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1 английски номера
10:25 03.10.2026
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