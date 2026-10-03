Руският представител в Г-20: Гласът на БРИКС тежи все повече

Икономическата тежест на страните от БРИКС засилва влиянието на обединението в Г-20, заяви руският представител във форума Денис Агафонов. По думите му държавите от БРИКС осигуряват около 40% от световния брутен вътрешен продукт.
„БРИКС сега е толкова икономически значим, с 40% от световния БВП, че е естествено гласът му да звучи все по-тежко“, каза Агафонов на пресконференция във Вашингтон. Той добави, че с това нарастват и необходимостта, и значението на координацията между страните от обединението.
Срещата във Вашингтон предшества форума в Маями
Изказването беше направено след третата среща на шерпите на Г-20, състояла се във Вашингтон на 1 и 2 октомври. В нея участва и Агафонов, който е руският представител в групата.
На срещата са обсъждани основите на бъдещите договорености за лидерския форум на Г-20. Саммитът е планиран за 14 и 15 декември 2026 г. в Маями, където САЩ председателстват форума през настоящата година.
Москва подчертава ролята на икономическата координация
Агафонов пое поста на руски представител в Г-20 през май 2026 г. Назначението му дойде преди американското председателство и подготовката за срещата на лидерите в САЩ.
В последните си публични изказвания той поставя акцент върху икономическия дневен ред на Г-20, участието на Русия във формата и координацията с държавите от БРИКС. Новото му изявление не съдържа конкретни данни за постигнати договорености или решения за промяна в състава на Г-20.
Източници: Взгляд, РИА Новости, Ведомости
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Кина
Коментиран от #7, #13, #15
09:53 03.10.2026
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6 иБРИКСчийска
09:56 03.10.2026
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9 Факт
От друга страна, Гърция и Кипър са от най-бързотопящите се дългове към БВП.
09:57 03.10.2026
10 Лили
09:59 03.10.2026
11 Брикс
Коментиран от #12, #14
10:02 03.10.2026
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13 Отговор
До коментар #3 от "Кина":Ще го направят толкова колкот и предишните зими
10:05 03.10.2026
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18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И помоли някой да ти го разясни ❗
10:37 03.10.2026