Руският представител в Г-20: Гласът на БРИКС тежи все повече

Икономическата тежест на страните от БРИКС засилва влиянието на обединението в Г-20, заяви руският представител във форума Денис Агафонов. По думите му държавите от БРИКС осигуряват около 40% от световния брутен вътрешен продукт.

„БРИКС сега е толкова икономически значим, с 40% от световния БВП, че е естествено гласът му да звучи все по-тежко“, каза Агафонов на пресконференция във Вашингтон. Той добави, че с това нарастват и необходимостта, и значението на координацията между страните от обединението.

Срещата във Вашингтон предшества форума в Маями

Изказването беше направено след третата среща на шерпите на Г-20, състояла се във Вашингтон на 1 и 2 октомври. В нея участва и Агафонов, който е руският представител в групата.

На срещата са обсъждани основите на бъдещите договорености за лидерския форум на Г-20. Саммитът е планиран за 14 и 15 декември 2026 г. в Маями, където САЩ председателстват форума през настоящата година.

Москва подчертава ролята на икономическата координация

Агафонов пое поста на руски представител в Г-20 през май 2026 г. Назначението му дойде преди американското председателство и подготовката за срещата на лидерите в САЩ.

В последните си публични изказвания той поставя акцент върху икономическия дневен ред на Г-20, участието на Русия във формата и координацията с държавите от БРИКС. Новото му изявление не съдържа конкретни данни за постигнати договорености или решения за промяна в състава на Г-20.

Източници: Взгляд, РИА Новости, Ведомости