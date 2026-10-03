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Руският представител в Г-20: Гласът на БРИКС тежи все повече
  Тема: Икономика

Руският представител в Г-20: Гласът на БРИКС тежи все повече

3 Октомври, 2026 09:46, обновена 3 Октомври, 2026 09:49 422 18

  • денис агафонов-
  • г-20-
  • брикс-
  • русия-
  • световна икономика

Денис Агафонов заяви, че страните от обединението осигуряват около 40% от световния БВП. Той говори след срещата на шерпите на Г-20 във Вашингтон.

Руският представител в Г-20: Гласът на БРИКС тежи все повече - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Икономическата тежест на страните от БРИКС засилва влиянието на обединението в Г-20, заяви руският представител във форума Денис Агафонов. По думите му държавите от БРИКС осигуряват около 40% от световния брутен вътрешен продукт.

„БРИКС сега е толкова икономически значим, с 40% от световния БВП, че е естествено гласът му да звучи все по-тежко“, каза Агафонов на пресконференция във Вашингтон. Той добави, че с това нарастват и необходимостта, и значението на координацията между страните от обединението.

Срещата във Вашингтон предшества форума в Маями

Изказването беше направено след третата среща на шерпите на Г-20, състояла се във Вашингтон на 1 и 2 октомври. В нея участва и Агафонов, който е руският представител в групата.

На срещата са обсъждани основите на бъдещите договорености за лидерския форум на Г-20. Саммитът е планиран за 14 и 15 декември 2026 г. в Маями, където САЩ председателстват форума през настоящата година.

Москва подчертава ролята на икономическата координация

Агафонов пое поста на руски представител в Г-20 през май 2026 г. Назначението му дойде преди американското председателство и подготовката за срещата на лидерите в САЩ.

В последните си публични изказвания той поставя акцент върху икономическия дневен ред на Г-20, участието на Русия във формата и координацията с държавите от БРИКС. Новото му изявление не съдържа конкретни данни за постигнати договорености или решения за промяна в състава на Г-20.

Източници: Взгляд, РИА Новости, Ведомости


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    4 1 Отговор
    В БРИКС долара е персона нон грата всички сделки се плащат в национални валути..! Въпроса е дали ще прекъснат всички тръби преди зимата и да предизвикат световна катастрофа..!

    Коментиран от #7, #13, #15

    09:53 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 иБРИКСчийска

    1 0 Отговор
    работа

    09:56 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    1 1 Отговор
    България е втора сред страните с най-бързорастящ дълг към БВП в ЕС.
    От друга страна, Гърция и Кипър са от най-бързотопящите се дългове към БВП.

    09:57 03.10.2026

  • 10 Лили

    1 0 Отговор
    Фрикс нвбоемалници

    09:59 03.10.2026

  • 11 Брикс

    1 2 Отговор
    Китай за БРИКС е каквото беше русията за СИВ

    Коментиран от #12, #14

    10:02 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Ще го направят толкова колкот и предишните зими

    10:05 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И помоли някой да ти го разясни ❗

    10:37 03.10.2026

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