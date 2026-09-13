Русия атакува Одеса, Николаев, Волин, Луцк и Фастов

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната към 5:00 часа българско време на 13 септември. През последните 24 часа руските сили извършиха поредица от масирани въздушни атаки срещу гражданска, логистична и енергийна инфраструктура в Южна и Централна Украйна. Същевременно интензивността на сухопътните сражения достигна нови върхове, като Генералният щаб на ВСУ отчита рекордни нива на боеве по линията на съприкосновение.
Втори пореден удар по жилищна сграда в Одеса и атака срещу „Нова поща“
За втори път в рамките на едно денонощие руски снаряди и дронове поразиха многоетажна жилищна сграда в град Одеса. Според информация на регионалните власти, горните етажи на комплекса са сериозно компрометирани и на място е избухнал мащабен пожар. Екипите на службата за извънредни ситуации продължават разчистването и издирването на оцелели.
Този нов инцидент следва тежкия удар от предходния ден, при който бе потвърдена смъртта на един човек, а други 26 бяха ранени (включително деца). Допълнително напрежение внесе и целенасочената атака срещу логистичен терминал на частния пощенски оператор „Нова поща“ в Одеска област, където също има регистрирани пострадали служители и цивилни граждани, съобщават в официалния канал на Националната полиция на Украйна – t.me/UA_National_Police.
Частичен блекаут в Николаев след удар по енергийната мрежа
В съседния областен център Николаев ситуацията с критичната инфраструктура рязко се влоши. Областната военна администрация (ОВА) съобщи, че руските сили са атакували ключови енергийни обекти в региона.
В резултат на попаденията градът е частично без ток, като цели квартали останаха без електрозахранване и водоподаване. Аварийните екипи работят в условия на висока опасност от вторични удари за стабилизиране на електропреносната мрежа, според официалните сводки на местната администрация.
Пожари в Киевска област
Въздушната тревога не подмина и столицата. В Киевска област вследствие на паднали отломки и директни попадения от вражески атаки горят големи складови бази. Пожарникари и спасителни отряди са мобилизирани за локализиране на огнената стихия, за да се предотврати разрастването ѝ към съседни индустриални зони.
Петима ранени в Ковелската община
Според официална информация от ръководителя на Волинската областна военна администрация Роман Романюк, публикувана в „Украинска правда“, повече от 10 вражески дрона са навлезли във въздушното пространство на областта. Повечето от тях са атакували Ковелската община.
В резултат на ударите са ранени петима души, на които своевременно е оказана медицинска помощ. Няма данни за загинали граждани в района, но отломки от свалени апарати са нанесли материални щети на частни постройки в близките села.
Удари срещу железниците в Луцк и Фастов
Паралелно с нападението във Волин, руските сили са взели под прицел железопътната инфраструктура на страната. Националният железопътен оператор „Укрзализниця“ потвърди за директни попадения в градовете Луцк (Волинска област) и Фастов (Киевска област).
Генералният директор на компанията Александър Перцовски съобщи пред изданието „Новое Время“, че благодарение на системите за ранно откриване, пътниците и служителите на гарите са били евакуирани секунди преди ударите.
В Луцк вражески дрон „Шахед“ е поразил пътнически влак, което е предизвикало пожар във вагоните. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) са успели бързо да локализират и потушат огъня. Поради инцидентите се очакват сериозни закъснения и промени в графика на влаковете в цялата страна.
Над 200 бойни сблъсъка: Покровското направление под тежък натиск
Наземната обстановка по фронтовата линия бележи сериозна ескалация. По данни на Генералния щаб на ВСУ през изминалото денонощие на фронта са регистрирани повече от 200 бойни сблъсъка.
Най-критично остава положението на Покровското направление, което продължава да бъде основна цел на руското настъпление. През деня украинските защитници са успели да отразят 25 атаки в районите на няколко ключови населени места. Въпреки интензивния артилерийски огън и щурмове, отбранителните линии в този сектор в момента удържат позициите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
Коментиран от #13
05:21 13.09.2026
2 Хм.....
Сега е ред на пироефектите и цветомузиката!
05:26 13.09.2026
3 Само
05:34 13.09.2026
4 Уффф
Коментиран от #20
05:35 13.09.2026
5 Шопо
Да да ама не, помощите за Украйна всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
Зеленски е принуден да воюва до последния украинец.
05:40 13.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дуган Ахмедов
05:42 13.09.2026
9 И Киев е Руски
05:43 13.09.2026
10 И Киев е Руски
05:44 13.09.2026
11 Гошо
05:46 13.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ОНИ ИЗ РОССИИ :)
......
06:16 13.09.2026
13 Родна реч
До коментар #1 от "Уффф":Укрзализниця.
Това укр. железница ли означава?
06:16 13.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Според статията май
Ако укранските защитници не успеят да ги опазят ще разчитаме на журналистите.
06:22 13.09.2026
16 Оня
06:25 13.09.2026
17 Откъде са изстреляни
Коментиран от #31
06:25 13.09.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВСИЧКИ ЕКИПАЖИ ЗДРАВИ, ПРАВИ И КОРАВИ
....
Коментиран от #27
06:26 13.09.2026
19 Повече от 400 дронове
Коментиран от #24
06:28 13.09.2026
20 Хмм
До коментар #4 от "Уффф":и Наполеон не трябваше, и Хитлер не трябваше, но влязоха с многонационалните си "велики" армии в Русия подкрепяни от цяла Европа и намериха там края си, реваншистите отново бленуват "сега е моментът да победим Русия", а военният полигон е украйна, като по време на Гражданската война и Интервенцията
Коментиран от #21
06:30 13.09.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Хмм":И СЛЕД НАПОЛЕОН
БРАТУШКИТЕ ПАК ВЛЯЗАХА В БЕРЛИН
.....
ВСЕКИ ВЕК ПО ЕДИН ПЪТ 18 19 20 ... 21?
Коментиран от #23, #26
06:35 13.09.2026
22 Санде Глухия
06:36 13.09.2026
23 Така е
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЧЕРВЕНАТА Армия е от... 58 % Украинци, 18 % Белоруси и останалите са от монголо-Мюсюлманските Републики.
Хехехехехехе
Оти нема.. русня?
06:40 13.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дааа...
Хехехехехехе
А .. в КИЕВ за 3 ДНЯ ...кога?!?
Хехехехехехе
06:46 13.09.2026
26 Ха-ха-ха
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И от коя Република са тия твои... братушки?
Чурка ли си или чорбан?
Хахахаха
06:49 13.09.2026
27 Цеко Бомбардировача
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хихихихихи
Какви...танкови войски ма Без- казарменико?!?
12 200 монголски Танка унищожени във.. ТРИДНЕВНАТА
Хихихихихи
Коментиран от #30
06:53 13.09.2026
28 Хубави новини, но очакваме още по добри
06:58 13.09.2026
29 ВЕСЕЛЯК
Пак ли ви дъндиха русначенцата дето останаха без ракетки и кокоши яйчица?
Няма да ми се плашите, миликите ми! Тя, Русия ще се разпадне и вие ще владеете света... след няколко милиона години. Поне така твърди западната преса.
Ай чаЛ, пиленца и успешно изпълзяване от метрото. И намерете малко водичка да си подмиете туй-онуй, че вече в метрото люти на очите.
06:59 13.09.2026
30 Механик
До коментар #27 от "Цеко Бомбардировача":"Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты –
Своей великой Родины сыны."
С Днём танкистов, розаво пони!
И по-кротко, че си се запенил и ша изстинеИш.
07:06 13.09.2026
31 Полковник в оставка
До коментар #17 от "Откъде са изстреляни":Според по-старата военна терминология, термините ракета и снаряд се припокриват. Често на ракетите казвахме УРС (управляеми реактивни снаряди). Изключение правят балисточните ракети със свръхголям обсег. Те не са снаряди. В руската военна терминология понятията остават, да е често определят дроновете-камикадзе като снаряди.
07:10 13.09.2026