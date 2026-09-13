Русия атакува Одеса, Николаев, Волин, Луцк и Фастов

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната към 5:00 часа българско време на 13 септември. През последните 24 часа руските сили извършиха поредица от масирани въздушни атаки срещу гражданска, логистична и енергийна инфраструктура в Южна и Централна Украйна. Същевременно интензивността на сухопътните сражения достигна нови върхове, като Генералният щаб на ВСУ отчита рекордни нива на боеве по линията на съприкосновение.

Втори пореден удар по жилищна сграда в Одеса и атака срещу „Нова поща“

За втори път в рамките на едно денонощие руски снаряди и дронове поразиха многоетажна жилищна сграда в град Одеса. Според информация на регионалните власти, горните етажи на комплекса са сериозно компрометирани и на място е избухнал мащабен пожар. Екипите на службата за извънредни ситуации продължават разчистването и издирването на оцелели.

Този нов инцидент следва тежкия удар от предходния ден, при който бе потвърдена смъртта на един човек, а други 26 бяха ранени (включително деца). Допълнително напрежение внесе и целенасочената атака срещу логистичен терминал на частния пощенски оператор „Нова поща“ в Одеска област, където също има регистрирани пострадали служители и цивилни граждани, съобщават в официалния канал на Националната полиция на Украйна – t.me/UA_National_Police.

Частичен блекаут в Николаев след удар по енергийната мрежа

В съседния областен център Николаев ситуацията с критичната инфраструктура рязко се влоши. Областната военна администрация (ОВА) съобщи, че руските сили са атакували ключови енергийни обекти в региона.

В резултат на попаденията градът е частично без ток, като цели квартали останаха без електрозахранване и водоподаване. Аварийните екипи работят в условия на висока опасност от вторични удари за стабилизиране на електропреносната мрежа, според официалните сводки на местната администрация.

Пожари в Киевска област

Въздушната тревога не подмина и столицата. В Киевска област вследствие на паднали отломки и директни попадения от вражески атаки горят големи складови бази. Пожарникари и спасителни отряди са мобилизирани за локализиране на огнената стихия, за да се предотврати разрастването ѝ към съседни индустриални зони.

Петима ранени в Ковелската община

Според официална информация от ръководителя на Волинската областна военна администрация Роман Романюк, публикувана в „Украинска правда“, повече от 10 вражески дрона са навлезли във въздушното пространство на областта. Повечето от тях са атакували Ковелската община.

В резултат на ударите са ранени петима души, на които своевременно е оказана медицинска помощ. Няма данни за загинали граждани в района, но отломки от свалени апарати са нанесли материални щети на частни постройки в близките села.

Удари срещу железниците в Луцк и Фастов

Паралелно с нападението във Волин, руските сили са взели под прицел железопътната инфраструктура на страната. Националният железопътен оператор „Укрзализниця“ потвърди за директни попадения в градовете Луцк (Волинска област) и Фастов (Киевска област).

Генералният директор на компанията Александър Перцовски съобщи пред изданието „Новое Время“, че благодарение на системите за ранно откриване, пътниците и служителите на гарите са били евакуирани секунди преди ударите.

В Луцк вражески дрон „Шахед“ е поразил пътнически влак, което е предизвикало пожар във вагоните. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) са успели бързо да локализират и потушат огъня. Поради инцидентите се очакват сериозни закъснения и промени в графика на влаковете в цялата страна.

Над 200 бойни сблъсъка: Покровското направление под тежък натиск

Наземната обстановка по фронтовата линия бележи сериозна ескалация. По данни на Генералния щаб на ВСУ през изминалото денонощие на фронта са регистрирани повече от 200 бойни сблъсъка.

Най-критично остава положението на Покровското направление, което продължава да бъде основна цел на руското настъпление. През деня украинските защитници са успели да отразят 25 атаки в районите на няколко ключови населени места. Въпреки интензивния артилерийски огън и щурмове, отбранителните линии в този сектор в момента удържат позициите си.