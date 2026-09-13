Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Одеса, Николаев, Волин, Луцк и Фастов
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса, Николаев, Волин, Луцк и Фастов

13 Септември, 2026 05:00, обновена 13 Септември, 2026 05:31 1 642 31

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • удари-
  • битки-
  • одеса-
  • николаев

Над 200 битки на фронта, най-активни остават боевете край Покровск

Русия атакува Одеса, Николаев, Волин, Луцк и Фастов - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава изключително напрегната към 5:00 часа българско време на 13 септември. През последните 24 часа руските сили извършиха поредица от масирани въздушни атаки срещу гражданска, логистична и енергийна инфраструктура в Южна и Централна Украйна. Същевременно интензивността на сухопътните сражения достигна нови върхове, като Генералният щаб на ВСУ отчита рекордни нива на боеве по линията на съприкосновение.

Втори пореден удар по жилищна сграда в Одеса и атака срещу „Нова поща“

За втори път в рамките на едно денонощие руски снаряди и дронове поразиха многоетажна жилищна сграда в град Одеса. Според информация на регионалните власти, горните етажи на комплекса са сериозно компрометирани и на място е избухнал мащабен пожар. Екипите на службата за извънредни ситуации продължават разчистването и издирването на оцелели.

Този нов инцидент следва тежкия удар от предходния ден, при който бе потвърдена смъртта на един човек, а други 26 бяха ранени (включително деца). Допълнително напрежение внесе и целенасочената атака срещу логистичен терминал на частния пощенски оператор „Нова поща“ в Одеска област, където също има регистрирани пострадали служители и цивилни граждани, съобщават в официалния канал на Националната полиция на Украйна – t.me/UA_National_Police.

Частичен блекаут в Николаев след удар по енергийната мрежа

В съседния областен център Николаев ситуацията с критичната инфраструктура рязко се влоши. Областната военна администрация (ОВА) съобщи, че руските сили са атакували ключови енергийни обекти в региона.

В резултат на попаденията градът е частично без ток, като цели квартали останаха без електрозахранване и водоподаване. Аварийните екипи работят в условия на висока опасност от вторични удари за стабилизиране на електропреносната мрежа, според официалните сводки на местната администрация.

Пожари в Киевска област

Въздушната тревога не подмина и столицата. В Киевска област вследствие на паднали отломки и директни попадения от вражески атаки горят големи складови бази. Пожарникари и спасителни отряди са мобилизирани за локализиране на огнената стихия, за да се предотврати разрастването ѝ към съседни индустриални зони.

Петима ранени в Ковелската община

Според официална информация от ръководителя на Волинската областна военна администрация Роман Романюк, публикувана в „Украинска правда“, повече от 10 вражески дрона са навлезли във въздушното пространство на областта. Повечето от тях са атакували Ковелската община.

В резултат на ударите са ранени петима души, на които своевременно е оказана медицинска помощ. Няма данни за загинали граждани в района, но отломки от свалени апарати са нанесли материални щети на частни постройки в близките села.

Удари срещу железниците в Луцк и Фастов

Паралелно с нападението във Волин, руските сили са взели под прицел железопътната инфраструктура на страната. Националният железопътен оператор „Укрзализниця“ потвърди за директни попадения в градовете Луцк (Волинска област) и Фастов (Киевска област).

Генералният директор на компанията Александър Перцовски съобщи пред изданието „Новое Время“, че благодарение на системите за ранно откриване, пътниците и служителите на гарите са били евакуирани секунди преди ударите.

В Луцк вражески дрон „Шахед“ е поразил пътнически влак, което е предизвикало пожар във вагоните. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) са успели бързо да локализират и потушат огъня. Поради инцидентите се очакват сериозни закъснения и промени в графика на влаковете в цялата страна.

Над 200 бойни сблъсъка: Покровското направление под тежък натиск

Наземната обстановка по фронтовата линия бележи сериозна ескалация. По данни на Генералния щаб на ВСУ през изминалото денонощие на фронта са регистрирани повече от 200 бойни сблъсъка.

Най-критично остава положението на Покровското направление, което продължава да бъде основна цел на руското настъпление. През деня украинските защитници са успели да отразят 25 атаки в районите на няколко ключови населени места. Въпреки интензивния артилерийски огън и щурмове, отбранителните линии в този сектор в момента удържат позициите си.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    30 3 Отговор
    Ще става и по лошо!

    Коментиран от #13

    05:21 13.09.2026

  • 2 Хм.....

    22 2 Отговор
    По скоро руснаците организират нощна забава в Украйна!
    Сега е ред на пироефектите и цветомузиката!

    05:26 13.09.2026

  • 3 Само

    20 2 Отговор
    бой по укронацистите !

    05:34 13.09.2026

  • 4 Уффф

    30 3 Отговор
    Запада не трябваше да започва тази война срещу Русия

    Коментиран от #20

    05:35 13.09.2026

  • 5 Шопо

    32 2 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва, просто е.
    Да да ама не, помощите за Украйна всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски е принуден да воюва до последния украинец.

    05:40 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дуган Ахмедов

    25 3 Отговор
    Филма е към своя край...! Предстои голямото разграбване и поробването на украинската нация..Жалка картинка.

    05:42 13.09.2026

  • 9 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Във Ф...ти са обратни

    05:43 13.09.2026

  • 10 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Миле. е г.Й

    05:44 13.09.2026

  • 11 Гошо

    25 1 Отговор
    Е що така?....Снощи нали Путин губеше?

    05:46 13.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ДОБРИЙ ВЕЧЕР .. ОТ МАША И МЕДВЕДИ
    ...
    ОНИ ИЗ РОССИИ :)
    ......

    06:16 13.09.2026

  • 13 Родна реч

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Укрзализниця.
    Това укр. железница ли означава?

    06:16 13.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Според статията май

    16 1 Отговор
    скоро руснаците може да превземат Покровск че Мирноград дори.

    Ако укранските защитници не успеят да ги опазят ще разчитаме на журналистите.

    06:22 13.09.2026

  • 16 Оня

    16 1 Отговор
    И кво сега? Путин пак губи а? Сега ще изпълзят родните розови понита, и ще започнат да обясняват колко жестоки са руснаците! Ами не ,те искаха простички неща не им забранявайте езика оставете ги да живеят свободно! Ама вие : вашите деца ще са по мазетата а нашите в училище! Нали така беше? Както казват старите хора " не може да си постелиш рогозка а да легнеш на дюшек"!

    06:25 13.09.2026

  • 17 Откъде са изстреляни

    6 1 Отговор
    снарядите по Одеса?

    Коментиран от #31

    06:25 13.09.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    ЧЕСТИТ ДЕН НА ТАНКОВИТЕ ВОЙСКИ НА ВС РФ
    ......
    ВСИЧКИ ЕКИПАЖИ ЗДРАВИ, ПРАВИ И КОРАВИ
    ....

    Коментиран от #27

    06:26 13.09.2026

  • 19 Повече от 400 дронове

    10 2 Отговор
    и ракети са изстреляни по Украйна и не се спира.

    Коментиран от #24

    06:28 13.09.2026

  • 20 Хмм

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Уффф":

    и Наполеон не трябваше, и Хитлер не трябваше, но влязоха с многонационалните си "велики" армии в Русия подкрепяни от цяла Европа и намериха там края си, реваншистите отново бленуват "сега е моментът да победим Русия", а военният полигон е украйна, като по време на Гражданската война и Интервенцията

    Коментиран от #21

    06:30 13.09.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    И СЛЕД НАПОЛЕОН
    БРАТУШКИТЕ ПАК ВЛЯЗАХА В БЕРЛИН
    .....
    ВСЕКИ ВЕК ПО ЕДИН ПЪТ 18 19 20 ... 21?

    Коментиран от #23, #26

    06:35 13.09.2026

  • 22 Санде Глухия

    4 9 Отговор
    13 годин пред Селото Покровск,...Малая Токмачка, Константиновка, Купянск...абе тва монгольята и пен ДЕЛО,..с КОЙ воюват бе дееа?

    06:36 13.09.2026

  • 23 Така е

    3 12 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЧЕРВЕНАТА Армия е от... 58 % Украинци, 18 % Белоруси и останалите са от монголо-Мюсюлманските Републики.
    Хехехехехехе
    Оти нема.. русня?

    06:40 13.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дааа...

    2 6 Отговор
    И...13 годин...3 дневен БЛИЦКРИГ на монгольята, Педофило и КИМ у... Донбас?!?
    Хехехехехехе
    А .. в КИЕВ за 3 ДНЯ ...кога?!?
    Хехехехехехе

    06:46 13.09.2026

  • 26 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И от коя Република са тия твои... братушки?
    Чурка ли си или чорбан?
    Хахахаха

    06:49 13.09.2026

  • 27 Цеко Бомбардировача

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хихихихихи
    Какви...танкови войски ма Без- казарменико?!?
    12 200 монголски Танка унищожени във.. ТРИДНЕВНАТА
    Хихихихихи

    Коментиран от #30

    06:53 13.09.2026

  • 28 Хубави новини, но очакваме още по добри

    3 1 Отговор
    Урки как сте празнувате ли, зеления ненормален наркоман къде реве и проси? Колко ли натовци са се срещнали със свети Петър?

    06:58 13.09.2026

  • 29 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор
    Добро утринце милички и кривоглави бандерайченца .
    Пак ли ви дъндиха русначенцата дето останаха без ракетки и кокоши яйчица?
    Няма да ми се плашите, миликите ми! Тя, Русия ще се разпадне и вие ще владеете света... след няколко милиона години. Поне така твърди западната преса.
    Ай чаЛ, пиленца и успешно изпълзяване от метрото. И намерете малко водичка да си подмиете туй-онуй, че вече в метрото люти на очите.

    06:59 13.09.2026

  • 30 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко Бомбардировача":

    "Броня крепка, и танки наши быстры,
    И наши люди мужества полны:
    В строю стоят советские танкисты –
    Своей великой Родины сыны."
    С Днём танкистов, розаво пони!
    И по-кротко, че си се запенил и ша изстинеИш.

    07:06 13.09.2026

  • 31 Полковник в оставка

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Откъде са изстреляни":

    Според по-старата военна терминология, термините ракета и снаряд се припокриват. Често на ракетите казвахме УРС (управляеми реактивни снаряди). Изключение правят балисточните ракети със свръхголям обсег. Те не са снаряди. В руската военна терминология понятията остават, да е често определят дроновете-камикадзе като снаряди.

    07:10 13.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания