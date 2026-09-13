Украйна пред тежка зима: Между военни рискове и дипломация

Ситуацията в Украйна остава критична в навечерието на новия зимен сезон. Руската федерация засилва ударите по критична и гражданска инфраструктура. Въпреки сериозния натиск, властите в Киев уверяват, че страната влиза в този период в по-добра позиция спрямо миналата година.

Енергийна готовност и хуманитарни рискове

Украинският премиер Серхий Корецки заяви на годишната среща на Ялтинската европейска стратегия (YES) в Киев, че Украйна е значително по-подготвена за евентуални руски атаки срещу енергийната система в сравнение с миналата зима. Въпреки засилената децентрализация и подготовката на резервни планове, пълната защита на всички обекти е невъзможна.

Тези опасения се споделят и от международната общност. От ООН изразиха „дълбока загриженост“ за предстоящите месеци, подчертавайки реалния риск от хуманитарна катастрофа заради продължаващите разрушения. Ситуацията се усложнява и от икономическия натиск. По думите на премиера Корецки, руските удари срещу бизнеса могат да лишат държавния бюджет от близо 70 милиарда гривни.

Търсене на дипломатически пътища и стратегията „Арахамия“

На фона на военните действия се активизираха и дипломатическите совалки. Председателят на парламентарната фракция „Слуга на народа“ Давид Арахамия разкри своята лична стратегия за постигане на справедлив мир. Като участник в преговорния процес, той посочи, че целта му е да разговаря лично с всеки от обкръжението на Владимир Путин. Според него увеличаването на „привържениците на мира“ в Кремъл е ключовият начин за прекратяване на агресията, като за тази цел Украйна използва канали през Близкия изток, БРИКС и европейските си партньори. Инициативата съвпада с подновените опити на САЩ да „съживят“ преговорите, като американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф вече проведоха срещи в Москва и Киев.

В същото време съветникът на британския премиер също подчерта, че контактите с Русия остават необходими за управление на рисковете, докато Литва официално отхвърли последните „ядрени заплахи“ на Кремъл, наричайки ги опит за изнудване.

Международна подкрепа и нов санкционен раздор в ЕС

Междувременно в Европейския съюз се зароди ново напрежение около удължаването на персоналните санкции срещу Русия. Президентът Володимир Зеленски призова Брюксел за твърдост и налагане на строги ограничения срещу милиардерите Алишер Усманов и Михаил Фридман. „Сега не е време руските олигарси да бъдат възприемани като приятели“, категоричен бе украинският лидер, подчертавайки, че руският бизнес трябва да усеща последствията от войната.

Въпреки призивите на Киев, посланиците на ЕС не успяха да постигнат консенсус по темата. Държави като Словакия и Франция настояват за изваждането на Усманов от „черния списък“, като Париж се позовава на специфични въпроси, свързани с националната си сигурност. На този фон съветникът по сигурността на германския канцлер Фридрих Мерц, Гюнтер Заутер, смята, че партньорите на Украйна трябва да покрият увеличението на разходите за отбрана. Той официално призна наличието на сериозен дефицит в отбранителния бюджет за Украйна, но обеща, че Берлин ще осигури необходимата финансова и военна помощ.

В регионален аспект, предвид нарастващото напрежение по източния фланг, министърът на външните работи на Полша призова НАТО спешно да активизира военните си учения в близост до Калининградска област, за да демонстрира готовност за възпиране на всякакви провокации.