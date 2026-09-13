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Украйна пред тежка зима: Между военни рискове и дипломация
  Тема: Украйна

Украйна пред тежка зима: Между военни рискове и дипломация

13 Септември, 2026 05:11, обновена 13 Септември, 2026 05:23 741 11

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Докато Киев укрепи енергийната мрежа, ООН предупреждава за хуманитарни заплахи. Същевременно ЕС спори за олигарсите, а в кулоарите се търси „формула за мир“

Украйна пред тежка зима: Между военни рискове и дипломация - 1
Сергей Корецки, Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична в навечерието на новия зимен сезон. Руската федерация засилва ударите по критична и гражданска инфраструктура. Въпреки сериозния натиск, властите в Киев уверяват, че страната влиза в този период в по-добра позиция спрямо миналата година.

Енергийна готовност и хуманитарни рискове

Украинският премиер Серхий Корецки заяви на годишната среща на Ялтинската европейска стратегия (YES) в Киев, че Украйна е значително по-подготвена за евентуални руски атаки срещу енергийната система в сравнение с миналата зима. Въпреки засилената децентрализация и подготовката на резервни планове, пълната защита на всички обекти е невъзможна.

Тези опасения се споделят и от международната общност. От ООН изразиха „дълбока загриженост“ за предстоящите месеци, подчертавайки реалния риск от хуманитарна катастрофа заради продължаващите разрушения. Ситуацията се усложнява и от икономическия натиск. По думите на премиера Корецки, руските удари срещу бизнеса могат да лишат държавния бюджет от близо 70 милиарда гривни.

Търсене на дипломатически пътища и стратегията „Арахамия“

На фона на военните действия се активизираха и дипломатическите совалки. Председателят на парламентарната фракция „Слуга на народа“ Давид Арахамия разкри своята лична стратегия за постигане на справедлив мир. Като участник в преговорния процес, той посочи, че целта му е да разговаря лично с всеки от обкръжението на Владимир Путин. Според него увеличаването на „привържениците на мира“ в Кремъл е ключовият начин за прекратяване на агресията, като за тази цел Украйна използва канали през Близкия изток, БРИКС и европейските си партньори. Инициативата съвпада с подновените опити на САЩ да „съживят“ преговорите, като американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф вече проведоха срещи в Москва и Киев.

В същото време съветникът на британския премиер също подчерта, че контактите с Русия остават необходими за управление на рисковете, докато Литва официално отхвърли последните „ядрени заплахи“ на Кремъл, наричайки ги опит за изнудване.

Международна подкрепа и нов санкционен раздор в ЕС

Междувременно в Европейския съюз се зароди ново напрежение около удължаването на персоналните санкции срещу Русия. Президентът Володимир Зеленски призова Брюксел за твърдост и налагане на строги ограничения срещу милиардерите Алишер Усманов и Михаил Фридман. „Сега не е време руските олигарси да бъдат възприемани като приятели“, категоричен бе украинският лидер, подчертавайки, че руският бизнес трябва да усеща последствията от войната.

Въпреки призивите на Киев, посланиците на ЕС не успяха да постигнат консенсус по темата. Държави като Словакия и Франция настояват за изваждането на Усманов от „черния списък“, като Париж се позовава на специфични въпроси, свързани с националната си сигурност. На този фон съветникът по сигурността на германския канцлер Фридрих Мерц, Гюнтер Заутер, смята, че партньорите на Украйна трябва да покрият увеличението на разходите за отбрана. Той официално призна наличието на сериозен дефицит в отбранителния бюджет за Украйна, но обеща, че Берлин ще осигури необходимата финансова и военна помощ.

В регионален аспект, предвид нарастващото напрежение по източния фланг, министърът на външните работи на Полша призова НАТО спешно да активизира военните си учения в близост до Калининградска област, за да демонстрира готовност за възпиране на всякакви провокации.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    11 14 Отговор
    Украйна просто трябва да се съгласи с руските условия, които са разумни.

    Коментиран от #2, #5

    05:32 13.09.2026

  • 2 Град Козодуй

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    05:44 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    9 15 Отговор
    ЗападнаУкрайна е гнойна, патологична шизофрения. Най-интересното е, че децата там сякаш се раждат нацисти

    Коментиран от #6

    05:53 13.09.2026

  • 5 Шопо

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Кви условия? Ватенките губят завзетите територи.

    05:58 13.09.2026

  • 6 Аззз

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Затова пък мама ти е руска kurwa омъжена за циганин.

    06:00 13.09.2026

  • 7 Накратко

    11 7 Отговор
    Руски експерти прогнозират тежка есен и зима за фашисткия агресор Русия.
    Липсата на горива и електричество в блатната империя ще бъде катастрофална.

    06:13 13.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    6 4 Отговор
    Мисля, че западняците ще трябва да вият от ужас. След Киев ще стигнат до Лвов и Ивано-Франковск. Регионите на Бандера ще бъдат обслужвани с особени грижи. Те ще тичат наоколо и ще цвърчат на руски: „А защо ние?“ Господа,

    06:16 13.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    РУСИЯ ТРУПА ОРЕШНИЦИ ( ЛЕШНИЦИ)
    ....
    ЕДИН ОРЕШНИК ГАРАНТИРА 100% ЛИКВИДАЦИЯТА НА ВСЕКИ ТЕЦ В УКРАЙНА ...
    ....
    И ВСЕКИ АЕЦ ВЪВ ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА :)

    06:24 13.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ДЕГЕНЕРАТА ГЪБАРКО
    СИ ПРИЗНАЛ ЧЕ ЕМКО ПРОДАВА ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ОЩЕ ОТ 2014;ГОДИНА

    06:32 13.09.2026

  • 11 Капитулацията

    6 0 Отговор
    Сащ-ЕС-кииефската хунта не искат мир. Точно те поведоха войната срещу руснаците и всичко руско през 2014-та. Точно те скъсаха минските Мирни споразумения. Точно те скъсаха и Истанбулските мирни договорености през 2022-ра. И благодарение на тях загинаха 2.8 млн укри на фронта за западните интереси. Сащ-ЕС-хунтата загубиха войната и могат само да ускорят капитулацията, но не и да се правят на миротворци.

    06:33 13.09.2026

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