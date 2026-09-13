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Кремъл отряза Зеленски за среща с Путин на G20
  Тема: Украйна

Кремъл отряза Зеленски за среща с Путин на G20

13 Септември, 2026 05:52, обновена 13 Септември, 2026 05:58 1 316 21

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Дипломатически совалки, нови пратеници в Киев и икономически сблъсъци бележат преломния момент в конфликта

Кремъл отряза Зеленски за среща с Путин на G20 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разривът в дипломатическите отношения между Москва и Киев остава непреодолим. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков официално обяви, че среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски на предстоящата среща на върха на G20 в Маями е напълно невъзможна, предава информационната агенция AFP. Изявлението идва на фона на засилващ се международен натиск за мирни преговори, след като Доналд Тръмп изрази позиция, че присъствието на Путин на форума в САЩ би било полезно. Кремъл обаче остава непреклонен, пренасочвайки фокуса към евентуални разговори единствено при руски условия.

Тайни визити и нови технологии в Киев

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Докато дипломатическият канал изглежда блокиран, военната и политическа подкрепа за Украйна навлиза в нова фаза. Американският телевизионен канал CBS News съобщи за изненадващото пристигане в Киев на бившия министър на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол. Той взе участие в конференцията на Ялтинската европейска стратегия заедно с бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, който в момента активно координира доставките на дронове за украинската армия. Пред присъстващите Дрискол подчерта, че бойните действия навлизат в своя „преломен момент“, и разкритикува консервативните световни армии за твърде бавното внедряване на изкуствен интелект и безпилотни системи.

Паралелно с това в украинската столица вече оценяват идеите, донесени от пратениците на Тръмп. Макар и посрещнати със смесени чувства в кулоарите на властта, предложенията за очертаване на потенциална мирна линия започват да придобиват реални контури.

Ролята на Джаред Къшнър и "сривът на глобализма"

Специалният представител на руския президент по инвестиционно-экономическото сътрудничество и ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев направи ключов коментар в социалната мрежа MAX. Той посочи, че зетят на Доналд Тръмп и специален пратеник за мир Джаред Къшнър „добре разбира позицията на Русия“ и успешно е предал на Киев руския план за мирно урегулиране. Според Дмитриев, параметрите на евентуално споразумение до голяма степен са изяснени, като териториалният въпрос остава единственото голямо и сложно препятствие.

Дмитриев не подмина и икономическата ситуация в Европа, засягайки темата за енергийната криза. В своя публикация той категорично заяви, че драстичният ръст на цените на природния газ на европейските пазари е директна „цена за провала на идеологията на глобалистите и нейната дълбока икономическа ирационалност“. Изказването му бе направено по повод коментар на Владимир Путин от срещата на БРИКС, описващ грешните разчети на западните икономики.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офффф

    27 3 Отговор
    За какво могат да си говорят човек от КГБ и един клоун/ професионален/

    Коментиран от #7

    06:02 13.09.2026

  • 2 Слуга на народа

    31 4 Отговор
    А Зеленото толкова мечтае да се снима до Путин.. После, като се надруса да показва снимката и да вика "вижте ме КОЙ съм аз"..

    06:06 13.09.2026

  • 3 Шопо

    5 28 Отговор
    Зеленски е велик, с помощ от България Той може да Победи Русия.

    Коментиран от #14

    06:06 13.09.2026

  • 4 Ние

    26 3 Отговор
    добре се евроуплетохме !

    06:09 13.09.2026

  • 5 Аман от глупости

    23 4 Отговор
    "Разривът в дипломатическите отношения между Москва и Киев остава непреодолим."
    /та и шрифта сте удебелили чак/

    Какво толкова иска да си говори Зеленски с Путин??:) Представяте го единственото решение на конфликта:)

    Впрочем един западен журналист се престраши най-накрая да го попита, зеленото таласъмче започна да мънка и се оплете като пиле в кълчища и нищо не му роди тиквичката:)

    06:13 13.09.2026

  • 6 Овчар

    15 4 Отговор
    Тези западни малоумници клатят системата ЯКО.!

    06:20 13.09.2026

  • 7 Хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Офффф":

    не е професионален, завършил е икономика, като артист е самодеец

    Коментиран от #17

    06:24 13.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    6 6 Отговор
    От своя гледна точка, „европейската зоологическа градина“ разбира какво прави и разбира също, че няма да бъде подведена под отговорност. Руският хуманитарен вожд никога няма да направи това, което Ким Чен Ун може. Ако премахнем „сополите на интелигенцията“ и се освободим от „комплекса за отговорност“ за цялото човечество, но за сметка на гражданите на една конкретна държава, тогава блокираните средства ще бъдат върнати и целият „брюкселски политически серпентариум“ ще бъде транспортиран на едро до Москва във вериги и клетки, бит с вериги по пътя. Няма нужда от търпение – има само един метод за европейската зоологическа градина: първо, „добра дума“ и време за „усвояване на добрата дума“. Ако „добрата дума“ не се усвои, тогава, заобикаляйки всякакви „междинни упражнения“ – уроци като „рисуване с червени моливи, скициране, загрявка на лицето, надуване на бузи“ – се предписват хапчета за „повишен гняв и ярост“, а военно-промишленият комплекс и политическата зоологическа градина се разрушават. След това още една „добра дума“. Ако „зоологическата градина“ упорства в усвояването на „добрата дума“, се предписват хапчета „концентрирана ярост“ и след това дори патологът няма да може да разбере окончателната диагноза на пациентите. Тогава обаче живите ще завиждат на мъртвите. Политиката на Ким Чен Ун е лесна за прилагане: не пипайте и не провокирайте, ние си гледаме работата

    06:25 13.09.2026

  • 9 оня с коня

    7 7 Отговор
    Има си стара поговорка че с Пари всеки може да свали определена Дама,Мурафетът е да го постигне само с Баничка и Боза.Та тръгнали Къшнър и Колегата му да се правят на миротворци ,раздавайки Укр. Територии с Широка ръка...Е за такива Народът е казал :"С чужда пита помен прави"!

    Коментиран от #12, #13

    06:27 13.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    ПОСЛЕДНИЯ ГИГ НА КЛОУНА :)
    .....
    ФИЛИП КИРКОРОВ ЩЕ ПЛАЧЕ ЗА БРАТИШКАТА ГЕЙ
    СЛЕД СМЪРТТА МУ :)

    06:29 13.09.2026

  • 11 Дзак

    2 1 Отговор
    Чудя се как мутри от антуража на Георги Илиев, стават информатори да натрупат актив и след два три месеца курс, почват работа в ДАНС!

    06:35 13.09.2026

  • 12 Русия няма нужда

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    някой да и раздава.
    Това са му обяснили на Зеленски.

    06:37 13.09.2026

  • 13 Иначе казано

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Тези територии отдавна са в състава на РФ. Хората в тези области проведоха легитимни референдуми съгласно Устава на ООН и напуснаха фашистка укрия! Пратениците на Рижавия не представляват Сащ, които наред с укра, загубиха войната си срещу Русия. Всичко ще приключи с демилитаризацията и денацификацията на укрите.

    06:44 13.09.2026

  • 14 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Може може може

    06:46 13.09.2026

  • 15 Механик

    8 2 Отговор
    Аз па да попитам, ама войната не я ли печелеше Зеленски? Амен-амен, днеска утре щеше д а я спечели, а пък Русия отдавна колабира без кокоши яйца??
    Е, за какви преговори изобщо се говори??

    06:48 13.09.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    7 2 Отговор
    Руснаците яко се гъбаркат с всичкото про-западнал евроатлантик-жълтопаветник. Дипломацията им е на много-много високо ниво. В момента си играйкат на "иди ми-дойди ми". По подобен начин се изгавриха с краварските просители-цру-шника и ония двата потника(даже не съм си направил труда да им запомня имената-прекалено незначителни са). В същото време си преследват целите, бавно, спокойно, небързайки за никъде. Знаят че времето и, най-вече-правдата е на тяхна страна! Крайната им победа не буди никакво съмнение!

    06:52 13.09.2026

  • 17 Не е задължително да има образование

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Думата професионален е прилагателно име от българския език, което означава свързан с дадена професия или извършван за средства (а не любителски)

    06:54 13.09.2026

  • 18 Орк

    5 0 Отговор
    Информацията не пълна. Песков каза ако толкова иска да говори с Путин да дойде в Москва.

    06:59 13.09.2026

  • 19 Ами за Зелю пътя е само един

    5 0 Отговор
    Вокзал, Москва, подпис на капитулацията и да мирне света!!!

    07:02 13.09.2026

  • 20 без коментар

    3 0 Отговор
    "Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който официално обявява перспективата за каквито и да е преговори на Украйна с руския президент Владимир Путин за "невъзможна".

    07:04 13.09.2026

  • 21 Ж-20

    3 0 Отговор
    В Украйна няма легитимни власти, с които да се преговаря. Дори зеления клоун е някаква пародия на терорист, президент и диктатор.

    07:09 13.09.2026

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