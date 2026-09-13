Кремъл отряза Зеленски за среща с Путин на G20

Разривът в дипломатическите отношения между Москва и Киев остава непреодолим. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков официално обяви, че среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски на предстоящата среща на върха на G20 в Маями е напълно невъзможна, предава информационната агенция AFP. Изявлението идва на фона на засилващ се международен натиск за мирни преговори, след като Доналд Тръмп изрази позиция, че присъствието на Путин на форума в САЩ би било полезно. Кремъл обаче остава непреклонен, пренасочвайки фокуса към евентуални разговори единствено при руски условия.
Тайни визити и нови технологии в Киев
Докато дипломатическият канал изглежда блокиран, военната и политическа подкрепа за Украйна навлиза в нова фаза. Американският телевизионен канал CBS News съобщи за изненадващото пристигане в Киев на бившия министър на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол. Той взе участие в конференцията на Ялтинската европейска стратегия заедно с бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, който в момента активно координира доставките на дронове за украинската армия. Пред присъстващите Дрискол подчерта, че бойните действия навлизат в своя „преломен момент“, и разкритикува консервативните световни армии за твърде бавното внедряване на изкуствен интелект и безпилотни системи.
Паралелно с това в украинската столица вече оценяват идеите, донесени от пратениците на Тръмп. Макар и посрещнати със смесени чувства в кулоарите на властта, предложенията за очертаване на потенциална мирна линия започват да придобиват реални контури.
Ролята на Джаред Къшнър и "сривът на глобализма"
Специалният представител на руския президент по инвестиционно-экономическото сътрудничество и ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев направи ключов коментар в социалната мрежа MAX. Той посочи, че зетят на Доналд Тръмп и специален пратеник за мир Джаред Къшнър „добре разбира позицията на Русия“ и успешно е предал на Киев руския план за мирно урегулиране. Според Дмитриев, параметрите на евентуално споразумение до голяма степен са изяснени, като териториалният въпрос остава единственото голямо и сложно препятствие.
Дмитриев не подмина и икономическата ситуация в Европа, засягайки темата за енергийната криза. В своя публикация той категорично заяви, че драстичният ръст на цените на природния газ на европейските пазари е директна „цена за провала на идеологията на глобалистите и нейната дълбока икономическа ирационалност“. Изказването му бе направено по повод коментар на Владимир Путин от срещата на БРИКС, описващ грешните разчети на западните икономики.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офффф
Коментиран от #7
06:02 13.09.2026
2 Слуга на народа
06:06 13.09.2026
3 Шопо
Коментиран от #14
06:06 13.09.2026
4 Ние
06:09 13.09.2026
5 Аман от глупости
/та и шрифта сте удебелили чак/
Какво толкова иска да си говори Зеленски с Путин??:) Представяте го единственото решение на конфликта:)
Впрочем един западен журналист се престраши най-накрая да го попита, зеленото таласъмче започна да мънка и се оплете като пиле в кълчища и нищо не му роди тиквичката:)
06:13 13.09.2026
6 Овчар
06:20 13.09.2026
7 Хмм
До коментар #1 от "Офффф":не е професионален, завършил е икономика, като артист е самодеец
Коментиран от #17
06:24 13.09.2026
8 И Киев е Руски
06:25 13.09.2026
9 оня с коня
Коментиран от #12, #13
06:27 13.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ФИЛИП КИРКОРОВ ЩЕ ПЛАЧЕ ЗА БРАТИШКАТА ГЕЙ
СЛЕД СМЪРТТА МУ :)
06:29 13.09.2026
11 Дзак
06:35 13.09.2026
12 Русия няма нужда
До коментар #9 от "оня с коня":някой да и раздава.
Това са му обяснили на Зеленски.
06:37 13.09.2026
13 Иначе казано
До коментар #9 от "оня с коня":Тези територии отдавна са в състава на РФ. Хората в тези области проведоха легитимни референдуми съгласно Устава на ООН и напуснаха фашистка укрия! Пратениците на Рижавия не представляват Сащ, които наред с укра, загубиха войната си срещу Русия. Всичко ще приключи с демилитаризацията и денацификацията на укрите.
06:44 13.09.2026
14 Може
До коментар #3 от "Шопо":Може може може
06:46 13.09.2026
15 Механик
Е, за какви преговори изобщо се говори??
06:48 13.09.2026
16 Стоянчо Пуканката
06:52 13.09.2026
17 Не е задължително да има образование
До коментар #7 от "Хмм":Думата професионален е прилагателно име от българския език, което означава свързан с дадена професия или извършван за средства (а не любителски)
06:54 13.09.2026
18 Орк
06:59 13.09.2026
19 Ами за Зелю пътя е само един
07:02 13.09.2026
20 без коментар
07:04 13.09.2026
21 Ж-20
07:09 13.09.2026