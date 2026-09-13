Разривът в дипломатическите отношения между Москва и Киев остава непреодолим. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков официално обяви, че среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски на предстоящата среща на върха на G20 в Маями е напълно невъзможна, предава информационната агенция AFP. Изявлението идва на фона на засилващ се международен натиск за мирни преговори, след като Доналд Тръмп изрази позиция, че присъствието на Путин на форума в САЩ би било полезно. Кремъл обаче остава непреклонен, пренасочвайки фокуса към евентуални разговори единствено при руски условия.

Тайни визити и нови технологии в Киев

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Докато дипломатическият канал изглежда блокиран, военната и политическа подкрепа за Украйна навлиза в нова фаза. Американският телевизионен канал CBS News съобщи за изненадващото пристигане в Киев на бившия министър на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол. Той взе участие в конференцията на Ялтинската европейска стратегия заедно с бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, който в момента активно координира доставките на дронове за украинската армия. Пред присъстващите Дрискол подчерта, че бойните действия навлизат в своя „преломен момент“, и разкритикува консервативните световни армии за твърде бавното внедряване на изкуствен интелект и безпилотни системи.

Паралелно с това в украинската столица вече оценяват идеите, донесени от пратениците на Тръмп. Макар и посрещнати със смесени чувства в кулоарите на властта, предложенията за очертаване на потенциална мирна линия започват да придобиват реални контури.

Ролята на Джаред Къшнър и "сривът на глобализма"

Специалният представител на руския президент по инвестиционно-экономическото сътрудничество и ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев направи ключов коментар в социалната мрежа MAX. Той посочи, че зетят на Доналд Тръмп и специален пратеник за мир Джаред Къшнър „добре разбира позицията на Русия“ и успешно е предал на Киев руския план за мирно урегулиране. Според Дмитриев, параметрите на евентуално споразумение до голяма степен са изяснени, като териториалният въпрос остава единственото голямо и сложно препятствие.

Дмитриев не подмина и икономическата ситуация в Европа, засягайки темата за енергийната криза. В своя публикация той категорично заяви, че драстичният ръст на цените на природния газ на европейските пазари е директна „цена за провала на идеологията на глобалистите и нейната дълбока икономическа ирационалност“. Изказването му бе направено по повод коментар на Владимир Путин от срещата на БРИКС, описващ грешните разчети на западните икономики.