Звезда от „Анатомията на Грей“ пазил в тайна смъртта на съпругата си

Исая Уошингтън наруши мълчанието си за смъртта на съпругата си Джениса Мари Гарланд. Актьорът съобщи, че тя е колабирала внезапно на 31 май 2025 г., а на 9 юни е починала след масивен хеморагичен инсулт.

„Това беше огромен шок за мен и цялото ни семейство“, написа Уошингтън в Instagram, придружавайки публикацията си с черно-бяла снимка на покойната си съпруга. По думите му тя „никога не се е възстановила“ след инсулта.

В посланието си актьорът призова хората да не подценяват силните или необичайни главоболия. Той предупреди, че те невинаги са обикновена мигрена, и посъветва последователите си да потърсят медицинска оценка. Това е личният апел на Уошингтън, отправен след преживяното от семейството му.

29 години брак и три деца

Исая и Джениса Уошингтън са били женени 29 години. Двамата са сключили брак на Свети Валентин през 1996 г., след като се запознали на вечеря в Лос Анджелис. Заедно са отгледали три деца - Тайм, Айман и Айзая V.

Джениса Мари Гарланд е била моден дизайнер и е пазела личния си живот далеч от публичността. Тя почти не присъствала в медиите по време на израстването на съпруга си като актьор, включително в периода, когато той изпълняваше ролята на кардиохирурга д-р Престън Бърк в сериала „Анатомията на Грей“.

Семейството е влияело върху избора му на роли

В интервю за Fox News Digital през 2022 г. Уошингтън разказа, че бракът и бащинството са променили начина, по който подбира професионалните си ангажименти. Той заяви, че е отказвал повече роли, отколкото е приемал, защото е искал един ден да знае как децата му ще възприемат работата му.

„Това, че съм женен и имам деца, промени много посоката ми“, каза тогава актьорът.

Трите деца на семейството не са проявявали интерес към актьорството, но са помогнали на баща си при създаването на поздравително видео за режисьорския му дебют „Корсикана“. По думите на Уошингтън дъщеря му е давала режисьорски указания, единият му син се е занимавал със специалните ефекти, сценария и сториборда, а другият е поел продуцентски задачи.

Източник: UsMagazine.com