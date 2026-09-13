Путин приключва визитата в Индия със среща на върха на БРИКС

Руският президент Владимир Путин приключва тридневното си посещение в Индия с участие във втория ден на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи. Посещението му започна на 11 септември и продължава до 13 септември, съобщи Кремъл.



По време на визитата Путин проведе разговори с индийския премиер Нарендра Моди. Двамата обсъдиха развитието на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи, търговията, енергетиката, отбраната и международната обстановка.



Участието на Путин в срещата на БРИКС има и силно геополитическо значение. Това е първата му лична поява на среща на върха на организацията извън Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г.



На форума присъстват лидерите на разширения състав на БРИКС. Организацията вече включва Русия, Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и Обединените арабски емирства.



Още в първия ден на срещата лидерите приеха т.нар. „Ню Делхи декларация“. В нея те изразиха сериозна загриженост за ескалацията на конфликта в Близкия изток и призоваха за максимална сдържаност и решаване на международните спорове чрез дипломация.



Една от основните теми на форума е бъдещето на световната икономика и ролята на БРИКС в международната финансова система. Русия настоява организацията да засили икономическото си сътрудничество и да развива механизми за разплащане, инвестиции и търговия, които да намалят зависимостта от западните финансови структури.



Индия от своя страна се стреми да използва домакинството на срещата, за да затвърди ролята си като един от водещите центрове на т.нар. Глобален юг. За Ню Делхи БРИКС е платформа за сътрудничество, но и инструмент за балансиране между отношенията със Запада, Русия и Китай.



След приключването на срещата Путин се очаква да напусне Индия, с което ще завърши тридневното му посещение в страната.

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