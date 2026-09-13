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Путин приключва визитата в Индия със среща на върха на БРИКС

Путин приключва визитата в Индия със среща на върха на БРИКС

13 Септември, 2026 07:57, обновена 13 Септември, 2026 08:00 1 061 25

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Руският президент е в Ню Делхи за 18-ата среща на върха на организацията, която се провежда на фона на войните и нарастващото геополитическо напрежение

Путин приключва визитата в Индия със среща на върха на БРИКС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин приключва тридневното си посещение в Индия с участие във втория ден на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи. Посещението му започна на 11 септември и продължава до 13 септември, съобщи Кремъл.

По време на визитата Путин проведе разговори с индийския премиер Нарендра Моди. Двамата обсъдиха развитието на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи, търговията, енергетиката, отбраната и международната обстановка.

Участието на Путин в срещата на БРИКС има и силно геополитическо значение. Това е първата му лична поява на среща на върха на организацията извън Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г.

На форума присъстват лидерите на разширения състав на БРИКС. Организацията вече включва Русия, Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и Обединените арабски емирства.

Още в първия ден на срещата лидерите приеха т.нар. „Ню Делхи декларация“. В нея те изразиха сериозна загриженост за ескалацията на конфликта в Близкия изток и призоваха за максимална сдържаност и решаване на международните спорове чрез дипломация.

Една от основните теми на форума е бъдещето на световната икономика и ролята на БРИКС в международната финансова система. Русия настоява организацията да засили икономическото си сътрудничество и да развива механизми за разплащане, инвестиции и търговия, които да намалят зависимостта от западните финансови структури.

Индия от своя страна се стреми да използва домакинството на срещата, за да затвърди ролята си като един от водещите центрове на т.нар. Глобален юг. За Ню Делхи БРИКС е платформа за сътрудничество, но и инструмент за балансиране между отношенията със Запада, Русия и Китай.

След приключването на срещата Путин се очаква да напусне Индия, с което ще завърши тридневното му посещение в страната.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    14 4 Отговор
    Почти сам срещу всички вампири и пак ще ги смачка..!

    Коментиран от #6, #7

    08:02 13.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    13 6 Отговор
    свободни държави освободени от еурогейатлантици, американски долар и санкции империалистичеки

    08:08 13.09.2026

  • 3 цаполо

    13 6 Отговор
    Цялата зала ръкопляскаше като обявиха руския президент Владимир Путин, цялата зала го приветства. Повече от 3 милиарда души по света приветстват Русия и Владимир Путин. Само талибаните в България и евро джендърите си мислят че са центъра на света. Всеки жълтопаветен туземец се оригва на жлъч, и си мисли че е модерен като плюе по Русия. Само глупак не вижда реалноста. Слава на Господ Иисус Христос Русия издържа на санкциите и нападението на Запада. Гледаите в тубата да видите как го посрещат Путин. Гледаи жълтопаветна измет и лъжци.

    Коментиран от #17, #20

    08:12 13.09.2026

  • 4 Браво Вова

    7 11 Отговор
    Титан си. Само бъди по-малко човек. Бандерите го заслужават...

    Коментиран от #10

    08:13 13.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Старшина Боташ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Това е тъжно ако го вярваш

    08:21 13.09.2026

  • 8 копейка с чалма

    5 4 Отговор
    Нашия фюрер е велик

    08:23 13.09.2026

  • 9 БРИТАНЦИТЕ СА МОЛИЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ

    5 6 Отговор
    На са ги наритали като кучета.

    08:29 13.09.2026

  • 10 А бе нямаше да взимам думата, ама..

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Браво Вова":

    титанско джудже

    08:30 13.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МЕРЦ И ТОЙ ИСКАЛ

    9 12 Отговор
    Да има снимка с Моди, ама нямал, защото е второстепенен играч.

    08:38 13.09.2026

  • 13 Синоптик

    15 7 Отговор
    Идва студена,тежка и дълга зима за агресора Русия в която крепостните ще преживеят всички несгоди на украинците изпитани през тези години на война плюс глад, липса на горива и електричество .
    Хунтата в Кремъл да очаква бунтове и протести .

    08:39 13.09.2026

  • 14 Хахаха

    8 3 Отговор
    Доста жалки и най- вече Путя. Цар долар гледа и се киска. Както обикновенно БРИКС не прие нито един важен документ. Китай опитаха по- рано да съживи Шанхайската организация и пак същото, нищо! Вътре в организацията има непреодолими противоречия, дори се водят бойни действия помежду им. Тук Индия се опитва да се пласира, позиционира, защото Индия нито е с Русия, нито с Китай и търси укрепване на отношенията си със САЩ и ЕС

    Коментиран от #25

    08:44 13.09.2026

  • 15 ТЕЗИ СРЕЩИ СА

    3 3 Отговор
    Англосаксонския кошмар.

    08:46 13.09.2026

  • 16 Фермата на животните

    1 0 Отговор
    Петлите кукуригате от ранно утро

    08:48 13.09.2026

  • 17 Цап царап

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "цаполо":

    Три милиарда души приветстват Великия Путин паднали на колене и с нестихващи ръкопляскания и скандирания на индийски и китайски езици, признавайки величието на Русия!

    Коментиран от #24

    08:55 13.09.2026

  • 18 Васил

    2 1 Отговор
    Среща между кочини!

    08:57 13.09.2026

  • 19 Точен

    1 1 Отговор
    Докато БРИКС набира гигантска сила, Западът, особено Баба европа стремително изостава технологично. А за извращенията в западната "цивилизация" не желая да говоря...

    Коментиран от #23

    08:58 13.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КАКЪВ "ВРЪХ" Е ПРИКЛЮЧИЛ ? ? ? .................... СРЕЩА МЕЖДУ : ГЛАВАТАР НА РОМИТЕ, ЕДИН КОМУНИСТ И КОМУНОФАШИСТ (ПУТЛЕР) ................... ФАКТ !

    09:01 13.09.2026

  • 22 Дрън, дрън

    0 1 Отговор
    Те и сега си търгуват в национални валути избягвайки терористът ЮЕС ДОЛАР и платежната система. напълно самодостатъчни са си..

    09:04 13.09.2026

  • 23 Баба Европа изостава най вече от Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    с нейните китайски москвичи и волги, ирански дронове, северокорейски ракети, руски петрол и руски дървен материал.

    09:04 13.09.2026

  • 24 Уникално

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цап царап":

    Изброй мизерниците величаещи путлер и започни със себе си

    09:08 13.09.2026

  • 25 Излагаш се!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахаха":

    Това, което се е приело на срещата, ще го усетим съвсем скоро!
    САЩ и ЕС са със затихващи функции.
    В целият свят текат процеси, които обаче не се коментират, защото медиите са подчинена на пропагандата на военизираната шайка

    09:15 13.09.2026

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