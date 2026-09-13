Руският президент Владимир Путин приключва тридневното си посещение в Индия с участие във втория ден на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи. Посещението му започна на 11 септември и продължава до 13 септември, съобщи Кремъл.
По време на визитата Путин проведе разговори с индийския премиер Нарендра Моди. Двамата обсъдиха развитието на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи, търговията, енергетиката, отбраната и международната обстановка.
Участието на Путин в срещата на БРИКС има и силно геополитическо значение. Това е първата му лична поява на среща на върха на организацията извън Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г.
На форума присъстват лидерите на разширения състав на БРИКС. Организацията вече включва Русия, Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и Обединените арабски емирства.
Още в първия ден на срещата лидерите приеха т.нар. „Ню Делхи декларация“. В нея те изразиха сериозна загриженост за ескалацията на конфликта в Близкия изток и призоваха за максимална сдържаност и решаване на международните спорове чрез дипломация.
Една от основните теми на форума е бъдещето на световната икономика и ролята на БРИКС в международната финансова система. Русия настоява организацията да засили икономическото си сътрудничество и да развива механизми за разплащане, инвестиции и търговия, които да намалят зависимостта от западните финансови структури.
Индия от своя страна се стреми да използва домакинството на срещата, за да затвърди ролята си като един от водещите центрове на т.нар. Глобален юг. За Ню Делхи БРИКС е платформа за сътрудничество, но и инструмент за балансиране между отношенията със Запада, Русия и Китай.
След приключването на срещата Путин се очаква да напусне Индия, с което ще завърши тридневното му посещение в страната.
Путин приключва визитата в Индия със среща на върха на БРИКС
13 Септември, 2026 07:57, обновена 13 Септември, 2026 08:00 1 061 25
Руският президент е в Ню Делхи за 18-ата среща на върха на организацията, която се провежда на фона на войните и нарастващото геополитическо напрежение
Руският президент Владимир Путин приключва тридневното си посещение в Индия с участие във втория ден на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи. Посещението му започна на 11 септември и продължава до 13 септември, съобщи Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6, #7
08:02 13.09.2026
2 Ний ша Ва упрайм
08:08 13.09.2026
3 цаполо
Коментиран от #17, #20
08:12 13.09.2026
4 Браво Вова
Коментиран от #10
08:13 13.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Старшина Боташ
До коментар #1 от "Овчар":Това е тъжно ако го вярваш
08:21 13.09.2026
8 копейка с чалма
08:23 13.09.2026
9 БРИТАНЦИТЕ СА МОЛИЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ
08:29 13.09.2026
10 А бе нямаше да взимам думата, ама..
До коментар #4 от "Браво Вова":титанско джудже
08:30 13.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МЕРЦ И ТОЙ ИСКАЛ
08:38 13.09.2026
13 Синоптик
Хунтата в Кремъл да очаква бунтове и протести .
08:39 13.09.2026
14 Хахаха
Коментиран от #25
08:44 13.09.2026
15 ТЕЗИ СРЕЩИ СА
08:46 13.09.2026
16 Фермата на животните
08:48 13.09.2026
17 Цап царап
До коментар #3 от "цаполо":Три милиарда души приветстват Великия Путин паднали на колене и с нестихващи ръкопляскания и скандирания на индийски и китайски езици, признавайки величието на Русия!
Коментиран от #24
08:55 13.09.2026
18 Васил
08:57 13.09.2026
19 Точен
Коментиран от #23
08:58 13.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЕДГАР КЕЙСИ
09:01 13.09.2026
22 Дрън, дрън
09:04 13.09.2026
23 Баба Европа изостава най вече от Русия
До коментар #19 от "Точен":с нейните китайски москвичи и волги, ирански дронове, северокорейски ракети, руски петрол и руски дървен материал.
09:04 13.09.2026
24 Уникално
До коментар #17 от "Цап царап":Изброй мизерниците величаещи путлер и започни със себе си
09:08 13.09.2026
25 Излагаш се!
До коментар #14 от "Хахаха":Това, което се е приело на срещата, ще го усетим съвсем скоро!
САЩ и ЕС са със затихващи функции.
В целият свят текат процеси, които обаче не се коментират, защото медиите са подчинена на пропагандата на военизираната шайка
09:15 13.09.2026