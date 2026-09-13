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Тръмп продължава визитата си в Ирландия след изказването за обединението на страната

Тръмп продължава визитата си в Ирландия след изказването за обединението на страната

13 Септември, 2026 15:37 450 4

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Американският президент предизвика дипломатически скандал, заявявайки, че би се радвал Република Ирландия да се обедини със Северна Ирландия

Тръмп продължава визитата си в Ирландия след изказването за обединението на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Визитата на президента на САЩ Доналд Тръмп в Ирландия продължава, след като вчера, броени часове след пристигането си в Дъблин, американският лидер предизвика дипломатически скандал с думите си, че би се радвал Република Ирландия да се обедини със Северна Ирландия, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп започна втория ден от визитата си в своя хотелски и голф комплекс в Дунбег, в графство Клеър, където в момента се провежда турнирът „Амджен айриш оупън“. Очаква се премиерът на Република Ирландия Михол Мартин и други висши представители на ирландското правителство да пристигнат в Дунбег за финала на турнира. Тръмп лично ще връчи купата на победителя, преди да отлети обратно за САЩ.

Макар че вчера вечерта американският президент наблюдаваше играта на участниците в турнира от балкон с изглед към последната 18-а дупка, днес се очаква той да обиколи игрището.

Мащабната операция за сигурността на Тръмп по време на визитата му продължава, като в района на курортното селище са разположени служители на ирландската полиция и армия, както и агенти на Сикрет сървис.

Посещението на Тръмп предизвика протести в Дъблин и в Клеър, но началникът на ирландската полиция Джъстин Кели заяви, че няма да има „никаква толерантност“ към опитите да се нарушава общественият ред или да се създават трудности около придвижването на американския президент.

Тръмп пристигна в Ирландия вчера сутринта с новия президентски самолет „Еър Форс 1“, който му беше подарен от Катар. Американският лидер бе посрещнат на летището в Дъблин от ирландския вицепремиер Саймън Харис. След това американският президент се срещна с ирландската си колежка Катрин Конъли, която от години го критикува по различни поводи.

Най-голям отзвук получи следващата му среща - с премиера Мартин. Тръмп се намеси във въпрос, който касае Конституцията на страната, като заяви, че обединението на Ирландия е неизбежно.

„Не искам да създавам никакви проблеми, но ще ви кажа - бих искал да видя обединение“, заяви Тръмп пред медиите след срещата си с Мартин. „Според мен това ще стане рано или късно… Мисля, че би било фантастично - как би могло да е лошо“, добави той.

Думите му предизвикаха остри критики от страна на консерваторите в Обединеното кралство, а от „Даунинг стрийт“ припомниха, че преди броени дни британският премиер Анди Бърнам отхвърли непосредствената възможност за произвеждане на референдум за обединението на Ирландия.

Юнионистки лидери в Северна Ирландия също реагираха остро на думите на Тръмп.


Ирландия
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  • 1 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    Иии, как ще я кръстим

    15:42 13.09.2026

  • 2 Нека

    2 0 Отговор
    я прекръсти на Америка !

    15:43 13.09.2026

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Абе, ясно е, че Тръмп секси англичаните!!!
    Само загадка е, дали секси Камила, или направо бичи Чарлз...?!

    15:43 13.09.2026

  • 4 алцхаймер паркинсонов

    1 0 Отговор
    всеки политик,навършил пенсионна възраст да си гледа кефа,но не в политиката!

    15:48 13.09.2026

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