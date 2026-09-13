Алис Вайдел призова за връщане на украинските бежанци в родината им

Съпредседателката на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел се обяви за връщането на украинските бежанци в родината им и за изплащането на финансови компенсации на Берлин за оказаната на Киев подкрепа, предава БТА.
„Тези украинци трябва да се върнат, преди всичко младите украински мъже, подлежащи на военна служба“, заявява Вайдел в интервю за YouTube канала AUF1.
Тя определя като „немислим“ факта, че германските власти продължават да издържат с бюджетни средства над един милион украински граждани, получаващи социални помощи (Bürgergeld). Според нея за Германия това представлява непосилно бреме, което „вече не може да се финансира“.
Вайдел увери, че в случай на идване на власт АзГ ще прекрати напълно военната и финансовата помощ за Киев, както и че ще поиска възстановяване на вече изразходваните средства.
„Ще прекратим плащанията към Украйна и всякаква военна подкрепа, както и ще предявим към Киев значителни финансови претенции за връщане на средствата“, обобщи съпредседателката на партията.
В петък Бундестагът приключи разглеждането на първо четене на проекта за федерален бюджет за 2025 г., който предвижда, наред с другото, отпускането на 11,6 милиарда евро за подкрепа на Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #5, #9, #10, #37
16:47 13.09.2026
2 Гост
16:47 13.09.2026
3 Браво
А успоредно с орките, и всички скаклци...
Коментиран от #27
16:47 13.09.2026
4 тук копейка хей ги две
16:49 13.09.2026
5 Гост
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Трудна работа, направо невъзможна. От така споменатите от теб цифри, сигурно 80% имат немско гражданство!
Коментиран от #19
16:50 13.09.2026
6 Хаха
16:50 13.09.2026
7 Жената по умна от
16:50 13.09.2026
8 Механик
16:51 13.09.2026
9 Грешиш
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Турците не са проблем, защото не висят на помощи. Работят, да въртят дюнери или са на поточната линия, но работят. Обаче афро скакалците и близко източните им вариации, които уж искат по добър живот, но сси искат и копторската обстановка..са истинско бреме
Коментиран от #44
16:51 13.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Теслатъ
16:52 13.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Анонимен
16:52 13.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
16:57 13.09.2026
17 искам да ти пър
До коментар #14 от "Цвете":дя в у-стенце№то и после да ти дам наденицата до картофите ша те направя турбо-хибридна
Коментиран от #35
16:57 13.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #5 от "Гост":Нито е трудна нито невъзможна,,, Германия реши ли нещо прави го !!! Факт 1934-1944 ,,,,дори и ще изрине всичката не,гърска из,Мет от целия Европейски континент,,,,даже и биологичния от,падък комунистите русофили от България и източна Европа,,,стига да пожелае ,,,няма никакво значение кой къв документ или хартия има ,, отново може да има паспорт за расова хигиена и всеки който не е от АРИЙСКАТА РАСА ЩЕ БЪДЕ ИЗХВЪРЛЕН ОТ ГЕРМАНИЯ,!!у,ро,Сите болшевики еврейски които реват срещу Хитлер и Германия ще бъдат кастрирани и изпратени отново в концентрационни лагери както беше в миналото през добрата стара Европа когато имаше нормалност традиционно семейство и когато нямаше русороби от лгтб които бяха зоофили и се съвокупляваха с не,гри жи,вотни и създаваха г,е,й, общества
Коментиран от #28, #30
17:00 13.09.2026
20 Време е
17:00 13.09.2026
21 Евгени Минчеф
Коментиран от #31
17:01 13.09.2026
22 Леле - леле ! 🤔
До коментар #12 от "Цвете":Ясно , че тук сме "върха" . Ама , колкото и да го копи-пействаш , дали си по-умна от близо 2та милиона избиратели в Саксония Анхалт , които са сметнали , че точно от нейното политически поведение имат нужда ?!
17:01 13.09.2026
23 Зеленски
Каква по-добра помощ от това да ми върне пушечното месо:))
17:02 13.09.2026
24 Ба бааааа
17:03 13.09.2026
25 Митко
17:04 13.09.2026
26 Ний ша Ва упрайм
17:04 13.09.2026
27 Луд
До коментар #3 от "Браво":А ми естествено ,тя е женена за жена. И като балама живее в Швейцария
17:05 13.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гаджева
17:05 13.09.2026
30 УжасТ
До коментар #19 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Байраците на една мешана скара от нации - у Крайна , и байрякат на мюсюлманска държава - Иран , как се връзват с хитлеристката ти носталгия ? 🙁
17:05 13.09.2026
31 В украйна отдавна си има
До коментар #21 от "Евгени Минчеф":батальон с име "Еднорог" за тях.
Не следиш дори авторитетните медии май?
17:06 13.09.2026
32 БЪЛГАРИН
17:06 13.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А60
17:08 13.09.2026
35 Мухахаха
До коментар #17 от "искам да ти пър":Ползвай предпразни средства че знае ли се
17:09 13.09.2026
36 Даа!
17:10 13.09.2026
37 Да не
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Забравиш и българите те са руски агенти и крадат много и румънците обаче мургавите.
17:12 13.09.2026
38 Хи хи
17:13 13.09.2026
39 Палачинката се обръща
17:18 13.09.2026
40 койдазнай
17:21 13.09.2026
41 муслитета
17:24 13.09.2026
42 Абе тия години верни ли са?
Тука вече сме към края на 2026 година що тъй ся
17:25 13.09.2026
43 Не харесвам лесбийките, нито германките.
17:27 13.09.2026
44 БАРС
До коментар #9 от "Грешиш":ПЪЛНО С УКРАИНЦИ И АФРОАЫРИКАНЦИ ЗА БЮРГЕРГЕЛТ.СИРИЙЦИТЕ РАБОТЯТ И САМИ СИ ПЛАЩАТ ВСИЧКО НО ИМА ДРУГО ТЕ ПЪК НЕ ПУЩАТ ЖЕНИТЕ ИМ ДА РАБОТЯТ И ЕСТЕСТВЕННО ИМАТ ПО ПЕТ ДЕЦА И ТАМ Е ПРОБЛЕМА ,ЗАЩОТО НЯКОИ НЕ ИМ ДОСТИГАТ И ИСКАТ БЮРГЕР ГЕЛТ.ОТ ТЯХ ИМА РАБОТТЯТ НА 4 ЧАСА НА ДЕН И ТЕ НЕ СА МАЛКО И НАТЯЗ ИМ ДОПЛАЩАТ.УКРАИНЦИТЕ СА ДРУГИТЕ ТРАНЖИРИ .ОТ ТЯХ НЕ МАЛКО ИМАТ АПАРТАМЕНТИ РОД НАЕМ В УКРАИНА ИЗЛЪГАЛИ ЧЕ НЕ ВЗЕМАТ ПЕНСИИ ОСОБЕННО ДЕТО СА ДОШЛИ ПЕНСИОНЕРИ КАЗВА ,ЧЕ ОШЕ РАБОТЕЛИ И НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ ТА АКО КАДАТ ТО ГЕРМАНИЯ ТМ ДОПЛАЩА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ДО 508 ЕВРО ПКО МА ЖЕНЕНИ С МЪЖЕТЕ СИ АКО СА САМИ 568 КАКТО Т ЖИЛИЩЕТО С ОТОПЛЕНИЕТО Т ВОДАТА ЗАЕДНО ТОКА САМИ СИ ГО ПЛАЩАТ КаКТО И ИНТЕРНЕТА.С ЕДНА ДУМА АЛИСА Е ПРАВА.
17:52 13.09.2026