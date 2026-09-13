Алис Вайдел призова за връщане на украинските бежанци в родината им

Съпредседателката на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел се обяви за връщането на украинските бежанци в родината им и за изплащането на финансови компенсации на Берлин за оказаната на Киев подкрепа, предава БТА.

„Тези украинци трябва да се върнат, преди всичко младите украински мъже, подлежащи на военна служба“, заявява Вайдел в интервю за YouTube канала AUF1.

Тя определя като „немислим“ факта, че германските власти продължават да издържат с бюджетни средства над един милион украински граждани, получаващи социални помощи (Bürgergeld). Според нея за Германия това представлява непосилно бреме, което „вече не може да се финансира“.

Вайдел увери, че в случай на идване на власт АзГ ще прекрати напълно военната и финансовата помощ за Киев, както и че ще поиска възстановяване на вече изразходваните средства.

„Ще прекратим плащанията към Украйна и всякаква военна подкрепа, както и ще предявим към Киев значителни финансови претенции за връщане на средствата“, обобщи съпредседателката на партията.

В петък Бундестагът приключи разглеждането на първо четене на проекта за федерален бюджет за 2025 г., който предвижда, наред с другото, отпускането на 11,6 милиарда евро за подкрепа на Киев.