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Алис Вайдел призова за връщане на украинските бежанци в родината им

Алис Вайдел призова за връщане на украинските бежанци в родината им

13 Септември, 2026 16:44 1 695 44

  • алис вайдел-
  • украйна-
  • бежанци-
  • родина

Съпредседателката на АзГ заяви, че партията ще прекрати военната и финансовата помощ за Киев, ако дойде на власт

Алис Вайдел призова за връщане на украинските бежанци в родината им - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съпредседателката на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел се обяви за връщането на украинските бежанци в родината им и за изплащането на финансови компенсации на Берлин за оказаната на Киев подкрепа, предава БТА.

„Тези украинци трябва да се върнат, преди всичко младите украински мъже, подлежащи на военна служба“, заявява Вайдел в интервю за YouTube канала AUF1.

Тя определя като „немислим“ факта, че германските власти продължават да издържат с бюджетни средства над един милион украински граждани, получаващи социални помощи (Bürgergeld). Според нея за Германия това представлява непосилно бреме, което „вече не може да се финансира“.

Вайдел увери, че в случай на идване на власт АзГ ще прекрати напълно военната и финансовата помощ за Киев, както и че ще поиска възстановяване на вече изразходваните средства.

„Ще прекратим плащанията към Украйна и всякаква военна подкрепа, както и ще предявим към Киев значителни финансови претенции за връщане на средствата“, обобщи съпредседателката на партията.

В петък Бундестагът приключи разглеждането на първо четене на проекта за федерален бюджет за 2025 г., който предвижда, наред с другото, отпускането на 11,6 милиарда евро за подкрепа на Киев.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    32 41 Отговор
    По скоро АзГ трябва да екстрадира 10 милиона турци,5 милиона не,гри към Африка и над 15 милиона араби ,,,украинците са най малкия проблем на Германия

    Коментиран от #5, #9, #10, #37

    16:47 13.09.2026

  • 2 Гост

    50 7 Отговор
    Циганете не ги връщайте 🤡

    16:47 13.09.2026

  • 3 Браво

    63 5 Отговор
    ще се окаже, че има топки и е по мъж, от много немски политици.
    А успоредно с орките, и всички скаклци...

    Коментиран от #27

    16:47 13.09.2026

  • 4 тук копейка хей ги две

    5 45 Отговор
    много сме силни сме

    16:49 13.09.2026

  • 5 Гост

    22 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Трудна работа, направо невъзможна. От така споменатите от теб цифри, сигурно 80% имат немско гражданство!

    Коментиран от #19

    16:50 13.09.2026

  • 6 Хаха

    9 13 Отговор
    Днеска само тъпи новини язък ви за главния редактор.

    16:50 13.09.2026

  • 7 Жената по умна от

    30 3 Отговор
    Нашите водопади и ботокси дали и надали на богаташите избягали от отговорност към род и роди и ядат хляба ни

    16:50 13.09.2026

  • 8 Механик

    34 5 Отговор
    Правилно. Украина има нужда от тия мъже. Фронта се нуждае от тях. Те са отпочинали 5 години, събрали са слънчеви лъчи на Сл. Бряг и тонуса им е отличен. Просто ще пометат руснаците. Сам отрябва да ги изловим тия укри и да ги пратим на ТКЦ-то. Там хората си им дадат полагащите им се униформи (безплатно) и оръжие, и патрони. Няма да им липсва нищо.

    16:51 13.09.2026

  • 9 Грешиш

    50 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Турците не са проблем, защото не висят на помощи. Работят, да въртят дюнери или са на поточната линия, но работят. Обаче афро скакалците и близко източните им вариации, които уж искат по добър живот, но сси искат и копторската обстановка..са истинско бреме

    Коментиран от #44

    16:51 13.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Теслатъ

    15 1 Отговор
    Време е за бегане у Латинска Америка и Африка... -))))))

    16:52 13.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    7 12 Отговор
    Тая аз г има семейство в Швейцария и две момчета мисля жената и е от Шри Ланка

    16:52 13.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    23 2 Отговор
    това се случи вече в САЩ, макар че не прекратиха помощта, Ди Ванс показа клип с бусификация и още в неделя украинците му спретнаха майдан, на следващия ден Тръмп ги лиши от статус и вече не се чуват, не се виждат, инфлуенсърите бяха принудени да напуснат страната (точно те организират протестите), дадоха двама, които мислеха в коя страна да отидат, но не и в украйна, а при мъжете трябва да се подхожда внимателно, някои наистина са избягали от войната с риска на живота си, но разни синчета на кметове, депутати трябва да се върнат, те от чужбина са най-горещите привърженици на войната да продължи, защото спре ли, край на безплатния курорт

    16:57 13.09.2026

  • 17 искам да ти пър

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    дя в у-стенце№то и после да ти дам наденицата до картофите ша те направя турбо-хибридна

    Коментиран от #35

    16:57 13.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Нито е трудна нито невъзможна,,, Германия реши ли нещо прави го !!! Факт 1934-1944 ,,,,дори и ще изрине всичката не,гърска из,Мет от целия Европейски континент,,,,даже и биологичния от,падък комунистите русофили от България и източна Европа,,,стига да пожелае ,,,няма никакво значение кой къв документ или хартия има ,, отново може да има паспорт за расова хигиена и всеки който не е от АРИЙСКАТА РАСА ЩЕ БЪДЕ ИЗХВЪРЛЕН ОТ ГЕРМАНИЯ,!!у,ро,Сите болшевики еврейски които реват срещу Хитлер и Германия ще бъдат кастрирани и изпратени отново в концентрационни лагери както беше в миналото през добрата стара Европа когато имаше нормалност традиционно семейство и когато нямаше русороби от лгтб които бяха зоофили и се съвокупляваха с не,гри жи,вотни и създаваха г,е,й, общества

    Коментиран от #28, #30

    17:00 13.09.2026

  • 20 Време е

    19 4 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    17:00 13.09.2026

  • 21 Евгени Минчеф

    7 4 Отговор
    А с обратните кво правим другарко?

    Коментиран от #31

    17:01 13.09.2026

  • 22 Леле - леле ! 🤔

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Ясно , че тук сме "върха" . Ама , колкото и да го копи-пействаш , дали си по-умна от близо 2та милиона избиратели в Саксония Анхалт , които са сметнали , че точно от нейното политически поведение имат нужда ?!

    17:01 13.09.2026

  • 23 Зеленски

    7 3 Отговор
    Щяла да прекратява помощта за мен?!!!

    Каква по-добра помощ от това да ми върне пушечното месо:))

    17:02 13.09.2026

  • 24 Ба бааааа

    12 2 Отговор
    Крайно време беше

    17:03 13.09.2026

  • 25 Митко

    6 2 Отговор
    От плажа на гърция с гратис интернет но много вятър днес. Според мене никой да не бъде върнат! Няма що да засилват наркоманската армия. Ние сме пред тотална победа. Слава на нас и нашите. България, България, България!!!

    17:04 13.09.2026

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    11 2 Отговор
    как няма да гласуваш за такъв политик? Не я долюбват урсулки и каи бърка им в здравето тремор получават. Коцето добруджанския кавал пример да взема как се прави

    17:04 13.09.2026

  • 27 Луд

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    А ми естествено ,тя е женена за жена. И като балама живее в Швейцария

    17:05 13.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гаджева

    4 5 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    17:05 13.09.2026

  • 30 УжасТ

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Байраците на една мешана скара от нации - у Крайна , и байрякат на мюсюлманска държава - Иран , как се връзват с хитлеристката ти носталгия ? 🙁

    17:05 13.09.2026

  • 31 В украйна отдавна си има

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Евгени Минчеф":

    батальон с име "Еднорог" за тях.
    Не следиш дори авторитетните медии май?

    17:06 13.09.2026

  • 32 БЪЛГАРИН

    13 1 Отговор
    Вън укрите от България

    17:06 13.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А60

    3 1 Отговор
    Това не е добра идея, по-добре първо специалистите на Меркел да разкарат, но там ще има сериозен отпор от евробюрокрацията. Иначе украйнците ги иска и Зеленски за войната, което иска и Брюксел

    17:08 13.09.2026

  • 35 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "искам да ти пър":

    Ползвай предпразни средства че знае ли се

    17:09 13.09.2026

  • 36 Даа!

    12 1 Отговор
    Права е,като го заяви в прав текст: В цял ЕС броя им приближава 6 милиона,като само в ФРГ са над 1,2 милиона.Щом в една периферна държава,като нашата са 57 хиляди, за който досега сме похарчили бюджетни средства над 120 милиона лева,и ще продължим да ги дундуркаме( благодарение на Желязку) до края на 2028 г.Представете си колко харчи Германския бюджет на месец за 1,2 милиона хлебарки.След тях е Полша,с почти един милион.Затова и там народа вече негодува и то- много остро.

    17:10 13.09.2026

  • 37 Да не

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Забравиш и българите те са руски агенти и крадат много и румънците обаче мургавите.

    17:12 13.09.2026

  • 38 Хи хи

    10 1 Отговор
    А нашите урки кога ще ги пращаме на фронта да ни пазят от Путин ??!!

    17:13 13.09.2026

  • 39 Палачинката се обръща

    7 2 Отговор
    Възраждане е алтернатива за България! Трябва да се помага на Русия за да победи фашистка Украйна. Тези които помагаха на хунтата от Киев ще бъде един ден осъдени!

    17:18 13.09.2026

  • 40 койдазнай

    6 0 Отговор
    Украинския посланик трябва да настоява за депортиране на незконите имигранти от Тайланд и за забрана, геите да заемат ръководни постове!

    17:21 13.09.2026

  • 41 муслитета

    1 2 Отговор
    ше опровят ВАзГ

    17:24 13.09.2026

  • 42 Абе тия години верни ли са?

    2 0 Отговор
    Каква е тази 25 година?
    Тука вече сме към края на 2026 година що тъй ся

    17:25 13.09.2026

  • 43 Не харесвам лесбийките, нито германките.

    5 1 Отговор
    но си признавам - абсолючтн фен съм тази германска лесбийка. Дойчланд юбер Алес !

    17:27 13.09.2026

  • 44 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Грешиш":

    ПЪЛНО С УКРАИНЦИ И АФРОАЫРИКАНЦИ ЗА БЮРГЕРГЕЛТ.СИРИЙЦИТЕ РАБОТЯТ И САМИ СИ ПЛАЩАТ ВСИЧКО НО ИМА ДРУГО ТЕ ПЪК НЕ ПУЩАТ ЖЕНИТЕ ИМ ДА РАБОТЯТ И ЕСТЕСТВЕННО ИМАТ ПО ПЕТ ДЕЦА И ТАМ Е ПРОБЛЕМА ,ЗАЩОТО НЯКОИ НЕ ИМ ДОСТИГАТ И ИСКАТ БЮРГЕР ГЕЛТ.ОТ ТЯХ ИМА РАБОТТЯТ НА 4 ЧАСА НА ДЕН И ТЕ НЕ СА МАЛКО И НАТЯЗ ИМ ДОПЛАЩАТ.УКРАИНЦИТЕ СА ДРУГИТЕ ТРАНЖИРИ .ОТ ТЯХ НЕ МАЛКО ИМАТ АПАРТАМЕНТИ РОД НАЕМ В УКРАИНА ИЗЛЪГАЛИ ЧЕ НЕ ВЗЕМАТ ПЕНСИИ ОСОБЕННО ДЕТО СА ДОШЛИ ПЕНСИОНЕРИ КАЗВА ,ЧЕ ОШЕ РАБОТЕЛИ И НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ ТА АКО КАДАТ ТО ГЕРМАНИЯ ТМ ДОПЛАЩА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ДО 508 ЕВРО ПКО МА ЖЕНЕНИ С МЪЖЕТЕ СИ АКО СА САМИ 568 КАКТО Т ЖИЛИЩЕТО С ОТОПЛЕНИЕТО Т ВОДАТА ЗАЕДНО ТОКА САМИ СИ ГО ПЛАЩАТ КаКТО И ИНТЕРНЕТА.С ЕДНА ДУМА АЛИСА Е ПРАВА.

    17:52 13.09.2026

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