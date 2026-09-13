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Нови тревоги в Европа: Дронове край Полша, слухове за Мерц и напрежение около Иран

Нови тревоги в Европа: Дронове край Полша, слухове за Мерц и напрежение около Иран

13 Септември, 2026 19:18, обновена 13 Септември, 2026 19:24 549 7

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Берлин отхвърли спекулациите за оставка на германския канцлер, Варшава реагира на руските дронове, а САЩ са извели свой дипломат от Великобритания

Нови тревоги в Европа: Дронове край Полша, слухове за Мерц и напрежение около Иран - 1
Карол Навроцки, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова поредица от събития подчерта нарастващото напрежение около сигурността в Европа и международните отношения. Полша следи внимателно ситуацията около руските дронови атаки в близост до границата, докато в Германия управляващият блок отхвърли спекулациите за евентуална оставка на канцлера Фридрих Мерц.

От администрацията на полския президент Карол Навроцки са реагирали на руските атаки с безпилотни летателни апарати в близост до полската граница. Случаят идва на фона на засиленото внимание към въздушната сигурност на страните от източния фланг на НАТО.

Полша вече е в повишена готовност заради риска от прехвърляне на последиците от войната в Украйна към територията на Алианса. Всеки подобен инцидент се разглежда внимателно заради възможността безпилотни апарати или други средства за нападение да навлязат във въздушното пространство на държава от НАТО.

На този фон в Германия се появиха спекулации за политическото бъдеще на канцлера Фридрих Мерц. От неговия политически лагер обаче категорично отхвърлиха твърденията за евентуалната му оставка.

Това се случва в момент, когато германското правителство е подложено на сериозен политически натиск, а войната в Украйна и отношенията със САЩ остават сред основните външнополитически въпроси за Берлин.

Междувременно британският вестник „Сън“ съобщи за тайното извеждане на американски дипломат от Великобритания. Информацията предизвика допълнителни въпроси за причините за предприетата мярка и за оценката на Вашингтон за рисковете пред американските представители.

На международната сцена продължава да се развива и кризата около Иран.

„Ню Йорк таймс“ съобщава за спорове около прекратяването на огъня и за това кой е провалил опитите за постигане на примирие. Според информацията изданието проследява и реакциите на иранския президент Масуд Пезешкиан, включително неговата остра реакция към представители на властта.

Случващото се около Иран има значение далеч извън Близкия изток. Всяка ескалация между Иран, САЩ и техните съюзници може да окаже влияние върху сигурността, енергийните пазари и международните отношения.

На този фон събитията в Полша и Германия показват, че европейските държави остават в състояние на повишена тревога. Дроновите атаки в близост до границите на НАТО, политическите сътресения и развитието на конфликтите извън Европа се наслагват в момент, когато сигурността на континента е пряко свързана с развитието на войната в Украйна и кризите в Близкия изток.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ГОЛЯМА ПАНИКА В ЕС И УКРАЙНА

    10 0 Отговор
    СЛЕД МАСИРАНИТЕ АТАКИ НА РУСИЯ. ПУТИН СВАЛИ БЕЛИТЕ РЪКАВИЦИ.И ЗАПОЧНА ИСТИНСКИ ДА БИЕ ,ПО СЪЩЕСТВО. ТАКА ТРЯБВА.

    Коментиран от #3

    19:28 13.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    СПОКОЙНО !
    във нато раздават памперси на които не му стиска се снишава и сиАКА в гащите

    19:30 13.09.2026

  • 3 Путин многоходовия

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЯМА ПАНИКА В ЕС И УКРАЙНА":

    Хвана ме страх, че от многоходовост, руснаците ме заколят и след това обесвт

    19:31 13.09.2026

  • 4 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    5 1 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    19:33 13.09.2026

  • 5 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    3 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:34 13.09.2026

  • 6 Политическият

    3 0 Отговор
    лагер на Мерц в Германия е малцинство. 72% от германците по-скоро не подкрепят политиката на Мерц.

    19:39 13.09.2026

  • 7 Нищо не

    0 0 Отговор
    пишете за председателката на ЕК. Снишава ли се? Крие ли се? Или нещо друго?

    19:41 13.09.2026