Хакери публикуваха секретни файлове на Сената на Берлин

Хакерската групировка, която атакува вътрешните мрежи на Сената на Берлин, е публикувала откраднати документи в тъмната мрежа, съобщава германският вестник „Билд“.

По информацията, цитирана от изданието, хакерите са получили достъп до около 5,79 терабайта данни. Сред публикуваните материали има и документи, свързани с полети на безпилотни летателни апарати.

Атаката е насочена срещу вътрешните системи на берлинската администрация и поражда сериозни въпроси за сигурността на информацията, с която разполагат германските власти.

Част от откраднатите материали могат да представляват интерес не само за престъпни групировки, но и за чужди разузнавателни структури, особено когато става дума за информация, свързана със сигурността и наблюдението на въздушното пространство.

Хакерската група е публикувала данните, след като не е получила искания от нея откуп. Това превръща инцидента не само в кибератака, но и в сериозен проблем за германските институции, които трябва да оценят каква чувствителна информация е попаднала извън защитените им системи.

Случаят идва в момент, когато Германия и останалите европейски държави са изправени пред увеличаващи се рискове от кибератаки, шпионаж и саботаж.

Публикуването на документи, свързани с полети на дронове, допълнително повишава чувствителността на случая и поставя въпроса дали сред изтеклите данни няма информация, която може да бъде използвана за подготовка на бъдещи атаки.