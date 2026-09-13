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Вашингтон спори за правилата на изкуствения интелект: Републиканци и демократи с различни рецепти

Вашингтон спори за правилата на изкуствения интелект: Републиканци и демократи с различни рецепти

13 Септември, 2026 20:26, обновена 13 Септември, 2026 20:31 485 12

  • сащ-
  • изкуствен интелект-
  • регулации-
  • закони

Майк Джонсън призовава за баланс, докато Хаким Джефрис настоява Конгресът да действа незабавно

Вашингтон спори за правилата на изкуствения интелект: Републиканци и демократи с различни рецепти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Съединените щати се разгаря нов политически спор за това докъде трябва да стигне държавното регулиране на изкуствения интелект.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че САЩ трябва да намерят баланс между необходимостта от правила за безопасност и запазването на технологичното си лидерство. Той е отворен и към среща между президента Доналд Тръмп, лидерите на Конгреса и представители на водещите технологични компании, предаде Аxios.

Джонсън предупреждава, че прекомерното регулиране може да забави американските компании в надпреварата с Китай. Затова според него Конгресът трябва да подхожда внимателно и да се намесва там, където могат да бъдат намерени конкретни решения.

Демократите настояват за по-бързи действия

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис призова законодателите да започнат незабавна и решителна работа по регулирането на изкуствения интелект. Според него развитието на технологията вече изисква политическа реакция, а не само дискусии между технологичните компании, пише Rambler News.

Спорът се развива на фона на все по-сериозните предупреждения за рисковете от развитието на мощни AI системи. Част от технологичната индустрия настоява за механизми за безопасност и контрол, докато представители на администрацията на Тръмп поставят акцент върху необходимостта САЩ да не изостават от Китай, отбелязва "Financial Times".

Така Вашингтон постепенно се оказва пред труден избор — как да ограничи потенциалните рискове от изкуствения интелект, без да постави американските компании в неизгодно положение спрямо международните им конкуренти.

Темата вероятно ще се превърне в един от значимите политически и икономически въпроси в Конгреса през следващите месеци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изкуствения

    1 0 Отговор
    изяжда естествения интелект!

    20:33 13.09.2026

  • 2 чудна работа

    2 0 Отговор
    Може ли индивиди без интелект да обсъждат изкуствен интелект?!

    20:35 13.09.2026

  • 3 Овчар

    1 2 Отговор
    Китай правят най човешките АИ..няма какво да се лъжем..! Запада не струва, тяхните са алчни като тях..! ТЕСТВАЛ СЪМ ГИ..!

    Коментиран от #9

    20:36 13.09.2026

  • 4 мнение

    1 0 Отговор
    Българските комунисти харесват демократите. Американските демократи харесват бившия СССР.

    20:36 13.09.2026

  • 5 Какво казва ChatGPT?

    2 5 Отговор
    1. Държавите-посредници: Кой натрупа милиарди от ситуацията?
    Когато Западът затвори директните пътища към Москва, се появиха държави, които се превърнаха в „икономически мостове“.
    Техният износ към Русия скочи с хиляди проценти за броени месеци.
    Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Дубай:
    Дубай се превърна в основния финансов и логистичен център за руския бизнес.
    Там се създават хиляди „кухи“ фирми (shell companies). Те купуват западна електроника уж за нуждите на ОАЕ, но веднага след пристигането на пристанището, стоката се пренасочва към Русия.
    Турция:Географското положение на Турция я направи перфектния хъб.
    Турски фирми изкупуват индустриални компоненти от Европа и ги препродават на руски купувачи.
    През Черно море ежедневно пътуват товари, които официално се водят като турски износ, но вътре са със западно съдържание.
    Държавите от Централна Азия (Казахстан, Киргизстан, Армения):Тези страни са в един митнически съюз с Русия (Евразийския икономически съюз).
    Това означава, че веднъж влязла в Казахстан, стоката пътува до Русия без никакви мита и проверки.
    Статистиката показа абсурдни аномалии — например Киргизстан изведнъж започна да внася от Германия милиони евро в детайли за влакове и самолети, без страната изобщо да има развита железница.
    Ясно е къде отиваха тези части.
    Китай и Хонконг: Китай не просто продава свои стоки, но Хонконг се превърна в ключово място за претоварване на западни чипове.
    Азиатски посредници изкупуват партид

    20:37 13.09.2026

  • 6 ТЕЗИ КОИТО ИЗМИСЛИХА

    5 0 Отговор
    У НАЛАГАТ ИИ,ДА МИ ЯДАТ КОЖЕНИЯ ДОЛЕН И ЕСТЕСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

    20:40 13.09.2026

  • 7 Какво казва ChatGPT?

    2 5 Отговор
    Азиатски посредници изкупуват партиди от Intel, AMD или Texas Instruments и ги препращат към руски военни и индустриални холдинги.
    Бартерна търговия!
    Русия изпраща към Китай влакови композиции с петрол, въглища или дървесина, а в замяна Китай изпраща обратно кашони с електроника, чипове и индустриални машини. При тази схема няма никакви преводи на пари по банкови сметки, което я прави напълно невидима за западните регулатори.
    Затова ИИ става опасен, защото казва истината!

    Коментиран от #11

    20:40 13.09.2026

  • 8 Робот

    1 1 Отговор
    Не могат да спрат технологията ,западните измамници..? Има вече автономни със и без цензура не им трябва интернет ..Вземеш ли го веднъж си остава лично твой за винаги..!

    20:41 13.09.2026

  • 9 С интелект

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    на уфтсъ..

    20:43 13.09.2026

  • 10 Психиатър

    0 0 Отговор
    И за него има деменция!

    20:45 13.09.2026

  • 11 Каза да го набия

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какво казва ChatGPT?":

    заднешком с 200 на тазимкоято те е раждала.Папагал.

    20:47 13.09.2026

  • 12 Учуден

    0 0 Отговор
    И какво толкова спорят при положение, че всеки с пари може да си създаде собствен ИИ за лична употреба без никакви регулации?

    20:48 13.09.2026