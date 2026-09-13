Вашингтон спори за правилата на изкуствения интелект: Републиканци и демократи с различни рецепти

В Съединените щати се разгаря нов политически спор за това докъде трябва да стигне държавното регулиране на изкуствения интелект.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че САЩ трябва да намерят баланс между необходимостта от правила за безопасност и запазването на технологичното си лидерство. Той е отворен и към среща между президента Доналд Тръмп, лидерите на Конгреса и представители на водещите технологични компании, предаде Аxios.

Джонсън предупреждава, че прекомерното регулиране може да забави американските компании в надпреварата с Китай. Затова според него Конгресът трябва да подхожда внимателно и да се намесва там, където могат да бъдат намерени конкретни решения.

Демократите настояват за по-бързи действия

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис призова законодателите да започнат незабавна и решителна работа по регулирането на изкуствения интелект. Според него развитието на технологията вече изисква политическа реакция, а не само дискусии между технологичните компании, пише Rambler News.

Спорът се развива на фона на все по-сериозните предупреждения за рисковете от развитието на мощни AI системи. Част от технологичната индустрия настоява за механизми за безопасност и контрол, докато представители на администрацията на Тръмп поставят акцент върху необходимостта САЩ да не изостават от Китай, отбелязва "Financial Times".

Така Вашингтон постепенно се оказва пред труден избор — как да ограничи потенциалните рискове от изкуствения интелект, без да постави американските компании в неизгодно положение спрямо международните им конкуренти.

Темата вероятно ще се превърне в един от значимите политически и икономически въпроси в Конгреса през следващите месеци.