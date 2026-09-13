В Съединените щати се разгаря нов политически спор за това докъде трябва да стигне държавното регулиране на изкуствения интелект.
Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че САЩ трябва да намерят баланс между необходимостта от правила за безопасност и запазването на технологичното си лидерство. Той е отворен и към среща между президента Доналд Тръмп, лидерите на Конгреса и представители на водещите технологични компании, предаде Аxios.
Джонсън предупреждава, че прекомерното регулиране може да забави американските компании в надпреварата с Китай. Затова според него Конгресът трябва да подхожда внимателно и да се намесва там, където могат да бъдат намерени конкретни решения.
Демократите настояват за по-бързи действия
Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис призова законодателите да започнат незабавна и решителна работа по регулирането на изкуствения интелект. Според него развитието на технологията вече изисква политическа реакция, а не само дискусии между технологичните компании, пише Rambler News.
Спорът се развива на фона на все по-сериозните предупреждения за рисковете от развитието на мощни AI системи. Част от технологичната индустрия настоява за механизми за безопасност и контрол, докато представители на администрацията на Тръмп поставят акцент върху необходимостта САЩ да не изостават от Китай, отбелязва "Financial Times".
Така Вашингтон постепенно се оказва пред труден избор — как да ограничи потенциалните рискове от изкуствения интелект, без да постави американските компании в неизгодно положение спрямо международните им конкуренти.
Темата вероятно ще се превърне в един от значимите политически и икономически въпроси в Конгреса през следващите месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изкуствения
20:33 13.09.2026
2 чудна работа
20:35 13.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #9
20:36 13.09.2026
4 мнение
20:36 13.09.2026
5 Какво казва ChatGPT?
Когато Западът затвори директните пътища към Москва, се появиха държави, които се превърнаха в „икономически мостове“.
Техният износ към Русия скочи с хиляди проценти за броени месеци.
Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Дубай:
Дубай се превърна в основния финансов и логистичен център за руския бизнес.
Там се създават хиляди „кухи“ фирми (shell companies). Те купуват западна електроника уж за нуждите на ОАЕ, но веднага след пристигането на пристанището, стоката се пренасочва към Русия.
Турция:Географското положение на Турция я направи перфектния хъб.
Турски фирми изкупуват индустриални компоненти от Европа и ги препродават на руски купувачи.
През Черно море ежедневно пътуват товари, които официално се водят като турски износ, но вътре са със западно съдържание.
Държавите от Централна Азия (Казахстан, Киргизстан, Армения):Тези страни са в един митнически съюз с Русия (Евразийския икономически съюз).
Това означава, че веднъж влязла в Казахстан, стоката пътува до Русия без никакви мита и проверки.
Статистиката показа абсурдни аномалии — например Киргизстан изведнъж започна да внася от Германия милиони евро в детайли за влакове и самолети, без страната изобщо да има развита железница.
Ясно е къде отиваха тези части.
Китай и Хонконг: Китай не просто продава свои стоки, но Хонконг се превърна в ключово място за претоварване на западни чипове.
Азиатски посредници изкупуват партид
20:37 13.09.2026
6 ТЕЗИ КОИТО ИЗМИСЛИХА
20:40 13.09.2026
7 Какво казва ChatGPT?
Бартерна търговия!
Русия изпраща към Китай влакови композиции с петрол, въглища или дървесина, а в замяна Китай изпраща обратно кашони с електроника, чипове и индустриални машини. При тази схема няма никакви преводи на пари по банкови сметки, което я прави напълно невидима за западните регулатори.
Затова ИИ става опасен, защото казва истината!
Коментиран от #11
20:40 13.09.2026
8 Робот
20:41 13.09.2026
9 С интелект
До коментар #3 от "Овчар":на уфтсъ..
20:43 13.09.2026
10 Психиатър
20:45 13.09.2026
11 Каза да го набия
До коментар #7 от "Какво казва ChatGPT?":заднешком с 200 на тазимкоято те е раждала.Папагал.
20:47 13.09.2026
12 Учуден
20:48 13.09.2026