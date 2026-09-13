Новини
Свят »
САЩ »
САЩ заявиха готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво

САЩ заявиха готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво

13 Септември, 2026 21:37, обновена 13 Септември, 2026 21:39 1 093 13

  • сащ-
  • иран-
  • ядрено гориво

Вашингтон допуска доставка на гориво за гражданската ядрена програма на Техеран като част от възможно бъдещо споразумение

САЩ заявиха готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са заявили готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво, ако между двете страни бъде постигнато споразумение за бъдещето на иранската ядрена програма.

Американското предложение е част от по-широките усилия за намиране на решение, което да позволи на Техеран да развива гражданска ядрена енергетика, без да получава възможност да произвежда ядрено оръжие.

Подобен подход би означавал Иран да получава необходимото гориво отвън, вместо сам да извършва пълния цикъл на обогатяване на уран. Именно въпросът за обогатяването е сред най-спорните теми между Вашингтон и Техеран.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф вече е заявявал, че Вашингтон е обсъждал вариант за доставка на гориво на Иран за продължителен период.

Предложението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия около иранската ядрена програма и сигурността в Близкия изток.

За Техеран достъпът до ядрена енергетика е представян като негово суверенно право. Вашингтон обаче настоява ядрената програма да бъде подложена на ограничения и международен контрол, които да гарантират, че тя няма да бъде използвана за военни цели.

Възможността САЩ да осигуряват ядрено гориво на Иран би могла да се превърне в един от механизмите за компромис. Тя би дала на Техеран възможност да поддържа гражданската си ядрена енергетика, като същевременно намали необходимостта от собствено производство на обогатен уран.

Подобна схема би изисквала строги гаранции и международен контрол върху количеството и предназначението на доставяното гориво. За Вашингтон ключовият въпрос остава предотвратяването на възможността Иран да използва гражданската си ядрена инфраструктура за разработване на ядрено оръжие.

От иранска страна обаче всяко ограничаване на националната програма е чувствителен въпрос. Техеран многократно е заявявал, че няма да се откаже от правото си на мирна ядрена енергетика и че ядрената програма трябва да остане под негов контрол.

На този фон предложението на САЩ може да се разглежда като опит да бъде намерена средна позиция между двете страни — Иран да получава достъп до необходимото ядрено гориво, а Вашингтон да получи по-големи гаранции за ограничаване на обогатяването на уран.

За момента обаче няма окончателно споразумение по въпроса, а конкретните параметри на евентуалните доставки остават предмет на преговори.

Основният въпрос пред Вашингтон и Техеран остава дали могат да постигнат договореност, която едновременно да гарантира на Иран достъп до мирни ядрени технологии и да ограничи риска от разпространение на ядрено оръжие.

Ако бъде постигнато подобно споразумение, то би могло да се превърне в един от най-значимите елементи на евентуален дипломатически пробив между САЩ и Иран. За Вашингтон това би било възможност да ограничи ядрените амбиции на Техеран, без напълно да затваря пътя му към мирното използване на ядрената енергия.

За Иран подобна договореност би означавала запазване на достъпа до ядрено гориво, но срещу приемането на допълнителни ограничения и международен контрол. Именно дали Техеран и Вашингтон ще приемат този компромис ще бъде решаващо за бъдещето на преговорите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 1 Отговор
    По 5.000 долара на всеки американец и иранец..! Това е справедливо..

    21:42 13.09.2026

  • 2 Аууууу...

    8 0 Отговор
    Още ядрено гориво щели да осигурят на Иран...хахаха...

    Коментиран от #13

    21:42 13.09.2026

  • 3 604

    7 1 Отговор
    вица на годината!

    21:43 13.09.2026

  • 4 Да бе да

    6 1 Отговор
    Те американците много милеят за иранците! Просто искат да им забият за пореден път, нож в гърба!

    21:43 13.09.2026

  • 5 Някой

    1 1 Отговор
    Няма да стане, израел няма да се съгласят.

    21:43 13.09.2026

  • 6 ?????

    13 1 Отговор
    Уф.
    А що Иран трябва да плаща на посредника Щатите за доставка на руско ядрено гориво?

    21:45 13.09.2026

  • 7 Гориил

    9 2 Отговор
    Това е абсурдно. Иранските ядрени реактори работят с най-доброто руско ядрено гориво в света, проектирано за 50-70 години безопасно, балансирано, икономично и високоефективно производство на евтина и достъпна електроенергия.

    Коментиран от #12

    21:51 13.09.2026

  • 8 Айде бе

    7 1 Отговор
    Какво ядрено гориво имат САЩ , след като от 20 години нямат нито една фабрика за обогатяване, а всички стари са отдавна закрити и съборени.
    Нямат дори специалисти вече, 20 години са много време, за да загубиш окончателно всички специалисти в един бранш, в България го знаем много добре .
    Половината ядрено гориво за американските централи идва от Русия, другата част от Австралия, Казахстан, Канада.

    Какво точно ще доставят САЩ като са скъсани изцяло, толкова са трагични, че чак са смешни.

    Това са жалки клоуни и покерджии и нищо повече - въздух под налягане. Ако някой някога е имал съмнения, то Иран ги разобличи до край и развенча всички американски митове!

    21:56 13.09.2026

  • 9 Артилерист

    8 1 Отговор
    Абе какво е това предложение на Тръмп? Той не започна ли тази война уж заради опита на Иран да си създаде ядрено гориво?

    21:57 13.09.2026

  • 10 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Пълна лудница:))))

    22:01 13.09.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    9 1 Отговор
    Росатом доставя ядрено гориво на ФАЩ. Соросите нямат технологията за преработката на урана в ядрено гориво. Побъркали са се соросите

    22:02 13.09.2026

  • 12 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Ми те и американските работят с руско ядрено гориво.

    22:03 13.09.2026

  • 13 Амадор Ривас

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аууууу...":

    По въздух, директно върху центрофугите....

    22:36 13.09.2026