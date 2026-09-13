САЩ заявиха готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво

Съединените щати са заявили готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво, ако между двете страни бъде постигнато споразумение за бъдещето на иранската ядрена програма.
Американското предложение е част от по-широките усилия за намиране на решение, което да позволи на Техеран да развива гражданска ядрена енергетика, без да получава възможност да произвежда ядрено оръжие.
Подобен подход би означавал Иран да получава необходимото гориво отвън, вместо сам да извършва пълния цикъл на обогатяване на уран. Именно въпросът за обогатяването е сред най-спорните теми между Вашингтон и Техеран.
Американският специален пратеник Стив Уиткоф вече е заявявал, че Вашингтон е обсъждал вариант за доставка на гориво на Иран за продължителен период.
Предложението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия около иранската ядрена програма и сигурността в Близкия изток.
За Техеран достъпът до ядрена енергетика е представян като негово суверенно право. Вашингтон обаче настоява ядрената програма да бъде подложена на ограничения и международен контрол, които да гарантират, че тя няма да бъде използвана за военни цели.
Възможността САЩ да осигуряват ядрено гориво на Иран би могла да се превърне в един от механизмите за компромис. Тя би дала на Техеран възможност да поддържа гражданската си ядрена енергетика, като същевременно намали необходимостта от собствено производство на обогатен уран.
Подобна схема би изисквала строги гаранции и международен контрол върху количеството и предназначението на доставяното гориво. За Вашингтон ключовият въпрос остава предотвратяването на възможността Иран да използва гражданската си ядрена инфраструктура за разработване на ядрено оръжие.
От иранска страна обаче всяко ограничаване на националната програма е чувствителен въпрос. Техеран многократно е заявявал, че няма да се откаже от правото си на мирна ядрена енергетика и че ядрената програма трябва да остане под негов контрол.
На този фон предложението на САЩ може да се разглежда като опит да бъде намерена средна позиция между двете страни — Иран да получава достъп до необходимото ядрено гориво, а Вашингтон да получи по-големи гаранции за ограничаване на обогатяването на уран.
За момента обаче няма окончателно споразумение по въпроса, а конкретните параметри на евентуалните доставки остават предмет на преговори.
Основният въпрос пред Вашингтон и Техеран остава дали могат да постигнат договореност, която едновременно да гарантира на Иран достъп до мирни ядрени технологии и да ограничи риска от разпространение на ядрено оръжие.
Ако бъде постигнато подобно споразумение, то би могло да се превърне в един от най-значимите елементи на евентуален дипломатически пробив между САЩ и Иран. За Вашингтон това би било възможност да ограничи ядрените амбиции на Техеран, без напълно да затваря пътя му към мирното използване на ядрената енергия.
За Иран подобна договореност би означавала запазване на достъпа до ядрено гориво, но срещу приемането на допълнителни ограничения и международен контрол. Именно дали Техеран и Вашингтон ще приемат този компромис ще бъде решаващо за бъдещето на преговорите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
21:42 13.09.2026
2 Аууууу...
Коментиран от #13
21:42 13.09.2026
3 604
21:43 13.09.2026
4 Да бе да
21:43 13.09.2026
5 Някой
21:43 13.09.2026
6 ?????
А що Иран трябва да плаща на посредника Щатите за доставка на руско ядрено гориво?
21:45 13.09.2026
7 Гориил
Коментиран от #12
21:51 13.09.2026
8 Айде бе
Нямат дори специалисти вече, 20 години са много време, за да загубиш окончателно всички специалисти в един бранш, в България го знаем много добре .
Половината ядрено гориво за американските централи идва от Русия, другата част от Австралия, Казахстан, Канада.
Какво точно ще доставят САЩ като са скъсани изцяло, толкова са трагични, че чак са смешни.
Това са жалки клоуни и покерджии и нищо повече - въздух под налягане. Ако някой някога е имал съмнения, то Иран ги разобличи до край и развенча всички американски митове!
21:56 13.09.2026
9 Артилерист
21:57 13.09.2026
10 Атина Палада
22:01 13.09.2026
11 Бесен - Язовец
22:02 13.09.2026
12 Атина Палада
До коментар #7 от "Гориил":Ми те и американските работят с руско ядрено гориво.
22:03 13.09.2026
13 Амадор Ривас
До коментар #2 от "Аууууу...":По въздух, директно върху центрофугите....
22:36 13.09.2026