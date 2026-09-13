САЩ заявиха готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво

Съединените щати са заявили готовност да осигуряват на Иран ядрено гориво, ако между двете страни бъде постигнато споразумение за бъдещето на иранската ядрена програма.

Американското предложение е част от по-широките усилия за намиране на решение, което да позволи на Техеран да развива гражданска ядрена енергетика, без да получава възможност да произвежда ядрено оръжие.

Подобен подход би означавал Иран да получава необходимото гориво отвън, вместо сам да извършва пълния цикъл на обогатяване на уран. Именно въпросът за обогатяването е сред най-спорните теми между Вашингтон и Техеран.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф вече е заявявал, че Вашингтон е обсъждал вариант за доставка на гориво на Иран за продължителен период.

Предложението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия около иранската ядрена програма и сигурността в Близкия изток.

За Техеран достъпът до ядрена енергетика е представян като негово суверенно право. Вашингтон обаче настоява ядрената програма да бъде подложена на ограничения и международен контрол, които да гарантират, че тя няма да бъде използвана за военни цели.

Възможността САЩ да осигуряват ядрено гориво на Иран би могла да се превърне в един от механизмите за компромис. Тя би дала на Техеран възможност да поддържа гражданската си ядрена енергетика, като същевременно намали необходимостта от собствено производство на обогатен уран.

Подобна схема би изисквала строги гаранции и международен контрол върху количеството и предназначението на доставяното гориво. За Вашингтон ключовият въпрос остава предотвратяването на възможността Иран да използва гражданската си ядрена инфраструктура за разработване на ядрено оръжие.

От иранска страна обаче всяко ограничаване на националната програма е чувствителен въпрос. Техеран многократно е заявявал, че няма да се откаже от правото си на мирна ядрена енергетика и че ядрената програма трябва да остане под негов контрол.

На този фон предложението на САЩ може да се разглежда като опит да бъде намерена средна позиция между двете страни — Иран да получава достъп до необходимото ядрено гориво, а Вашингтон да получи по-големи гаранции за ограничаване на обогатяването на уран.

За момента обаче няма окончателно споразумение по въпроса, а конкретните параметри на евентуалните доставки остават предмет на преговори.

Основният въпрос пред Вашингтон и Техеран остава дали могат да постигнат договореност, която едновременно да гарантира на Иран достъп до мирни ядрени технологии и да ограничи риска от разпространение на ядрено оръжие.

Ако бъде постигнато подобно споразумение, то би могло да се превърне в един от най-значимите елементи на евентуален дипломатически пробив между САЩ и Иран. За Вашингтон това би било възможност да ограничи ядрените амбиции на Техеран, без напълно да затваря пътя му към мирното използване на ядрената енергия.

За Иран подобна договореност би означавала запазване на достъпа до ядрено гориво, но срещу приемането на допълнителни ограничения и международен контрол. Именно дали Техеран и Вашингтон ще приемат този компромис ще бъде решаващо за бъдещето на преговорите.