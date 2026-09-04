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Песков: Москва проверява информацията за планове за производство на ракети в Украйна
  Тема: Украйна

Песков: Москва проверява информацията за планове за производство на ракети в Украйна

4 Септември, 2026 14:54 741 19

  • дмитрий песков-
  • планове-
  • украйна-
  • производство-
  • ракети

Кремъл е запознат с докладите за съвместна разработка на ракети с голям обсег и безпилотни системи от Германия, Франция и Великобритания

Песков: Москва проверява информацията за планове за производство на ракети в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Москва следи информацията за плановете на Германия, Франция и Обединеното кралство за съвместно разработване на ракети с голям обсег и безпилотни системи, включително за евентуално производство на украинска територия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава Фокус.

Коментарът му идва, след като руското посолство в Берлин съобщи за започнала работа по разработването на тези системи.

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„Относно доклада за планове за установяване на производство на ракети с голям обсег на украинска територия, чухме за това, внимателно следим информацията и я проверяваме“, заяви Песков.

По-рано британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведоха среща на „Даунинг стрийт“.

На нея двамата са обсъдили конкретни стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна.

На този фон Москва заявява, че е запозната с информацията за евентуално установяване на производство на ракети на украинска територия и я проверява.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 9 Отговор
    Германия,Франция и УК ще хвърлят жребий кой ще го отнесе пръви,а Вова само ще натисне “красная кнопочка”

    Коментиран от #2, #3, #6

    15:00 04.09.2026

  • 2 Либерал

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Първи явно си ти , а после и чебуреците

    15:05 04.09.2026

  • 3 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Песента на PCD Buttons ли имаш предвид.
    Много е яка!

    15:05 04.09.2026

  • 4 Проверката

    8 5 Отговор
    е за да се установи точното място където ще бъдат произвеждани за да им пратят малко орехчета подарък. Както винаги ще бъде близо до населено място като поредна грешка която ще се отрази и на мирните жители в съседните сгради. Пак ще има констатация че е било небрежна немарливост и така......

    Коментиран от #14

    15:06 04.09.2026

  • 5 А иран без да предупреждава

    4 1 Отговор
    Атакува

    15:06 04.09.2026

  • 6 Путин странния стратег

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не можем да пипаме военните заводи на Англия в Украйна. Защото сме многоходови.

    15:08 04.09.2026

  • 7 Цвете

    5 1 Отговор
    А ВИЕ ВКУПОМ ПОСЕТЕТЕ НЕВРОЛОГ, ЗАЩОТО ИМАТЕ НУЖДА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

    15:08 04.09.2026

  • 8 малко истински факти

    6 6 Отговор
    Нема нужда от проверки , ще ги чуете и ще похвърчите в купом от новите ракети , пийте си водката спокойно докато ви дойте края ....

    15:08 04.09.2026

  • 9 Пусулер е и за Англия и за Русия от стра

    4 1 Отговор
    Това е най-странната война в световната история.

    15:08 04.09.2026

  • 10 БУАХАХАХАХ

    6 2 Отговор
    Пусулер много го е страх, затова води най-странната война и най-странната военна "стратегия" в цялата история на Земята.

    15:10 04.09.2026

  • 11 Сесесере

    3 2 Отговор
    Ще думкат по бункера в края на септември!

    15:14 04.09.2026

  • 12 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Това не е ли работа на Външно Разузнаване (внешная развед служба), бе, галактически Д.?????? Който ти позволява въобще да си отваряш устата е по-велик Д. и от тебе!!!! По-добре коментирай блогърката Бони, Алла Пугачова, Киркоров, Интелигенцията, Кваса, който пие Путин, но не се доближавай до важни теми!!!!

    15:14 04.09.2026

  • 13 Смешник

    1 3 Отговор
    След кано остановат следва тяхното утализиране

    15:15 04.09.2026

  • 14 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Проверката":

    Харесва ли ти и теб да те навестят две орехчета.

    15:19 04.09.2026

  • 15 Московията за да е мирна

    3 1 Отговор
    натам трябва да сочат далекобойни балисти. Иначе ще правят мизерии като в Украйна. С добро не се получи. Те приемат доброто за слабост.

    15:20 04.09.2026

  • 16 Драпати

    1 0 Отговор
    Нема нужда...Ще ви изпратим готови!

    15:21 04.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Озон

    0 0 Отговор
    Вече проверихме!

    15:25 04.09.2026

  • 19 Тръмп каза

    0 0 Отговор
    Европа има да плаща 40000 милиарда американски дълг и репарации на Русия за нанесените с нейни оръжия щети. Иначе конфискация на европейското имущество и трудови лагери.

    15:28 04.09.2026

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