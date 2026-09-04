Песков: Москва проверява информацията за планове за производство на ракети в Украйна

Москва следи информацията за плановете на Германия, Франция и Обединеното кралство за съвместно разработване на ракети с голям обсег и безпилотни системи, включително за евентуално производство на украинска територия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава Фокус.

Коментарът му идва, след като руското посолство в Берлин съобщи за започнала работа по разработването на тези системи.

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„Относно доклада за планове за установяване на производство на ракети с голям обсег на украинска територия, чухме за това, внимателно следим информацията и я проверяваме“, заяви Песков.

По-рано британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведоха среща на „Даунинг стрийт“.

На нея двамата са обсъдили конкретни стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна.

На този фон Москва заявява, че е запозната с информацията за евентуално установяване на производство на ракети на украинска територия и я проверява.