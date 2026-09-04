Песков: Москва проверява информацията за планове за производство на ракети в Украйна

Москва следи информацията за плановете на Германия, Франция и Обединеното кралство за съвместно разработване на ракети с голям обсег и безпилотни системи, включително за евентуално производство на украинска територия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава Фокус.
Коментарът му идва, след като руското посолство в Берлин съобщи за започнала работа по разработването на тези системи.
„Относно доклада за планове за установяване на производство на ракети с голям обсег на украинска територия, чухме за това, внимателно следим информацията и я проверяваме“, заяви Песков.
По-рано британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведоха среща на „Даунинг стрийт“.
На нея двамата са обсъдили конкретни стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна.
На този фон Москва заявява, че е запозната с информацията за евентуално установяване на производство на ракети на украинска територия и я проверява.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2, #3, #6
15:00 04.09.2026
2 Либерал
До коментар #1 от "Сатана Z":Първи явно си ти , а после и чебуреците
15:05 04.09.2026
3 Фют
До коментар #1 от "Сатана Z":Песента на PCD Buttons ли имаш предвид.
Много е яка!
15:05 04.09.2026
4 Проверката
Коментиран от #14
15:06 04.09.2026
5 А иран без да предупреждава
15:06 04.09.2026
6 Путин странния стратег
До коментар #1 от "Сатана Z":Не можем да пипаме военните заводи на Англия в Украйна. Защото сме многоходови.
15:08 04.09.2026
7 Цвете
15:08 04.09.2026
8 малко истински факти
15:08 04.09.2026
9 Пусулер е и за Англия и за Русия от стра
15:08 04.09.2026
10 БУАХАХАХАХ
15:10 04.09.2026
11 Сесесере
15:14 04.09.2026
12 Теслатъ
15:14 04.09.2026
13 Смешник
15:15 04.09.2026
14 гост
До коментар #4 от "Проверката":Харесва ли ти и теб да те навестят две орехчета.
15:19 04.09.2026
15 Московията за да е мирна
15:20 04.09.2026
16 Драпати
15:21 04.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Озон
15:25 04.09.2026
19 Тръмп каза
15:28 04.09.2026