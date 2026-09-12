Новини
Свят »
Франция »
Айфеловата кула временно затвори след протест на служители

Айфеловата кула временно затвори след протест на служители

12 Септември, 2026 19:07 522 7

  • франция-
  • париж-
  • айфелова кула-
  • протест-
  • жени-
  • служители-
  • уволнения

Скандалът избухна след посещение на хиндуистка делегация

Айфеловата кула временно затвори след протест на служители - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Айфеловата кула в Париж беше временно затворена, след като служители обявиха стачка в знак на протест срещу отношението към техни колежки по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация. Жените били помолени да напуснат част от работните си места и на някои позиции били заменени от мъже, което предизвика остри реакции сред персонала и френските власти.

Случаят е свързан с посещение на представители на Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) – международна религиозна организация в рамките на индуистката традиция Swaminarayan. По данни на оператора на Айфеловата кула SETE, предварително е било поискано взаимодействието с жени да бъде ограничено. Компанията впоследствие призна, че подобни условия не е трябвало да бъдат приемани.

Представители на синдикатите съобщиха, че част от служителките са били инструктирани да се оттеглят от определени зони, докато делегацията се намира в кулата. На някои работни места те били заменени от мъже. Служителите определиха случилото се като дискриминационно и несъвместимо с принципите за равнопоставеност.

В знак на протест персоналът излезе в еднодневна стачка, която доведе до затварянето на една от най-посещаваните туристически забележителности в света. Айфеловата кула отвори отново на следващия ден след среща между ръководството и служителите.

Случаят предизвика и политически реакции. Парижките власти обявиха проверка, а представители на местната и националната власт подчертаха, че равенството между мъжете и жените не подлежи на договаряне. Председателят на френското Национално събрание Яел Браун-Пиве също разкритикува решението жените служители да бъдат отстранени от видимост по време на посещението.

От BAPS отхвърлиха твърдението, че са настоявали жени да бъдат изключени от достъп до Айфеловата кула, но поднесоха извинение за причиненото неудобство и напрежение. Организацията посочи, че посещението е било планирано в ранен час, за да не се нарушава нормалният режим за туристите.

Скандалът постави в центъра на общественото внимание въпроса докъде могат да стигат религиозните съображения, когато влизат в конфликт с трудовите права и принципа на равнопоставеност между половете. Парижките власти обещаха пълно изясняване на случая.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Тва е опасна секта,като видят жена и посвещават по една че-кия.Затова са искали да няма жени около Айфела. 👰💋🖕💋👰

    19:11 12.09.2026

  • 3 А къде са жълтите жилетки сега

    3 0 Отговор
    вашта мадмоазел френска

    Коментиран от #5

    19:22 12.09.2026

  • 4 Стара новина

    2 0 Отговор
    това е от преди около седмица

    19:24 12.09.2026

  • 5 По скоро туристите да слагат

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "А къде са жълтите жилетки сега":

    жълти жилетки и да си искат парите за екскурзиите обратно

    19:27 12.09.2026

  • 6 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Това беше преди няколсо дни, и е шокиращо .На какво отгоре някъкви си роми ще идва да танцува ги излъчиха си провеждат сектанските традиции в държавата !На всичко отгоре и много туристи чакаха долу на входа ..кой е допуснал изобщо да се случи ?Няма място за такива мероприятия в чужда държава и на расистка основа и плюс обида към жените !Да бъдат съдени ,и този който е разрешил да го изгонят по най грозния начин да не може да си намери работа освен да събира боклук и мете улиците на Париж.

    19:29 12.09.2026

  • 7 Смех

    1 0 Отговор
    Не подлежи на договаряне бла бла ама са го допуснали.Направо да закриват държавата Франция и тия уж леви а накрая парите определят всичко. Пълен крах за революцията и идеите им

    19:37 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания