Айфеловата кула временно затвори след протест на служители

Айфеловата кула в Париж беше временно затворена, след като служители обявиха стачка в знак на протест срещу отношението към техни колежки по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация. Жените били помолени да напуснат част от работните си места и на някои позиции били заменени от мъже, което предизвика остри реакции сред персонала и френските власти.

Случаят е свързан с посещение на представители на Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) – международна религиозна организация в рамките на индуистката традиция Swaminarayan. По данни на оператора на Айфеловата кула SETE, предварително е било поискано взаимодействието с жени да бъде ограничено. Компанията впоследствие призна, че подобни условия не е трябвало да бъдат приемани.

Представители на синдикатите съобщиха, че част от служителките са били инструктирани да се оттеглят от определени зони, докато делегацията се намира в кулата. На някои работни места те били заменени от мъже. Служителите определиха случилото се като дискриминационно и несъвместимо с принципите за равнопоставеност.

В знак на протест персоналът излезе в еднодневна стачка, която доведе до затварянето на една от най-посещаваните туристически забележителности в света. Айфеловата кула отвори отново на следващия ден след среща между ръководството и служителите.

Случаят предизвика и политически реакции. Парижките власти обявиха проверка, а представители на местната и националната власт подчертаха, че равенството между мъжете и жените не подлежи на договаряне. Председателят на френското Национално събрание Яел Браун-Пиве също разкритикува решението жените служители да бъдат отстранени от видимост по време на посещението.

От BAPS отхвърлиха твърдението, че са настоявали жени да бъдат изключени от достъп до Айфеловата кула, но поднесоха извинение за причиненото неудобство и напрежение. Организацията посочи, че посещението е било планирано в ранен час, за да не се нарушава нормалният режим за туристите.

Скандалът постави в центъра на общественото внимание въпроса докъде могат да стигат религиозните съображения, когато влизат в конфликт с трудовите права и принципа на равнопоставеност между половете. Парижките власти обещаха пълно изясняване на случая.