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Приключи гласуването на изборите в Босна и Херцеговина
  Тема: Избори

Приключи гласуването на изборите в Босна и Херцеговина

4 Октомври, 2026 21:57 587 0

  • избори в босна и херцеговина-
  • избирателна активност-
  • централна избирателна комисия-
  • председателство на босна и херцеговина

Активността е 38,51 процента, или 1 312 581 гласували. Няколко секции продължиха работа заради забавено начало на изборния ден.

Приключи гласуването на изборите в Босна и Херцеговина - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гласуването на общите избори в Босна и Херцеговина приключи в повечето избирателни секции. В няколко места изборният ден е започнал със закъснение, поради което там работата продължава по-дълго.

Избирателната активност е 38,51 процента, или 1 312 581 души. „Избирателната активност към момента е 38,51 процента“, съобщи Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина.

Вотът започна в 7 ч. местно време и по график приключи в 19 ч. Около 3,4 милиона избиратели имаха право да гласуват. Отделно около 1,6 милиона граждани на страната живеят в чужбина, като близо 48 хиляди от тях са се регистрирали за участие във вота.

Избират се президентство и 518 депутати

Босненците гласуваха за тримата членове на колективното Председателство на държавата. Те представляват трите конституционно признати общности – бошняци, сърби и хървати.

На изборите се определят и общо 518 депутати в държавния парламент, парламентите на Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, както и представители в кантоналните парламенти.

В цялата страна са разкрити 5569 секции. От тях 5121 са редовни, а 385 са мобилни. Гласуването извън страната се провежда в 20 дипломатически представителства на Босна и Херцеговина в 13 държави.

Очакват се предварителните резултати

За наблюдение на изборния процес са акредитирани около 30 хиляди местни и чуждестранни наблюдатели. След приключването на изборния ден Централната избирателна комисия трябва да обяви първите предварителни резултати.

Изборите се провеждат в държава, чиято политическа система е изградена върху Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната от 1992–1995 г. Босна и Херцеговина е разделена на две съставни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. Всяка от тях има собствено правителство, парламент и полиция, а общите институции включват държавното Председателство, парламента, съдебната система, армията и службите за сигурност.

Източници: Дарик нюз


Босна и Херцеговина
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