Около 60 задържани на протестен митинг в Москва

Около 60 протестиращи са били задържани по време на митинг на Комунистическата партия в Москва. Данните са на очевидци, цитирани от изданието „Осторожно, новости“. За задържанията съобщава и „Астра“, която се позовава на свои абонати и на бившия депутат в Московската градска дума Евгений Ступин.

Според очевидците действията са започнали, след като участници в митинга са започнали да скандират лозунги срещу управляващата партия „Единна Русия“. В разпространен в социалните мрежи видеозапис се чуват призиви като „Долу царя“, „Не на политическите репресии“ и „Свобода за политическите затворници“. Протестиращите са скандирали и „Долу партията на мошениците и крадците“.

Точният брой на задържаните не е потвърден от руските власти. „Осторожно, новости“ говори за около 60 души, докато „Астра“ съобщава за десетки задържани. Към момента няма официално съобщение за задържаните, повдигнати обвинения или последващи решения по случаите. В руските държавни медии също няма информация за протеста.

Митингът е бил организиран от Комунистическата партия. Не са публикувани официални данни за броя на участниците, причините за намесата на полицията или мястото, където са били отведени задържаните.

Източници: БНР, Астра, Осторожно, новости