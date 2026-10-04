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Около 60 задържани на протестен митинг в Москва

Около 60 задържани на протестен митинг в Москва

4 Октомври, 2026 22:02, обновена 4 Октомври, 2026 22:03 1 115 50

  • москва-
  • протест-
  • задържани-
  • комунистическа партия-
  • единна русия

Участниците са започнали да скандират лозунги срещу „Единна Русия“, съобщават очевидци.

Около 60 задържани на протестен митинг в Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 60 протестиращи са били задържани по време на митинг на Комунистическата партия в Москва. Данните са на очевидци, цитирани от изданието „Осторожно, новости“. За задържанията съобщава и „Астра“, която се позовава на свои абонати и на бившия депутат в Московската градска дума Евгений Ступин.

Според очевидците действията са започнали, след като участници в митинга са започнали да скандират лозунги срещу управляващата партия „Единна Русия“. В разпространен в социалните мрежи видеозапис се чуват призиви като „Долу царя“, „Не на политическите репресии“ и „Свобода за политическите затворници“. Протестиращите са скандирали и „Долу партията на мошениците и крадците“.

Точният брой на задържаните не е потвърден от руските власти. „Осторожно, новости“ говори за около 60 души, докато „Астра“ съобщава за десетки задържани. Към момента няма официално съобщение за задържаните, повдигнати обвинения или последващи решения по случаите. В руските държавни медии също няма информация за протеста.

Митингът е бил организиран от Комунистическата партия. Не са публикувани официални данни за броя на участниците, причините за намесата на полицията или мястото, където са били отведени задържаните.

Източници: БНР, Астра, Осторожно, новости


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Комунисти

    27 5 Отговор
    срещу путлеристи!🫣

    Жив да не бях!

    И у нас Радко Баташов не е любимец на доста комунисти.

    22:07 04.10.2026

  • 4 Майдан по руски

    36 14 Отговор
    Руснаците се събуждат. Бункерният диктатор е в шок и ужас.

    22:08 04.10.2026

  • 5 Овчар

    17 20 Отговор
    Аз вярвам само само на дойче веле и ройтерите..! Чакам да кажат дали украинската женска армия наближава вече Москва и дали има вече арестувани от обкръжението на Путин и лягам..!

    22:09 04.10.2026

  • 6 ППДБ

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    случайно ли ги пропусна?
    Там само комунешки издънки бе!

    22:09 04.10.2026

  • 7 Всички протести

    10 4 Отговор
    Срещу Фалшификацията на изборите ( по миналата седмица )в кен ЕФА са забранени! Причината?.. ха-ха-ха
    Причината според съда е...КО ВИД?!?
    Хихихихи

    Коментиран от #9

    22:10 04.10.2026

  • 8 Истинска срамота!

    8 5 Отговор
    КПРФ да бъде забранена немедлено!
    Искаме нови избори!

    22:10 04.10.2026

  • 9 Ами

    11 8 Отговор

    До коментар #7 от "Всички протести":

    В русия тръгна чума вече.Те руснаците не обичат водата.

    Коментиран от #11

    22:11 04.10.2026

  • 10 Лама Кочо

    5 8 Отговор
    Наще комунисти от пп и дб или най общо казано педроханци що не митингуват против В.В.

    Коментиран от #24

    22:12 04.10.2026

  • 11 Про100 💪👑💯

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Руските битови условия раждат болести. Скоро и холера.

    22:13 04.10.2026

  • 12 обрати

    11 3 Отговор
    -----Митингът е бил организиран от Комунистическата партия.--------
    Невероятно! Не е за вярване млади наричащи себе си комунисти, да протестират срещу стария сталинистки КГБ комунист.

    22:13 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 паганини

    11 3 Отговор
    Е имало 60 доблесни между 140 000 000 ИЗРУДА

    22:15 04.10.2026

  • 16 Диктор

    16 5 Отговор
    Русия е КАПУТ.

    Коментиран от #22

    22:16 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не пишете

    8 8 Отговор
    За стотината участници в Москва , ами пишете за Майдана в Киев , пак е имало стрелба .

    22:19 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хайо

    7 6 Отговор
    И какъв в проблема ? Във Франция са прибрани само последната седмица над 2000 и то деца и министър във Франция нарече децата терористи ,но се затъжали за 60 човека .

    22:23 04.10.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    НАСКОРО НОБЕЛ ОТ ЧИКАГСКАТА ШКОЛА
    КАЗА ЧЕ
    ПУТИН Е НАЙ - ПРИЕМЛИВИЯ ЗА ЗАПАДА УПРАВНИК НА РУСИЯ
    .....
    ВСИЧКИ ДРУГИ КАНДИДАТИ БИЛИ ЯКИ БОЛШЕВИКИ КАТО МЕН :)
    ...

    22:23 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Много Известен Съветски Актьор

    9 5 Отговор
    Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина се разпада!

    22:28 04.10.2026

  • 33 Йода

    9 3 Отговор
    Началото на края на Путин е започнал.Няма връщане назад.

    22:28 04.10.2026

  • 34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 6 Отговор
    На втория коментар е реалност, дето съм писал. Наистина ще има гражданска война в Русия. Народа се вдига срещу режима!

    22:30 04.10.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    7 5 Отговор
    И кво толко е станало, чи ф Русия секи ден биват обивъни и арестувани руснаци?

    22:31 04.10.2026

  • 36 Бат Вальо

    9 5 Отговор
    А кво става в Париж ... в Киев ...

    22:31 04.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много Известен Съветски Актьор

    7 5 Отговор
    Е така започна и разпадането на СССР. Войната в Афганистан, после безредиците в Нагорни Карабах, след това Балтийските държави, после "пиянският пуч" и т.н. Ситуацията вече се "размириса". Билецки преди няколко дни заяви, пред 250 пленени по време на операция "Вивалди" руски войника, че са извадили късмет, защото през зимата в Русия ще стане страшно.

    Коментиран от #42

    22:39 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Порошенко, -цитат:

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Много Известен Съветски Актьор":

    През зимата руснаците ще ходят в топлите си светли домове по боксерки, а децата им по леки потничета.
    А нашите деца ще мръзнат по тъмните мазета

    Коментиран от #47

    22:56 04.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Лелее

    1 0 Отговор
    Тия лпши милиционери са събрали целия протест...🤣

    23:00 04.10.2026

  • 45 Сандо

    1 4 Отговор
    Голям сеир - козячетата-евроатлантисти защитават руски комунисти!

    Коментиран от #46

    23:01 04.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Много Известен Съветски Актьор

    1 0 Отговор
    Бензиностанцията с Ракети, отива на Боклука на Историята, при СССР. Неизбежно е.

    23:03 04.10.2026

  • 49 оня с коня

    0 0 Отговор
    Досадна подробност - естествено че протестиращите са били комунисти,щото в Русия фашисти няма!

    23:04 04.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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