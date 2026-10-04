Около 60 задържани на протестен митинг в Москва

Около 60 протестиращи са били задържани по време на митинг на Комунистическата партия в Москва. Данните са на очевидци, цитирани от изданието „Осторожно, новости“. За задържанията съобщава и „Астра“, която се позовава на свои абонати и на бившия депутат в Московската градска дума Евгений Ступин.
Според очевидците действията са започнали, след като участници в митинга са започнали да скандират лозунги срещу управляващата партия „Единна Русия“. В разпространен в социалните мрежи видеозапис се чуват призиви като „Долу царя“, „Не на политическите репресии“ и „Свобода за политическите затворници“. Протестиращите са скандирали и „Долу партията на мошениците и крадците“.
Точният брой на задържаните не е потвърден от руските власти. „Осторожно, новости“ говори за около 60 души, докато „Астра“ съобщава за десетки задържани. Към момента няма официално съобщение за задържаните, повдигнати обвинения или последващи решения по случаите. В руските държавни медии също няма информация за протеста.
Митингът е бил организиран от Комунистическата партия. Не са публикувани официални данни за броя на участниците, причините за намесата на полицията или мястото, където са били отведени задържаните.
Източници: БНР, Астра, Осторожно, новости
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Комунисти
Жив да не бях!
И у нас Радко Баташов не е любимец на доста комунисти.
22:07 04.10.2026
4 Майдан по руски
22:08 04.10.2026
5 Овчар
22:09 04.10.2026
6 ППДБ
До коментар #1 от "Диктор":случайно ли ги пропусна?
Там само комунешки издънки бе!
22:09 04.10.2026
7 Всички протести
Причината според съда е...КО ВИД?!?
Хихихихи
Коментиран от #9
22:10 04.10.2026
8 Истинска срамота!
Искаме нови избори!
22:10 04.10.2026
9 Ами
До коментар #7 от "Всички протести":В русия тръгна чума вече.Те руснаците не обичат водата.
Коментиран от #11
22:11 04.10.2026
10 Лама Кочо
Коментиран от #24
22:12 04.10.2026
11 Про100 💪👑💯
До коментар #9 от "Ами":Руските битови условия раждат болести. Скоро и холера.
22:13 04.10.2026
12 обрати
Невероятно! Не е за вярване млади наричащи себе си комунисти, да протестират срещу стария сталинистки КГБ комунист.
22:13 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 паганини
22:15 04.10.2026
16 Диктор
Коментиран от #22
22:16 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не пишете
22:19 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хайо
22:23 04.10.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАЗА ЧЕ
ПУТИН Е НАЙ - ПРИЕМЛИВИЯ ЗА ЗАПАДА УПРАВНИК НА РУСИЯ
.....
ВСИЧКИ ДРУГИ КАНДИДАТИ БИЛИ ЯКИ БОЛШЕВИКИ КАТО МЕН :)
...
22:23 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Много Известен Съветски Актьор
22:28 04.10.2026
33 Йода
22:28 04.10.2026
34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
22:30 04.10.2026
35 Костадин Костадинов
22:31 04.10.2026
36 Бат Вальо
22:31 04.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #42
22:39 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Порошенко, -цитат:
До коментар #38 от "Много Известен Съветски Актьор":През зимата руснаците ще ходят в топлите си светли домове по боксерки, а децата им по леки потничета.
А нашите деца ще мръзнат по тъмните мазета
Коментиран от #47
22:56 04.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Лелее
23:00 04.10.2026
45 Сандо
Коментиран от #46
23:01 04.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Много Известен Съветски Актьор
23:03 04.10.2026
49 оня с коня
23:04 04.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.