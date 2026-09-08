Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко официално подаде оставка, превръщайки се в централна фигура в нов мащабен корупционен скандал в страната. Решението му бе обявено в неговия личен профил в мрежата Телеграм след среща с президента Володимир Зеленски.

Причините: Операция „Картаген“ и измамнически схеми

Оставката на Кравченко е директна последица от провеждането на мащабната антикорупционна операция „Картаген“. По данни на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО), в рамките на Главната прокуратура е действала престъпна организация. Тя е осигурявала чадър и е приемала системни подкупи от незаконни кол центрове, извършващи телефонни измами и пране на пари за милиони.

През изминалия уикенд бяха извършени обиски в кабинета и имоти на Кравченко, както и на първия му заместник Мария Вдовиченко. На 6 септември съдът наложи постоянен арест с рекордна гаранция от 120 милиона гривни на Сергий Кропива – заместник-началник на отдела за международно правно сътрудничество, сочен за пряк участник в схемата.

В официалното си изявление Кравченко категорично отрече всякаква вина, определяйки обвиненията като „напълно неоснователни“. Той подчерта, че се оттегля доброволно: „Това е политическо решение и го взех съзнателно. Не желая постът на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне“, цитират думите му от Българската телеграфна агенция (bta.bg).

Отзвукът и политическите последствия за Киев

Към 05:30 часа българско време президентът Володимир Зеленски все още не е направил публично изявление по казуса, но местните медии като „Украинская правда“ потвърждават, че оставката е била съгласувана на извънредна среща в понеделник.

Международните партньори изразяват сериозно безпокойство. Както отбелязва в свой анализ BBC, Украйна има статут на кандидат за членство в Европейския съюз, който е пряко обвързан с провеждането на реална и безкомпромисна борба с корупцията. Разкритията за мащабни престъпни мрежи, в които работят над 60 000 души в страната по данни на международни организации, поставят под въпрос вътрешната стабилност в условия на продължаващ военен конфликт с Русия.

Смяната на главния прокурор се нарежда до поредицата от чистки и рокади в кабинета, започнали по-рано тази година с оставката на вицепремиера Юлия Свириденко и смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров, предава Ройтерс.