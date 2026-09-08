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Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Главният прокурор на Украйна подаде оставка

8 Септември, 2026 05:21, обновена 8 Септември, 2026 05:25 1 113 7

  • кравченко-
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  • разследване-
  • корупция-
  • украйна

Руслан Кравченко се оттегли от поста след разследване за корупция и мащабна акция срещу фиктивни кол центрове.

Главният прокурор на Украйна подаде оставка - 1
Руслан Кравченко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко официално подаде оставка, превръщайки се в централна фигура в нов мащабен корупционен скандал в страната. Решението му бе обявено в неговия личен профил в мрежата Телеграм след среща с президента Володимир Зеленски.

Причините: Операция „Картаген“ и измамнически схеми

Оставката на Кравченко е директна последица от провеждането на мащабната антикорупционна операция „Картаген“. По данни на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО), в рамките на Главната прокуратура е действала престъпна организация. Тя е осигурявала чадър и е приемала системни подкупи от незаконни кол центрове, извършващи телефонни измами и пране на пари за милиони.

През изминалия уикенд бяха извършени обиски в кабинета и имоти на Кравченко, както и на първия му заместник Мария Вдовиченко. На 6 септември съдът наложи постоянен арест с рекордна гаранция от 120 милиона гривни на Сергий Кропива – заместник-началник на отдела за международно правно сътрудничество, сочен за пряк участник в схемата.

В официалното си изявление Кравченко категорично отрече всякаква вина, определяйки обвиненията като „напълно неоснователни“. Той подчерта, че се оттегля доброволно: „Това е политическо решение и го взех съзнателно. Не желая постът на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне“, цитират думите му от Българската телеграфна агенция (bta.bg).

Отзвукът и политическите последствия за Киев

Към 05:30 часа българско време президентът Володимир Зеленски все още не е направил публично изявление по казуса, но местните медии като „Украинская правда“ потвърждават, че оставката е била съгласувана на извънредна среща в понеделник.

Международните партньори изразяват сериозно безпокойство. Както отбелязва в свой анализ BBC, Украйна има статут на кандидат за членство в Европейския съюз, който е пряко обвързан с провеждането на реална и безкомпромисна борба с корупцията. Разкритията за мащабни престъпни мрежи, в които работят над 60 000 души в страната по данни на международни организации, поставят под въпрос вътрешната стабилност в условия на продължаващ военен конфликт с Русия.

Смяната на главния прокурор се нарежда до поредицата от чистки и рокади в кабинета, започнали по-рано тази година с оставката на вицепремиера Юлия Свириденко и смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров, предава Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандокан

    18 1 Отговор
    Тия не ги бива, щом ги хващат. Да дойдат в бг-то и да се научат .семинара е в банкя. Воещ теменужка бочето

    05:50 08.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Останаха ли бушони за смяна преди да бъде сменен главният бушон 🤔❓❗

    05:51 08.09.2026

  • 3 Биби криминал

    9 0 Отговор
    Всички тия КОЛ-центрове са ционистки !!!!!!!!!

    05:58 08.09.2026

  • 4 на фронта

    9 0 Отговор
    Да го пращат на първа линия

    Коментиран от #5

    06:07 08.09.2026

  • 5 Сутринта

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "на фронта":

    Отива там, следобеда го връщат полегнал!

    06:15 08.09.2026

  • 6 Добре че

    2 0 Отговор
    ЦРУ помага с разузнавателна информация.

    06:33 08.09.2026

  • 7 Механик

    3 0 Отговор
    Обърнете внимание на следния цитат:
    "мащабни престъпни мрежи, в които работят над 60 000 души"
    Ако предположим, че Киев има 2500000 жители то всеки 40 от тях се пада по един ало-измамник. Тоест във всеки вход на блок да има МИНИМУМ по едни, а може и повече.
    И тия са тръгнали да влизат в Европа? Ми ние кво правим в такава Европа дето е готова да си промени законите, само и само да приеме Киев?!
    И обърнете внимание, но ало-измамниците ги е покровителствал ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

    06:43 08.09.2026

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