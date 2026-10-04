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Тръмп решава до 18 октомври за санкции срещу руския петрол
  Тема: Украйна

Тръмп решава до 18 октомври за санкции срещу руския петрол

4 Октомври, 2026 21:50 599 8

  • доналд тръмп-
  • руски петрол-
  • санкции срещу русия-
  • китай-
  • индия

Законът позволява мита до 100% за големи купувачи на руски нефт и газ. Сред потенциално засегнатите държави са Китай и Индия.

Тръмп решава до 18 октомври за санкции срещу руския петрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да реши до 18 октомври дали да наложи мита на големи купувачи на руски петрол и газ. Сред потенциално засегнатите държави са Китай и Индия.

Срокът произтича от Закона „Линдзи Греъм за санкциониране на Русия и Иран“, който Тръмп подписа на 18 септември. Законът позволява мита до 100% върху вноса от най-големите купувачи на руски нефт и газ, както и до 500% върху руски стоки. Ограниченията могат да засегнат и държави, които според Вашингтон помагат за заобикаляне на санкциите срещу руския износ.

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Райт: Решението ще бъде взето в последния момент

„Той взема всички решения в последния момент. Ще оцени всички възможни последици и компромиси“, заяви министърът на енергетиката Крис Райт в интервю за CBS News. По думите му Тръмп продължава да търси начин да сложи край на войната в Украйна.

Райт не каза дали президентът ще приложи митата срещу Китай и Индия. Той посочи, че администрацията се стреми да поддържа добри отношения с Китай, но едновременно с това разглежда всички инструменти за оказване на натиск върху държавите, които купуват руски енергоносители.

Законът беше приет през септември

Сенатът одобри законопроекта на 7 август, а Камарата на представителите го подкрепи на 17 септември. Ден по-късно Тръмп го подписа. Белият дом определи документа като закон, който разширява санкциите, митата и забраните срещу Русия и Иран.

Кремъл определи възможните нови ограничения като недружелюбни действия, които могат да затруднят усилията на Вашингтон за уреждане на конфликта. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че търговските партньори на Москва не приемат вторични санкции и че Русия се е адаптирала към ограниченията.

Към момента Тръмп не е потвърдил публично дали ще наложи митата. Следващият ключов срок е 18 октомври, когато изтича периодът за решението на президента.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съдията

    12 1 Отговор
    Ще наложи санкции, ама друг път. Нали непрестанно се моли на западна(лите) да освобождават горива от резервите си. Мечтите нямат нищо общо с реалността. Мъка,м мъка либерастка.😂

    21:55 04.10.2026

  • 3 Да,бе

    11 1 Отговор
    Тръмп решава веднага,след като Нетаняху го уведоми какво е решението му....На Тръмп,де...

    21:56 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Супер новина

    10 1 Отговор
    я подкрепа на една загиваща окрайнка и затова трябва да плащаме по три евро горива.
    Представяте ли си какви остроъгълни ръководител имаме на чело. Не всички са от женски род като ги погледнеш но..... Са точно такива

    22:00 04.10.2026

  • 6 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Досега някой налагал ли е санкции за откраднатия от говедата петрол и газ ,Ирак Либия Сирия последно Венецуела

    22:02 04.10.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    санкции срещу руския петрол означават продажба на Американски петрол на безумни цени - и О, чудо в момента Америка е най-големия производител на петрол! Яко кеширане за закъсалата америка!... а европа просто отича в канала!

    22:14 04.10.2026

  • 8 Ами

    0 1 Отговор
    Тоя филм вече сме го гледали :)
    Цената ще я плащат американските потребители,
    а не тези на които са наложени санкциите.

    22:52 04.10.2026