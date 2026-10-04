Тръмп решава до 18 октомври за санкции срещу руския петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да реши до 18 октомври дали да наложи мита на големи купувачи на руски петрол и газ. Сред потенциално засегнатите държави са Китай и Индия.

Срокът произтича от Закона „Линдзи Греъм за санкциониране на Русия и Иран“, който Тръмп подписа на 18 септември. Законът позволява мита до 100% върху вноса от най-големите купувачи на руски нефт и газ, както и до 500% върху руски стоки. Ограниченията могат да засегнат и държави, които според Вашингтон помагат за заобикаляне на санкциите срещу руския износ.

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Райт: Решението ще бъде взето в последния момент

„Той взема всички решения в последния момент. Ще оцени всички възможни последици и компромиси“, заяви министърът на енергетиката Крис Райт в интервю за CBS News. По думите му Тръмп продължава да търси начин да сложи край на войната в Украйна.

Райт не каза дали президентът ще приложи митата срещу Китай и Индия. Той посочи, че администрацията се стреми да поддържа добри отношения с Китай, но едновременно с това разглежда всички инструменти за оказване на натиск върху държавите, които купуват руски енергоносители.

Законът беше приет през септември

Сенатът одобри законопроекта на 7 август, а Камарата на представителите го подкрепи на 17 септември. Ден по-късно Тръмп го подписа. Белият дом определи документа като закон, който разширява санкциите, митата и забраните срещу Русия и Иран.

Кремъл определи възможните нови ограничения като недружелюбни действия, които могат да затруднят усилията на Вашингтон за уреждане на конфликта. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че търговските партньори на Москва не приемат вторични санкции и че Русия се е адаптирала към ограниченията.

Към момента Тръмп не е потвърдил публично дали ще наложи митата. Следващият ключов срок е 18 октомври, когато изтича периодът за решението на президента.