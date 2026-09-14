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Северна Корея заяви, че ракетните изстрелвания са били част от военно учение

Северна Корея заяви, че ракетните изстрелвания са били част от военно учение

14 Септември, 2026 09:49 450 0

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Пхенян съобщи, че в учението са участвали артилерийски и ракетни подразделения, ударни дронове и няколко вида ракети

Северна Корея заяви, че ракетните изстрелвания са били част от военно учение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея заяви, че изстрелването на няколко ракети в събота е било част от учение с бойна стрелба, включващо далекобойни артилерийски и ракетни подразделения, съобщават „Ройтерс“ и държавната медия KCNA, цитирани от News.bg.

В „съвместното учение за огнева мощ“ са участвали пет армейски подразделения, като са били изпитани няколко оръжейни системи, включително ударни дронове, тактически крилати ракети, тактически балистични ракети и многозарядни реактивни системи за залпов огън с голям калибър.

Учението ще повиши бойния дух на военнослужещите и ще подобри способността им „напълно да унищожат противника“, когато получат съответната заповед, изтъкна ръководител на артилерийско управление.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи в събота, че Северна Корея е изстреляла няколко балистични ракети с малък обсег, които са прелетели около 250 км в посока към морето край източното ѝ крайбрежие.

Изстрелването се състоя ден след като Южна Корея, Съединените щати и Япония приключиха петдневното тристранно учение „Freedom Edge“, насочено към противодействие на заплахите от КНДР.

Демонстрация на интегрирана ударна мрежа

Съобщението на KCNA излезе два дни след изстрелването, което е 13-ият известен случай на изстрелване на балистични ракети от Северна Корея тази година. Севернокорейските държавни медии запазиха мълчание и за няколко други скорошни ракетни изпитания, за които беше съобщено от Южна Корея.

„Това не беше изпитание на една-единствена оръжейна система, а демонстрация на интегрирана ударна мрежа“, заяви Лим Ъл-чул – професор в Института за далекоизточни изследвания към университета „Кьонгнам“ в Сеул.

По думите на Лим Северна Корея изглежда е демонстрирала способността си да координира дронове, крилати ракети, балистични ракети и реактивна артилерия чрез единна система за командване и управление.

Отсъствието на лидера Ким Чен-ун и забавеното съобщаване за учението подсказват, че Пхенян е искал да представи събитието като „техническо и практическо военно учение“, като същевременно внимателно регулира нивото на напрежение, посочи Лим.

„Северна Корея също така събира оперативни данни за реалното разгръщане на тези оръжия и демонстрира тактики, насочени към претоварване на южнокорейската и американската противоракетна отбрана чрез едновременни атаки с оръжия, които имат различни характеристики на полета“, обясни той.


Северна Корея
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