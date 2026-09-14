Още една голяма холивудска звезда влиза във филма "Стоичков": Джеймс Франко е Йохан Кройф

Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на „Барселона“ Йохан Кройф във филма „Стоичков – Имало едно време в България“. В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол номинираният за „Оскар“ Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска футболна сцена, съобщават от екипа на филма.

За първи път българска филмова продукция събира в актьорския си състав две холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Кавийзъл. Участието им е още една важна стъпка към превръщането на лентата в международен кинопроект, създаден в България, но насочен и към световната публика.

Джеймс Франко е сред най-разпознаваемите американски актьори на своето поколение. Ролята му в „127 часа“ на режисьора Дани Бойл му носи номинация за „Оскар“ за най-добър актьор, има и две награди „Златен Глобус“. Сред най-популярните заглавия във филмографията му са трилогията „Спайдър-мен“, „Милк“, „Ананас експрес“, „Възходът на планетата на маймуните“ и „Катастрофалният артист“. Следващият филм с негово участие е “John Rambo”.

В „Стоичков – Имало едно време в България“ той поема предизвикателството да пресъздаде футболния визионер, чиито идеи променят играта завинаги. Йохан Кройф вижда футбола по различен начин, изгражда отбор, останал като емблематичен в историята, и дава на едно момче от България шанса да се превърне в световна звезда.

Сценарият и историята, залегнала в книгата на спортния журналист Владимир Памуков „Христо Стоичков. Историята“, издадена в аудиокнига на испански език от водещото световно издателство “Пенгуин Рандъм Хаус”, привличат Франко с възможността да надникне отвъд публичния образ на футболната легенда. Адаптацията за голям екран на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано и сценариста Георги Ангелов поставя във фокуса не само победите и славата, но и сложните отношения, трудните решения и доверието между хората, застанали зад тях. Род Бар – автор на сценариите на „Звукът на свободата“ и „Кабрини“, е творчески директор на лентата.

Филмът ще проследи пътя на Христо Стоичков от първите му стъпки във футбола до триумфите с „Барселона“, „Златната топка“ и незабравимото Световно първенство в САЩ през 1994 г. Познатите върхове ще бъдат показани през личната цена на успеха, битките извън терена и характера, с който българинът се изправя срещу всички очаквания.

Важна роля за мащаба на продукцията има подкрепата на водещата на пазара в страната компания Winbet, която застава зад реализацията на „Стоичков – Имало едно време в България“, като част от дългосрочния си ангажимент към значими български продукции и културни проекти. Партньорството допринася и за една от големите амбиции на лентата – привличането на световни имена към българското кино, сред които са именно Джеймс Франко и Джим Кавийзъл.

Медиен партньор на филма е A1. Международна роля по създаването и разпространението има Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола. Американската компания е утвърдена в световната кино индустрия с внимателно подбрани висококачествени продукции с потенциал за глобален успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като мащабна международна кинопродукция, която ще бъде заснета в България и чужбина. Проектът събира български и световни актьори, за да разкаже история за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация. Проект, който дава възможност на всеки българин да бъде част от разказ, който ще остане за поколенията.