Новини
Свят »
Украйна »
Украйна и Германия тестваха успешно прехващача Spis
  Тема: Украйна

Украйна и Германия тестваха успешно прехващача Spis

4 Октомври, 2026 19:56 1 210 34

  • украйна-
  • германия-
  • spis-
  • дронове прехващачи-
  • iris-t

Володимир Зеленски обяви успешното изпитание на украинско-германския безпилотен прехващач. Киев и Берлин подписаха и отбранителни споразумения за милиарди евро.

Украйна и Германия тестваха успешно прехващача Spis - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Германия успешно са изпитали новия си прехващач Spis, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. „Това е украинско-германски прехващач на Spis. Тестът беше успешен“, заяви той. Информацията беше публикувана от „Фокус“, който се позовава на „Европейска правда“.

Spis е високоскоростен безпилотен летателен апарат за противовъздушно прехващане. Той е разработен за бързо унищожаване на маневрени въздушни цели, включително ударни и разузнавателни дронове. Предвидено е системата да противодейства и на безпилотни апарати, използвани за прикриване на позиции, както и на заплахи срещу мобилни части и критична инфраструктура.

Нови договорености в отбраната

Изпитанието е част от по-широко задълбочаване на военното сътрудничество между Киев и Берлин. Украинското министерство на отбраната е подписало три меморандума с германската компания Diehl Defense. Те предвиждат закупуване и доставка на хиляди ракети IRIS-T, пускови модули и допълнителни ракети, както и съвместна работа по високоточни артилерийски боеприпаси.

Отделен меморандум с HENSOLDT е свързан с придобиването на тактически радари и системи за наблюдение. Украйна е подписала и писмо за намерения с Quantum Systems за тестване и закупуване на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни апарати от типа „Шахед“.

Националната гвардия на Украйна се е договорила с Quantum Systems и Ukrainian Frontline Robotics за локализиране на производството на украински дронове в Германия. По думите на Зеленски към отбранителните договорености са добавени и споразумения в енергийния сектор, като общият им обем надхвърля 8,5 милиарда евро.

Германия увеличава подкрепата си

Германия обяви и нов пакет от военна и финансова помощ за Украйна. В публикацията на „Фокус“ стойността му е посочена като над 1 милиард евро, докато украинското президентство съобщава за пакет на стойност над 1,3 милиарда евро. Според президентството той включва оръжия, подкрепа за енергийния сектор и финансиране за производство на нови прехващачи срещу реактивни дронове.

Зеленски заяви, че съвместното производство на дронове вече е започнало, а двете държави обсъждат и създаването на допълнителни безпилотни подразделения. Германското и украинското сътрудничество в тази област се развива на фона на усилията на Киев да разшири по-евтините средства за защита от масирани атаки с дронове.

Източници: Фокус, Европейска правда


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 💪👑💯

    9 40 Отговор
    Мощни и модерни технологии, Украйна ще стане мощна държава! 🇺🇦😎👑

    Коментиран от #23

    19:59 04.10.2026

  • 2 търкате ли

    21 3 Отговор
    още мършляци продажни..

    19:59 04.10.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    7 31 Отговор
    Ние сме по-мощни от руснаците, а азерският президент съобщил, че Русия не е свръхдържава! 🇷🇺🤮🚾

    Коментиран от #12

    20:00 04.10.2026

  • 4 горски

    34 5 Отговор
    И после ревем ,що спим във вмирисаното метро....

    Коментиран от #14

    20:01 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    25 1 Отговор
    Мерц излъга че е пътувал до Киев. Със Зеленю се срещнаха в Полша. Мисли си че ще си вдигне рейтинга в Германия.

    20:03 04.10.2026

  • 10 Затова ли пищят

    18 1 Отговор
    Че някой е вързал пробата за топките им...
    Това ги чака и свраките

    20:03 04.10.2026

  • 11 НОВОФАШИСТИТЕ

    21 0 Отговор
    Се гърчат безпомощни.

    20:03 04.10.2026

  • 12 Гробар

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Алиев вие, защото Путин и разкарал всички азербайджански олигарси от Москва. Секна им келепира. Така е като плюе по Мечока.

    20:05 04.10.2026

  • 13 Мурзик

    2 24 Отговор

    До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Нещо бутончето с точица ти заяжда.
    Мерц не страда от никакъв реваншизъм, просто се грижи войната да не стигне до държавата му.

    Коментиран от #21

    20:06 04.10.2026

  • 14 За хората от тората

    2 26 Отговор

    До коментар #4 от "горски":

    Украинците защитават родината си ! Рашшстите какво търсят там ?

    Коментиран от #29

    20:07 04.10.2026

  • 15 МЕРЦ НЯМА ДА ДОЧАКА

    24 2 Отговор
    Реванш за дядо си нациста.

    20:07 04.10.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    24 2 Отговор
    Шмърц и Зелю Напудреното Носле са тествали някой нов продукт от Колумбия...

    20:07 04.10.2026

  • 17 Цената на дизела

    20 2 Отговор
    С нашите пари и нашите оръжия по нашата глава.
    Мерзавецът фридрих с фашистка омраза обрича Европа на още повече лишения.

    20:08 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мурзик":

    Не ползвам пунктоация Загуба на енергия А и ме мързи Мерц го разбирам Всички ги разбирам Германия много затъна Щатите ги подгониха за пари

    20:13 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Немците

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":

    по-добре да си тестват Schpezi, по-малко ще ги боли главата

    20:16 04.10.2026

  • 24 Механик

    19 0 Отговор
    Украина може да прехване само маймунска шарка. Казват че тя ходела по ... ОНИЯ.
    И дамЦки буболечки може да прехване, ама те не са опасни, Лекуват се с мухозол.

    20:22 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Стоянчо Пуканката":

    Прав сте Така е Маленков не продължи делото Хрушчов се опияни от властта Брежнев влезе в битовизми Андропов не му стигна живота иначе тръгна прекрасно Черненко беше много болен а Горбачов не ставаше за нищо Елцин алкохолик Путин страхлив И те така те

    Коментиран от #28

    20:23 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хуродот

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "За хората от тората":

    Руският княз Владимир е сюзерен на Киевска Русия.
    Не Киевска Украйна бе гьтверен.
    Каква родина на украинците е тази руска земя

    20:41 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Краставите мастии

    8 0 Отговор
    Се надушват. Фашисти долни!

    20:45 04.10.2026

  • 32 Фичо

    4 0 Отговор
    Всичко е свалено от wunder дрона . Ама пустите му остани все те причиняват щетите и пораженията.

    20:56 04.10.2026

  • 33 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Нацист преспал с еврейка и се родило магаре Мерц ционист ,това ли е новият световен ред ,упорито ни водят към дъното и гибелта

    21:06 04.10.2026

  • 34 Дзак

    1 0 Отговор
    Остава да ги реализират!

    21:27 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания