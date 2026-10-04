Украйна и Германия тестваха успешно прехващача Spis

Украйна и Германия успешно са изпитали новия си прехващач Spis, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. „Това е украинско-германски прехващач на Spis. Тестът беше успешен“, заяви той. Информацията беше публикувана от „Фокус“, който се позовава на „Европейска правда“.

Spis е високоскоростен безпилотен летателен апарат за противовъздушно прехващане. Той е разработен за бързо унищожаване на маневрени въздушни цели, включително ударни и разузнавателни дронове. Предвидено е системата да противодейства и на безпилотни апарати, използвани за прикриване на позиции, както и на заплахи срещу мобилни части и критична инфраструктура.

Нови договорености в отбраната

Изпитанието е част от по-широко задълбочаване на военното сътрудничество между Киев и Берлин. Украинското министерство на отбраната е подписало три меморандума с германската компания Diehl Defense. Те предвиждат закупуване и доставка на хиляди ракети IRIS-T, пускови модули и допълнителни ракети, както и съвместна работа по високоточни артилерийски боеприпаси.

Отделен меморандум с HENSOLDT е свързан с придобиването на тактически радари и системи за наблюдение. Украйна е подписала и писмо за намерения с Quantum Systems за тестване и закупуване на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни апарати от типа „Шахед“.

Националната гвардия на Украйна се е договорила с Quantum Systems и Ukrainian Frontline Robotics за локализиране на производството на украински дронове в Германия. По думите на Зеленски към отбранителните договорености са добавени и споразумения в енергийния сектор, като общият им обем надхвърля 8,5 милиарда евро.

Германия увеличава подкрепата си

Германия обяви и нов пакет от военна и финансова помощ за Украйна. В публикацията на „Фокус“ стойността му е посочена като над 1 милиард евро, докато украинското президентство съобщава за пакет на стойност над 1,3 милиарда евро. Според президентството той включва оръжия, подкрепа за енергийния сектор и финансиране за производство на нови прехващачи срещу реактивни дронове.

Зеленски заяви, че съвместното производство на дронове вече е започнало, а двете държави обсъждат и създаването на допълнителни безпилотни подразделения. Германското и украинското сътрудничество в тази област се развива на фона на усилията на Киев да разшири по-евтините средства за защита от масирани атаки с дронове.

Източници: Фокус, Европейска правда