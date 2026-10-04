Украйна и Германия тестваха успешно прехващача Spis

Украйна и Германия успешно са изпитали новия си прехващач Spis, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. „Това е украинско-германски прехващач на Spis. Тестът беше успешен“, заяви той. Информацията беше публикувана от „Фокус“, който се позовава на „Европейска правда“.
Spis е високоскоростен безпилотен летателен апарат за противовъздушно прехващане. Той е разработен за бързо унищожаване на маневрени въздушни цели, включително ударни и разузнавателни дронове. Предвидено е системата да противодейства и на безпилотни апарати, използвани за прикриване на позиции, както и на заплахи срещу мобилни части и критична инфраструктура.
Нови договорености в отбраната
Изпитанието е част от по-широко задълбочаване на военното сътрудничество между Киев и Берлин. Украинското министерство на отбраната е подписало три меморандума с германската компания Diehl Defense. Те предвиждат закупуване и доставка на хиляди ракети IRIS-T, пускови модули и допълнителни ракети, както и съвместна работа по високоточни артилерийски боеприпаси.
Отделен меморандум с HENSOLDT е свързан с придобиването на тактически радари и системи за наблюдение. Украйна е подписала и писмо за намерения с Quantum Systems за тестване и закупуване на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни апарати от типа „Шахед“.
Националната гвардия на Украйна се е договорила с Quantum Systems и Ukrainian Frontline Robotics за локализиране на производството на украински дронове в Германия. По думите на Зеленски към отбранителните договорености са добавени и споразумения в енергийния сектор, като общият им обем надхвърля 8,5 милиарда евро.
Германия увеличава подкрепата си
Германия обяви и нов пакет от военна и финансова помощ за Украйна. В публикацията на „Фокус“ стойността му е посочена като над 1 милиард евро, докато украинското президентство съобщава за пакет на стойност над 1,3 милиарда евро. Според президентството той включва оръжия, подкрепа за енергийния сектор и финансиране за производство на нови прехващачи срещу реактивни дронове.
Зеленски заяви, че съвместното производство на дронове вече е започнало, а двете държави обсъждат и създаването на допълнителни безпилотни подразделения. Германското и украинското сътрудничество в тази област се развива на фона на усилията на Киев да разшири по-евтините средства за защита от масирани атаки с дронове.
Източници: Фокус, Европейска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Про100 💪👑💯
Коментиран от #23
19:59 04.10.2026
2 търкате ли
19:59 04.10.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #12
20:00 04.10.2026
4 горски
Коментиран от #14
20:01 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гробар
20:03 04.10.2026
10 Затова ли пищят
Това ги чака и свраките
20:03 04.10.2026
11 НОВОФАШИСТИТЕ
20:03 04.10.2026
12 Гробар
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Алиев вие, защото Путин и разкарал всички азербайджански олигарси от Москва. Секна им келепира. Така е като плюе по Мечока.
20:05 04.10.2026
13 Мурзик
До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Нещо бутончето с точица ти заяжда.
Мерц не страда от никакъв реваншизъм, просто се грижи войната да не стигне до държавата му.
Коментиран от #21
20:06 04.10.2026
14 За хората от тората
До коментар #4 от "горски":Украинците защитават родината си ! Рашшстите какво търсят там ?
Коментиран от #29
20:07 04.10.2026
15 МЕРЦ НЯМА ДА ДОЧАКА
20:07 04.10.2026
16 Стоянчо Пуканката
20:07 04.10.2026
17 Цената на дизела
Мерзавецът фридрих с фашистка омраза обрича Европа на още повече лишения.
20:08 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Мурзик":Не ползвам пунктоация Загуба на енергия А и ме мързи Мерц го разбирам Всички ги разбирам Германия много затъна Щатите ги подгониха за пари
20:13 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Немците
До коментар #1 от "Про100 💪👑💯":по-добре да си тестват Schpezi, по-малко ще ги боли главата
20:16 04.10.2026
24 Механик
И дамЦки буболечки може да прехване, ама те не са опасни, Лекуват се с мухозол.
20:22 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Стоянчо Пуканката":Прав сте Така е Маленков не продължи делото Хрушчов се опияни от властта Брежнев влезе в битовизми Андропов не му стигна живота иначе тръгна прекрасно Черненко беше много болен а Горбачов не ставаше за нищо Елцин алкохолик Путин страхлив И те така те
Коментиран от #28
20:23 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хуродот
До коментар #14 от "За хората от тората":Руският княз Владимир е сюзерен на Киевска Русия.
Не Киевска Украйна бе гьтверен.
Каква родина на украинците е тази руска земя
20:41 04.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Краставите мастии
20:45 04.10.2026
32 Фичо
20:56 04.10.2026
33 Kaлпазанин
21:06 04.10.2026
34 Дзак
21:27 04.10.2026