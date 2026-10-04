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Трима загинали при руски атаки в две украински области
  Тема: Украйна

Трима загинали при руски атаки в две украински области

4 Октомври, 2026 20:13, обновена 4 Октомври, 2026 20:15 629 8

  • руски атаки-
  • запорожка област-
  • днепропетровска област-
  • fpv дронове

Дронове са ударили жилищни райони, вилно селище и камион в Запорожка област. В Днепропетровска област са ранени четирима души, съобщават областните власти.

Трима загинали при руски атаки в две украински области - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а шестима са ранени при руски атаки в Запорожка и Днепропетровска област, съобщиха областните власти. Двама от загиналите са в Запорожкия район, а един – в Днепропетровска област.

„Руските FPV дронове убиха двама души и раниха още двама в Запорожкия район“, заяви временно изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

Удар по вилно селище и камион

В Кушугум дрон е атакувал територията на вилно селище. Загинал е 79-годишен мъж, а 77-годишна жена е ранена. Повредена е вилна къща.

Друг удар е нанесен в Новостепнянско. FPV дрон е поразил движещ се по улица камион „КамАЗ“. Шофьорът е загинал, а друг мъж е ранен. Камионът е унищожен, подпалила се е суха растителност, а спасители са локализирали пожара.

Щети и ранени в Днепропетровска област

В Днепър е атакувано помещение на телекомуникационна компания. В Никополски район са засегнати Никопол, Марганец, Покровската и Червоногригоровската община.

Там е загинал един човек. 64-годишен мъж е откаран в болница в средно тежко състояние, а мъже на 28 и 61 години се лекуват амбулаторно. Повредени са многоетажна и частна жилищна сграда, магазини, административна сграда, бензиностанция, предприятие и автомобил.

В Павлоград е повредена частна къща, а 45-годишен мъж е ранен. Той е отказал хоспитализация.

В Синелниковски район са обстрелвани Шахтарската, Покровската, Дубовиковската и Раевската община. Повредени са многоетажна жилищна сграда и автомобили.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точен

    2 1 Отговор
    Нашите печелят.

    20:22 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хм...":

    Не се е събудил Не ми харесва Разбирам че печели време но време печели и противникът Не съм привърженик на такъв тип политика Цялата тая пародия е за пари и влияние

    20:33 04.10.2026

  • 6 Георги

    7 1 Отговор
    ако април 22-ра, зелю не се беше отметнал от договореното в Истанбул, украинците горе-долу сега щяха да избират ново правителство, което да замени следвоенното.

    21:05 04.10.2026

  • 7 Лука

    5 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    21:07 04.10.2026

  • 8 бай Иван

    0 0 Отговор
    Алоооо "факти". Само днес загинаха повече хора по пътищата ни от войната в Украйна ? Нещо по въпроса.? Къде е по тежко положението според Вас?

    21:36 04.10.2026

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