Трима загинали при руски атаки в две украински области

Трима души са загинали, а шестима са ранени при руски атаки в Запорожка и Днепропетровска област, съобщиха областните власти. Двама от загиналите са в Запорожкия район, а един – в Днепропетровска област.

„Руските FPV дронове убиха двама души и раниха още двама в Запорожкия район“, заяви временно изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

Удар по вилно селище и камион

В Кушугум дрон е атакувал територията на вилно селище. Загинал е 79-годишен мъж, а 77-годишна жена е ранена. Повредена е вилна къща.

Друг удар е нанесен в Новостепнянско. FPV дрон е поразил движещ се по улица камион „КамАЗ“. Шофьорът е загинал, а друг мъж е ранен. Камионът е унищожен, подпалила се е суха растителност, а спасители са локализирали пожара.

Щети и ранени в Днепропетровска област

В Днепър е атакувано помещение на телекомуникационна компания. В Никополски район са засегнати Никопол, Марганец, Покровската и Червоногригоровската община.

Там е загинал един човек. 64-годишен мъж е откаран в болница в средно тежко състояние, а мъже на 28 и 61 години се лекуват амбулаторно. Повредени са многоетажна и частна жилищна сграда, магазини, административна сграда, бензиностанция, предприятие и автомобил.

В Павлоград е повредена частна къща, а 45-годишен мъж е ранен. Той е отказал хоспитализация.

В Синелниковски район са обстрелвани Шахтарската, Покровската, Дубовиковската и Раевската община. Повредени са многоетажна жилищна сграда и автомобили.

Източници: Украинска правда