Трима загинали при руски атаки в две украински области

Трима души са загинали, а шестима са ранени при руски атаки в Запорожка и Днепропетровска област, съобщиха областните власти. Двама от загиналите са в Запорожкия район, а един – в Днепропетровска област.
„Руските FPV дронове убиха двама души и раниха още двама в Запорожкия район“, заяви временно изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.
Удар по вилно селище и камион
В Кушугум дрон е атакувал територията на вилно селище. Загинал е 79-годишен мъж, а 77-годишна жена е ранена. Повредена е вилна къща.
Друг удар е нанесен в Новостепнянско. FPV дрон е поразил движещ се по улица камион „КамАЗ“. Шофьорът е загинал, а друг мъж е ранен. Камионът е унищожен, подпалила се е суха растителност, а спасители са локализирали пожара.
Щети и ранени в Днепропетровска област
В Днепър е атакувано помещение на телекомуникационна компания. В Никополски район са засегнати Никопол, Марганец, Покровската и Червоногригоровската община.
Там е загинал един човек. 64-годишен мъж е откаран в болница в средно тежко състояние, а мъже на 28 и 61 години се лекуват амбулаторно. Повредени са многоетажна и частна жилищна сграда, магазини, административна сграда, бензиностанция, предприятие и автомобил.
В Павлоград е повредена частна къща, а 45-годишен мъж е ранен. Той е отказал хоспитализация.
В Синелниковски район са обстрелвани Шахтарската, Покровската, Дубовиковската и Раевската община. Повредени са многоетажна жилищна сграда и автомобили.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Точен
20:22 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Хм...":Не се е събудил Не ми харесва Разбирам че печели време но време печели и противникът Не съм привърженик на такъв тип политика Цялата тая пародия е за пари и влияние
20:33 04.10.2026
6 Георги
21:05 04.10.2026
7 Лука
21:07 04.10.2026
8 бай Иван
21:36 04.10.2026