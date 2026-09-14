Доналд Тръмп: Украйна и Русия се съгласиха да спрат взаимните удари по енергийни обекти! Зеленски: Очаквам конкретика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, предаде ДПА, цитирана от БТА.
“Украйна се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи със същото! Ръстът на цените на дизела по света главно се дължи на войната между Русия и Украйна, а не на Иран”, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.
До момента няма коментар нито от Москва, нито от Киев на твърдението на американския президент.
През последните месец Украйна атакува петролната индустрия на Русия, допринасяйки за смущения на пазара на горива в страната.
Русия отговаря с удари срещу енергийни съоръжения в Украйна, както и срещу отделни бензиностанции.
Освен това двете страни си нанасят взаимни удари в Черно море.
Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руски рафинерии и го обвини за недостига на дизел в глобален мащаб.
Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия”, каза американският президент пред журналисти в курорта си Дунбег на ирландското западно крайбрежие и добави, че Украйна може да се насочи към “много други цели”.
От вчера не са регистрирани нови атаки срещу енергийни съоръжения в нито една от двете страни, отбеляза ДПА.
По-рано Зеленски обяви, че иска да се срещне с Тръмп в Ню Йорк на 20 или 21 септември, за да обсъдят прекратяване на огъня в морето и срещу енергийни съоръжения.
Призивът му дойде, след като средната цена на дизеловото гориво в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон по-рано тази седмица.
На фона това обаче на Доналд Тръмп му предстоят важни междинни избори, които ще се проведат на 3 ноември. Ако Републиканската партия спечели тези избори, ще загуби контрол над Камарата на представителите и Сената.
Дори американският президент предложи и подкуп на тези, които си дадат гласа за републиканците - по 5000 долара за всеки.
Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако партньорите ѝ гарантират, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски направи изявлението, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украйна и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните обекти на другата страна. Украинският президент обаче заяви, че Киев не е убеден, че Русия е готова да спазва подобно споразумение.
„Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори“, написа Зеленски в Телеграм.
Междувременно атаките на Русия срещу украинската железопътна мрежа стават все по-интензивни с всяка изминала седмица, заяви днес пред Франс прес ръководителят на държавния железопътен оператор, след като през почивните дни беше нанесен удар по влак, често използван от дипломати, близо до границата с Полша.
„Започна на практика непрекъсната кампания от удари срещу железопътната инфраструктура“, заяви пред Франс прес ръководителят на Украинските железници Олександър Перцовски.
„Интензивността им нараства експоненциално. Всеки месец, всяка седмица като цяло е по-тежка от предходната“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗиЛ131
Коментиран от #3, #37
20:22 14.09.2026
2 Бесен - Язовец
20:23 14.09.2026
3 Българин 🇧🇬
До коментар #1 от "ЗиЛ131":Гюрова и Йотова не смеят да отговорят, че господарите от Козяк гледат колониалните претенденти.
20:25 14.09.2026
4 Помак
20:31 14.09.2026
5 Лакеите на Пентагона
20:31 14.09.2026
6 Яшар
20:32 14.09.2026
7 Обидно
Не сме толкова заблудени, колкото му се иска да сме.
20:33 14.09.2026
8 ВВП
20:33 14.09.2026
9 Примати
Коментиран от #32
20:34 14.09.2026
10 az СВО Победа 81
От Киев отрекоха "новината".
20:34 14.09.2026
11 Българин
Коментиран от #24
20:35 14.09.2026
12 Ихаа
20:35 14.09.2026
13 Димитров
Коментиран от #26
20:36 14.09.2026
14 Украйна е парий
20:36 14.09.2026
15 Сакън за дизеловото гориво от Русия
Коментиран от #25
20:38 14.09.2026
16 Шорт
20:39 14.09.2026
17 Няма край путинското унижение
20:41 14.09.2026
18 Антиватник
20:42 14.09.2026
19 Пора
20:42 14.09.2026
20 Тръмплин
- Ей така ме беше хванал на мушка оня, с петте ловни пушки на гърба върху онзи гараж.
20:42 14.09.2026
21 Дон Корлеоне
20:44 14.09.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... ПУТИН Е ЗАВИСИМ ОТ РУСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ :) ... И ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ ДА КАРА ВЛАКА С РАКЕТИТЕ :)
20:44 14.09.2026
23 Хе хе...
Инфантилен идиот, кво да го прайш...
20:44 14.09.2026
24 логично
До коментар #11 от "Българин":САЩ нямат интерес която и да било от двете воюващи страни в Европа да придобие едностранен превес над другата. Затова пета година продължава взаимното изтощение.
20:44 14.09.2026
25 Аа майкуууу
До коментар #15 от "Сакън за дизеловото гориво от Русия":Те американците без руската нафта ще вземат да фалират викаш.
😂😂😂😂😂😂
20:45 14.09.2026
26 Браво адаш
До коментар #13 от "Димитров":Точно така(Д. Димитров)
20:45 14.09.2026
27 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #29, #31
20:51 14.09.2026
28 Стига де, Стига
20:52 14.09.2026
29 Бай дончо
До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":Аз Найш как шта опукам теб Стоенчо.... Знам кой си, откъде си и за ко се бориш....
20:55 14.09.2026
30 голем смех
20:59 14.09.2026
31 Шорт
До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
Коментиран от #33
21:00 14.09.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "Примати":По същият начин щатите душеха Япония със санкции и всичко прерасна в Пърл Харбър Сега обаче ще има ОПЪРЛЕН ХАРБЪР А на Бен Афлек ще му останат само ноктите
21:01 14.09.2026
33 Шаго Опукам аз
До коментар #31 от "Шорт":Бай Дончо
21:02 14.09.2026
34 Не е вярно
21:05 14.09.2026
35 хаха
21:07 14.09.2026
36 Стига бре
21:09 14.09.2026
37 Един
До коментар #1 от "ЗиЛ131":Тъп въпрос. Да, формално и Русия и САЩ са агресори. Но щатите нападат ислямистка тоталитарна страна, която е заплаха за целия регион, докато Русия напада демократична страна, която не заплашваше съседите си. И щатите не искат територии от Иран, а Русия иска от Украйна. Правиш ли разлика между агресия на полицай за озаптяване на бандит и агресия на крадец срещу жертва на обир?
Коментиран от #41, #47
21:09 14.09.2026
38 Да видим Киев да изгори до основи
Коментиран от #42
21:10 14.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Зеленски очаквал конкретика !
21:15 14.09.2026
41 Един два три
До коментар #37 от "Един":Датееба дозори
21:16 14.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Зеленски очаквал конкретика
21:20 14.09.2026
45 Па напишете го бре
21:24 14.09.2026
46 Хаген Дас
21:24 14.09.2026
47 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #37 от "Един":До Днепър територията на Украйна е РУСКА ПЛЮС ОДЕСА И ПРИДНЕСТРОВИЕТО Шест области са наПОЛША ПО ЕДНА СА НА УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ Къде е тази Украйна НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА
Коментиран от #50
21:25 14.09.2026
48 Кой въобще тоя крете го брои за слива
21:27 14.09.2026
49 Конспиратор
След изборите, ако гласуването осигури победата на републиканците.
Как третира относно корупцията в управлението закона Магнитски конкретно подкупите?
21:27 14.09.2026
50 Един
До коментар #47 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Това Путлер ли ти го каза?
21:27 14.09.2026