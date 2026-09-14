Доналд Тръмп: Украйна и Русия се съгласиха да спрат взаимните удари по енергийни обекти! Зеленски: Очаквам конкретика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, предаде ДПА, цитирана от БТА.

“Украйна се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи със същото! Ръстът на цените на дизела по света главно се дължи на войната между Русия и Украйна, а не на Иран”, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

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До момента няма коментар нито от Москва, нито от Киев на твърдението на американския президент.

През последните месец Украйна атакува петролната индустрия на Русия, допринасяйки за смущения на пазара на горива в страната.

Русия отговаря с удари срещу енергийни съоръжения в Украйна, както и срещу отделни бензиностанции.

Освен това двете страни си нанасят взаимни удари в Черно море.

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руски рафинерии и го обвини за недостига на дизел в глобален мащаб.

Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия”, каза американският президент пред журналисти в курорта си Дунбег на ирландското западно крайбрежие и добави, че Украйна може да се насочи към “много други цели”.

От вчера не са регистрирани нови атаки срещу енергийни съоръжения в нито една от двете страни, отбеляза ДПА.

По-рано Зеленски обяви, че иска да се срещне с Тръмп в Ню Йорк на 20 или 21 септември, за да обсъдят прекратяване на огъня в морето и срещу енергийни съоръжения.

Призивът му дойде, след като средната цена на дизеловото гориво в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон по-рано тази седмица.

На фона това обаче на Доналд Тръмп му предстоят важни междинни избори, които ще се проведат на 3 ноември. Ако Републиканската партия спечели тези избори, ще загуби контрол над Камарата на представителите и Сената.

Дори американският президент предложи и подкуп на тези, които си дадат гласа за републиканците - по 5000 долара за всеки.

Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако партньорите ѝ гарантират, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски направи изявлението, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украйна и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните обекти на другата страна. Украинският президент обаче заяви, че Киев не е убеден, че Русия е готова да спазва подобно споразумение.

„Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори“, написа Зеленски в Телеграм.

Междувременно атаките на Русия срещу украинската железопътна мрежа стават все по-интензивни с всяка изминала седмица, заяви днес пред Франс прес ръководителят на държавния железопътен оператор, след като през почивните дни беше нанесен удар по влак, често използван от дипломати, близо до границата с Полша.

„Започна на практика непрекъсната кампания от удари срещу железопътната инфраструктура“, заяви пред Франс прес ръководителят на Украинските железници Олександър Перцовски.

„Интензивността им нараства експоненциално. Всеки месец, всяка седмица като цяло е по-тежка от предходната“, добави той.