Никушор Дан свиква нови консултации за изход от политическата криза в Румъния

Президентът на Румъния Никушор Дан ще проведе нов кръг от консултации с парламентарно представените политически сили в опит да бъде намерен изход от продължаващата политическа криза. Това предаде БТА, цитирана от News.bg.

Срещите ще се състоят в двореца Котрочени в Букурещ, като всяка от политическите сили ще разполага с 30 минути за разговор с държавния глава.

Дан ще се срещне с представители на Социалдемократическата партия, Алианса за обединение на румънците (АУР), Национално-либералната партия (НЛП), Съюза за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР).

В консултациите ще участват още парламентарната група на националните малцинства, SOS Румъния, Партията на младите хора, парламентарната група „Обединени за Румъния“, парламентарната група „МИР - Румъния на първо място“, както и независимите сенатори и депутати.

Очаква се след края на разговорите президентът Никушор Дан да обяви новата си номинация за министър-председател.

Държавният глава подчерта, че за формирането на парламентарно мнозинство е необходим консенсус. По думите му всяка партия трябва да направи отстъпки от собствените си позиции, за да бъде постигната необходимата стабилност.

Никушор Дан също така отхвърли възможността за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Румъния изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илие Болжан през май 2026 г. с вот на недоверие.