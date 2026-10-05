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Никушор Дан свиква нови консултации за изход от политическата криза в Румъния

Никушор Дан свиква нови консултации за изход от политическата криза в Румъния

5 Октомври, 2026 12:59 404 4

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Румънският президент ще разговаря с всички парламентарно представени политически сили и се очаква да обяви нова номинация за премиер

Никушор Дан свиква нови консултации за изход от политическата криза в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Румъния Никушор Дан ще проведе нов кръг от консултации с парламентарно представените политически сили в опит да бъде намерен изход от продължаващата политическа криза. Това предаде БТА, цитирана от News.bg.

Срещите ще се състоят в двореца Котрочени в Букурещ, като всяка от политическите сили ще разполага с 30 минути за разговор с държавния глава.

Дан ще се срещне с представители на Социалдемократическата партия, Алианса за обединение на румънците (АУР), Национално-либералната партия (НЛП), Съюза за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР).

В консултациите ще участват още парламентарната група на националните малцинства, SOS Румъния, Партията на младите хора, парламентарната група „Обединени за Румъния“, парламентарната група „МИР - Румъния на първо място“, както и независимите сенатори и депутати.

Очаква се след края на разговорите президентът Никушор Дан да обяви новата си номинация за министър-председател.

Държавният глава подчерта, че за формирането на парламентарно мнозинство е необходим консенсус. По думите му всяка партия трябва да направи отстъпки от собствените си позиции, за да бъде постигната необходимата стабилност.

Никушор Дан също така отхвърли възможността за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Румъния изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илие Болжан през май 2026 г. с вот на недоверие.


Румъния
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Абе тоя е много смешен, гледал съм го по разни международни мероприятия, как подскаче около другите, когато се снимат, абе смешник си е!!!

    13:06 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    1 0 Отговор
    Медиите в България и Румъния ..! Той знае какво ще го питат а журналистическата сган знае какво не трябва да пита..! Този сценарии обаче е към своя край..,! Или истината или ШАРЛИ ЕБДО.! Това е неудобната истина и безконтролното ИИ..!

    13:11 05.10.2026

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