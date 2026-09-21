Секретни части на изтребителите F-35 попаднаха в Китай! Конгресът на САЩ започна разследване

Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на САЩ започна разследване на инцидент, свързан с отклоняването на секретни компоненти за изтребители F-35 от Австралия към Хонконг, съобщава Bloomberg.

Според наличната информация пратка с части за F-35 е била напът от Австралия към САЩ за ремонт. По неизвестни причини обаче товарът е бил пренасочен и е попаднал в Хонконг.

Инцидентът предизвика сериозна загриженост в Конгреса поради риска секретни военни технологии да бъдат подложени на обратен инженеринг.

"Комисията е запозната с този въпрос и е получила няколко доклада по темата. Тя продължава да проучва инцидента и да упражнява надзор", заяви Хедър Вон, говорител на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на САЩ.

Службата за съвместна програма за F-35 към Пентагона потвърди инцидента, но отказа да уточни кои точно компоненти са били засегнати.

"Запознати сме с проблем, касаещ пратка с неизползваеми компоненти за F-35, и работим активно с американските власти и партньорите от индустрията за възстановяване на частите, разследване на инцидента и предприемане на мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще", се посочва в изявлението на службата.

От компанията Lockheed Martin, която управлява цялостната верига на доставки по програмата и използва търговски превозвачи за транспортиране, отбелязаха, че "поради съображения за сигурност не могат да обсъждат статуса на конкретни пратки или процедурите по доставка". Компанията увери, че "се отнася към всяка пратка с изключително внимание".