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Секретни части на изтребителите F-35 попаднаха в Китай! Конгресът на САЩ започна разследване

Секретни части на изтребителите F-35 попаднаха в Китай! Конгресът на САЩ започна разследване

21 Септември, 2026 11:48 1 161 11

  • ф-35-
  • сащ-
  • китай-
  • пентагон

Службата за съвместна програма за F-35 към Пентагона потвърди инцидента, но отказа да уточни кои точно компоненти са били засегнати

Секретни части на изтребителите F-35 попаднаха в Китай! Конгресът на САЩ започна разследване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на САЩ започна разследване на инцидент, свързан с отклоняването на секретни компоненти за изтребители F-35 от Австралия към Хонконг, съобщава Bloomberg.

Според наличната информация пратка с части за F-35 е била напът от Австралия към САЩ за ремонт. По неизвестни причини обаче товарът е бил пренасочен и е попаднал в Хонконг.

Инцидентът предизвика сериозна загриженост в Конгреса поради риска секретни военни технологии да бъдат подложени на обратен инженеринг.

"Комисията е запозната с този въпрос и е получила няколко доклада по темата. Тя продължава да проучва инцидента и да упражнява надзор", заяви Хедър Вон, говорител на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на САЩ.

Службата за съвместна програма за F-35 към Пентагона потвърди инцидента, но отказа да уточни кои точно компоненти са били засегнати.

"Запознати сме с проблем, касаещ пратка с неизползваеми компоненти за F-35, и работим активно с американските власти и партньорите от индустрията за възстановяване на частите, разследване на инцидента и предприемане на мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще", се посочва в изявлението на службата.

От компанията Lockheed Martin, която управлява цялостната верига на доставки по програмата и използва търговски превозвачи за транспортиране, отбелязаха, че "поради съображения за сигурност не могат да обсъждат статуса на конкретни пратки или процедурите по доставка". Компанията увери, че "се отнася към всяка пратка с изключително внимание".


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    11 1 Отговор
    Китайския ИИ им посочил трасето:))

    11:51 21.09.2026

  • 2 Контра шпионо

    9 1 Отговор
    Ами ако са бутнали дефектни части,нарочно.

    11:52 21.09.2026

  • 3 Началника Си

    10 1 Отговор
    Няма такова нещо! Оригиналните части са черни, а нашите са сиви.

    11:52 21.09.2026

  • 4 китайски балон

    3 1 Отговор
    Хихи, Дончо😉

    11:53 21.09.2026

  • 5 Дядо Геро

    7 1 Отговор
    На моят дядо даскала е казвал: Жълтата раса ще превзема света.

    11:53 21.09.2026

  • 6 Фотографска памет 3д

    9 1 Отговор
    Китайците само с едно оченце да сканират и утре ще извадят модифициран и двойно подобрен модул, подобен на видения.

    11:53 21.09.2026

  • 7 Русия

    5 5 Отговор
    Трябва ни чипове от перални и дюбели и нитове за закрепване крилата на ракетите Тия санкции много силни.

    11:54 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоналт Дръмб

    3 1 Отговор
    Аз пак да кажа. С моят екип сме тоталникретени дaг oебatakova. USA USA USA

    12:01 21.09.2026

  • 10 Баламата

    7 1 Отговор
    Сега ще ги щамповат ,като копчета. Рязко ще му падне цената.Може и ние да поръчаме 20 тина

    12:04 21.09.2026

  • 11 6135

    3 0 Отговор
    Тва на снимката прилича на изпаднал византиец хвърлен от Лобната скала.

    12:55 21.09.2026

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