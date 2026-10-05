Талибаните: Споровете между Афганистан и Пакистан могат да бъдат решени с дипломация

Проблемите в отношенията между Афганистан и Пакистан могат да бъдат преодолени чрез диалог и дипломация. Това заяви външният министър на афганистанските талибани Амир Хан Мутаки, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му пакистанската армия използва единствено езика на силата в отношенията си с Афганистан. Мутаки заяви още, че Исламабад не проявява готовност да търси политическо разбирателство с Кабул.

Афганистанското ръководство смята, че самозащитата срещу всякакъв вид агресия е негово законно и неоспоримо право, подчерта външният министър.

Изявлението на Мутаки беше направено на фона на ескалиращото военно напрежение между двете държави. Афганистан и Пакистан, които в миналото бяха съюзници, постепенно се превърнаха във врагове.