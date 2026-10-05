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Талибаните: Споровете между Афганистан и Пакистан могат да бъдат решени с дипломация

Талибаните: Споровете между Афганистан и Пакистан могат да бъдат решени с дипломация

5 Октомври, 2026 13:35, обновена 5 Октомври, 2026 13:39 573 2

  • конфликт-
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  • афганистан-
  • пакистан-
  • дипломация

Афганистанският външен министър Амир Хан Мутаки обвини Пакистан, че разчита на силата, вместо да търси политическо решение

Талибаните: Споровете между Афганистан и Пакистан могат да бъдат решени с дипломация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Проблемите в отношенията между Афганистан и Пакистан могат да бъдат преодолени чрез диалог и дипломация. Това заяви външният министър на афганистанските талибани Амир Хан Мутаки, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му пакистанската армия използва единствено езика на силата в отношенията си с Афганистан. Мутаки заяви още, че Исламабад не проявява готовност да търси политическо разбирателство с Кабул.

Афганистанското ръководство смята, че самозащитата срещу всякакъв вид агресия е негово законно и неоспоримо право, подчерта външният министър.

Изявлението на Мутаки беше направено на фона на ескалиращото военно напрежение между двете държави. Афганистан и Пакистан, които в миналото бяха съюзници, постепенно се превърнаха във врагове.


Афганистан
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Талибаните са най-големите миротворци в този регион.

    13:53 05.10.2026

  • 2 ПЕРКО НАУМОВ

    0 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ ТОВА НА ФИГ.1☝
    СА ГЯВОЛО Z u софианеца последен😀

    14:20 05.10.2026

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