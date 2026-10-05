Новини
Свят »
Испания »
Лидерът на испанската опозиция призова сънародниците си да сложат край на управлението на премиера Санчес

Лидерът на испанската опозиция призова сънародниците си да сложат край на управлението на премиера Санчес

5 Октомври, 2026 12:35 634 7

  • испания-
  • педро санчес-
  • предсрочни избори-
  • мадрид-
  • алберто нунес фейхо

Тази сутрин премиерът на Испания Педро Санчес свика предсрочни избори на 29 ноември

Лидерът на испанската опозиция призова сънародниците си да сложат край на управлението на премиера Санчес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на основната опозиционна сила в Испания - консервативната Народна партия (НП), Алберто Нунес Фейхо призова днес своите сънародници да отхвърлят сегашното лявоцентристко коалиционно правителство и да дадат управлението на НП на предсрочните парламентарни избори в края на другия месец, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Изявлението му дойде, след като премиерът Педро Санчес обяви тази сутрин, че свиква избори на 29 ноември.

„Въпросът, който поставям пред избирателите, е дали искат още четири години от това, което преживяваме досега, или искат да дадат шанс на промяната“, каза Фейхо в телевизионно обръщение.

Призивът му поставя началото на остра политическа надпревара преди вота, в който Народната партия ще се опита да сложи край на управлението на социалиста Санчес и да се върне на власт, отбелязва Ройтерс.

Испанският премиер Педро Санчес свика днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, предаде Ройтерс.

Агенцията определя този негов ход като опит да укрепи политическите си позиции, след като разпокъсаният парламент отхвърли миналата седмица ключови правителствени мерки за справяне с жилищната криза на фона на масови протести.

„Трябва отново да получим подкрепата на хората“, заяви испанският премиер в телевизионно обръщение. „Трябва да се мобилизираме и да спечелим много по-голямо прогресивно мнозинство в парламента, което да ни позволи да преодолеем частните интереси, да постигнем нов социален напредък и да продължим преобразяването на Испания“, допълни той. Санчес призна, че е допускал грешки и не е успял да изпълни част от предизборните си обещания.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Знаете ли, по какво си приличат един военен и един баскетболист?

    12:37 05.10.2026

  • 2 име

    6 0 Отговор
    Гоненията на ционистки подлоги трябва да бъдат узаконени също като гоненията на самите ционисти.

    12:39 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хайо

    0 0 Отговор
    Каква промяна ? Разни която беше при Рахой ? И тази при Санчес ? Никаква промяна няма да има.

    12:56 05.10.2026

  • 6 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ах,добрата стара песета.

    13:16 05.10.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Голяма грешка на Санчес. Това ще му струва поста.

    13:39 05.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания