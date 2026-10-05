Лидерът на испанската опозиция призова сънародниците си да сложат край на управлението на премиера Санчес

Лидерът на основната опозиционна сила в Испания - консервативната Народна партия (НП), Алберто Нунес Фейхо призова днес своите сънародници да отхвърлят сегашното лявоцентристко коалиционно правителство и да дадат управлението на НП на предсрочните парламентарни избори в края на другия месец, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Изявлението му дойде, след като премиерът Педро Санчес обяви тази сутрин, че свиква избори на 29 ноември.

„Въпросът, който поставям пред избирателите, е дали искат още четири години от това, което преживяваме досега, или искат да дадат шанс на промяната“, каза Фейхо в телевизионно обръщение.

Призивът му поставя началото на остра политическа надпревара преди вота, в който Народната партия ще се опита да сложи край на управлението на социалиста Санчес и да се върне на власт, отбелязва Ройтерс.

Испанският премиер Педро Санчес свика днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, предаде Ройтерс.

Агенцията определя този негов ход като опит да укрепи политическите си позиции, след като разпокъсаният парламент отхвърли миналата седмица ключови правителствени мерки за справяне с жилищната криза на фона на масови протести.

„Трябва отново да получим подкрепата на хората“, заяви испанският премиер в телевизионно обръщение. „Трябва да се мобилизираме и да спечелим много по-голямо прогресивно мнозинство в парламента, което да ни позволи да преодолеем частните интереси, да постигнем нов социален напредък и да продължим преобразяването на Испания“, допълни той. Санчес призна, че е допускал грешки и не е успял да изпълни част от предизборните си обещания.