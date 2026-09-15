Геополитическото напрежение на Стария континент достига нови застрашителни върхове, докато лидерите се подготвят за решителни сблъсъци на дипломатическия, военния и енергийния фронт.

FT: Путин няма да спре енергийната война преди зимата

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Руският президент Владимир Путин категорично отказва да сключи споразумение с Украйна за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура преди настъпването на студовете, разкрива Financial Times (FT). Въпреки неотдавнашното изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Москва и Киев са готови на сделка, източници от преговорите потвърждават пред авторитетното издание, че Кремъл умишлено бави процеса. Стратегията на руския лидер е да използва масираните зимни атаки срещу украинската енергийна мрежа като мощен лост за натиск, за да принуди Киев да направи сериозни териториални и политически отстъпки.

Фридрих Мерц: Предстоят съдбовни седмици за мира в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц направи драматично обръщение по време на Европейския арктически саммит във Финландия, определяйки настоящата ситуация като повратна точка. „На прага сме на решаващи моменти — вероятно седмици или месеци, — в които ще се реши защитата на свободата и мира на нашия континент“, заяви Мерц пред немското издание Tagesspiegel. Той призова германското общество и съюзниците да останат твърди в подкрепата си за Украйна, като подчерта, че евентуален успех на Русия би имал „непредвидими и безпрецедентни последици“ за сигурността на самата Германия и цяла Европа.

Москва отговори на Полша: Калининград е защитен

Междувременно се разрази нов дипломатически скандал по оста Варшава-Москва. Полският външен министър Радослав Сикорски призова НАТО да започне агресивни и „интензивни военни учения“ в близост до руския ексклав Калининградска област, за да принуди Кремъл да изтегли част от войските си от украинския фронт, предава Интерфакс.

Реакцията на Руската федерация бе незабавна. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков обяви пред Известия, че военната активност на Алианса край границите на страната е напълно очевидна. Песков предупреди, че Калининград остава стратегически приоритет за Москва и Русия вече е предприела „всички необходими отбранителни мерки в пълен обем“, за да гарантира сигурността на региона срещу евентуални провокации