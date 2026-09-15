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FT: Путин няма да спре енергийната война преди зимата
  Тема: Украйна

FT: Путин няма да спре енергийната война преди зимата

15 Септември, 2026 05:58, обновена 15 Септември, 2026 06:05 717 13

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  • война-
  • мир

Фридрих Мерц: Предстоят съдбовни седмици за мира в Европа; Москва отговори на Полша: Калининград е защитен

FT: Путин няма да спре енергийната война преди зимата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение на Стария континент достига нови застрашителни върхове, докато лидерите се подготвят за решителни сблъсъци на дипломатическия, военния и енергийния фронт.

FT: Путин няма да спре енергийната война преди зимата

Още новини от Украйна

Руският президент Владимир Путин категорично отказва да сключи споразумение с Украйна за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура преди настъпването на студовете, разкрива Financial Times (FT). Въпреки неотдавнашното изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Москва и Киев са готови на сделка, източници от преговорите потвърждават пред авторитетното издание, че Кремъл умишлено бави процеса. Стратегията на руския лидер е да използва масираните зимни атаки срещу украинската енергийна мрежа като мощен лост за натиск, за да принуди Киев да направи сериозни териториални и политически отстъпки.

Фридрих Мерц: Предстоят съдбовни седмици за мира в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц направи драматично обръщение по време на Европейския арктически саммит във Финландия, определяйки настоящата ситуация като повратна точка. „На прага сме на решаващи моменти — вероятно седмици или месеци, — в които ще се реши защитата на свободата и мира на нашия континент“, заяви Мерц пред немското издание Tagesspiegel. Той призова германското общество и съюзниците да останат твърди в подкрепата си за Украйна, като подчерта, че евентуален успех на Русия би имал „непредвидими и безпрецедентни последици“ за сигурността на самата Германия и цяла Европа.

Москва отговори на Полша: Калининград е защитен

Междувременно се разрази нов дипломатически скандал по оста Варшава-Москва. Полският външен министър Радослав Сикорски призова НАТО да започне агресивни и „интензивни военни учения“ в близост до руския ексклав Калининградска област, за да принуди Кремъл да изтегли част от войските си от украинския фронт, предава Интерфакс.

Реакцията на Руската федерация бе незабавна. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков обяви пред Известия, че военната активност на Алианса край границите на страната е напълно очевидна. Песков предупреди, че Калининград остава стратегически приоритет за Москва и Русия вече е предприела „всички необходими отбранителни мерки в пълен обем“, за да гарантира сигурността на региона срещу евентуални провокации


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    4 1 Отговор
    Мисля ,че Путин ме разиграва!

    06:09 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    17 2 Отговор
    голям рев от МЕРЦ значи положението на фронта е много зле

    06:11 15.09.2026

  • 4 Нека

    14 0 Отговор
    Полша да пробва !

    Коментиран от #13

    06:12 15.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 40 трилиона

    8 1 Отговор
    Сащ са жалко подобие на хегемон. Ос-аха корабите си и загубиха поредната си война.

    06:16 15.09.2026

  • 8 Хм...

    4 4 Отговор
    Няма да спре войната въобще, докато не се срещне с кадафи.

    06:24 15.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    И аз да съм няма да спра ,докато не си седнете на джендурските дир@@@@@ да му имам аз на Путин търпението

    Коментиран от #11

    06:29 15.09.2026

  • 10 Аре а не се будалкаме

    3 2 Отговор
    Монголь педофила знае отлично,че не може да спре войната която Загуби! Жалкия Трусляк се опитва да превземе поне Една Област и да я представи на Алкашорете като.."победа"! Ааааахахаха
    За Киев, Одеса, Херсон, Харков и... Украйна изобщо нема а оратиме!
    У Йло Пен ДЕЛА... уйде

    06:42 15.09.2026

  • 11 Кво търпение, лепилар?!? )))

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    С нетърпение избега по прашки като деревянска шлю ХА от лошиот Готвач
    Еееееееехехе

    06:43 15.09.2026

  • 12 Хаха

    2 0 Отговор
    Евро фашистичките са напълнили гащите. Всеки ден се гушат кат болни прасета на някакви "съмити" и "демонстрират единство". Паниката ги владее.

    06:53 15.09.2026

  • 13 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нека":

    А бе то нека Полша да пробва,ама е близо,антициклона ще завърти онзи фин радиоактивен прашец и ще го поръси пак над Балканите.Чернобилския прашец се изсипа главно над Родопите,ама Полския може да направи по големи пакости.Пък и Радев все се пише голям натовец,раздава щедро летищата и земята за натовски бази.Уж отличник бил,ама забравя Третия эакон на Нютон.Президентката се прави,че нищо не разбира,пък и защо да разбира,нали е Главнокомандващ.Само оня малоумник Гнома,вече е постоянен оргазъм,най после Радев му постигна мечтата да станем сигурен плацдарм на НАТОто.Не се сеща горкият,че и той ще се изпари,заедно с целия плацдарм,ако продължаваме да дразним онази Мечка.

    06:59 15.09.2026