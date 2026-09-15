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Тръмп: Заплахата от ИИ е болна конспирация и измама

Тръмп: Заплахата от ИИ е болна конспирация и измама

15 Септември, 2026 05:34, обновена 15 Септември, 2026 05:42 636 8

  • изкуствен интелект-
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  • сащ-
  • китай-
  • тръмп

Вашингтон и Пекин отхвърлиха призивите на технологичните лидери за забавяне на изкуствения интелект

Тръмп: Заплахата от ИИ е болна конспирация и измама - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световната надпревара в сферата на високите технологии навлиза в безпрецедентна фаза, след като двете най-големи суперсили отказаха да наложат мораториум върху развитието на невронните мрежи. Американският президент Доналд Тръмп и правителството на Китай категорично отхвърлиха предупрежденията на водещи учени и предприемачи, че технологията може да излезе извън контрол и да застраши човечеството.

Тръмп: Заплахата от ИИ е „измама“ и конспирация

Повод за разразилия се дебат стана мащабно есе на Дарио Амодеи, главен изпълнителен директор на технологичния гигант Anthropic, предаде ВВС. В него той предупреди, че ако сериозното темпо на разработка не се забави, до 6–12 месеца рояци от автономни ИИ агенти могат напълно да инфилтрират и превземат глобалния интернет. Инициативата за временно спиране и въвеждане на строги регулации веднага беше подкрепена от шефа на OpenAI Сем Алтман и милиардера Илон Мъск.

Президентът Доналд Тръмп обаче реагира остро и нарече твърденията за апокалиптична заплаха от изкуствения интелект „болна конспирация“ и „измама“, допълни Ал Джазира. В поредица от изявления американският лидер подчерта, че САЩ в момента имат сериозно технологично предимство и забавянето на процеса би било равносилно на национално предателство. „Ние изпреварваме Китай съществено. Който спечели тази надпревара, той ще спечели всичко в глобален план“, категоричен бе Тръмп. Той вече подписа указ за единен федерален стандарт, блокиращ опитите на отделните американски щати да налагат локални регулации.

Китай обвини Запада в подходи от Студената война

Реакцията от страна на Пекин не закъсня и изненадващо съвпадна с позицията на Белия дом. Официалният представител на Министерството на външните работи на Китай Го Джиакун определи призивите на американските ИИ мениджъри за ограничения като „насаждане на страх“ и проява на „стратегия от ерата на Студената война“, информира NPR. Китайските държавни медии посочиха, че опитите за изкуствено задържане на технологиите целят единствено да спънат икономическия прогрес на азиатската държава.

Въпреки че китайският лидер Си Дзинпин по-рано призова за засилен международен контрол и отворен код в рамките на срещата на Глобалния юг, Пекин даде ясно да се разбере, че няма да предприеме едностранно забавяне на своите водещи езикови модели, допълва CNN. Според геополитически експерти дълбокият дефицит на доверие между Вашингтон и Пекин прави практически невъзможно сключването на всеобхватно споразумение за ограничаване на технологиите, тъй като всяка от страните се опасява от тайно развитие на военен ИИ от страна на съперника. Темата ще бъде централна на подготвяната среща на върха между Тръмп и Си Дзинпин на 24 септември във Вашингтон NPR.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да коментирам

    0 0 Отговор
    нещо определено?

    05:48 15.09.2026

  • 4 Истината

    0 1 Отговор
    Не вярвам за заплахата от ИИ.

    05:55 15.09.2026

  • 5 оня с коня

    4 1 Отговор
    Факт е че ИИ вече започна да изпраща все повече хора на Борсата на Труда,но това не сломява високият Дух на Ганчо въплътен в Желязната му логика:"Хляба ми може да изядеш,но Ракията ми няма как да изпиеш"!

    06:09 15.09.2026

  • 6 Конспирация

    3 0 Отговор
    създадена от ИИ !

    06:11 15.09.2026

  • 7 Слава

    1 0 Отговор
    на СкайНет !

    06:31 15.09.2026

  • 8 Някой

    2 0 Отговор
    Така. Значи Тръмп разбира повече от ИИ от разработчиците му и шефове на фирми, занимаващи се с разработка.
    Голям и широк експерт!

    06:46 15.09.2026