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9 страни от Шенген отложиха биометричните проверки по границите

9 страни от Шенген отложиха биометричните проверки по границите

15 Септември, 2026 06:27, обновена 15 Септември, 2026 06:30 639 3

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  • отлагане

Въвеждането на новата европейска система EES беше отложено липса на техническа готовност

9 страни от Шенген отложиха биометричните проверки по границите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дългоочакваната реформа в граничния контрол на Европейския съюз се натъкна на сериозна административна греда. Най-малко девет държави от Шенgenericското пространство официално са взели решение да отложат въвеждането на новите биометрични проверки за граждани от трети страни.

Става въпрос за внедряването на т.нар. Система за влизане/излизане (Entry/Exit System - EES), която трябваше автоматично да регистрира имената, паспортните данни, пръстовите отпечатъци и лицевите сканирания на пътниците на външните граници на ЕС. Първоначалният план предвиждаше тя да заработи изцяло през есента, но големи държави членки, включително Франция, Германия и Нидерландия, изразиха сериозни опасения, че компютърните системи и граничните пунктове не са преминали нужните тестове.

Основният мотив за отлагането е страхът от предизвикване на тотален хаос и огромни опашки по летищата и пристанищата. Националните министерства на вътрешните работи докладват, че централният софтуер, предоставен от европейската агенция eu-LISA, все още показва критични грешки при симулациите. Новата прогнозна дата за старт на системата се измества за средата на следващата година.


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