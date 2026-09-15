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Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва
  Тема: Украйна

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва

15 Септември, 2026 07:01 1 445 29

  • нато-
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  • украйна

Литва, Латвия и Естония – бивши съветски републики, граничещи с Русия – редовно регистрират навлизания на дронове във въздушното си пространство

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва, съобщи рано тази сутрин литовският президент Гитанас Науседа, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Благодаря на личния състав на съюзниците ни за бързата им реакция", написа Науседа в Екс. "В момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украйна, такава готовност е от жизненоважно значение за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО Литва ще защити въздушното си пространство", допълни той, без да посочва от коя държава е изстрелян дронът.

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Според литовското национално радио Ел Ер Те, което цитира предварителни данни от Националния център за управление на кризи, дронът е навлязъл от съседна Беларус и се е движел на запад. Той е паднал в селска местност близо до езерото Каунас, в централната част на страната, отбелязва Франс прес.

"Изказваме най-искрената си благодарност към нашите съюзници, чието присъствие допринася за защитата на нашето въздушно пространство и за укрепването на нашата сигурност", написа от своя страна, също в Екс, литовският външен министър Кестутис Будрис, който допълни, че "НАТО остава бдителна, ангажирана и готова".

Междувременно, генералният щаб на полската армия съобщи тази нощ, че е започнал "въздушни военни операции" над страната заради удари, нанесени от руски дронове срещу съседна Украйна.

Литва, Латвия и Естония – бивши съветски републики, граничещи с Русия – редовно регистрират навлизания на дронове във въздушното си пространство.

На 19 май изтребител на НАТО свали над Естония украински дрон, което бе първото прехващане на чужд дрон във въздушното пространство на балтийска държава от военновъздушната мисия на НАТО след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Според европейски анализатори Русия умишлено отклонява от курса им украинските дронове, изстреляни към промишлени съоръжения и петролни терминали в района на Санкт Петербург, разположен на Финския залив, отбелязва АФП.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    27 1 Отговор
    да си имат занимавка !

    07:04 15.09.2026

  • 2 Тити

    11 3 Отговор
    Земенски по добре се справя с дроновете от НАТО.

    Коментиран от #6

    07:04 15.09.2026

  • 3 БРАВО ХРАБРЕЦИ

    26 3 Отговор
    Напълнихте ли памперсите?!

    07:04 15.09.2026

  • 4 Параной Патологин

    31 3 Отговор
    Някой е забравил да си затвори вратата на хладилника. Ето така става когато не проверявате редовно под кревати в хладилника за Путин и руснаците.

    07:04 15.09.2026

  • 5 Хелоу

    31 2 Отговор
    Дронът е украински. Няма какво да благодарите на съюзниците, а да се накарате на хотелите.

    07:05 15.09.2026

  • 6 точно така

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    На 120% ги прихваща с помощта на складове, хотели, паркинги, детски площадки, ТЕЦове и всякакви други недвижими имоти.

    07:06 15.09.2026

  • 7 Изтребители за

    20 2 Отговор
    ....дронче !! Тръмпоча ще ги съсипе да купуват ли купуват, докато тези които са ги избрали ще ги окачат на гредата !!

    07:06 15.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойлер

    11 1 Отговор
    Това същество така определи и доклада на ЦРУ да не напада Иран...

    07:11 15.09.2026

  • 10 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    23 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:12 15.09.2026

  • 11 Показва

    23 2 Отговор
    Навярно е пак украински.
    Последните да престанат да правят провокации

    07:21 15.09.2026

  • 12 НИЕ ИМ ГИ ДАВАМЕ

    16 1 Отговор
    Ние си ги сваляме. Да върви далаверата.

    07:23 15.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    18 3 Отговор
    КАК КОЯ СТРАНА...ОТ УКРИЯ,РАЗБИРА СЕ! АКО БЕШЕ РУСКИ ЩЕШЕ ДА Е ВОЙ ДО НЕБЕТО

    07:24 15.09.2026

  • 14 натовска мощ

    21 2 Отговор
    дрон за 200 долара беше свален с операция за 5млн долара

    07:30 15.09.2026

  • 15 Дудов

    13 3 Отговор
    Бравос НАТО!!! Вие сте невероятни герои! като от американските филми.Но иначе за никакъв чеп не ставате.Само за битки с дронове, дракони и хартиени тигри

    07:40 15.09.2026

  • 16 Даааааааа

    17 1 Отговор
    Дронът е германски, изстрелян от украйна и не е свалян, ами е свършил горивото и е паднал в централна литва.

    07:45 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Натютю

    12 3 Отговор
    Хиляди евра струва да свалят дрон за 200 евро. Умници са те, спор няма ха ха

    07:49 15.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 111

    9 2 Отговор
    Това ли е ТОП новината за днес... Браво ..Мозъчна Корозия ...

    08:00 15.09.2026

  • 21 Васко Делчев

    8 2 Отговор
    НАТО е терористична организация на световни терористи и убийци

    08:04 15.09.2026

  • 22 Някой

    6 2 Отговор
    Дронът е минал и над Беларус и почти е невъзможно да е друг освен украински. Обстрелват така например към Санкт Петербург.

    08:17 15.09.2026

  • 23 Чики-Рики

    6 1 Отговор
    И този е украински,но ще го кажат по- нататък!Никакво съмнение!

    08:27 15.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хамсал

    2 3 Отговор
    "Според европейски анализатори Русия умишлено отклонява от курса им украинските дронове, изстреляни към промишлени съоръжения и петролни терминали в района на Санкт Петербург", а пък според мен украинците умишлено прекарват своите дронове през въздушното пространство на Прибалтиките за да заобикалят ПВО-то!

    08:40 15.09.2026

  • 27 Русия

    3 1 Отговор
    Ееее,щом изтребители са свалили цял дрон тези от НАТО са опасни хаха .

    08:49 15.09.2026

  • 28 Без коментар,

    1 1 Отговор
    Просто цитат: "Литва ще защити въздушното си пространство", допълни той, без да посочва от коя държава е изстрелян дронът."

    08:50 15.09.2026

  • 29 Европа си плаща да я напада зелю

    1 1 Отговор
    Изтребители срещу дрон и пак "не зная" чий е?

    08:51 15.09.2026

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