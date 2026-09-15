Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва, съобщи рано тази сутрин литовският президент Гитанас Науседа, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Благодаря на личния състав на съюзниците ни за бързата им реакция", написа Науседа в Екс. "В момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украйна, такава готовност е от жизненоважно значение за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО Литва ще защити въздушното си пространство", допълни той, без да посочва от коя държава е изстрелян дронът.

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Според литовското национално радио Ел Ер Те, което цитира предварителни данни от Националния център за управление на кризи, дронът е навлязъл от съседна Беларус и се е движел на запад. Той е паднал в селска местност близо до езерото Каунас, в централната част на страната, отбелязва Франс прес.

"Изказваме най-искрената си благодарност към нашите съюзници, чието присъствие допринася за защитата на нашето въздушно пространство и за укрепването на нашата сигурност", написа от своя страна, също в Екс, литовският външен министър Кестутис Будрис, който допълни, че "НАТО остава бдителна, ангажирана и готова".

Междувременно, генералният щаб на полската армия съобщи тази нощ, че е започнал "въздушни военни операции" над страната заради удари, нанесени от руски дронове срещу съседна Украйна.

Литва, Латвия и Естония – бивши съветски републики, граничещи с Русия – редовно регистрират навлизания на дронове във въздушното си пространство.

На 19 май изтребител на НАТО свали над Естония украински дрон, което бе първото прехващане на чужд дрон във въздушното пространство на балтийска държава от военновъздушната мисия на НАТО след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Според европейски анализатори Русия умишлено отклонява от курса им украинските дронове, изстреляни към промишлени съоръжения и петролни терминали в района на Санкт Петербург, разположен на Финския залив, отбелязва АФП.