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Пентагонът в хаос, Тръмп иска пари за охраната на Ормузкия проток

Пентагонът в хаос, Тръмп иска пари за охраната на Ормузкия проток

15 Септември, 2026 05:50, обновена 15 Септември, 2026 05:55 1 101 12

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  • дронове

Критики срещу военния министър на САЩ; Вашингтон залага на дронове Vectis за изтребителите F-35

Пентагонът в хаос, Тръмп иска пари за охраната на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политически трусове във Вашингтон и радикални промени в американската отбранителна доктрина бележат днешния ден. Към администрацията на президента Доналд Тръмп е изправена пред тежки вътрешни критики заради управлението на армията, докато Белият дом засилва икономическия натиск над съюзниците си в Близкия изток.

„Пълна бъркотия“: NYT с разтърсващо разследване за Пентагона

Престижният американски вестник The New York Times (NYT) публикува обширен разследващ материал, който разкрива сериозен административен и оперативен хаос в Министерството на отбраната на САЩ. Критиките са насочени директно към военния министър Пит Хегсет. Според източници от Пентагона, цитирани от изданието, в министерството цари „пълна бъркотия“ заради липсата на ясна управленска структура, масови уволнения на опитни кадри и забавяне на ключови стратегически решения. NYT подчертава, че липсата на опит на Хегсет в мащабното държавно управление започва да подкопава боеготовността на американските сили в момент на засилено глобално напрежение с Русия и Китай.

Тръмп: Платете ни за охраната на Ормузкия пролив

На този фон президентът Доналд Тръмп взриви международната дипломация с ново ултимативно искане. Той категорично поиска от държавите, които разчитат на петролните доставки през Ормузкия пролив, изцяло да възстановят натрупаните разходи на САЩ за сигурността в региона. Тръмп подчерта, че американският флот от десетилетия пази най-важната морска артерия за търговия с петрол, от което печелят предимно богати азиатски и европейски нации. „САЩ вече няма да плащат, за да защитават чужди търговски интереси безплатно“, заяви американският лидер, заплашвайки да изтегли бойните кораби, ако не бъде получено финансово възмездие.

Военна революция: Разширяват програмата за дронове Vectis

За да компенсира евентуалното съкращаване на жива сила на предна линия, Пентагонът официално обяви мащабно разширяване на секретната досега военна програма Vectis. Проектът предвижда ускорено производство и внедряване на ново поколение автономни безпилотни самолети (дронове), които ще бъдат софтуерно интегрирани с „невидимите“ изтребители от пето поколение F-35 Lightning II.

Тези високотехнологични безпилотни апарати ще могат автономно:

  • Да провеждат разузнаване в дълбокия тил на врага.
  • Да служат като примамки за противниковата противовъздушна отбрана (ПВО).
  • Да пренасят и изстрелват допълнителни ракети по команди от пилота на F-35.

Интеграцията на системата Vectis се определя от експертите като най-големия технологичен скок във военната авиация за последното десетилетие, целящ да запази доминацията на САЩ във въздуха срещу съвременните руски и китайски зенитни комплекси.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    12 0 Отговор
    Пентагона да приложи освидеталстване на Таръмп !

    05:57 15.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    18 0 Отговор
    И от кого я пазеше десетилетия ,след като Иран никого не заплашваше , а сега иска пари

    Коментиран от #4

    05:58 15.09.2026

  • 3 Да изтръскат

    1 10 Отговор
    Путин!Русия е несметно богата!

    Коментиран от #7

    05:59 15.09.2026

  • 4 Само Израел

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Оман,Кувей и Катар !

    06:00 15.09.2026

  • 5 Нямат

    1 0 Отговор
    ли,МФ ?

    06:03 15.09.2026

  • 6 Иначе казано

    12 0 Отговор
    Краварникът е технологично изостанал с две десетилетия. С трилион военен бюджет от десетилетие не можаха да създадат хиперзвукови ракети, а старите им железа пак свършиха. ... Иран ги изхвърли завинаги от Залива. Толкова си могат неможачите.

    06:08 15.09.2026

  • 7 Ще те изтръскат

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да изтръскат":

    теб, t-панар

    06:15 15.09.2026

  • 8 Няма нещо, което

    7 0 Отговор
    тоя пипна и не счупи.

    06:17 15.09.2026

  • 9 оня с коня

    3 0 Отговор
    Идеята за оборудване на Бойните самолети с Дронове-помощници под командата на Пилота изобщо не е нова и бе споменато наскоро че русия активно работи по Темата, Въпросът е Кой ще изпипа нещата по-квалитетно.

    Коментиран от #12

    06:24 15.09.2026

  • 10 Истината

    2 0 Отговор
    Рано или късно неумните се самоунищожават...
    Та тези хора дори не разбират значението на умните хора

    06:26 15.09.2026

  • 11 Мислещ

    3 0 Отговор
    Америка вече няма пари за мозъци, а свои си мяма и не въьпитава.
    Там никой не обича математика, а всички са продавачи и "бизнесмени" също като в България през 90-те
    Такава държава НЯМА БЪДЕЩЕ
    Като добавим и проблема с цената на произведеното в САЩ срещу Китай...
    САЩ в момента зашагат all-in на ИИ, игнорирайки всички проблеми които той носи...
    Скоро и този балон ще се спука. А може да стане и по-лошо...

    06:33 15.09.2026

  • 12 Ами..

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Китай... как кой!!

    06:34 15.09.2026