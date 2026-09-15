Пентагонът в хаос, Тръмп иска пари за охраната на Ормузкия проток

Политически трусове във Вашингтон и радикални промени в американската отбранителна доктрина бележат днешния ден. Към администрацията на президента Доналд Тръмп е изправена пред тежки вътрешни критики заради управлението на армията, докато Белият дом засилва икономическия натиск над съюзниците си в Близкия изток.

„Пълна бъркотия“: NYT с разтърсващо разследване за Пентагона

Престижният американски вестник The New York Times (NYT) публикува обширен разследващ материал, който разкрива сериозен административен и оперативен хаос в Министерството на отбраната на САЩ. Критиките са насочени директно към военния министър Пит Хегсет. Според източници от Пентагона, цитирани от изданието, в министерството цари „пълна бъркотия“ заради липсата на ясна управленска структура, масови уволнения на опитни кадри и забавяне на ключови стратегически решения. NYT подчертава, че липсата на опит на Хегсет в мащабното държавно управление започва да подкопава боеготовността на американските сили в момент на засилено глобално напрежение с Русия и Китай.

Тръмп: Платете ни за охраната на Ормузкия пролив

На този фон президентът Доналд Тръмп взриви международната дипломация с ново ултимативно искане. Той категорично поиска от държавите, които разчитат на петролните доставки през Ормузкия пролив, изцяло да възстановят натрупаните разходи на САЩ за сигурността в региона. Тръмп подчерта, че американският флот от десетилетия пази най-важната морска артерия за търговия с петрол, от което печелят предимно богати азиатски и европейски нации. „САЩ вече няма да плащат, за да защитават чужди търговски интереси безплатно“, заяви американският лидер, заплашвайки да изтегли бойните кораби, ако не бъде получено финансово възмездие.

Военна революция: Разширяват програмата за дронове Vectis

За да компенсира евентуалното съкращаване на жива сила на предна линия, Пентагонът официално обяви мащабно разширяване на секретната досега военна програма Vectis. Проектът предвижда ускорено производство и внедряване на ново поколение автономни безпилотни самолети (дронове), които ще бъдат софтуерно интегрирани с „невидимите“ изтребители от пето поколение F-35 Lightning II.

Тези високотехнологични безпилотни апарати ще могат автономно:

Да провеждат разузнаване в дълбокия тил на врага .

. Да служат като примамки за противниковата противовъздушна отбрана (ПВО) .

. Да пренасят и изстрелват допълнителни ракети по команди от пилота на F-35.

Интеграцията на системата Vectis се определя от експертите като най-големия технологичен скок във военната авиация за последното десетилетие, целящ да запази доминацията на САЩ във въздуха срещу съвременните руски и китайски зенитни комплекси.