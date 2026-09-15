Пентагонът в хаос, Тръмп иска пари за охраната на Ормузкия проток

Политически трусове във Вашингтон и радикални промени в американската отбранителна доктрина бележат днешния ден. Към администрацията на президента Доналд Тръмп е изправена пред тежки вътрешни критики заради управлението на армията, докато Белият дом засилва икономическия натиск над съюзниците си в Близкия изток.
„Пълна бъркотия“: NYT с разтърсващо разследване за Пентагона
Престижният американски вестник The New York Times (NYT) публикува обширен разследващ материал, който разкрива сериозен административен и оперативен хаос в Министерството на отбраната на САЩ. Критиките са насочени директно към военния министър Пит Хегсет. Според източници от Пентагона, цитирани от изданието, в министерството цари „пълна бъркотия“ заради липсата на ясна управленска структура, масови уволнения на опитни кадри и забавяне на ключови стратегически решения. NYT подчертава, че липсата на опит на Хегсет в мащабното държавно управление започва да подкопава боеготовността на американските сили в момент на засилено глобално напрежение с Русия и Китай.
Тръмп: Платете ни за охраната на Ормузкия пролив
На този фон президентът Доналд Тръмп взриви международната дипломация с ново ултимативно искане. Той категорично поиска от държавите, които разчитат на петролните доставки през Ормузкия пролив, изцяло да възстановят натрупаните разходи на САЩ за сигурността в региона. Тръмп подчерта, че американският флот от десетилетия пази най-важната морска артерия за търговия с петрол, от което печелят предимно богати азиатски и европейски нации. „САЩ вече няма да плащат, за да защитават чужди търговски интереси безплатно“, заяви американският лидер, заплашвайки да изтегли бойните кораби, ако не бъде получено финансово възмездие.
Военна революция: Разширяват програмата за дронове Vectis
За да компенсира евентуалното съкращаване на жива сила на предна линия, Пентагонът официално обяви мащабно разширяване на секретната досега военна програма Vectis. Проектът предвижда ускорено производство и внедряване на ново поколение автономни безпилотни самолети (дронове), които ще бъдат софтуерно интегрирани с „невидимите“ изтребители от пето поколение F-35 Lightning II.
Тези високотехнологични безпилотни апарати ще могат автономно:
- Да провеждат разузнаване в дълбокия тил на врага.
- Да служат като примамки за противниковата противовъздушна отбрана (ПВО).
- Да пренасят и изстрелват допълнителни ракети по команди от пилота на F-35.
Интеграцията на системата Vectis се определя от експертите като най-големия технологичен скок във военната авиация за последното десетилетие, целящ да запази доминацията на САЩ във въздуха срещу съвременните руски и китайски зенитни комплекси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
05:57 15.09.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #4
05:58 15.09.2026
3 Да изтръскат
Коментиран от #7
05:59 15.09.2026
4 Само Израел
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Оман,Кувей и Катар !
06:00 15.09.2026
5 Нямат
06:03 15.09.2026
6 Иначе казано
06:08 15.09.2026
7 Ще те изтръскат
До коментар #3 от "Да изтръскат":теб, t-панар
06:15 15.09.2026
8 Няма нещо, което
06:17 15.09.2026
9 оня с коня
Коментиран от #12
06:24 15.09.2026
10 Истината
Та тези хора дори не разбират значението на умните хора
06:26 15.09.2026
11 Мислещ
Там никой не обича математика, а всички са продавачи и "бизнесмени" също като в България през 90-те
Такава държава НЯМА БЪДЕЩЕ
Като добавим и проблема с цената на произведеното в САЩ срещу Китай...
САЩ в момента зашагат all-in на ИИ, игнорирайки всички проблеми които той носи...
Скоро и този балон ще се спука. А може да стане и по-лошо...
06:33 15.09.2026
12 Ами..
До коментар #9 от "оня с коня":Китай... как кой!!
06:34 15.09.2026