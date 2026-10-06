Костадин Костадинов в Хасково: България има нужда от президент, който да отстоява националния интерес

Вчера кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов посети Хасково като част от предизборната си обиколка. Той беше придружен от Ясен Колев - общински съветник в Хасково и народния представител Георги Георгиев. При срещата си с граждани Костадинов беше посрещнат с възгласи „Победа“. Тримата дойдоха в центъра на града след молебен в православния храм "Свети Димитър" в Хасково. Костадин Костадинов изрази задоволството си от празненствата на връх Шейновец край Свиленград, свързани с празника на града и началото на Балканската война, които той посети по-рано днес.

"Беше много истинско и много искрено. Радвам се, че хората разбират, че свободата не ни е даденост, а за нея са давали живота си нашите предци", каза Костадинов пред насъбралото се множество.

В изказването си пред присъстващите кандидатът постави акцент върху ролята на президентската институция и върху разбирането си за националния суверенитет.

„Ако бъда избран, България за първи път ще има не просто български президент, а държавен глава, който да отстоява националните интереси и суверенитета на страната“, заяви Костадинов. Според него, вижданията на водещите британски и европейски политици е ЕС да стане единна държава, в която страните членки да загубят последните остатъци от своя валутен, военен и финансов суверенитет.

"Задкулисието се опитва да създаде илюзията, че президентските избори са решени и няма смисъл да се гласува. Смисъл има, защото всичко е в нашите ръце. На парламентарните избори сегашният премиер, г-н Румен Радев, успя да излъже българските избиратели, като им обеща да пребори олигархията, да защити валутния ни суверенитет и да спре обедняването. Нищо от неговите обещания не е изпълнено. Всъщност това дори не бяха негови обещания. Това са нашите послания, това са целите на "Възраждане", за които ние говорим от години. Г-н Румен Радев до такава степен защитава интересите на Турция в енергетиката и пътното строителство, че е редно да се запитаме той български премиер ли е или турски валия. И не е ли време партията му "Прогресивна България" да се преименува на "Прогресивна Турция"? Същият този премиер, или валия, подкрепя г-жа Йотова за президент. Направите си сами изводите той и тя чии интереси ще защитават. На България или на други държави", каза Костадин Костадинов пред аплодиращите го и подкрепящи граждани на Хасково.

По думите му президентската институция трябва да бъде фактор при защитата на националните интереси, а държавният глава трябва да поставя на първо място интересите на България.

На предстоящите президентски избори на 25 октомври. „Възраждане“ издига Костадин Костадинов за президент, а кандидат за вицепрезидент е евродепутатът Петър Волгин.

"Ако ние получим тези над 1,4 млн. гласове, които г-н Радев ни открадна с лъжите си на 19 април, ние не просто ще имаме истински независим президент, но и президент, който може да казва "Не!" на чуждите интереси. Ако "Възраждане" получи тази подкрепа, не просто ще имаме президент и вицепрезидент, но и България ще стане номер едно в Европа! Затова гласувайте, нищо не е решено! Не позволявайте да ви излъжат пак!", допълни Костадинов.

Посещението в Хасково е част от обиколката на кандидатпрезидентската двойка и срещите с граждани в различни градове на страната. От „Възраждане“ определят основни акценти в кампанията си като националния суверенитет, независимостта на България, силната армия и стабилните граници.

По време на срещата Костадинов разговаря с граждани и представи вижданията си за ролята на бъдещия президент и развитието на страната. Той даде автографи и подари на гражданите учебник за деца по “Родинознание” за 1-4 клас, на който самият той е автор.

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