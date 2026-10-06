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Костадин Костадинов в Хасково: България има нужда от президент, който да отстоява националния интерес
  Тема: Избори

Костадин Костадинов в Хасково: България има нужда от президент, който да отстоява националния интерес

6 Октомври, 2026 12:13, обновена 6 Октомври, 2026 12:45 1 363

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Кандидатът за президент от "Възраждане" беше придружен от Ясен Колев - общински съветник в Хасково и народния представител Георги Георгиев

Костадин Костадинов в Хасково: България има нужда от президент, който да отстоява националния интерес - 1
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Вчера кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов посети Хасково като част от предизборната си обиколка. Той беше придружен от Ясен Колев - общински съветник в Хасково и народния представител Георги Георгиев. При срещата си с граждани Костадинов беше посрещнат с възгласи „Победа“. Тримата дойдоха в центъра на града след молебен в православния храм "Свети Димитър" в Хасково. Костадин Костадинов изрази задоволството си от празненствата на връх Шейновец край Свиленград, свързани с празника на града и началото на Балканската война, които той посети по-рано днес.

"Беше много истинско и много искрено. Радвам се, че хората разбират, че свободата не ни е даденост, а за нея са давали живота си нашите предци", каза Костадинов пред насъбралото се множество.

В изказването си пред присъстващите кандидатът постави акцент върху ролята на президентската институция и върху разбирането си за националния суверенитет.

„Ако бъда избран, България за първи път ще има не просто български президент, а държавен глава, който да отстоява националните интереси и суверенитета на страната“, заяви Костадинов. Според него, вижданията на водещите британски и европейски политици е ЕС да стане единна държава, в която страните членки да загубят последните остатъци от своя валутен, военен и финансов суверенитет.

"Задкулисието се опитва да създаде илюзията, че президентските избори са решени и няма смисъл да се гласува. Смисъл има, защото всичко е в нашите ръце. На парламентарните избори сегашният премиер, г-н Румен Радев, успя да излъже българските избиратели, като им обеща да пребори олигархията, да защити валутния ни суверенитет и да спре обедняването. Нищо от неговите обещания не е изпълнено. Всъщност това дори не бяха негови обещания. Това са нашите послания, това са целите на "Възраждане", за които ние говорим от години. Г-н Румен Радев до такава степен защитава интересите на Турция в енергетиката и пътното строителство, че е редно да се запитаме той български премиер ли е или турски валия. И не е ли време партията му "Прогресивна България" да се преименува на "Прогресивна Турция"? Същият този премиер, или валия, подкрепя г-жа Йотова за президент. Направите си сами изводите той и тя чии интереси ще защитават. На България или на други държави", каза Костадин Костадинов пред аплодиращите го и подкрепящи граждани на Хасково.

По думите му президентската институция трябва да бъде фактор при защитата на националните интереси, а държавният глава трябва да поставя на първо място интересите на България.

На предстоящите президентски избори на 25 октомври. „Възраждане“ издига Костадин Костадинов за президент, а кандидат за вицепрезидент е евродепутатът Петър Волгин.

"Ако ние получим тези над 1,4 млн. гласове, които г-н Радев ни открадна с лъжите си на 19 април, ние не просто ще имаме истински независим президент, но и президент, който може да казва "Не!" на чуждите интереси. Ако "Възраждане" получи тази подкрепа, не просто ще имаме президент и вицепрезидент, но и България ще стане номер едно в Европа! Затова гласувайте, нищо не е решено! Не позволявайте да ви излъжат пак!", допълни Костадинов.

Посещението в Хасково е част от обиколката на кандидатпрезидентската двойка и срещите с граждани в различни градове на страната. От „Възраждане“ определят основни акценти в кампанията си като националния суверенитет, независимостта на България, силната армия и стабилните граници.

По време на срещата Костадинов разговаря с граждани и представи вижданията си за ролята на бъдещия президент и развитието на страната. Той даде автографи и подари на гражданите учебник за деца по “Родинознание” за 1-4 клас, на който самият той е автор.

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


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