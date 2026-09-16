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Пътна обстановка: Ремонти и ограничения от АПИ: Къде движението е блокирано?

Пътна обстановка: Ремонти и ограничения от АПИ: Къде движението е блокирано?

16 Септември, 2026 06:54, обновена 16 Септември, 2026 07:00 339 0

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Жертва на пътя и трима загинали при огнен ад в София

Пътна обстановка: Ремонти и ограничения от АПИ: Къде движението е блокирано? - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамична и напрегната остава обстановката по републиканската пътна мрежа у нас през последните 24 часа. Първите дни на новата учебна година изкараха допълнителни патрули на „Пътна полиция“, но инцидентите и тежките произшествия в страната продължават.

КАТ: Поредна жертва във „войната на пътя“

Черната статистика на МВР за изминалото денонощие отчита 15 тежки катастрофи на територията на страната. При инцидентите е загинал 1 човек, а други 19 са ранени с различна степен на наранявания.

В столицата обстановката е била по-спокойна откъм тежки инциденти – регистрирани са 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които за щастие няма пострадали граждани.

Пожарната: Огнен ад в София взе три жертви

Сериозна трагедия беляза денонощието и за екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огнеборците са реагирали на десетки сигнали в страната, но най-тежкият инцидент е от София, където трима души загинаха при пожар. Самоличността на двамата мъже и жената все още се установява от разследващите органи. Общо за денонощието в страната са ликвидирани 72 пожара, като при тях е пострадал още един гражданин.

Ремонти и ограничения от АПИ: Къде движението е блокирано?

От АПИ съобщават за въведени спешни ограничения по няколко ключови направления:

  • Път I-4 (София - Варна): Движението в посока София в района на Велико Търново е напълно ограничено за всички превозни средства поради тежко ПТП АПИ. Въведен е обходен маршрут през градската част на Велико Търново, докато в посока Варна преминаването е без ограничения АПИ.
  • Път I-5 (Стара Загора – Казанлък): При пътния възел с подкосния път I-6 в района на Мъглиж движението е ограничено в една лента АПИ. Причината е самокатастрофирал лек автомобил в мантинелата, затворен е участъкът в посока Стара Загора – Мъглиж АПИ.
  • АМ „Марица“: В сила е временна организация при 68-ия км в област Хасково за ремонт на фуги на мост. Поетапно се затварят трите ленти в посока Пловдив, като скоростта е ограничена до 90 км/ч БТА.
  • Път I-8 (в района на Белово): Започва мащабно премахване на опасни крайпътни дървета, което ще затруднява трафика в област Пазарджик .

Граничен трафик и условия в планините

По данни на „Гранична полиция“ трафикът по пунктовете е нормален, като интензивно движение на камиони на изход има на ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Русе“ и ГКПП „Видин“.

В планините ПСС отчита относително добри условия за туризъм в ниските части, но предупреждава за частични мъгли и силен вятър по високите била. Температурите на височина 1200 метра варират около 17 градуса, а лифтовете работят по летен график.


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